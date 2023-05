Poderosas reimpressões, lendas retornadas e quatro decks prontos para jogar darão vida a Commander Masters no dia 4 de agosto de 2023. Repleta de cards favoritos dos fãs (com novos tratamentos fantásticos) e quatro decks Commander, cada um com dez cards inéditos em Magic, Commander Masters recarrega sua coleção e aumenta o nível dos seus decks de Commander favoritos!

Em fevereiro, demos uma prévia do que esperar em Commander Masters, mostrando alguns dos cards que você poderá encontrar:

Lótus de Joias Lótus de Joias sem bordas com moldura sobreposta Lótus de Joias metalizado gravado

O Ur-dragão O Ur-dragão perfil sem bordas O Ur-dragão metalizado gravado

Captura de Jingzhou Captura de Jingzhou metalizado gravado

Aquilo era só o começo! Aqui estão mais algumas reimpressões fantásticas que você encontrará nos Boosters de Draft, Coleção e Colecionador de Commander Masters:

Tutor Pessoal Tutor Pessoal sem bordas Tutor Pessoal metalizado gravado

Selvala, Coração das Matas Selvala, Coração das Matas, perfil sem bordas Selvala, Coração das Matas, metalizado gravado

Assim como aconteceu no lançamento de Double Masters 2022 do ano passado, o tratamento metalizado texturizado está de volta (juntamente com os cards metalizados gravados) para dar ainda mais destaque a alguns dos melhores cards de Commander Masters.

Lótus de Joias sem bordas metalizado texturizado Frame Break O Ur-dragão perfil sem bordas metalizado texturizado Selvala, Coração das Matas, perfil sem bordas metalizado texturizado

Quer você esteja à procura de uma experiência única de Draft com amigos, de expandir sua coleção ou de tentar encontrar os cards mais legais para seu deck favorito, Commander Masters tem algo para você!

Expositor de Boosters da Coleção de Commander Masters

Expositor de Boosters de Draft de Commander Masters

Expositor de Boosters de Colecionador de Commander Masters

Decks de Commander de Commander Masters

Além dos cards retornados dos boosters de draft, coleção e colecionador, Commander Masters também acrescenta cards inéditos em Magic encontrados em quatro decks de Commander prontos para jogar. Cada deck de Commander de Commander Masters é um deck completo de 100 cards, sendo dez deles inéditos em Magic, incluindo novos comandantes para liderar a ofensiva.

Vamos dar uma olhada neles:

Eldrazi Sem Limites (incolor)

Zhulodok, Devorador do Vazio Comandante Zhulodok, Devorador do Vazio, de exibição metalizado gravado Zhulodok, Devorador do Vazio, com arte estendida

Encantamentos Duradouros (branco, preto e verde)

Anikthea, Mão de Érebo Comandante Anikthea, Mão de Érebo, de exibição metalizado gravado Anikthea, Mão de Érebo, com arte estendida

Festa dos Planeswalkers (branco, azul e vermelho)

Commodore Guff Comandante Commodore Guff de exibição metalizado gravado

Enxame de Fractius (branco, azul, preto, vermelho e verde)

Mãe Tumular Fractius Comandante Mãe Tumular Fractius de exibição metalizado gravado Mãe Tumular Fractius com arte estendida

(Os cards de comandante de exibição são impressos em cartão grosso, dando destaque ao seu comandante, mas não são válidos em jogos sancionados. Versões em arte estendida dos comandantes de Commander Masters estão disponíveis nos boosters de colecionador.)

Todos os produtos da linha Commander Masters, de boosters a decks completos, serão lançados no dia 4 de agosto.

Mais detalhes sobre Commander Masters

Commander Masters

Código da coleção Commander Masters: CMM

Validade em formatos físicos (cards novos no Magic):

Commander Masters (CMM): Legado, Vintage e Commander

Validade no MTG Arena:

Commander Masters (CMM): Indisponível no MTG Arena

Site: Commander Masters

Datas importantes de Commander Masters