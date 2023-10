Colecionando As Cavernas Perdidas de Ixalan

Faça uma jornada pelas profundezas de Ixalan e explore o plano como nunca antes!

Arte de: Anna Podedworna

Detalhes da coleção As Cavernas Perdidas de Ixalan

As Cavernas Perdidas de Ixalan

Commander de As Cavernas Perdidas de Ixalan Commander de As Cavernas Perdidas de Ixalan

Convidados Especiais Convidados Especiais

Código da coleção As Cavernas Perdidas de Ixalan: LCI

Código da coleção de Commander de As Cavernas Perdidas de Ixalan: LCC

Código da coleção Jurassic World: REX

Código da coleção Convidados Especiais: SPG

Código de coleção do card especial Reintegração do Tesouro de As Cavernas Perdidas de Ixalan: LCC

Site: As Cavernas Perdidas de Ixalan

Validade em jogo de mesa:

As Cavernas Perdidas de Ixalan (LCI): Padrão, Pioneiro, Moderno, Legado, Vintage e Commander.

Commander de As Cavernas Perdidas de Ixalan: Legado, Vintage e Commander.

Coleção Jurassic World (REX): Legado, Vintage e Commander.

Convidados Especiais (SPG): card individuais podem ser usados para os formatos respectivos nos quais são válidos.

Validade no MTG Arena:

As Cavernas Perdidas de Ixalan (LCI): Padrão, Explorador, Alquimia e Histórico.

Commander de As Cavernas Perdidas de Ixalan (LCC): indisponível no MTG Arena.

Coleção Jurassic World (REX): cosméticos selecionados disponíveis no MTG Arena.

Eventos de prévia de As Cavernas Perdidas de Ixalan:

História de As Cavernas Perdidas de Ixalan : 20 de outubro.

: 20 de outubro. Estreia e prévias de As Cavernas Perdidas de Ixalan : 24 de outubro.

: 24 de outubro. Galeria completa de imagens de cards : 3 de novembro.

: 3 de novembro. Pré-lançamento de LoadingReadyRun : 4 de novembro.

: 4 de novembro. Evento com Streamers no MTG Arena : 9 de novembro.

: 9 de novembro. Game Knights do The Command Zone — jogo de Commander de As Cavernas Perdidas de Ixalan : 15 de novembro.

: 15 de novembro. Lançamento global da versão de mesa: 17 de novembro.

Eventos de jogo de As Cavernas Perdidas de Ixalan:

Pré-lançamento em sua loja local : 10 de novembro.

: 10 de novembro. Lançamento no MTG Arena : 14 de novembro.

: 14 de novembro. WPN Game Store Open House : 17 a 19 de novembro.

: 17 a 19 de novembro. Friday Night Magic : 17 de novembro a 26 de janeiro.

: 17 de novembro a 26 de janeiro. Commander Nights : 9 de novembro a 1º de fevereiro.

: 9 de novembro a 1º de fevereiro. Campeonato em Loja WPN : 2 a 10 de dezembro.

: 2 a 10 de dezembro. Festa de Commander WPN : 15 a 17 de dezembro.

: 15 a 17 de dezembro. Lançamento de Alquimia: Ixalan: 5 de dezembro.

Reserve agora mesmo As Cavernas Perdidas de Ixalan em sua loja de jogos local, em revendedores on-line como a Amazon e em todos os demais lugares onde Magic é vendido.

Booster Fun de As Cavernas Perdidas de Ixalan

Por último, mas não menos importante, o booster principal do 30º Aniversário de Magic, As Cavernas Perdidas de Ixalan encerrará o ano de um jeito espetacular!

A coleção se inspira nos 30 anos de história de Magic para oferecer uma nova experiência em um plano conhecido, reimprime diversos cards icônicos para jogadores do mundo todo e apresenta um lançamento de Universes Beyond em desenvolvimento há 65 milhões de anos!

Terrenos de arte completa Núcleo

Explore o núcleo de As Cavernas Perdidas de Ixalan com os terenos de arte completa. Cada um dos cinco terrenos básicos explora a beleza do plano e de seus habitantes.

Planície (arte completa Núcleo) Ilha (arte completa Núcleo) Pântano (arte completa Núcleo)

Montanha (arte completa Núcleo) Floresta (arte completa Núcleo)

Esses cinco terrenos básicos de arte completa podem ser encontrados na versão metalizada e não metalizada tradicional em Boosters de Draft, de Coleção e de Colecionador de As Cavernas Perdidas de Ixalan; nos Boosters de Colecionador, sempre serão metalizados tradicionais.

