O homicídio mais notório de todos precisa do detetive mais notório de todos. Descubra pistas e siga indícios para solucionar o mistério como o maior detetive de Ravnica, mergulhando nas mais profundas intrigas em Assassinato na Mansão Karlov.

Seu navegador não suporta a tag de vídeo.

Alquist Proft, Investigador Mestre Hélice de Raios Rakdos, Patrono do Caos (caso de exibição)

Alquist Proft e a Agência Ravnicana de Investigações Magicológicas precisam desvendar um caso de homicídio. Com uma série de homicídios (e tentativas) em Ravnica, há uma corrida para descobrir quem será o próximo — e quem está por trás disso tudo.

A equipe que trabalha no caso se expande enquanto Kaya (e suas habilidades com espíritos) e Kellan (vindo de suas aventuras entre Eldraine e Ixalan) juntam-se a Proft para desvendar o mistério do plano.

Kaya, Justiça dos Espíritos | Arte por: Magali Villeneuve

Kellan, Prodígio Curioso | Arte por: Joshua Raphael

Com os olhos de todos nas evidências, não faltam cidadãos importantes a interrogar e dos quais obter pistas.

Garota-massacre, Assassina Renomada | Arte por: Billy Christian

Etrata, Fugitiva Mortífera | Arte por: Livia Prima

Krenko, Barão da Rua do Estanho | Arte por: Brian Valeza

Izoni, Centro da Teia | Arte por: Justine Cruz

Judith, Especialista em Carnificina | Arte por: Jodie Muir

Kylox, Inventor Visionário | Arte por: Lie Setiawan

Tolsimir, Luz da Meia-noite | Arte por: Uriah Voth

Rakdos, Patrono do Caos | Arte por: Joshua Raphael

Aurélia, A Lei das Alturas | Arte por: Lie Setiawan

Proft, Kaya, Kellan e muitos outros têm trabalho pela frente — será que conseguirão solucionar o maior mistério de Ravnica? Descobriremos juntos no lançamento mundial de Assassinato na Mansão Karlov em 9 de fevereiro de 2024!

Uma reviravolta enigmática

À medida que seguimos Proft e companhia por Ravnica, os jogadores podem solucionar um mistério sozinhos. Nos cards e produtos de Assassinato na Mansão Karlov, você também pode descobrir pistas de algo maior — com uma recompensa final para os investigadores mais aplicados.

Deduzir

Se você gosta de quebra-cabeças, relaxe — não lhe daremos mais pistas, mas temos uma dica: você começará a jornada enigmática de Assassinato na Mansão Karlov em eventos de Pré-lançamento que iniciam em 2 de fevereiro de 2024! (Encontre sua loja de jogos local para se preparar.)

A História de um Caso Deveras Desafiador

Aconteceu um assassinato — e é uma conspiração bem maior do que parece. O primeiro episódio de Assassinato na Mansão Karlov já está disponível e dá palco para o maior caso que Proft já pegou.

A partir de 8 de janeiro de 2024, continuaremos a publicar a história e você poderá descobrir aonde o caso levará — e quem é o responsável por tudo.

Arte por: Chris Rallis

Cards de prévia (e chegada do Booster de Jogo)

Assassinato na Mansão Karlov é a primeira coleção com Boosters de Jogo, feitos para conseguir cards legais e embarcar no draft com amigos.

Seu navegador não suporta a tag de vídeo.

O que será que há nos Boosters de Jogo de Assassinato na Mansão Karlov? Que tal alguns rostos novos e amigos antigos, incluindo o retorno de Hélice de Raios ao Padrão?

Alquist Proft, Investigador Mestre Hélice de Raios Investigadora Wojek

Inspetor Novato Choque Força Fanática

Não Comigo Aqui Exigir Respostas

Além disso, você pode conseguir todo tipo de card com tratamentos de Booster Fun, como os de exibição ampliada; cada um representa um momento de destaque do trabalho no caso da história.

