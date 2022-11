Karn è un golem d’argento senziente con una padronanza quasi completa degli artefatti. Può comprendere la maggioranza dei dispositivi tecnologici con un solo tocco e creare velocemente artefatti o automi senza bisogno di componenti o materiali. Creato più di 1200 anni fa dal Planeswalker Urza, l’esistenza di Karn è stata per secoli definita da qualsivoglia “scopo” assegnatogli dal padre. Dopo aver scoperto l’amicizia, salvato il Multiverso ed essere diventato un Planeswalker, Karn si è dedicato a creare la sua eredità. Ha costruito il suo mondo personale, divenendo il “padre” di un intero piano. Tragicamente e per via delle sue azioni involontarie, quel mondo è caduto sotto il perverso dominio di Phyrexia. Determinato a impedire che i Phyrexiani usurpino la sua eredità, Karn non si fermerà davanti a niente finché non saranno tutti distrutti.