Além desses terrenos básicos de arte completa, você encontrará terrenos básicos regulares no Pacote e Pacote: Edição de Presente de As Cavernas Perdidas de Ixalan.

Planície Planície

Ilha Ilha

Pântano Pântano

Montanha Montanha

Floresta Floresta

Reintegração do Tesouro

À medida que explora o subterrâneo de As Cavernas Perdidas de Ixalan, você pode se deparar com um tesouro inédito. Caso o encontre, saia correndo! Deve ser uma armadilha que te trancará no subterrâneo por toda a eternidade …

Ou … ignore meu conselho e abra o baú para encontrar seus espólios.

Cálice do Vácuo (card especial de Reintegração do Tesouro) Sinete Arcano (card especial de Reintegração do Tesouro)

Os cards especiais de Reintegração do Tesouro estão em todos os expositores de boosters de As Cavernas Perdidas de Ixalan, com versões especiais não metalizadas disponíveis nos expositores de Boosters de Draft e de Coleção e versões especiais metalizadas tradicionais disponíveis nos expositores de Boosters de Colecionador.

Há 20 cards sem borda na promoção Reintegração do Tesouro, 19 dos quais são reimpressões de fora do plano de Ixalan, e acreditamos que eles ajudarão você em sua jornada. O último card é especial da coleção principal, o tesouro de todos os tesouros no plano de Ixalan: Chimil, o Sol Interior.

Entre os cards de Reintegração do Tesouro, há 8 incomuns, 7 raros e 5 míticos raros.

Cards especiais de Reintegração do Tesouro não tornam estas reimpressões válidas em novos formatos e são todos impressos com o código de coleção LCC.

Exibição de Lendas de Ixalan

Há 25 cards em As Cavernas Perdidas de Ixalan que aparecem na exibição do tratamento de Lendas de Ixalan — existe uma vasta civilização sob Ixalan, boa parte dela inexplorada por nossos viajantes e pelas criaturas que lá vivem. Veja os murais que contam a história de seus ancestrais, as lendas vivas em sua cultura e os mistérios das cavernas profundas.

O Micotirano (Lendas de Ixalan de exibição)

Deuses de Ixalan de Exibição

Os fãs já devem conhecer este tratamento que estreou em Marcha das Máquinas. Mas As Cavernas Perdidas de Ixalan usa este tratamento de exibição de um jeito um pouco diferente — para mostrar a iconografia dos poderosos deuses de Ixalan!

Gire o card Ojer Axonil, Força Profunda // Templo do Poder (Deuses de Ixalan de Exibição)

Há 6 cards de Deuses míticos raros na coleção com este tratamento, sendo que 5 deles são cards dupla face com a moldura de mapa icônica do bloco de Ixalan original, ilustrando seus templos de oração que são jogáveis depois de morrerem em batalha.

Cards sem borda (Oltec e Dinossauros)

Em boosters de As Cavernas Perdidas de Ixalan, você pode encontrar 16 cards Oltec sem borda com temáticas da arte mesoamericana moderna.

Quintorius Kand (Oltec sem borda)

Também haverá 14 cards de Dinossauro sem borda inspirados em livros de arte clássicos de dinossauros — confira esta incrível variante de Ghalta, Tirana do Estouro, o novo card mítico raro.

Ghalta, Tirana do Estouro (Dinossauro sem borda)

Convidados Especiais

Convidados Especiais são icônicas reimpressões sem borda que aparecem na versão não metalizada em espaços em que, em Boosters de Coleção, cards da Lista também podem aparecer. Em Boosters de Colecionador, são metalizados tradicionais.

As Cavernas Perdidas de Ixalan tem 18 reimpressões da história de Magic — cada uma disponível com ilustrações sem borda exclusivas.

Versões futuras do programa Convidados Especiais poderão variar quanto à execução.

Cripta de Mana (Convidados Especiais) Senhor da Atlântida (Convidados Especiais) Thrasios, Herói Tritão (Convidados Especiais)

Coleção Jurassic World™

Coleção Jurassic World

Estamos felizes em anunciar uma coleção muito especial de cards em As Cavernas Perdidas de Ixalan, a inserção em booster de Universes Beyond: Coleção Jurassic World (REX)!

