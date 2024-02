Colecionando Magic: The Gathering – Fallout

Diferente da guerra, Magic está sempre mudando. Desta vez, entramos nos ermos — da Nova Califórnia e o Mojave à Capital, a Comunidade e Appalachia — e exploramos a as grandes histórias pós-apocalípticas de Fallout.

Este é Magic: The Gathering® – Fallout®. E com certeza é S.P.E.C.I.A.L.

Detalhes de Magic: The Gathering® – Fallout®

Datas importantes de Magic: The Gathering® – Fallout®

Estreia e início das prévias : 20 de fevereiro de 2024

: 20 de fevereiro de 2024 Galeria de imagens de cards completa : 24 de fevereiro de 2024

: 24 de fevereiro de 2024 Lançamento global: 8 de março de 2024

8 de março de 2024 Festa de Lançamento de Commander: 8 a 10 de março de 2024

Decks de Commander de Magic: The Gathering® – Fallout®

Há quatro decks de Commander, cada um com um tema diferente.

Sobreviventes de Sucata (vermelho, verde e branco): Com o bom garoto Dogmeat como seu comandante, o foco deste deck é recuperar ferramentas, fichas de Comida e aliados. Ele também apresenta as fichas de Sucata, que podem ser sacrificadas para comprar cards. Se gosta de fichas e de incrementar suas criaturas com Auras e Equipamentos, este é o deck certo para você.

Dogmeat, Sempre Leal (metalizado tradicional) Dogmeat, Sempre Leal (comandante de exibição em alto-relevo) Ficha de Sucata

Ameaça Mutante (preto, verde e azul): Procurando algo um pouco "diferente"? Então experimente o deck Ameaça Mutante, que incorpora as criaturas mutantes mais perigosas e sinistras de Fallout, como o comandante do deck, O Sábio Homem-mariposa. Jogue criaturas e fortaleça-as com marcadores e proliferar. Irradie a si próprio e aos seus oponentes usando os novos marcadores de radiação (marcadores de jogador que trituram e causam dano a você).

O Sábio Homem-mariposa (metalizado tradicional) O Sábio Homem-mariposa (comandante de exibição metalizado em alto-relevo)

Necrótico Feroz Radiação (card de ajuda)

Ave Caesar (vermelho, branco e preto): Temos também o deck Ave Caesar, com o infame Caesar como seu comandante. O tema deste deck gira em torno de líderes de facções militantes e seus soldados, além de saqueadores dos ermos. Parta para a agressão com um exército de fichas de criatura com a ajuda da mecânica esquadrão, que permite que você crie cópias adicionais de fichas de criaturas.

Caesar, Imperador da Legião (metalizado tradicional) Caesar, Imperador da Legião (comandante de exibição metalizado em alto-relevo) Clone do Gary

Ciência! (azul, branco e vermelho): Por fim, temos o deck Ciência!, focado em armas de energia de última tecnologia, cientistas, sintetizadores e robôs pré-guerra. Com a Dra. Madison Li de comandante, você poderá jogar artefatos para gerar energia, uma mecânica regressante ideal para o mundo de Fallout.

Dra. Madison Li (metalizado tradicional) Dra. Madison Li (comandante de exibição em alto-relevo) Rex, Cibercão

Booster Fun de Magic: The Gathering® – Fallout®

Metalizados tradicionais e metalizados Surge

Se você é fã de metalizados, temos o que você quer! Cada deck de Commander de Magic: The Gathering® – Fallout® contém dois cards metalizados tradicionais: o comandante principal e o comandante em destaque.

Você também poderá encontrar todos os cards dos decks de Commander em metalizado tradicional nos Boosters de Colecionador de Magic: The Gathering® – Fallout®. Todos os cards válidos em formatos Eternos, como reimpressões, cards inéditos em Magic e fichas, estarão disponíveis nos Boosters de Colecionador!

