Wizards of the Coast

É hora de reunir o bando — e não é só pelos novos incentivos da loja WPN perto de você... mas se isso torna deixa a oferta mais atraente, quem somos nós para negar boas ideias?

Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão será lançado em algumas semanas; a coleção conta com roubos, crimes e muitos personagens das mais variadas origens, dragões com garras de lagosta gigante, alguns memes sobre alces e muito mais.

Também haverá muitas maneiras de jogar Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão na sua loja local e em outros lugares, então prepare o garfo e faca — ou as mãos — para pegar novos boosters em eventos de jogo com início no...

Pré-lançamento — 12 a 18 de abril

O Pré-lançamento de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão é sua primeira chance de ter a sorte grande de conseguir novos cards, além de ser um ótimo momento para ir à sua loja local.

Inscreva-se no Pré-lançamento para obter um Pacote de Pré-lançamento, que vem com um marcador de pontos de vida Spindown de vinte lados, seis Boosters de Jogo de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão e um card raro ou mítico raro estampado da coleção para comemorar a experiência do Pré-lançamento. É tudo que você precisa para montar um deck Selado, uma das melhores maneiras de conhecer as novas mecânicas e temas da coleção.

A Encruzilhada do Trovão é uma animada — e novíssima — fronteira no Multiverso de Magic, reunindo um elenco especial de personagens em uma gangue para um grande golpe. E assim como Oko e seus parceiros — ou aminimigos, para ser mais sincero —, você pode reunir um bando no Pré-lançamento da sua região para obter grandes promos.

Tecelão da Matéria Olteca

(promo de arte ampliada) Transmutation Font (promo)

Os dois promos “Reúna o Bando” estarão disponíveis com lojistas WPN próximos a você a partir do Pré-lançamento. Você só precisa levar seu amigo iniciante em Magic para participar de seu primeiro evento de Magic, como o Pré-lançamento. Se ambos se inscreverem no evento usando sua conta da Wizards, ambos receberão as duas cópias dos promos! Além disso, o promo Cultivar de Traga um amigo também está disponível para esta modalidade em lojas locais!

Cultivar

(promo metalizado tradicional Traga um amigo)

Leve amigos e ganhe recompensas — pelo menos, enquanto durarem os estoques. Simples assim! E tudo isso começa no Pré-lançamento de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão, então prepare o bando para algumas horas de diversão em um Pré-lançamento perto de você!

Open House — 19 a 21 de abril

Quer recrutar novos membros do bando para os próximos roubos eventos em sua loja WPN local? Então, o Open House de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão foi feito para você!

O Open House oferece a novos jogadores uma maneira descompromissada de aprender a jogar Magic. As lojas WPN do mundo todo têm flexibilidade para realizar este evento da maneira que mais se encaixe aos iniciantes da região. Os eventos ocorrem na forma de jogos individuais, usando produtos Jumpstart ou Kits Iniciais, ou emparceirando os novatos com os amigos em um jogo Gigante de Duas Cabeças, o que oferece uma experiência amigável e social de jogar Magic.

Os jogadores que utilizarem a conta da Wizards para se inscrever e para jogar vão ganhar uma cópia em moldura retrô de Tutor Diabólico, enquanto durarem os estoques. Além disso, os veteranos que levarem um amigo para aprender a jogar ganharão o promo Cultivar de Traga um amigo já mencionado; além disso, os lojistas terão os promos “Reúna o Bando” para utilizar no Open House!

Tutor Diabólico (promo em moldura retrô)

Como sempre, os promos estão sujeitos à disponibilidade e à duração do estoque. Fale com o lojista WPN mais próximo para saber todos os detalhes.

O Standard Showdown continua em 19 de abril

O Standard Showdown voltou em Assassinato na Mansão Karlov e continua em novas fronteiras com Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão. Esta oferta de jogo em lojas WPN dá aos jogadores um incentivo para jogar Construído Padrão — um formato de 60 cards que tem como foco os lançamentos desde Innistrad: Caçada à Meia-noite.

