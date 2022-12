Wizards of the Coast

A batalha pelo Multiverso contra os phyrexianos que começou em Dominária Unida (e continuou em A Guerra dos Irmãos e Phyrexia: Tudo Será Um) está pior do que qualquer um poderia imaginar. Agora, ela chega à sua conclusão com Marcha das Máquinas.

Arte por: Billy Christian

O Multiverso, e Magic, serão alterados para sempre.

Marcha das Máquinas Commander de Marcha das Máquinas

Expositor de Booster de Draft

Expositor de Booster de Coleção

Expositor de Booster de Jumpstart

Pacote

Marcha das Máquinas trás também boosters de colecionador recheados com cards incríveis, além de cinco decks de Commander de 100 cards que incluem cards novos de Magic e um pacote de amostra de booster de colecionador. E sobre o visual deles, vamos deixar isso para sua imaginação (e depois iremos revelá-los, após mais conteúdo de história).

Código da coleção de Marcha das Máquinas: MOM

Código da coleção de Commander de Marcha das Máquinas: MOC

Site: Marcha das Máquinas

Encomende agora mesmo: on-line pela Amazon e em sua loja de jogos local

Eventos de Pré-lançamento : 14 a 20 de abril de 2023

: 14 a 20 de abril de 2023 Lançamento digital no MTG Arena e no Magic Online : 18 de abril de 2023

: 18 de abril de 2023 Lançamento físico: 21 de abril de 2023

Pacote de Pré-lançamento

Em 2023, os promos de 30º aniversário de Magic continuarão a ser disponibilizados em eventos de Pré-lançamento de Marcha das Máquinas. Aqui estão alguns que você poderá encontrar em seus eventos, disponíveis nos idiomas indicados:

Estes cards promo tradicionais estarão disponíveis, enquanto durarem os estoques, em eventos de Pré-lançamento de Marcha das Máquinas nas lojas da WPN. Inscreva-se antecipadamente para os eventos de Pré-lançamento em sua loja de jogos local para descobrir como ela distribuirá estes cards promocionais.

Marcha das Máquinas: As Consequências

Com o confronto final contra os phyrexianos chegando a sua conclusão, o Multiverso será alterado para sempre. Marcha das Máquinas: As Consequências não apenas adiciona novos cards ao Padrão (e além) mas também expande os eventos de Marcha das Máquinas.

Código de coleção de Marcha das Máquinas: As Consequências: MAT

Lançamento físico de Marcha das Máquinas: As Consequências: 12 de maio de 2023

Marcha das Máquinas: As Consequências

Marcha das Máquinas: As Consequências é uma micro coleção válida no formato Padrão. Os boosters de epílogo apresentam cinco cards cada. A coleção também apresenta Pacotes, bem como boosters de colecionados, recheados com os cards mais legais. Mais tarde vamos mostrar a vocês as embalagens do Pacote, dos expositores de boosters de epílogo e de boosters de colecionador — estamos literalmente esperando que a história chegue aqui primeiro.

Com Phyrexia: Tudo Será Um, chegando em breve, você pode aguardar para ver esta primeira coleção antes de mostrarmos o que virá a seguir com Marcha das Máquinas e Marcha das Máquinas: As Consequências em 2023.