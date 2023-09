Quando os phyrexianos invadiram Ixalan, parecia que toda a esperança estava perdida. Mas a coragem e a cooperação de seus povos, unidos frente a um inimigo sem igual, permitiu que a maior força do plano virasse o jogo. Ixalan lutou e sobreviveu.

Isso foi há um ano. Com as cicatrizes da invasão desaparecendo, a empolgação (e as recompensas) da exploração lançam expedições por todo o plano mais uma vez. Desta vez, a jornada tem como destino as profundezas misteriosas: riquezas, maravilhas, mistérios e deuses antigos, todos misturados com uma boa dose do perigo, são apenas uma parte do que nos espera em As Cavernas Perdidas de Ixalan®.

Personagens, mecânicas e criaturas novos e recorrentes (incluindo, é claro, Dinossauros) estão aguardando por você em Ixalan.

Arte de: Anna Podedworna

Foi dada a largada para a corrida até Chimil, no centro de Ixalan, onde grupos familiares se encontrarão com o desconhecido que se esconde por baixo da terra.

Chimil, o Sol Interior | Ilustração: Adam Paquette

Cavalaria do Sol Ardente | Ilustração: Josu Hernaiz

Esconderijo do Explorador | Ilustração: Nereida

A história de As Cavernas Perdidas de Ixalan começa com a entrada de Huatli e Saheeli na expedição do Império do Sol às profundezas. Juntando-se a elas está o novo planeswalker Quintorius, ansioso por descobrir um pouco de história antiga, e Kellen, que conhecemos em Terras Selvagens de Eldraine, chegando a Ixalan depois de viajar pelas Trilhas do Presságio.

Gire o card Huatli, Poetisa da Unidade // Rugido do Quinto Povo

Quintorius Kand | Ilustração: Zolton Boros

Saheeli, Brilho do Sol | Ilustração: Cynthia Sheppard

Kellan, Viajante Ousado | Ilustração: Marta Nael

Você poderá conhecer toda a História de Magic de As Cavernas Perdidas de Ixalan quando toda a aventura for lançada no dia 20 de outubro, aqui mesmo no DailyMTG.

Booster Fun e além de As Cavernas Perdidas de Ixalan

Tesouro, belas ilustrações e fontes de poder conferirão ainda mais diversão aos cards de Booster Fun, começando com os terrenos básicos.

Planície (arte completa Núcleo) Ilha (arte completa Núcleo) Pântano (arte completa Núcleo)

Montanha (arte completa Núcleo) Floresta (arte completa Núcleo)

Os terremos de arte completa mostram o Núcleo do Paraíso, localizado no coração de Ixalan, que é o destino da jornada nas profundezas. O que os nossos heróis descobrem pelo caminho é mostrado em tratamentos inspirados nas culturas Meso e Sul-Americanas, celebrando e expandindo o tratamento que foi apresentado pela primeira vez em Marcha das Máquinas este ano.

Bermuda, Saqueador Ávido Bermuda, Saqueador Ávido (Lendas de Ixalan)

O Nexo Cranispóreo O Nexo Cranispóreo (Oltec sem bordas)

Gire o card Ojer Axonil, Força Profunda // Templo do Poder Gire o card Ojer Axonil, Força Profunda // Templo do Poder (Deuses de Ixalan)

O tratamento Lendas de Ixalan está de volta (assim como Bermuda, o goblin pirata favorito de todos), elevado a um novo nível no caso dos Deuses de Ixalan, conforme vimos com o Deus Ojer Axonil, a divindade do Templo do Poder. Continuando com a inspiração Mesoamericana, o tratamento Oltec sem bordas de O Nexo Cranispóreo conta com cores chamativas e belas representações até mesmo das ameaças mais mortais.

Prometemos Dinossauros também! Ghalta, uma heroína da defesa contra a invasão phyrexiana (considerando que seja possível chamar uma força imensurável da natureza de “heroína”), também chegou em toda a sua glória sem bordas.

Ghalta, Tirana do Estouro Ghalta, Tirana do Estouro (sem bordas)

Conforme exploramos o coração de Ixalan, encontraremos veios ricos em cosmium correndo por passagens subterrâneas. Brilhante e colorido, como gavinhas bifurcantes de poder, este recurso incrível de Ixalan é capturado com o retorno do tratamento tinta neon, visto pela primeira vez em Kamigawa: Dinastia Neon

Caverna das Almas (tinta neon Cosmium)

Um dos locais onde você poderá encontrar os cards tinta neon Cosmium são os boosters de Colecionador. Compartilharemos mais detalhes sobre esses belos cards em breve.

