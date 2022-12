Preparem seus dracares e ponham seus elmos — estamos zarpando para Kaldheim!

A primeira coleção de Magic inspirada no mundo nórdico, Kaldheim, é repleta de vikings, deuses, runas e até mesmo um Esquilo lendário.

Há muitos cards novos legais para colecionar. Mas onde você pode consegui-los? No Pré-lançamento, claro!

O fim de semana de Pré-lançamento é a primeira oportunidade de pôr as mãos nos cards novos. Quer saber o que lhe aguarda? E como participar? Vem comigo!

Se você preferir assistir em vez de ler, pode me encontrar falando sobre muitas coisas a esse respeito no meu canal do Youtube, "Good Morning, Magic", aqui:

Caso contrário, continue lendo. Vamos nessa!

É Kald Magic

Os Pré-lançamentos sempre foram meus eventos favoritos de Magic do ano.

É nesses eventos que você tem a primeira oportunidade de pôr as mão na nova coleção e, para mim, a essência da experiência do Pré-lançamento está na energia de pegar os cards e jogar com eles. E, mesmo fazendo isso de casa, você vai estar na companhia de muitas outras pessoas ao redor do mundo, participando de uma experiência e um bate-papo a nível global. Graças à Internet, estamos todos conectados!

O Pré-lançamento é fantástico porque a coleção é inédita e, assim, todo mundo parte em pé de igualdade jogando com os cards pela primeira vez, de forma que você pode simplesmente relaxar e se divertir explorando os novos cards. É muita diversão, tanto para jogadores novos quanto para veteranos.

Se você é um veterano de decks selados, pode pular para a próxima seção em que falo sobre o que você pode esperar de Kaldheim. Mas se você é novato no mundo dos decks selados ou só está procurando informações extras, continue lendo!

Tudo bem. Vamos falar sobre aquela que talvez seja a parte mais importante: encontrar os produtos para seu Pré-lançamento. Afinal de contas, você não poderá jogar direito se não souber onde encontrar os suprimentos de que precisa.

Bem, você precisará entrar em contato com uma loja. Se você ainda não é cliente de uma loja, dê uma olhada no localizador de lojas para encontrar uma perto de você! A loja pode até oferecer pré-inscrição. Os Pré-lançamentos estão entre os eventos mais populares que realizamos. Por isso, verifique se a loja faz pré-inscrições. Sempre planeje antecipadamente.

Embora os Pré-lançamentos sejam tradicionalmente eventos organizados em lojas, por causa da COVID-19, os jogadores atualmente podem pegar os Pacotes de Pré-lançamento e levá-los para casa! Na verdade, recomendamos isso. Cada região do mundo tem regras e restrições diferentes com relação à abertura do comércio. Portanto, tome as devidas precauções, fique atento às recomendações do governo e faça apenas aquilo com que você se sente confortável.

E se não puder ir a uma loja por qualquer motivo, você ainda poderá jogar no Magic: The Gathering Arena! Haverá eventos selados disponíveis com a mesma experiência de jogo fantástica de Magic. Este é um ótimo momento para experimentar o MTG Arena, caso ainda não tenha feito isso.

Vejamos. Você escolheu uma loja e deu uma olhada em todos os cards fantásticos na Galeria de Cards de Kaldheim.

Está tudo pronto! Agora é hora de abrir alguns boosters!

Em Busca de Kaldheim

Beleza, você tem um pacote de Pré-lançamento em suas mãos. O que esperar dele?

A caixa vai ser tipo assim:

E dentro dela você encontrará seis boosters de Kaldheim... e um card aleatório raro ou mítico raro como seu card metalizado de Pré-lançamento! Ele pode ser qualquer card raro ou mítico raro da coleção.

E também vai encontrar mais algumas coisinhas: um marcador de vida spindown, um folheto... ah, vamos abrir e dar uma olhada!

Tem muita coisa legal dentro, o suficiente para mantê-lo quentinho (falando figurativamente) em sua aventura em Kaldheim.

