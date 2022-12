E lspeth Tirel, cavaleira errante, não veio a Theros para se tornar a campeã do Sol. Ela veio para escapar dos horrores de seu passado e para lamentar a aparente morte de um amigo.

Infelizmente, não haverá descanso para Elspeth em Theros!

É, valeu, Xenagos. Idiota! Mas pelo menos Elspeth não vai precisar encarar o destino sozinha. Ela tem vocês, bravos heróis, como ajuda! Vamos ver como.

A experiência do Pré-lançamento

Se este é o seu primeiro Pré-lançamento, você está prestes a vivenciar algo muito divertido! (Se este não é o seu primeiro Pré-lançamento, vá direto para O Caminho do Herói.) O Pré-lançamento é onde jogadores de todos os níveis - de neófitos a participantes do hall da fama - podem se reunir em um ambiente amistoso e sem stress. Mas também pode ser uma experiência meio intensa, então vamos ver o que fazer e o que esperar.

Primeiro, encontre uma loja. Com sorte, haverá uma perto de você! Depois que tiver feito isso, entre em contato com a loja para saber se ela faz pré-cadastro. Se fizer, inscreva-se. Os eventos de Pré-lançamento no mundo todo têm lotado ultimamente, então é uma boa se pré-cadastrar se a sua loja permitir!

Divination | Art by Willian Murai

No dia (ou noite, se a sua loja realizar eventos noturnos) do Pré-lançamento, certifique-se de levar algumas coisas essenciais com você. Sua loja pode ter a maioria desses itens, mas eles podem se esgotar ou não ser exatamente os que você quer ou precisa:

Água e lanche. Você não conseguirá dar o melhor de si se estiver com fome ou sede!

Cards. Há uma grande chance de que as outras pessoas estejam levando as pastas de troca para o Pré-lançamento. Muitos também levarão decks de Commander, decks informais e até decks competitivos. Portanto, leve os seus também!

Protetores. Proteja seus cards contra as mesas grudentas!

Utilidades. Dados, fichas, papel, lápis... esse tipo de coisa. Leve algo para marcar os totais de marcadores, criaturas e vida. Sim, a loja terá um monte dessas coisas, mas é sempre bom estar preparado.

Tudo isso pode parecer óbvio, mas você não quer ser o cara que nunca está pronto para sentar e jogar Magic o dia inteiro, não é?

Deck Escalado

O evento principal do Pré-lançamento é o torneio com Deck Escalado. Você deve estar pensando: "Ah, Mike, você quer dizer Deck Selado, não é?" Não, meu amigo, assim como no Pré-lançamento de Theros (e de Portões Violados e Retorno a Ravnica antes dele!), o Pré-lançamento de Nascidos dos Deuses trará boosters escalados. Eu vou explicar o que isso quer dizer já já, mas a parte importante a saber é que os boosters escalados do seu Pacote de Pré-lançamento ajudarão você a jogar com a cor que você escolher. Não é garantido, mas é uma ajuda.

Chromanticore | Art by Min Yum

O Deck Escalado é baseado no Deck Selado, um tipo de Magic no qual você constrói um deck com os cards abertos no torneio (que é conhecido como Magic "Limitado"). No caso do Pré-lançamento de Nascidos dos Deuses, há um booster escalado e cinco boosters normais (três de Theros e dois de Nascidos dos Deuses). Você abrirá todos os pacotes e eles se tornarão a fonte para construir o seu deck. As regras básicas e conselhos para construir decks escalados são:

Pelo menos quarenta cards. Você pode jogar com mais, mas não pode jogar com menos. (Jogar com exatamente quarenta torna seu deck mais consistente, mas muita gente diz que adicionar um terreno a mais, totalizando quarenta e um cards, ajuda no percentual de manas. A escolha é sua!)

Vinte e três mágicas e dezessete terrenos. Dessas vinte e três mágicas, dezesseis ou dezessete devem ser criaturas, com o resto sendo mágicas de remoção ou suporte.

Duas cores. Fique com duas cores sempre! Tudo bem, "sempre" não se aplica muito bem ao Magic. Se você tiver cards jogáveis suficientes de uma cor, poderá optar por um jogo monocromático. Mas como cada cor do Magic tem várias fraquezas, adicionar uma segunda cor pode ajudar você a respirar quando o seu deck estiver indo por água a baixo. Adicionar uma terceira, quarta ou quinta cor cria um desafio para a base de mana do seu deck, o que leva a inconsistências. Se quiser jogar com cards de todas as cores (e entendo você, tem muitos cards divertidos!), crie um segundo deck e alterne-os durante o dia!

