Tanto tempo fa, Wrenn era una driade che proteggeva una vasta foresta su un piano sconosciuto. Quando una forza malvagia provò a incendiare la sua foresta, Wrenn assorbì l’inferno nel suo corpo. Incapace di contenere da sola quella fiamma, fu quasi incenerita e la sua scintilla di Planeswalker si accese. Con l’ultimo barlume di vita, su un piano sconosciuto, si fuse con un albero vicino in un atto finale di disperazione. Con sua sorpresa, scoprì che lei e il suo nuovo ospite erano in grado di controllare quel fuoco. Ora, Wrenn viaggia per il Multiverso in cerca di un modo per liberarsi per sempre del fuoco e tornare finalmente a casa.