Força Fanática (exibição ampliada) Deduzir (exibição ampliada)

Não Comigo Aqui (exibição ampliada) Exigir Respostas (exibição ampliada)

Examinar as evidências mais de perto significa montar um caso, e é assim que alguns cards, em seus tratamentos de caso, vão se juntar aos arquivos.

Investigadora Wojek (caso de exibição) Alquist Proft, Investigador Mestre (caso de exibição) Aurélia, A Lei das Alturas (caso de exibição)

Cadáver Curioso (caso de exibição) Mecanodrago Reluzente (caso de exibição)

Jovens Intrometidos (caso de exibição) Rakdos, Patrono do Caos (caso de exibição)

Convidados Especiais retorna em Assassinato na Mansão Karlov, reimprimindo poderosos cards de Magic no estilo de Ravnica. Os cards de Convidados Especiais não são válidos no Padrão, mas oferecem variedade e incríveis estratégias para seu próximo draft!

Passos Desabalados (Convidados Especiais)

Qualquer um que visite Ravnica vai lidar com as guildas, e os líderes das guildas que podemos encontrar também têm tratamentos especiais de Booster Fun da Cidade de Ravnica.

Aurélia, A Lei das Alturas (Cidade de Ravnica de exibição) Rakdos, Patrono do Caos (Cidade de Ravnica de exibição)

Por fim, terrenos impossíveis de arte completa abrirão sua mente à medida que a ecumenópolis labiríntica de Ravnica se expande diante de você.

Planície (terreno impossível de arte completa) Ilha (terreno impossível de arte completa) Pântano (terreno impossível de arte completa)

Montanha (terreno impossível de arte completa) Floresta (terreno impossível de arte completa)

Do comum ao extraordinário, todos esses belos tratamentos podem ser encontrados em Boosters de Jogo em sua loja de jogos local.

Conteúdo exclusivo do Booster de Colecionador

Solucionar um caso desse tamanho é a maior conquista da carreira de qualquer detetive e haverá lembranças incríveis do caso para contar por anos.

Seu navegador não suporta a tag de vídeo.

Alquist Proft, Investigador Mestre (tinta invisível)

Cards com o tratamento de caso de exibição também podem ter tinta invisível, a qual fica visível de certos ângulos, adicionando marcações às margens feitas pelo próprio Proft.

Seu navegador não suporta a tag de vídeo.

Aurélia, A Lei das Alturas (serializado)

Cards com o belo tratamento da Cidade de Ravnica podem aparecer serializados em metalizado tradicional, cada um com 250 cópias somente no idioma inglês. (Cards serializados com o tratamento da Cidade de Ravnica são encontrados somente em Boosters de Colecionador. Os cards serializados sempre estão em inglês, mas podem estar em Boosters de Colecionador de qualquer idioma. Eles são mecanicamente idênticos aos cards equivalentes não serializados.)

Cards com o tratamento caso com tinta invisível e Cidade de Ravnica serializado só estão disponíveis em Boosters de Colecionador de Assassinato na Mansão Karlov. Traremos novidades quando contarmos mais sobre a coleção que inicia em 16 de janeiro de 2024.

Ravnica: Edição Clue (Ravnica: Edição Cluedo)

Como em qualquer bom mistério, sempre há mais para descobrir. Seja em Clue ou Cluedo, você terá a oportunidade de solucionar um caso de homicídio com Magic como tema.

Chegando em 23 de fevereiro de 2024, Ravnica: Edição Clue (ou Ravnica: Edição Cluedo para muitos locais) inclui reimpressões poderosas e cards inéditos em Magic, combinando a atemporal e imersiva experiência de resolver crimes e suspeitos coloridos de Clue com as estratégias de Magic, tudo no adorado cenário de Ravnica. Feito por designers de Magic, esta é uma maneira divertida e temática de compartilhar o jogo com jogadores novos e veteranos.

Esta experiência de jogo é autocontida, com tudo que você precisa dentro da caixa. Você encontrará os suspeitos, salas e armas icônicas representados em uma experiência pronta para jogo.

