Nahiri è coraggiosa, impavida e imprevedibile. Nonostante abbia qualche migliaio di anni, ha passato molto di quel tempo in stasi e ha mantenuto una qualità giovanile che i suoi antichi coetanei come Teferi e Sorin non hanno. Nahiri ha rinunciato spesso a viaggiare nel Multiverso per il bene della sua terra natia. Questo forse perché i Kor (e molti degli abitanti di Zendikar) sono famosi per il loro spirito e stile di vita avventurieri, rendendo il viaggiare tra i piani una novità minore per Nahiri di quanto potesse esserlo per un nativo di un altro piano.