Mas é claro que o mais importante são os boosters. Vamos falar sobre o que fazer com eles daqui a pouco!

Antes de tudo, vamos abri-los! Muito bem, você tem uma pilha de cards.

Mas... e agora?

É hora de construir seu deck, claro!

Construir um deck Selado é um pouco diferente de um deck normal. Você tem que construir um deck usando apenas os cards na sua frente, mais quantos terrenos básicos você quiser. Além disso, diferentemente de um deck Construído normal onde o número mínimo de cards é 60, você só precisa jogar com 40 cards.

A primeira coisa a fazer é encontrar um método para escolher as cores com que jogar. Eu recomendo jogar com duas cores e 23 cards não terrenos. Você pode adicionar um pouquinho de uma terceira cor de vez em quando mas, na maioria das vezes, vai escolher duas para serem sua base.

Algumas coisas que podem atraí-lo para determinadas cores são:

Um card raro forte que tenha lhe empolgado

Muitos cards de "remoção" que possam lidar com as criaturas de seu oponente

Muitos cards jogáveis daquela cor

Uma boa "curva de mana" naquela cor, ou seja, muitas criaturas de custos diferentes

Num mundo ideal, as cores que você escolher terão os quatro itens, mas se tiverem dois ou três já estará muito bom.

Certo. Você já tem as suas cores. A partir daí, como pegar tudo que você tem e escolher os 22 ou 23 cards que farão parte do seu deck?

Veja aqui um procedimento que pode ajudar!

Primeiro, alinhe suas criaturas em ordem de custo de mana. Isso ajuda a ver quais criaturas você poderá conjurar em cada parte do jogo. (Não alinhe as não criaturas por enquanto, a menos que sejam cards que você planeje jogar assim que tiver mana o suficiente. Por exemplo, normalmente você conjura um Andarilho dos Reinos no terceiro turno, mas não um Asas Quebradas.)

Uma boa "curva de mana" de criaturas é crucial para criar um bom deck selado. Você não quer um monte de cards em um determinado ponto da curva. É importante que você tenha um bom equilíbrio para poder jogar suas mágicas baratas no início do jogo e suas mágicas caras no fim. Como regra geral para o formato Limitado, eu recomendaria o seguinte:

1 mana: 0 – 2

2 manas: 4 – 6

3 manas: 3 – 5

4 manas: 2 – 4

5 manas: 1 – 3

6+ manas: 0 – 2

Isso está longe de ser bom e rápido, mas é um bom lugar para começar. Corte suas criaturas até chegar a esses números escolhendo suas favoritas.

Para ver isso em ação, assista o vídeo linkado acima, onde demonstro o processo.

Agora que você montou sua base de criaturas, é hora de adicionar algumas mágicas! Escolha suas favoritas entre suas cores para deixar seu deck com 22 ou 23 cards e a questão das mágicas estará resolvida.

As mágicas mais interessantes são as chamadas "mágicas de remoção", ou seja, mágicas que neutralizam as criaturas dos oponentes, seja pelo dano, mantendo-as viradas, ou simplesmente as destruindo. A estratégia do Magic no Deck Selado baseia-se em criaturas, portanto, jogue o máximo de cards nas suas cores que possam eliminar as criaturas dos oponentes.

Se você quiser aprender mais sobre a curva de mana, você também pode conferir meu artigo sobre como se monta uma curva de mana (em inglês) clicando aqui.

Algo que muda isso tudo são os cards dupla-face modais que aparecem em Kaldheim. Se você encontrar um, lembre-se que esses cards podem ocupar vários pontos na curva de mana!

Girar o card

Como você deve contá-los em sua curva?

Se você pretende jogar com os dois lados igualmente, meu conselho é contar como o custo de mana mais baixo em sua curva, pois é o momento que você poderá conjurá-lo primeiro.

Entretanto, se você acha que vai jogar principalmente com um lado, conte apenas este lado. No caso do Kolvori, se seu deck não é primariamente de uma tribo, você provavelmente vai jogar mais o lado criatura do que o lado artefato, portanto, conte como um card de custo quatro.

