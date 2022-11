Affascinante, ingannevole e imprevedibile, Oko è un polimorfo che serba rancore verso l’autorità e sfrutta ogni scusa per seminare il caos e minare l’ordine prestabilito. Truffatore e maestro dell’inganno, sa impersonare gli altri, trasformare vittime riluttanti in bestie e affascinare i deboli convincendoli a servirlo. Nonostante il suo passato sia un mistero, è molto probabile che Oko abbia causato guai in giro per il Multiverso per tanti anni.