Ellie e Alan, Paleontólogos Tiranossauro Voraz

A série Jurassic World se junta a Magic: The Gathering como um lançamento de inserção em boosters de Universes Beyond para Boosters de Coleção e de Colecionador de As Cavernas Perdidas de Ixalan. Encontre seus momentos favoritos de todos os filmes de Jurassic Park e de Jurassic World, desde o primeiro Jurassic Park (1993) até o mais recente Jurassic World: Domínio (2022).

No total, são 26 cards REX em As Cavernas Perdidas de Ixalan — 20 são designs mecanicamente novos exclusivos do produto, e cada novo card é raro.

Também há 6 terrenos na Coleção Jurassic World, um ciclo de 5 terrenos básicos e uma Torre de Comando que permite que você monte seu deck para a experiência definitiva de Jurassic World.

Os terrenos básicos da coleção são cards de dupla face, o que lhe dá a opção de exibir os dinossauros antes e depois de se soltarem!

Gire o card Torre de Comando

Todos os 26 cards nos boosters são raros e estão disponíveis em 1 em cada 12 Boosters de Coleção, com 1 em cada Booster de Colecionador. Versões não metalizadas podem substituir um card comum ou incomum em Boosters de Coleção e, em Boosters de Coleção, em um espaço dedicado em versão não metalizada e metalizada tradicional.

Também há 2 fichas da Coleção Jurassic World disponíveis em versão não metalizada em Boosters de Coleção e metalizada tradicional em Boosters de Colecionador com a raridade de ficha padrão.

Todos os cards da Coleção Jurassic World são válidos em formatos eternos (Legado, Vintage e Commander).

Além disso, cada Pacote de As Cavernas Perdidas de Ixalan incluirá um card não metalizado da Coleção Jurassic World e o Pacote: Edição de Presente incluirá um card metalizado tradicional da Coleção Jurassic World. (Promos de Pacote estão entre os 20 designs com mecânicas exclusivas.)

Indominus Rex, Alfa (Emblema)

Também procure por emblemas em cards da Coleção Jurassic World, os quais são exclusivos dos Boosters de Colecionador de As Cavernas Perdidas de Ixalan e estarão disponíveis em 19 dos 20 cards mecanicamente únicos em menos de 1% dos Boosters de Colecionador. (Boas-vindas a . . . // Jurassic Park não tem uma variante de emblema.)

Cards em tinta neon

Cosmium é uma fonte de poder para civilizações subterrâneas de Ixalan e, após diversos esforços espeológicos para voltar da caverna mais profunda do plano, estamos felizes em informar que coletamos uma pequena quantidade de amostra ao poder de Ixalan!

Caverna das Almas (tinta neon Cosmium)

Cripta de Mana (tinta neon Cosmium)

A estria da tinta neon foi um grande sucesso em Kamigawa: Dinastia Neon e estávamos à procura de oportunidades de reutilizá-la. Em As Cavernas Perdidas de Ixalan, a ilustração de cada variante de tinta neon é única, combinando com o tratamento aplicado ao card: Caverna das Almas verde mostra uma caverna verde e tinta neon verde!

A combinação do tratamento de impressão e da ilustração variante potencializarão o visual, destacando seus cards em campo e no fichário.

Além disso, as cinco cores estão representadas, o que nos permite a representação de WUBRG entre coleções. Jogadores de Tritões poderão adicionar Caverna das Almas azul para representar sua tribo favorita no Moderno, decks de Krark, o Sem Dedão, podem ter um Cripta de Mana vermelha para prever a ruína iminente no Commander e os colecionadores mais inspirados podem ter o arco-íris inteiro em sua sala de trabalho, incluindo uma das três variantes de tinta neon especiais. (Caverna das Almas amarelo é um promo de loja da WPN Premium.)

Cards de Arte

Cada Booster de Coleção de As Cavernas Perdidas de Ixalan tem um card de arte especial, como forma de prestar tributo às fantásticas obras de arte que dão vida às coleções de Magic. Cada Booster de Coleção terá um card de arte, representando a arte de um card da coleção As Cavernas Perdidas de Ixalan. Esses cards não substituem o card da coleção que representam. Eles se destinam exclusivamente a apresentar a arte desses cards.

Card de arte de Ojer Axonil, Força Profunda

Como bônus, 1 em cada 10 Boosters de Coleção apresentará um card de arte metalizado carimbado com a assinatura do artista ou o símbolo de Planeswalker, dando ainda mais destaque à obra do artista.

