A partir de A Guerra dos Irmãos, demos a você a oportunidade de conhecer as mais recentes coleções de Magic em primeira mão em eventos de Pré-lançamento organizados pela sua loja local, onde passou a ser possível adquirir boosters, decks de Commander e mais produtos da coleção diretamente. (Além disso, a partir de Phyrexia: Tudo Será Um, cada nova coleção passou a ser válida em formatos Construídos a partir dos eventos de Pré-lançamento!)

Hoje, informamos que o jogo de mesa em eventos de Pré-lançamento continuará a ser realizado em lojas antes do lançamento digital das coleções O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média™ e Terras Selvagens de Eldraine quando as mesmas forem lançadas este ano. Além disso, a venda de boosters, incluindo boosters de draft, coleção e colecionador, além dos decks de Commander e Pacotes dessas coleções, continuará a ser possível a partir dos eventos de Pré-lançamento em loja. (Observação: No caso do Japão, as vendas em Pré-lançamento de novas coleções de Magic poderão não continuar após Marcha das Máquinas. Consulte sua loja local para mais detalhes.)

Quer você esteja ansioso por se juntar ao Multiverso no confronto final contra os phyrexianos em Marcha das Máquinas ou empolgado por fazer parte da Sociedade e comemorar O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média, as lojas WPN organizarão os eventos certos para você.

Visite sua loja local e inscreva-se em um evento de Pré-lançamento hoje mesmo!