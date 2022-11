Una Planeswalker umana dal passato remoto, Serra era una guaritrice potente e caritatevole. Creò un piano artificiale conosciuto come Reame di Serra, in cui lei e i suoi seguaci vivevano in pace difesi da schiere di angeli. Nonostante Serra e il suo reame non esistano più ormai da tanto, il suo lascito e i suoi insegnamenti vivono ancora oggi come faro di speranza per tutto il Multiverso.