Card da promoção Compre uma caixa

Tudo pronto para reservá-los na sua loja local? Enquanto durarem os estoques e somente em lojas WPN, comprar um expositor de Booster Coleção, de Draft ou de Colecionador de As Cavernas Perdidas de Ixalan poderá conceder uma versão de promo metalizado de Espeleólogo da Luz de Jade:

Espeleólogo da Luz de Jade (Compre uma Caixa)

Visão geral do produto As Cavernas Perdidas de Ixalan

Boosters de Draft de As Cavernas Perdidas de Ixalan

Expositor de Booster de Draft de As Cavernas Perdidas de Ixalan

Cada Booster de Draft de As Cavernas Perdidas de Ixalan pode incluir o seguinte:

1 card raro ou mítico raro

1 card comum ou incomum dupla face

3 cards incomuns

9 cards comuns*

1 terreno Caverna não básica 70% das vezes Pôster de viagem 30% das vezes



* 1 card metalizado tradicional de qualquer raridade substitui um card comum em 33% dos boosters de Draft.

Boosters de Coleção de As Cavernas Perdidas de Ixalan

Expositor de Booster de Coleção de As Cavernas Perdidas de Ixalan

Cada Booster de Coleção de As Cavernas Perdidas de Ixalan inclui o seguinte:

1 card de arte

1 card raro ou mítico raro da coleção principal

1 card comum, incomum, raro ou mítico raro metalizado tradicional

1 card comum ou incomum dupla face

3 cards incomuns

3 cards comuns

2 Curingas comuns, incomuns, raros e/ou míticos raros Aparição de cards da Coleção Jurassic World em espaços Curingas.

1 terreno Caverna não básica 70% das vezes Pôster de viagem 30% das vezes

1 ficha, card de anúncio ou um card da Lista

Boosters de Colecionador de As Cavernas Perdidas de Ixalan

Expositor de Booster de Colecionador de As Cavernas Perdidas de Ixalan

4 cards comuns metalizados tradicionais Pode ser um dos 108 cards comuns da coleção principal de As Cavernas Perdidas de Ixalan.



3 cards incomuns metalizados tradicionais Pode ser um dos 92 cards incomuns da coleção principal de As Cavernas Perdidas de Ixalan



1 terreno básico com arte completa metalizado tradicional

1x card metalizado tradicional de exibição ou incomum sem borda Pode ser um de: 8 cards de exibição de Lendas de Ixalan (55%) 6 cards de Dinossauro sem borda (41%) 5 cards de Convidados Especiais sem borda (3%)



1 raro ou mítico raro metalizado tradicional Pode ser um de: 64 cards raros (85,3%) 22 cards míticos raros (14,7%)

1 card raro ou mítico raro de arte ampliada não metalizado Pode ser um de: 38 cards raros (97,4%) 2 cards míticos raros (2,6%)



1 card raro ou mítico raro de Commander com arte ampliada de uma face não metalizado ou metalizado tradicional 12,5% dos Boosters de Colecionador contêm um card metalizado tradicional neste espaço. Isso inclui novos cards de Commander com arte ampliada, incluindo os novos conteúdos para Commander encontrados nos Boosters de Coleção, os 2 cards míticos raros em cada deck de Commander e o card mítico raro de cada deck de Commander de estilo alternativo. No total, são 6 cards raros e 14 míticos raros que podem ser encontrados neste espaço com tratamento metalizado tradicional. Os cards não metalizados encontrados aqui são raros e míticos raros de As Cavernas Perdidas de Ixalan ou cards de Commander inéditos em Magic de As Cavernas Perdidas de Ixalan.



1 card raro ou mítico raro não metalizado de exibição ou sem bordas Pode ser um de: 8 raros de exibição (22,5%) 11 míticos raros de exibição (14,8%) 18 raros sem bordas (50,7%) 8 míticos raros sem bordas (10,56%) Ou Quintorious Kand, disponível em tratamento de exibição e de Oltec sem borda. Cada versão poderá ser encontrada com metade da frequência de um mítico raro com tratamento equivalente (1,4% no total).



