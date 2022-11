Quando le luci si affievoliscono e su Innistrad sorge la luna, gli umani diventano una preda universale. Branchi di mannari rispondono al richiamo della luna, privati del loro raziocinio da una furia animalesca. Intere casate di vampiri sfoderano le loro zanne, risvegliati dall’odore del sangue umano. Orde di morti viventi barcollano attraverso manieri e brughiere, mossi da un’innata fame di corpi vivi. Abomini creati artificialmente prendono vita nei laboratori di folli alchimisti. Terribili geist perseguitano le città in cui si accalcano gli umani e spaventano a morte i viaggiatori che si ritrovano in oscuri crocevia. Dalle profondità di Innistrad, potenti demoni e scaltri diavoli tramano la caduta dell’umanità.

Gli umani di Innistrad hanno fatto del loro meglio per respingere le forze della notte: hanno riunito folle armate di torce per liberarsi dalle atrocità con le fiamme e addestrato forze speciali di guerrieri benedetti chiamati catari per ricacciare gli orrori soprannaturali. Soprattutto, si sono affidati al potere della Chiesa di Avacyn. La Chiesa ha preso nome da colei che la guida, il potente arcangelo Avacyn, creato dal Planeswalker Sorin Markov per salvaguardare l’umanità e permetterle di coesistere con i suoi predatori.

Gli ultimi anni su Innistrad sono stati tumultuosi. Il demone Griselbrand ha intrappolato Avacyn con lui nella Tomba Infernale, indebolendo il potere dei riti che l’avevano invocata e abbassando le difese dell’umanità contro gli orrori della notte. Quando la situazione stava per volgere al peggio, con eserciti di zombie in marcia verso la sacra città di Thraben, la Tomba Infernale è stata distrutta e Avacyn è tornata libera. Non appena l’arcangelo ha ristabilito la pace e l’equilibrio sul piano, tuttavia, una nuova minaccia si è abbattuta su Innistrad, facendolo precipitare nel caos.

La follia dilagava su Innistrad mentre le fugaci speranze dell’angelica protezione di Avacyn si trasformavano in puro orrore. Infine è intervenuto Sorin Markov, dissolvendo la sua amata creazione. Ma con la dissoluzione di Avacyn, sono cadute anche le ultime protezioni del piano, aprendolo a nuove invasioni soprannaturali...