Se questo fosse un altro presente, Tarkir sarebbe dominato da cinque potenti clan. I deserti e le foreste sarebbero tormentati dagli spargimenti di sangue e dalla guerra. I clan sarebbero avvinghiati in una strenua lotta per il controllo di immense fortune e vasti regni. Ma questo non è quel presente. Questo presente non è mai stato destinato ai khan. Questo presente appartiene ai draghi.

I potenti draghi di Tarkir devono la propria esistenza al Planeswalker Sarkhan Vol, che viaggiò indietro nel tempo di oltre mille anni, da un presente privo di draghi fino a una svolta cruciale negli eventi, per salvare dalla morte il Planeswalker Ugin, lo spirito drago. In questo modo garantì la sussistenza delle tempeste draconiche, burrasche nutrite dalla magia di Ugin da cui hanno origine i draghi, che tornarono così a popolare i cieli.

Per molti anni, i clan avevano combattuto una guerra contro i draghi per la propria sopravvivenza, sperando di ottenere in qualche modo un vantaggio nel conflitto. Quella speranza fu infranta dall’intervento di Sarkhan. Il numero dei draghi crebbe sempre più e presto le sorti della guerra furono decise: i khan furono cacciati e infine annientati. Ai draghi non restava che rivendicare il proprio posto sui troni rimasti vacanti.

In questo presente, i clan sconfitti sono governati da cinque signori dei draghi leggendari. Con il tempo, i clan sono giunti a incarnare le caratteristiche predominanti dei loro padroni, rappresentate dai loro simboli draconici distintivi. Ogni clan combatte affidandosi al mana di una coppia di colori alleati, brandendo la magia al comando del suo signore dei draghi per prendere il controllo dell’intero piano di Tarkir.