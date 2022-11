Jace Beleren è probabilmente il mago mentale più abile dell’intero Multiverso. Capace di leggere i pensieri, cancellare i ricordi, indurre il sonno e immergere gli altri nelle illusioni, è un geniale stratega dall’intelligenza eccezionale e dalla curiosità insaziabile. Per tanti anni, Jace non ebbe memoria della sua infanzia. Nonostante abbia ora recuperato quei ricordi, la ricerca per scoprire il suo passato gli ha lasciato una passione per i misteri e gli enigmi. Lo ha anche reso cauto, guardingo e talvolta pensieroso in modo frustrante. Jace potrebbe facilmente comprendere le vere intenzioni di coloro che lo circondano, ma riconosce che così facendo rovinerebbe la fiducia dei suoi amici, privandosi dei legami genuini che desidera.