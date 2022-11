Fortunatamente per Karn, non è da solo in questa guerra. Il Planeswalker Saheeli, un maestro artefice, crea una replica del Sylex, ma con una riserva: nessuno sa come funziona. Il Sylex fu attivato una sola volta, secoli fa, ma è rimasto celato fino a ora. Entra in gioco Teferi: lo spiritoso maestro del tempo che ha le proprie questioni personali con i Phyrexiani. Combinando la magia del tempo di Teferi con la tecnologia di Saheeli, la squadra elabora un piano per inviare lo spirito di Teferi indietro nel tempo a scoprire di persona come funziona il Sylex.