Há muitos conselhos por aí sobre como montar um ótimo deck selado e jogar Magic Limitado em geral. Aqui estão links para alguns de meus artigos favoritos sobre Deck Selado e formato Limitado do passado do DailyMTG:

Gigante de Duas Cabeças

Algumas lojas também dão suporte a uma versão do Deck Escalado chamada Gigante de Duas Cabeças (que costuma ser abreviada como "G2C"), na qual dois jogadores se juntam para enfrentar outros dois. Cada par recebe dois Pacotes de Pré-lançamento (não precisam nem ser os mesmos!) com os quais eles constroem os decks. Seu organizador de torneios pode lhe falar mais sobre o G2C se a sua loja der suporte ao formato.

Duelo Aberto

Se a ideia de passar o dia em um torneio assusta você ou se você só quiser jogar mais Magic com mais cards de Nascidos dos Deuses, você pode se envolver no Duelo Aberto. Neste evento secundário, você recebe um Première Pack e o usa para batalhar contra outros participantes do Duelo Aberto, inclusive os jogadores que participam do torneio principal e que estão entre as rodadas! Essa é uma ótima maneira de aprender mais sobre Magic se você for novo no jogo. E para os jogadores experientes, é uma ótima maneira de ensinar os novos jogadores e ajudá-los a melhorar. Além disso, sabe como é, é bem divertido.

O Caminho do Herói

O designer de experiência e o cara legal do pedaço Dave Guskin liderou uma equipe para criar o Caminho do Herói, uma experiência sem precedentes que dura o bloco todo e recompensa você por participar em cada evento de Pré-lançamento, Lançamento e Game Day durante o bloco Theros. Há nove eventos no total, mas nós vamos nos concentrar no Pré-lançamento de Nascidos dos Deuses. Então é dele que eu vou falar!

Escolha seu Destino

Você terá uma escolha a fazer sobre qual destino heroico deseja seguir. Cinco opções (não coincidentemente ligadas às cinco cores de Magic) esperam por você. Para ajudá-lo a descobrir qual é a certa para você, nos criamos uma pequena planilha:

Destino Cor Card de Herói Card promocional Destinado a Liderar Branco O General Sentinela Silenciosa Destinado a Sobrepujar Azul O Sábio Árbitra do Ideal Destinado a Dominar Preto O Tirano Devorador de Esperança Destinado a Conquistar Vermelho O Belicista Dragão Atiça-forja Destinado a Prosperar Verde O Provedor Devastador das Selvas Nessianas

Depois de escolher seu destino, você receberá um Pacote de Pré-lançamento que é mais ou menos assim:

Antes de falar mais sobre o Pacote de Pré-lançamento ou mostrar a você o seu Card de Herói e o card promocional, deixe eu falar rapidamente sobre eles.

Um Card de Herói concede uma habilidade especial a ser usada nos eventos de Game Day (que acontecerão dia 1º de março de 2014 para Nascidos dos Deuses). Dave fala mais sobre isso na sua atualização das Perguntas frequentes do Caminho do Herói de Nascidos dos Deuses. Mais imediatamente, o seu Card de Herói traz um código único na parte de trás que permite a você resgatar uma conquista em PlaneswalkerPoints.com. Mostre a conquista com orgulho para que todos saibam o destino escolhido por você e saibam que a sua caminhada pelo Caminho do Herói continua! Aqui está um exemplo da parte de trás de um Card de Herói:

Seu card promocional é uma bela versão especial (também conhecida como "metalizado" ou "brilhante") de um card raro de Nascidos dos Deuses com ilustração alternativa, com a data do Pré-lançamento. Você ficará satisfeito em saber que seu card promocional poderá ser usado no Pré-lançamento (assim como aconteceu em Theros, Portões Violados e Retorno a Ravnica) e poderá ser incluído no seu deck de quarenta cards. Divirta-se!

Agora, se você está curioso para saber qual Card de Herói e qual card promocional virão no seu Pacote de Pré-lançamento, deixe eu explicar:

Se você estiver Destinado a Liderar (branco), receberá

Se você estiver Destinado a Sobrepujar (azul), receberá:

Se você estiver Destinado a Dominar (preto), receberá:

Se você estiver Destinado a Conquistar (vermelho), receberá:

Se você estiver Destinado a Prosperar (verde), receberá:

Ah, e também há algumas novas mecânicas na lista. Bem, não se preocupe, tudo será revelado na seção de Mecânicas de Nascidos dos Deuses abaixo!

Pacote de Pré-lançamento

Tudo bem, você escolheu seu destino baseado na cor, Card de Herói e/ou card promocional que mais lhe atraem. E o que você encontrará dentro dos tais Pacotes de Pré-lançamento? Bem aqui está uma lista:

2 boosters de Nascidos dos Deuses

3 boosters de Theros

1 booster escalado

1 card promocional

1 cartão de atividades

1 marcador de pontos de vida Spindown

1 carta de boas-vindas

1 Card de Herói

Os boosters são óbvios, mas o booster escalado merece um parágrafo próprio (que vem a seguir) e eu já falei sobre o card promocional e o Card de Herói. A carta de boas-vindas e o cartão de atividades são específicos de cada caminho. Eles refletirão o tipo de destino que você escolheu. Além disso, se você completar o cartão de atividades e apresentá-lo ao organizador do torneio, receberá uma recompensa (enquanto durarem os estoques)! O marcador de pontos de vida Spindown é da cor do seu destino.

