La storia del Multiverso si estende per innumerevoli piani e torna indietro di migliaia di generazioni, e Tamiyo non troverà pace finché non avrà documentato tutto. Intrepida ricercatrice in cerca di profonde verità e segreti nascosti, prova a evitare di interferire nella storia che studia Eppure, nonostante i suoi sforzi per rimanere imparziale, ha un inspiegabile talento per mettersi al centro di eventi che definiranno il Multiverso per generazioni a venire.