Além disso, trouxemos de volta um tratamento metalizado adorado pelos fãs: os metalizados Surge! Esses cards trazem um tratamento brilhante eletrizante, que certamente serão o destaque do seu mesão de Commander.

Tratamento Pip-Boy de exibição

À procura de tratamentos novos e imperdíveis para saquear? Esta coleção conta com Boosters de Colecionador com opções Booster Fun que todos vão adorar. O primeiro é o tratamento Pip-Boy de exibição encontrado em 26 cards; eles podem ser encontrados em não metalizado, metalizado tradicional e metalizado Surge nos Boosters de Colecionador. Confira os quatro cards principais dos decks com este tratamento.

Dogmeat, Sempre Leal (Pip-Boy de exibição) O Sábio Homem-mariposa (Pip-Boy de exibição)

Caesar, Imperador da Legião (Pip-Boy de exibição) Dra. Madison Li (Pip-Boy de exibição)

Entre estes, nove cards são reimpressões da história de Magic com outros nomes e artes cujas contrapartes não existem em decks de Commander.

Tarmogoyf (reimpressão Pip-Boy de exibição)

Ilustração de Vault Boy sem borda

A ilustração de Vault Boy sem borda é exclusiva dos Boosters de Colecionador, os quais contêm uma seleção de nove cards com o icônico Vault Boy! Estes cards estão disponíveis em não metalizado, metalizado tradicional e metalizado Surge nos Boosters de Colecionador.

Alguns são tratamentos alternativos de cards que existem em decks de Commander.

Sinete Arcano (Vault Boy sem bordas) Anel Solar (Vault Boy sem bordas) Máquina de Nuka-Cola (Vault Boy sem borda)

Outros são únicos a Boosters de Colecionador e não têm contrapartes mecânicas em decks de Commander.

Crueldade da Guerra (Vault Boy sem borda)

Você também poderá encontrar terrenos básicos de arte completa não metalizados nos decks de Commander de Magic: The Gathering® – Fallout®, com 5 representações dos ambientes isométricos apresentados nos clássicos jogos da série Fallout. Esses cards estão disponíveis nas versões metalizada tradicional e metalizada Surge nos Boosters de Colecionador.

Planície (arte completa) Planície (arte completa)

Ilha (arte completa) Ilha (arte completa)

Pântano (arte completa) Pântano (arte completa)

Montanha (arte completa) Montanha (arte completa)

Floresta (arte completa) Floresta (arte completa)

Cards com arte ampliada

Os cards com arte ampliada também estão de volta; seis a sete estão disponíveis nas versões não metalizada, metalizada tradicional e metalizada Surge em Boosters de Colecionador de Magic: The Gathering® – Fallout®.

Armadura Potente T-45 (arte estendida) Three Dog, DJ da Galaxy News (arte ampliada)

Bonequinho serializado

Enfim, algo muito S.P.E.C.I.A.L. Bonequinhos farão uma aparição nesta coleção, com até quinhentas cópias de tratamentos serializados. Os Bonequinhos com número de série contam com tratamento metalizado duplo arco-íris.

Bonequinho Força (metalizado duplo arco-íris com número de série) Bonequinho Percepção (metalizado duplo arco-íris com número de série) Bonequinho Resistência (metalizado duplo arco-íris com número de série)

Bonequinho Carisma (metalizado duplo arco-íris com número de série) Bonequinho Inteligência (metalizado duplo arco-íris com número de série)

Bonequinho Agilidade (metalizado duplo arco-íris com número de série) Bonequinho Sorte (metalizado duplo arco-íris com número de série)

Cards de Bonequinhos com número de série foram localizados apenas para o idioma inglês e estão disponíveis em Boosters de Colecionador de Magic: The Gathering® – Fallout de qualquer idioma. Os cards de Bonequinho sem número de série são mecanicamente idênticos às variantes com número de série. Confira a embalagem do produto para mais detalhes. As imagens são renderizações digitais e não cards verdadeiros.

