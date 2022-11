Jaya Ballard è tra i Planeswalker più anziani del Multiverso. Nata a Dominaria più di 1500 anni fa, era un’eroina sarcastica e impulsiva che svolse un ruolo importante nella storia iniziale del piano, per poi scomparire per secoli. In anni recenti, è tornata come mentore più anziana e saggia per i piromanti alle prime armi, inclusa la sua studentessa più promettente: Chandra Nalaar.