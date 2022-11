I cinque frammenti di Alara sono tornati a essere uno solo, accendendo nuove magie e caos. È tutto come aveva previsto Nicol Bolas: qualcuno riuscirà a fermarlo prima che questo piano venga distrutto?

I cinque frammenti di Alara sono stati mondi separati per secoli, ciascuno permeato di soli tre colori di mana. I loro mondi e le loro culture si sono evoluti in modo indipendente: Bant, un regno ordinato illuminato dal sole; Esper, un’egemonia di maghi e sfingi; Grixis, una rovina infernale infestata da non morti; Jund, un terreno di caccia primordiale dominato dai draghi; Naya, una paradisiaca giungla lussureggiante.

Ora, però, si sono riunificati e il piano intero è ancora una volta pervaso da tutti e cinque i colori di mana. Ondate di potere allo stato puro infrangono i confini che in passato separavano i frammenti, portando magie da tempo dimenticate e mescolandole in modi mai visti prima.

Con il lento dissolversi dei confini tra i frammenti, le diverse culture si scontrano, dando origine ad aspre guerre.

Le forze di Esper invadono gli altri frammenti alla ricerca del carmot, un elemento necessario a produrre il sempre più raro eterium. Orde di non morti di Grixis preparano un assalto per distruggere e schiavizzare gli altri frammenti, risucchiandone l’energia vitale. I guerrieri di Jund estendono le loro "battute di caccia" alle nuove prede disponibili in tutti i vasti territori di Alara. Le forze di Naya si attengono ai decreti degli elfi e marciano oltre i confini della giungla, alla ricerca di risposte alle visioni profetiche dell’Anima. Infine, gli eserciti di Bant si scontrano con gli orrori che invadono i confini della loro terra, difendendola nel nome dei loro angeli guardiani.

Su ogni fronte, le legioni dei frammenti si danno battaglia con potenti magie, ricorrendo a qualsiasi incantesimo conosciuto per sconfiggere i rivali.

Nicol Bolas, l’antico drago Planeswalker, aveva pianificato tutto fin dall’inizio. È giunto ad Alara per cibarsi del suo abbondante mana e, con un unico complesso rituale, riacquistare il potere perduto secondo il suo piano multiplanare. Solo un altro Planeswalker potrebbe riuscire a scoprire le sue macchinazioni, ma probabilmente morirebbe nel tentativo di fermarlo.

Alara è nuovamente un unico piano.