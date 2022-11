Rowan Kenrith e suo fratello Will sono gli unici Planeswalker conosciuti nel Multiverso per condividere una scintilla. Dovunque vada una, l’altro la segue. Addestrata come un cavaliere, usa la magia elettrica per caricare la sua spada con energia arcana o per intrappolare, stordire o scioccare i suoi nemici. Le ambizioni di Rowan la spingono a mettere in ombra i traguardi dei suoi nobili genitori e a raggiungere la gloria da eroina che è.