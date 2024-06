Nascondiglio all’orizzonte della Rana Psichica in MTG Arena MTG Arena 28 mag 2024 Lee Sharpe

Ti offriamo un nuovo modo per ottenere più ricompense giocando con espansioni non legali in Standard o Alchemy, a partire dall'11 giugno con l'uscita dell'espansione Orizzonti di Modern 3. Ti presentiamo il Nascondiglio all’orizzonte della Rana Psichica! Cos'è il Nascondiglio all’orizzonte della Rana Psichica? Il Nascondiglio all’orizzonte della Rana Psichica è una scheda del Negozio di MTG Arena a tempo limitato che prevede delle ricompense speciali di Orizzonti di Modern 3, come buste, avatar, bustine protettive e tanto altro! La troverai a destra della scheda Elementi estetici dopo l'uscita di Orizzonti di Modern 3, l'11 giugno. Puoi sbloccare tutto il Nascondiglio all’orizzonte con una quota di ingresso di 2800 gemme e iniziare a riscattare i biglietti di Nascondiglio all’orizzonte per ottenere le ricompense. Ottenere i biglietti di Nascondiglio all’orizzonte Puoi ottenere i biglietti di Nascondiglio all’orizzonte completando le missioni e vincendo gli incontri giornalieri: Come ottenerli Biglietti vinti Missione 45 1-5 vittorie giornaliere 2 per vittoria 6-10 vittorie giornaliere 1 per vittoria

I biglietti di Nascondiglio all’orizzonte sono ricompense date in aggiunta all'oro e agli ESP Maestria che si ottengono tramite le missioni e le vittorie giornaliere. Potrai iniziare a racimolare i biglietti di Nascondiglio all’orizzonte dall'11 giugno, con l'uscita di Orizzonti di Modern 3 su MTG Arena, ma solo fino al 30 luglio, data di uscita di Bloomburrow. In questo lasso di tempo, otterrai dei biglietti di Nascondiglio all’orizzonte anche se non hai ancora pagato una quota di ingresso per il Nascondiglio all’orizzonte della Rana Psichica. Qualora dovessi decidere che è arrivato il momento di fare acquisti, potrai sempre pagarla in un secondo momento... Ma soltanto fino al 30 luglio, giorno dell'uscita di Bloomburrow.

Anche se in seguito all'uscita di Bloomburrow non potrai ottenere nuovi biglietti di Nascondiglio all’orizzonte, né acquistare l'ingresso al Nascondiglio all’orizzonte della Rana Psichica, se in precedenza avevi pagato l'ingresso, potrai comunque riscattare i biglietti inutilizzati fino al giorno dell'uscita di Duskmourn: La Casa degli Orrori (data di uscita in arrivo).

Riscattare i biglietti di Nascondiglio all’orizzonte

Troverai il numero di biglietti di Nascondiglio all’orizzonte in tuo possesso nella scheda Nascondiglio all’orizzonte della Rana Psichica. Lì troverai anche tutte le ricompense disponibili e il numero di biglietti necessari per redimere ciascuna ricompensa. Ciò significa che sarai tu a scegliere quali ricompense ottenere per prime!

Quali ricompense ti attendono in Nascondiglio all’orizzonte? Sono contento che tu ce l'abbia chiesto! Dai un'occhiata alla tabella qui sotto per vedere tutti i dettagli delle ricompense. E tieni d'occhio il numero massimo di volte per riscattare ciascun oggetto. Raggiunto il limite, quell'oggetto non sarà più disponibile e tu dovrai utilizzare i biglietti di Nascondiglio all’orizzonte che ti rimangono su altri oggetti. Per quegli oggetti con un limite maggiore, invece, ti verrà mostrato il numero di volte rimaste per riscattare la ricompensa.

Ricompensa Biglietti necessari Numero di riscatti Avatar di Ulamog 85 1 Avatar di Kaalia 70 1 Avatar di Cenerina 70 1 Avatar di Grist 70 1 Avatar di Sei 70 1 Bustina pregiata del Ladro di Esistenza 100 1 Bustina protettiva di Emrakul, il Nuovo Mondo 55 1 Bustina protettiva di Phelia, Guida Esuberante 55 1 Bustina protettiva di Arna Kennerüd, Capitana dei Cieli 55 1 Bustina protettiva di Shilgengar, Signore della Carestia 55 1 Bustina protettiva di Herigast, Nullonibbio in Eruzione 55 1 Bustina protettiva di Eladamri Korvecdal 55 1 1 ingresso per Draft con giocatori 300 1 Busta di Orizzonti di Modern 3 95 8 Carta mitica di Orizzonti di Modern 3 70 10 Mitica con stile della carta con illustrazione profonda

(6 carte diverse) 12 per stile 1 per stile Rara con stile della carta con illustrazione profonda

(13 carte diverse) 6 per stile 1 per stile Non comune con stile della carta con illustrazione profonda

(16 carte diverse) 4 per stile 1 per stile Comune con stile della carta con illustrazione profonda

(15 carte diverse) 2 per stile 1 per stile

Preordina subito

Speriamo che il Nascondiglio all’orizzonte della Rana Psichica ti permetterà di divertirti ancor più con Orizzonti di Modern 3! Non dimenticare che i preordini di Orizzonti di Modern 3 sono già disponibili e che l'espansione uscirà l'11 giugno!