Cards especiais Reintegração do Tesouro e Convidados Especiais

Já vimos as criaturas, os perigos e as profundezas que exploraremos no nosso retorno a Ixalan. Mas e o tesouro?

Portal Coercitivo (Reintegração do Tesouro)

Aparecendo como cards especiais, uma verdadeira pilha de bugigangas, ornatos, equipamentos e muito mais, todos eles poderosos artefatos por si, estão aqui para ser descobertos. Encontrados na versão não metalizada nos expositores de Boosters de Draft e Coleção, ou na versão metalizada nos expositores de Boosters de Colecionador, esses cards especiais estão à espera de todos aqueles que quiserem reivindicar As Cavernas Perdidas de Ixalan.

Enquanto os cards especiais podem ser encontrados em pacotes de card especial nos expositores de As Cavernas Perdidas de Ixalan, estamos trazendo ainda mais cards imperdíveis nos Boosters de Coleção e Colecionador com a estreia dos Convidados Especiais.

Senhor da Atlântida

Convidados Especiais é uma forma especial de reimpressão que será estreada em As Cavernas Perdidas de Ixalan, com poderosas reimpressões de nível Masters que contam com ilustrações com elementos estéticos da coleção. Aqui, em As Cavernas Perdidas de Ixalan, um dos Tritões mais icônicos de Magic é reimaginado como um viajante das Trilhas do Presságio que encontrou um lar junto aos arutos do rio, sem abandonar sua função de revigorar todos os Tritões.

E, para deixar bem claro, quando dizemos que os cards de Convidados Especiais podem ser poderosos, estamos falando sério:

Cripta de Mana

Os Convidados Especiais continuarão fazendo parte de coleções futuras de Magic, com um símbolo de coleção e números de colecionador únicos. Em As Cavernas Perdidas de Ixalan, cards não metalizados da série Convidados Especiais podem ser encontrados nos Boosters de Coleção, com cards metalizados tradicionais presentes nos Boosters de Colecionador.

Cripta de Mana é mais do que apenas uma parte da estreia de Convidados Especiais, aparecendo nos Boosters de Colecionador no tratamento tinta neon Cosmium (como a Caverna das Almas que mostramos anteriormente):

Cripta de Mana (tinta neon Cosmium)

(Observe que A Lista, uma forma conhecida por todos de reimprimir cards nos boosters de Coleção, também continuará com As Cavernas Perdidas de Ixalan.)

Compartilharemos mais informações sobre Convidados Especiais no dia 24 de outubro, com a estreia de As Cavernas Perdidas de Ixalan.

Prepare-se para explorar a Coleção Jurassic World™

Com sessenta e cinco milhões de anos de preparo, essa parceria Encontro de Universos com a Universal Pictures e a Amblin Entertainment traz a emoção da franquia de sucesso nas bilheterias Jurassic World para o mundo de Magic: The Gathering.

Incluindo personagens carismáticos, dinossauros espertos e locais fantásticos, esses cards encantarão os fãs de Ixalan e de Jurassic World.

Gire o card Boas-vindas ao . . . // Parque Jurássico

Ian Malcolm, Caoticista Indominus Rex, Alfa

Encontrados ocasionalmente em Boosters de Coleção e em todos os Boosters de Colecionador, os 26 cards da Coleção Jurassic World disponíveis em As Cavernas Perdidas de Ixalan contam com um símbolo de expansão próprio e com o código de coleção REX.

Coleção Jurassic World

Além disso, a linha Secret Lair participará da comemoração trazendo ainda mais cards! Mais detalhes sobre a Coleção Jurassic World serão divulgados em breve.

Detalhes de As Cavernas Perdidas de Ixalan

As Cavernas Perdidas de Ixalan

Commander de As Cavernas Perdidas de Ixalan Commander de As Cavernas Perdidas de Ixalan

Convidados Especiais Convidados Especiais

Código da coleção As Cavernas Perdidas de Ixalan: LCI

Código da coleção de Commander e Reintegração do Tesouro de As Cavernas Perdidas de Ixalan: LCC

Código da coleção Convidados Especiais: SPG

Site: As Cavernas Perdidas de Ixalan

As Cavernas Perdidas de Ixalan está disponível para reserva na sua loja local, on-line na Amazon e em todo lugar onde são vendidos produtos de Magic.