1 card não metalizado, card metalizado tradicional ou variante de emblema da Coleção Jurassic World Pode ser um de: 20 não terrenos não metalizados da Coleção Jurassic World (36,3%) 6 terrenos sem borda não metalizados da Coleção Jurassic World (43,6%) 20 não terrenos metalizados tradicionais da Coleção Jurassic World (8,9%) 6 terrenos metalizados tradicionais da Coleção Jurassic World (10,7%) 19 variantes de emblema da Coleção Jurassic World (<1%)



1 raro ou mítico raro Booster Fun metalizado tradicional Pode ser um de: 38 cards raros (46,7%) ou 2 míticos raros (1,2%) com arte ampliada 8 raros de exibição (9,8%) 12 míticos raros de exibição (6,7%) 18 raros sem bordas (22%) 8 míticos raros sem bordas (4,9%) Cards raros e míticos raros de Convidados Especiais (8%) 12 Cripta de Mana em tinta neon ou Caverna das Almas em tinta neon (<1%) Todos os outros tratamentos neste espaço, além dos cards em tinta neon, aparecerão em metalizado tradicional.



1 ficha dupla face metalizada tradicional;

Pacote de As Cavernas Perdidas de Ixalan

Pacote de As Cavernas Perdidas de Ixalan

Cada Pacote de As Cavernas Perdidas de Ixalan inclui o seguinte:

8 Boosters de Coleção de As Cavernas Perdidas de Ixalan

1 Achar a Mina de Ouro com arte alternativa metalizado tradicional

1 card não metalizado da Coleção Jurassic World

20 terrenos básicos metalizados tradicionais

20 terrenos básicos não-metalizados

1 marcador de vida Spindown

1 caixa para guardar cards

2 cartões de referência

Pacote As Cavernas Perdidas de Ixalan: Edição de Presente

Pacote As Cavernas Perdidas de Ixalan: Edição de Presente

8 Boosters de Coleção de As Cavernas Perdidas de Ixalan

1 Booster de Colecionador de As Cavernas Perdidas de Ixalan

1 Achar a Mina de Ouro com arte alternativa metalizado tradicional

1 card metalizado tradicional da Coleção Jurassic World

20 terrenos básicos metalizados tradicionais

20 terrenos básicos de arte completa não metalizados

1 marcador de vida Spindown

1 caixa para guardar cards

2 cartões de referência

Pacote de Pré-lançamento de As Cavernas Perdidas de Ixalan

Pacote de Pré-lançamento de As Cavernas Perdidas de Ixalan

6 Boosters de Draft de As Cavernas Perdidas de Ixalan

1 promo raro ou mítico raro com carimbo metalizado de As Cavernas Perdidas de Ixalan

1 código para o Magic: The Gathering Arena

1 card de marcador destacável de As Cavernas Perdidas de Ixalan

1 caixa de deck

1 marcador de pontos de vida Spindown

Decks de Commander de As Cavernas Perdidas de Ixalan

Avante, Companheiros (azul, preto e vermelho)

Ritual de Sangue (branco e preto) Ritual de Sangue (branco e preto)

Exploradores das Profundezas (verde e azul)

Veloci-Ramp-Tor (vermelho, verde e branco) Veloci-Ramp-Tor (vermelho, verde e branco)

Junto com a coleção principal, haverá quatro decks de Commander de As Cavernas Perdidas de Ixalan, cada um com um tipo de criatura específico do plano de Ixalan, trazidos à vida em um deck exclusivo de 100 cards. Os decks têm novas criaturas lendárias, cards inéditos em Magic e reimpressões. Veja o que você encontrará em cada deck:

1 deck de Commander pronto para jogar de 100 cards;

2 criaturas lendárias metalizadas tradicionais inéditas em Magic, que servem como comandantes do deck;

8 cards raros não metalizados inéditos em Magic específicos àquele deck.

90 cards de Magic não metalizados, incluindo terrenos básicos;

1 comandante de exibição metalizado gravado impresso em cartão grosso (não é válido em partidas sancionadas).

1 pacote de amostra de booster de colecionador; 1 card raro ou mítico raro de Booster Fun não metalizado ou metalizado tradicional de As Cavernas Perdidas de Ixalan 1 card de exibição incomum sem borda metalizado tradicional de As Cavernas Perdidas de Ixalan

10 fichas dupla face;

1 caixa de deck de papelão

1 marcador de vida Spindown

Descubra

Embora o artigo tenha chegado ao fim, nossa jornada por As Cavernas Perdidas de Ixalan apenas começou. Você pode ver todos esses cards e muito mais ao longo das prévias de As Cavernas Perdidas de Ixalan — galeria de imagens de cards antes da coleção lançar em 12 de novembro de 2023. Desbrave as profundezas de Ixalan para encontrar novas histórias, figuras conhecidas, cards coloridos e um lançamento muito especial de Universes Beyond.