Tudo bem, vamos falar sobre o booster escalado. Seu booster escalado contém vários cards da cor correspondente ao destino escolhido por você. Porém (isso é importante!) nem todos os cards do booster são desta cor. Então, se você escolheu ser Destinado a Dominar (porque preto é a melhor cor... opa, fui tendencioso!) seu booster escalado conterá em maioria cards pretos, mas também terá cards de outras cores. Note que também é possível receber um card de Deus multicolorido com a sua cor escolhida no seu booster escalado, mas nenhum outro card mítico raro.

É importante notar que o destino escolhido por você para o Pré-lançamento só se aplica a esse evento de Pré-lançamento em particular. Se você se inscrever em outro evento de Pré-lançamento algumas horas depois, poderá escolher um destino diferente. Você não precisa de maneira nenhuma escolher um destino para Nascidos dos Deuses que corresponda ao seu caminho de Theros (caso tenha ido ao Pré-lançamento dessa coleção).

Mecânicas de Nascidos dos Deuses

Kelly Digges, editora extraordinária, me enviou esse resumo das mecânicas de Nascidos dos Deuses. Obrigado, Kelly!

Inspirado: Criaturas com habilidades do tipo inspirado representam a inspiração divina que vem do mundo dos sonhos. Uma habilidade inspirado de uma criatura é desencadeada toda vez que a criatura é desvirada. Para mais detalhes, veja a seção Inspirado do artigo de Mecânicas de Nascidos dos Deuses.

Tributo: Uma criatura com habilidade tributo oferece ao seu oponente uma escolha infeliz: ou ela se torna ainda maior ou faz algo ruim ao seu oponente ao entrar no campo de batalha. Para mais detalhes, veja a seção Tributo do artigo de Mecânicas de Nascidos dos Deuses.

Agraciar: Uma criatura com agraciar dá a opção de ser conjurada como uma Aura que encanta outra criatura, concedendo a ela seu poder, resistência e habilidades. Para mais detalhes, veja a seção Agraciar do artigo de Mecânicas de Nascidos dos Deuses.

Devoção: Sua devoção àquela cor é o número de símbolos de mana daquela cor nos custos de mana das permanentes que você controla. Para mais detalhes, veja a seção Devoção do artigo de Mecânicas de Nascidos dos Deuses.

Deuses: Cada Deus em Nascidos dos Deuses é um card de duas cores e se manifesta como criatura se sua devoção a suas duas cores for alta o suficiente. Sua devoção a duas cores é o número total de símbolos de mana daquelas cores no custo das permanentes que você controla. Para mais detalhes, veja a seção Deuses do artigo de Mecânicas de Nascidos dos Deuses.

Heroico: Uma criatura com uma habilidade heroico lhe concede benefícios poderosos sempre que você conjura uma mágica que a usa como alvo. Para mais detalhes, veja a seção Heroico do artigo de Mecânicas de Nascidos dos Deuses.

Vidência: Vidência é uma ação de palavra-chave que sempre tem um número associado a ela. Para usar vidência, olhe o número indicado de cards do topo do seu grimório, coloque quantos quiser no fundo do grimório e deixe o resto no topo na ordem que desejar. Para mais detalhes, veja a seção Vidência do artigo de Mecânicas de Nascidos dos Deuses.

Arquétipos: Nascidos dos Deuses contém um ciclo de cinco criaturas encantamento, uma de cada cor, chamadas Arquétipos. Cada Arquétipo possui duas habilidades: uma que concede uma habilidade de palavra-chave a todas as suas criaturas, inclusive a ela mesma, e uma que faz as criaturas do seu oponente perderem a mesma palavra-chave. Para mais detalhes, veja a seção Arquétipos do artigo de Mecânicas de Nascidos dos Deuses.

A hora está chegando!

Esse é o fim deste artigo de apresentação. Espero ter ajudado você a se preparar para o seu Pré-lançamento neste fim de semana. Lembre-se de se pré-inscrever se a sua loja permitir!

Mande um email para mim ou mande um Tweet se houver algo em particular que você tenha adorado ou detestado nesta apresentação. Nós estamos sempre buscando novas maneiras de tornar as apresentações de Pré-lançamento mais úteis, tanto para novos jogadores quanto para jogadores experientes, mas não podemos fazer isso sem a sua ajuda!

Boa sorte e divirta-se!

Ah, e uma nota pessoal, há um card em particular em Nascidos dos Deuses que eu estou ansioso para encontrar quando sair:

Por que um card comum reimpresso?! Porque essa foi a primeira vez que eu escrevi as palavras (neste caso, o texto ilustrativo) que apareceram em um card de Magic. Quanta emoção! ^_^