Ultimi eventi

Avishkar è il nuovo nome del piano noto in precedenza come Kaladesh. Anche il Consolato che governava Kaladesh è una cosa del passato, in seguito a una rivoluzione popolare quasi priva di spargimenti di sangue. Il piano è stato riunito sotto un nuovo governo planare, l'Assemblea di Avishkar, e la sua capitale rimane la città di Ghirapur.

Eventi precedenti la Guerra della Scintilla

Kaladesh è un mondo di arte vivente la cui esuberante esistenza si basa sulla presenza tangibile dell’etere, energia magica allo stato puro che scorre nello spazio tra i piani del Multiverso. Benché presente anche in altri mondi, su Kaladesh rappresenta una componente fondamentale dell’ecosistema. Questa energia è infatti fonte di vita e pervade la natura, plasmando la terra e i corsi d’acqua, flettendo piante e arbusti in forme delicate e sinuose e attraendo le creature selvagge come una forza magnetica.

Da quando l’abile inventrice Avaati Vya ha messo a punto il processo per raffinare la volatile forma pura dell’etere, la sostanza è entrata indissolubilmente a far parte dell’estrosa cultura di innovazione di questo mondo. Il Consolato, il corpo governativo di Kaladesh, ha presto compreso il potenziale dell’etere come carburante e ha elaborato metodi di distribuzione di questa preziosa materia prima per fare in modo che fosse accessibile a tutti. I loro sforzi hanno dato origine a una sorta di “rinascimento degli inventori” sull’intero piano: un’epoca di speranza, ottimismo e creatività senza limiti. Ora automi meccanici passeggiano costantemente per le strade, nei pressi dei mercati non è raro scorgere totteri che svolazzano vorticosamente e le strade e gli edifici stessi delle città vengono sollevati e abbassati da eleganti meccanismi operati da ingranaggi.

Benché Kaladesh sia un piano ingegnoso e stupefacente, non si può dire che sia libero da problemi. La cosiddetta fazione dei rinnegati è infatti fermamente convinta che il Consolato violi le libertà dei cittadini. I rinnegati si rifiutano di rispettare le norme di sicurezza e le quote di etere e contrastano gli sforzi profusi dal Consolato per creare una società strutturata e rispettosa della legge. Attività dei rinnegati a parte, tuttavia, sul piano si respira un’aria di festa: il Consolato di recente ha annunciato l’inaugurazione della Fiera degli Inventori, un evento della durata di un mese per celebrare le miriadi di scoperte frutto del Grande Boom dell’Etere. I festeggiamenti includeranno corse di aeronavi, battaglie tra automi e confronti tra menti geniali, mentre tutte le luci saranno puntate sui progetti più raffinati.

Il giudice capo della fiera ha nominato il meticoloso e diligente vedalken Dovin Baan quale ispettore capo e quest’ultimo ha promesso che l’evento si svolgerà senza intoppi. Di recente Dovin ha richiesto l’aiuto dei Guardiani per tenere a freno potenziali minacce da parte dei rinnegati. Niente impedirà alla popolazione di Kaladesh di compiacersi dell’ingegnosità delle sue geniali creazioni!