Kaya è un’assassina mercenaria non convenzionale, che uccide fantasmi per guadagnarsi da vivere. Può trasportare il suo corpo nel regno degli spiriti, permettendole così di passare attraverso oggetti solidi e interagire con esseri eterei. Nonostante Kaya sostenga che il denaro è l’unica cosa che le importa, non accetta mai un contratto a meno che non creda che il suo bersaglio meriti quel fato. Kaya ama la libertà di essere una Planeswalker ed evita legami che la tengano incatenata. Eppure, nonostante si impegni ad allontanarsi dai problemi altrui, la sua propensione a un eroismo riluttante finisce sempre per attirarla indietro.