Os jogadores encontrarão adversários animados com o formato e poderão ganhar, em cada evento, promos metalizados tradicionais na forma de terrenos básicos Trilha dos Presságios de arte completa. O número de terrenos básicos disponíveis em cada loja WPN é limitado, por isso, confira a estrutura de premiação da sua loja local durante as próximas semanas para saber a quantidade e as unidades disponíveis por evento em cada semana. Os lojistas da WPN poderão oferecer mais prêmios com base no que faz sentido para aquela comunidade, então confira os detalhes sobre eventos específicos na sua loja local.

Planície (promo de arte completa) Ilha (promo de arte completa) Pântano (promo de arte completa)

Montanha (promo de arte completa) Floresta (promo de arte completa)

Tudo pronto para ganhar terrenos Trilha dos Presságios? Então, prepare seu deck Construído Padrão e fale com o lojista da WPN mais próximo de você!

CommandFests em quatro cidades: 19 a 21 de abril | Uma cidade: 17 a 19 de maio

As CommandFests estão de volta! Prepare-se para vários dias de Commander, eventos e muito mais na loja mais próxima de você! Aliás, leve o bando todo para fazer um grande roubo. Só não leve uma gangue de fora da lei de verdade. Quis dizer para levar os amigos. Ah, e não roube de verdade. Os organizadores são legais. Eles não gostariam nada disso. Roubar é ruim. Não faça isso.

Se você nunca foi a uma CommandFest, elas são basicamente pequenas convenções que celebram Magic e tudo que envolve Commander. Venha fazer novos amigos ou encontre amigos antigos, jogue Commander e aproveite a camaradagem! Os organizadores costumam fazer eventos agendados sob demanda para quem quiser sair da rotina. Jogue em alguns eventos e ganhe prêmios! Geralmente, esses eventos contam com convidados especiais, incluindo artistas oferecendo autógrafos, cosplayers e criadores de conteúdo da comunidade de Magic.

Estas experiências costumam exigir credenciais, então você precisará comprar uma para participar. Todos os organizadores de CommandFests de abril a maio também têm credenciais disponíveis; fale com seu organizador para saber todos os detalhes, o que estará disponível, os preços etc.

Veja a lista de eventos a seguir e procure mais informações no site do organizador.

19 a 21 de abril de 2024 em Dallas, Texas — oferecido por CoolStuffInc.com

19 a 21 de abril de 2024 em São Francisco, Califórnia — oferecido por Laughing Dragon

19 a 21 de abril de 2024 em Birmingham, Inglaterra — oferecido por Axion Now

20 a 21 de abril de 2024 em Pequim, China — oferecido por Kadou

17 a 19 de maio de 2024 em Vancouver, Canadá — oferecido por Face to Face Games

Pro Tour de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão — 26 a 28 de abril

Será que é crime não assistir ao Pro Tour de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão em twitch.tv/magic de 26 a 28 de abril? Para ver os maiores jogadores de Magic competindo por um prêmio compartilhado de quinhentos mil dólares?

Tecnicamente, não é crime. Mas deveria ser! Então, marque no calendário para assistir!

O Pro Tour de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão conta com competidores do Pro Tour, com grandes vencedores de torneios e com os melhores colocados da rodada final de Campeonatos Regionais que ocorreram entre 27 de janeiro a 10 de março deste ano. A competição valerá muito dinheiro e o título de campeão do Pro Tour.

Além disso, todos os jogadores do Pro Tour ganharão belos prêmios de participação. Além do evento contar com o prêmio compartilhado de quinhentos mil dólares para todas as colocações, só de jogar, todos os participantes receberão uma cópia não metalizada do card Wrenn and Six de Secret Lair, com arte de Ricardo Cavolo.

Além disso, os 32 melhores colocados em Pro Tours de 2024 receberão uma cópia metalizada tradicional de Wrenn and Six!