Senador Peacock Sala de Jantar Cano de Chumbo

Além disso, cada cópia do jogo vem com um card especial, um dos famosos terrenos de choque de Ravnica.

Bueiros de Vapor (card especial)

Traremos detalhes da jogabilidade e dos cards quando revelarmos mais sobre Assassinato na Mansão Karlov, em 16 de janeiro de 2024.

Ravnica: Edição Clue

Ravnica: Edição Cluedo

Ravnica: Edição Clue (Ravnica: Edição Cluedo) — código da coleção: CLU

Símbolo da expansão de CLU

Assassinato na Mansão Karlov — principais informações

Símbolo da expansão de MKM

Símbolo da expansão de MKC Símbolo da expansão de MKC

Símbolo da expansão de SPG Símbolo da expansão de SPG

Assassinato na Mansão Karlov — código da coleção: MKM

Assassinato na Mansão Karlov — código da coleção de Commander: MKC

Código da coleção Convidados Especiais: SPG

Site: Assassinato na Mansão Karlov

Reserve agora

Assassinato na Mansão Karlov está disponível para reserva na sua loja local, on-line na Amazon e em todos os lugares onde são vendidos produtos de Magic.

Quer um motivo para ir à sua loja local para reservar? Sua compra de um expositor de booster pode lhe conceder o card promocional de Compre uma caixa de Assassinato na Mansão Karlov: Investigadora Wojek!

Investigadora Wojek (promo Compre uma caixa)

Consulte sua loja local para mais detalhes!

Expositor de Booster de Jogo de Assassinato na Mansão Karlov

Expositor de Boosters de Colecionador — Assassinato na Mansão Karlov

Pacote — Assassinato na Mansão Karlov

Pacote de Pré-lançamento — Assassinato na Mansão Karlov

Deadly Disguise (vermelho, verde e branco)

Revenant Recon (azul e preto)

Deep Clue Sea (verde, branco e azul)

Blame Game (vermelho e branco)

Eventos de Prévia — Assassinato na Mansão Karlov

Episódio 1 : já disponível!

: já disponível! Episódios seguintes : de 8 a 18 de janeiro

: de 8 a 18 de janeiro Estreia e Prévias no WeeklyMTG : 16 de janeiro

: 16 de janeiro Prévias de decks de Commander : 24 de janeiro

: 24 de janeiro Galeria de imagens dos cards e prévias completas : 26 de janeiro

: 26 de janeiro Evento para streamers no MTG Arena : 1º de fevereiro

: 1º de fevereiro Lançamento no MTG Arena : 6 de fevereiro

: 6 de fevereiro Lançamento global da versão de mesa: 9 de fevereiro

Eventos de jogo — Assassinato na Mansão Karlov

Pré-lançamento em sua loja local : de 2 a 8 de fevereiro

: de 2 a 8 de fevereiro WPN Game Store Open House : de 9 a 11 de fevereiro

: de 9 a 11 de fevereiro Friday Night Magic : de 9 de fevereiro a 29 de março

: de 9 de fevereiro a 29 de março Standard Showdown : de 9 de fevereiro a 4 de abril

: de 9 de fevereiro a 4 de abril Commander Night: de 16 a 18 de fevereiro

de 16 a 18 de fevereiro MagicCon: Chicago e Pro Tour Assassinato na Mansão Karlov : de 23 a 25 de fevereiro

: de 23 a 25 de fevereiro Festa de Lançamento de Ravnica: Edição Clue (Ravnica: Edição Cluedo) : de 23 a 25 de fevereiro

: de 23 a 25 de fevereiro Campeonato em Loja WPN: de 2 a 10 de março

Início da galeria de imagens dos cards!

Para ver todas as versões dos cards já revelados, você pode conferir a galeria de imagens dos cards de Assassinato na Mansão Karlov — já disponível. Publicaremos mais prévias de cards no ano que vem, depois que forem revelados. Nos encontramos na estreia de Assassinato na Mansão Karlov, em 16 de janeiro de 2024!