Visão geral do produto Magic: The Gathering® – Fallout®

Decks de Commander de Magic: The Gathering® – Fallout®

Sobreviventes de Sucata (vermelho, verde e branco)

Ameaça Mutante (preto, verde e azul)

Há quatro decks de Commander de 100 cards temáticos da franquia Fallout. Cada um desses decks contém o seguinte:

Um deck de Commander com 100 cards Ave Caesar (vermelho, branco e preto) contém 37 cards inéditos em Magic. Sobreviventes de Sucata (vermelho, verde e branco) contém 38 cards inéditos em Magic. Ciência! (azul, branco e vermelho) contém 38 cards inéditos em Magic. Ameaça Mutante (preto, verde e azul) contém 41 cards inéditos em Magic.

1 comandante principal metalizado tradicional

1 comandante em destaque metalizado tradicional

10 fichas de dois lados

1 caixa de deck

1 marcador de pontos de vida

1 pacote de amostra de booster de colecionador; 2 cards com borda alternativa, sendo pelo menos um deles raro ou mítico raro



Boosters de Colecionador de Magic: The Gathering® – Fallout®

Expositor de Boosters de Colecionador de Magic: The Gathering® – Fallout™

1 terreno básico metalizado tradicional Um a cada três cards é metalizado Surge.

1 card raro ou mítico raro de moldura padrão metalizado tradicional Um a cada dez cards é metalizado Surge.

1 card metalizado tradicional de Ave Caesar Um a cada dez cards é metalizado Surge.

1 card metalizado tradicional de Sobreviventes de Sucata Um a cada dez cards é metalizado Surge.

1 card metalizado tradicional de Ciência! Um a cada dez cards é metalizado Surge.

1 card metalizado tradicional de Ameaça Mutante Um a cada dez cards é metalizado Surge.

1 card inédito em Magic não metalizado com arte ampliada

1 card reimpresso de Magic não metalizado com arte ampliada

1 card inédito em Magic metalizado tradicional com arte ampliada

1 card reimpresso de Magic metalizado tradicional com arte ampliada

1 card inédito em Magic metalizado Surge com arte ampliada

1 card reimpresso de Magic metalizado Surge com arte ampliada

1 curinga metalizado Surge Não pode ser uma variante de Pip-Boy de exibição, Vault Boy sem borda ou terreno básico.

1 card de exibição ou sem borda não metalizado 4 incomuns, 22 raros e 9 míticos raros estão disponíveis, cada um aparecendo em proporções equivalentes.

1 card metalizado tradicional, metalizado Surge ou duplo arco-íris com número de série 4 incomuns, 22 raros e 9 míticos raros estão disponíveis, cada um aparecendo em proporções equivalentes. Um a cada dez boosters tem uma versão metalizado Surge. Cards de Bonequinhos com número de série aparecem neste espaço.

1 ficha dupla-face metalizada tradicional

Magic: The Gathering® – Fallout® x Secret Lair

Estamos empolgados para anunciar que Secret Lair também está se juntando à diversão! Três entregas do Secret Lair estão programadas para chegar em breve. Estamos transportando-as pelos ermos, falta pouco ... então fique de olho no site do Secret Lair para mais informações.

Guerra, a guerra nunca muda

Há mais uma revelação de card em Magic: The Gathering® – Fallout® para hoje:

Salão de Guerra (promo de lançamento metalizado tradicional)

O card promocional metalizado tradicional estará disponível para quem participar de um evento de Festa de Lançamento, que será organizado de 8 a 10 de março na sua loja WPN local. Fale com sua loja para saber mais!

Habitantes do refúgio, preparem-se! Magic: The Gathering® – Fallout® será lançado em 8 de março de 2024. Reserve agora na sua loja local, em vendedores on-line como a Amazon e em todo lugar onde Magic é vendido.