Wrenn and Six

(promo de prêmio de Secret Lair) Wrenn and Six

(promo de prêmio metalizado tradicional de Secret Lair)

Os Pro Tours são excelentes para ver o que os melhores do mundo estão fazendo, o que lhe permite aprimorar seu draft em Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão, além de serem ótimos para entender o meta do Construído Padrão, podendo assim realizar eventos Standard Showdown no seu próximo Campeonato em Loja. (Falaremos mais sobre isso!) Portanto, você não vai querer perder este evento ao vivo em twitch.tv/magic.

Faça como um alce e avance por três dias de transmissão do Pro Tour, começando a sexta-feira e o sábado com três rodadas de Booster Draft de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão, seguidas de muito Padrão.

Essa piada de alce foi muito forçada? Deve ter sido. Oko estaria orgulhoso? Ah, provavelmente não.

Festa de Commander — 26 de abril a 2 de maio

Quer algo para fazer entre as sessões de Pro Tour? Então confira a Festa de Commander de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão! Estes eventos de Commander acontecerão em lojas WPN do mundo todo a partir de 26 de abril até 2 de maio.

A Festa de Commander apimenta os jogos tradicionais de Commander utilizando mais materiais que deixam o jogo com a cara de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão. Não é surpresa alguma que, nesta rodada de eventos da Festa de Commander, estamos incentivando você a cometer todos os crimes — dentro do Magic —, mas tem um porém.

Todos os jogadores que utilizarem os materiais da Festa de Commander na rodada começarão como Cidadãos Honestos, como de costume. Mas a vida honesta ficará entediante e, durante a etapa final de cada jogador, aquele jogador distribui marcadores de recompensa entre os cinco cofres. Qualquer jogador, durante o turno dele, pode virar seu indicador de Cidadão Honesto para entrar Em Fuga, roubando o cofre e seus marcadores de recompensa para ganhar um bônus do cofre. Quando estiver Em Fuga, os outros Cidadãos Honestos serão encorajados a persegui-lo em busca da recompensa, então cuidado!

Além de controlar a vida do seu comandante como cidadão e como ladrão, a Festa de Commander de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão também conta com um promo específico do evento para os participantes, enquanto durarem os estoques. Esta rodada contará com uma cópia em moldura retrô de Costly Plunder! Os cards não metalizados estarão disponíveis na maioria das lojas WPN; os metalizados tradicionais estarão disponíveis em lojas WPN Premium.

Costly Plunder (promo de moldura retrô)

Outra observação importante: a partir desta rodada, a Festa de Commander ocorrerá da sexta a quinta-feira seguinte, dando aos lojistas flexibilidade para realizar a Festa de Commander nas noites da semana, dando à comunidade ainda mais chances de jogar. Não perca os roubos na Festa de Commander mais próxima de você!

Campeonato em Loja — 4 a 12 de maio

Talvez você tenha ouvido falar da Sorte Grande. Mas sabe qual é a maior sorte de todas? Entenda, a maior sorte é um monstro de pinha, gigante, cruel e bastante vivo.

Ok, talvez não seja a maior sorte, nem mesmo uma sorte grande. Só é grande — e cruel. Por acaso, é isso que você vai ganhar no Campeonato em Loja de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão mais próximo, com eventos em lojas WPN participantes de 4 a 12 de maio.

Os Campeonatos em Loja são uma oportunidade de mostrar o seu potencial à comunidade local. Mostre suas estratégias de montagem de deck e suas habilidades de jogo no Standard Showdown, depois no Campeonato em Loja, e leve os seus 60 melhores cards de um deck Construído Padrão para lutar por promos incríveis.

Os Campeonatos em Loja de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão terão uma linha de promos na estética do plano — todos são cards que permitem quebrar as regras que exigem mana para a conjuração. Os jogadores que participarem de um Campeonato em Loja ganharão uma variante do promo Blazing Rootwalla enquanto durarem os estoques.

Blazing Rootwalla (promo de arte completa)

Fique entre os oito melhores no seu Campeonato em Loja para ganhar o promo Hollow One!

Hollow One (promo de arte completa)

Por fim, vença o campeonato para receber um promo de arte completa e sem texto de Vengevine — edição pinha!

