Theros è governato da un grandioso pantheon di dei. I mortali tremano al cospetto delle divinità, sono soggetti ai loro capricci e vivono nel terrore della loro collera. Su Theros, i selvaggi minotauri delle caverne si avventano sui viaggiatori più temerari e i giganti traggono potere dalle terre per cui vagano. In mare, kraken giganteschi infestano gli abissi e sirene conducono i marinai verso la propria rovina. Nonostante tutti questi pericoli, i mortali hanno trovato il modo di sopravvivere ed è qui che gli eroi raggiungono le vette dell’onore.

I mortali non si sono limitati a resistere, ma sono riusciti a prosperare: Theros è un piano sul quale la civiltà è protetta dalle mura delle grandi polis e ogni città-stato rappresenta un baluardo che si oppone alla furia dei mostri che vagano nelle terre selvagge del mondo. Meletis, la polis della sapienza, del progresso, della magia e della devozione agli dei, è una testimonianza delle conquiste della civilizzazione umana. È circondata da vasti campi di spighe dorate e dal Mar delle Sirene e difesa dall’Esercito Riverente. Nella polis di Akros, la potenza militare è tenuta in considerazione al di sopra di ogni cosa. I guerrieri di Akros hanno conquistato una fama quasi mitica in tutto Theros. L’imponente fortezza di Akros sorge in cima a una rupe, al centro di una rete di avamposti creati per proteggere il resto di Theros; una protezione, questa, che placa gli animi di molti degli abitanti del piano. Setessa, una polis isolata da anelli concentrici di foreste, difende fieramente la propria indipendenza. I suoi abitanti sono uniti da forti legami e tutti qui condividono la venerazione della natura.