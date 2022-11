Arlinn Kord era un’adolescente quando si arrese per la prima volta alla chiamata primordiale del lupo mannaro dentro di lei. Per anni tentò di nascondere ciò che era, ma dopo essere diventata una Planeswalker, scoprì di avere il potere di controllare le sue trasformazioni. Ora è divenuta un’ambasciatrice e protettrice dei suoi simili, usando la sua capacità di vivere sia tra gli umani che tra i mannari come una via per cercare di mediare una pace precaria.