Vengvine (promo de arte completa sem texto)

Arme a sua melhor estratégia para o Padrão, teste-a em Standard Showdowns, leve seu deck para batalhar no Campeonato em Loja mais próximo de você e tente ganhar Vengvine, o novo promo do vencedor.

Campeonatos Regionais — 4 de maio a 2 de junho

Os vencedores de Eliminatórias de Campeonatos Regionais (ECR) de 6 de janeiro a 24 de março disputarão uma vaga no Pro Tour e no Campeonato Mundial de Magic ao participar de Campeonatos Regionais de 4 de maio a 2 de junho. Para quem não se classificar, estes Campeonatos Regionais costumam ter Eliminatórias de Última Chance para você participar do grande evento da sua região!

Os Campeonatos Regionais desta rodada são a base do Pro Tour de Modern Horizons 3 de Amsterdã, de 28 a 30 de junho. Dependendo de qual for a sua região, os eventos ocorrerão nas datas a seguir:

Brasil – City Glass Games: 3 a 5 de maio em São Paulo

Canadá – Face to Face Games: 3 a 5 de maio em Montreal, Quebec

Japão/Coreia – Big Magic: 24 a 26 de maio na prefeitura de Aichi

Europa, Oriente Médio e África (EMEA) – Legacy: 24 a 26 de maio em Nápoles, Itália

China – Kadou: 24 a 26 de maio em Pequim

Taipé Chinesa – Game Square: 25 a 26 de maio na Cidade de Taipé

Austrália/Nova Zelândia – Good Games: 24 a 26 de maio em Melbourne

EUA – Dreamhack: 31 de maio a 2 de junho em Dallas, Texas

Sudeste Asiático – Oracle Events: 31 de maio a 2 de junho em Manila, Filipinas

México/América Central/Caribe – Yellow Rabbit: 31 de maio a 2 de junho na Cidade do México

América do Sul – Magicsur: 31 de maio a 2 de junho em Santiago, Chile

Nesta rodada de Campeonatos Regionais, os jogadores estarão com seus melhores decks de Construído Padrão, competindo pelo prêmio em dinheiro e por uma vaga no Pro Tour.

Todos os participantes desta rodada de Eliminatórias de Campeonatos Regionais receberão uma cópia de Valakut, the Molten Pinnacle, de Secret Lair, com ilustração de Graham Yarrington.

Valakut, the Molten Pinnacle

(promo de prêmio sem borda de Secret Lair)

Além disso, os melhores colocados receberão uma cópia metalizada tradicional de Valakut, the Molten Pinnacle. O número de promos metalizados tradicionais concedidos varia entre as regiões. O prêmio em dinheiro e o número de vagas ao Pro Tour também varia entre as regiões; consulte os organizadores da sua região para saber sobre o evento disponível ou mais próximo de você.

Eliminatórias de Campeonatos Regionais — 20 de abril a 21 de julho

Uma nova rodada de Eliminatórias de Campeonatos Regionais (ECRs) iniciará em 20 de abril, sendo esta a sua trilha ao Pro Tour “Tennis”, o primeiro Pro Tour de 2025.

Esta rodada terá ECRs em lojas WPN nos formatos Construído Pioneiro ou Limitado. Os eventos de destino de ECR — geralmente torneios abertos maiores em grandes locais, como salões de festa de hotéis — podem ser diferentes; para obter informações sobre estes, confira o site do organizador.

Os promos de ECR desta rodada também foram atualizados, como já mostrado em fevereiro. Os participantes podem ganhar uma cópia de Springleaf Drum não metalizado, com arte de F. Malta, enquanto durarem os estoques.

Springleaf Drum

(promo sem borda de Secret Lair)

Fique entre os melhores colocados na sua ECR para levar para casa a cópia metalizada do card Goblin Guide, de Secret Lair, com arte de Luke Pearson. Além disso, nesta rodada de ECR, os jogadores que receberem convite para os Campeonatos Regionais do outono de 2024 ganharão uma cópia metalizada tradicional de Goblin Guide!

Goblin Guide

(promo de prêmio sem borda de Secret Lair)