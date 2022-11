Le città di Fiora, un piano immerso in un rinascimento eterno, sono note in tutto il Multiverso per le loro architetture mozzafiato e per l’ingegno dei loro inventori. A dispetto dei suoi panorami spettacolari, Fiora è uno dei piani più pericolosi che un planeswalker possa visitare. Ogni manica nasconde un pugnale e dietro a ogni sorriso si cela una menzogna. Nella capitale di Fiora, Paliano la Città Alta, omicidi e sotterfugi sono all’ordine del giorno. Qui le clausole in piccolo nascondono altre postille in caratteri ancora più minuti. Sotto il velo diafano della civiltà, fazioni politiche e criminali senza scrupoli rivaleggiano per il controllo di Paliano. Il voto è controllato dai legislatori che siedono nelle poltrone di governo della Città Alta e le leggi emanate da Paliano sono imposte alla popolazione grazie a un potere mistico. I planeswalker che viaggiano su Fiora dovrebbero ricordare che l’omicidio, volontario o colposo, e la violenza non sono mai stati dichiarati reati, anzi, sono strumenti impiegati regolarmente dai politici.

Fuori da Paliano, la popolazione vive in piccole cittadine governate dalle amministrazioni locali. Per quanto non siano coinvolte direttamente negli intrighi di Paliano, in questi luoghi dilagano comunque corruzione e accordi illegali. Il massacro di Drakestown ne è una lugubre testimonianza: nonostante sorgesse lontana dalla Città Alta e al limitare delle terre selvagge, tutti i suoi abitanti furono uccisi brutalmente anni fa, le loro vite sacrificate per effetto di una macchinazione ignota. Le estese terre selvagge restano inviolate. L’esploratrice Selvala fu una delle prime a viaggiare oltre la frontiera, nel tentativo di scoprire un mondo estraneo alla dissolutezza dei nobili. Per quanto la magia della Città Alta controlli comunque le azioni dei cittadini, il cuore delle antiche foreste custodisce una promessa di pace e di tregua dai tradimenti (più o meno) occulti e dai giochi di potere di Fiora.