Quer mais dicas? Aqui estão mais algumas coisas para você lembrar ao construir um deck:

Você pode jogar com mais de 40 cards, mas deveria ficar com 40 cards mesmo, se possível. Cada card acima de 40 diminui sua probabilidade de comprar aquele raro incrível que você colocou em seu deck!

Cada dupla de cores tem um arquétipo ou tema que você pode usar como base para construir seu deck, se souber o que procurar. Veja o artigo da Melissa DeTora para mais sobre isso e sobre os cards específicos de Kaldheim.

A proporção de terreno ideal é de 17 a 18 terrenos para 22 a 23 não terrenos. Isso não se aplica sempre, mas a maioria dos decks Limitados acaba sendo mais ou menos assim e, no geral, é como eu jogo.

Jogue com uma mistura de cards baratos e caros. Se todas as suas criaturas forem muito pequenas e baratinhas, uma criatura grande sozinha consegue derrubar todas elas. Se você só tiver criaturas grandes e caras, correrá o risco de ser atropelado antes de poder usá-las. Tente criar uma combinação de criaturas que custam dois, três, quatro ou cinco manas. Mais jogos de Deck Selado são vencidos por conjurar criaturas a cada turno, começando no turno dois ou três do que de qualquer outra maneira.

Evasão é importante! É muito comum que os jogos de Deck Selado cheguem a momentos em que os dois jogadores têm várias criaturas e nenhum deles pode atacar bem. As criaturas com habilidades como voar ajudam a superar esses momentos de inércia.

Ao contrário da maioria dos formatos de Magic, o Selado tende a ser um pouco mais lento. Se o seu deck for dos mais lentos, escolher comprar (ser o segundo a jogar) em vez de jogar (ser o primeiro) pode ser razoável para ter aquele card extra.

Maravilhas majestosas

Faz mais de um ano que lançamos nossa iniciativa "booster fun", colocando versões alternativas de cards específicos em boosters. E Kaldheim não é exceção!

Há uma moldura especial que pode aparecer em cards lendários nessa coleção, inspirada na mitologia e no estilo nórdico. Dê uma olhada:

Girar o card

Também há vários cards sem bordas e com arte alternativa na coleção! Para começar, os planeswalkers:

Assim como as quatro sendas para fechar o ciclo de Renascer de Zendikar:

Girar o card

E, para finalizar, temos versões sem bordas de cards míticos raros com profetizar!

Você pode encontrar todos eles em boosters!

Ah! E não vamos nos esquecer de uma versão phyrexiana muito especial de nosso amigo Vorinclex:

Além disso, os cards com arte estendida continuam nos Boosters de Colecionador! Todos eles são assim:

Há mesmo uma TONELADA de coisas boas aqui! Se você estiver curioso sobre todos esses cards e variações, confira o artigo de Mike Turin sobre colecionar Kaldheim.

Magic à distância

Dependendo de onde você estiver no mundo, jogar Magic em uma loja pode ser um problema no momento, devido à COVID-19. Assim, se você tiver que levar o produto para casa e não puder jogar em uma loja, o que poderá fazer?

Bem, há o Magic: The Gathering Arena e o Magic Online, que permitem que você jogue com a coleção de uma distância segura. Mas você também pode tentar jogar pelo telefone ou webcam!

Quando eu era mais jovem, eu e um amigo jogávamos Magic por telefone. Como você pode imaginar, era uma confusão. Tentar lembrar de todos os cards era um pesadelo, e seria ainda mais difícil em um Pré-lançamento.

Mas agora vivemos em uma época muito diferente. Hoje, as webcams são muito mais acessíveis, presentes em diversos dispositivos, do computador ao celular!

Há muitas formas de fazer isso, dependendo do equipamento que você e seus amigos tenham. Uma forma em particular, que eu recomendo muito, é o Spelltable. O Spelltable é um aplicativo completo, com contador de pontos de vida e pesquisa de cards, e pode rodar pela webcam do seu computador ou mesmo do seu celular. É muito fácil de configurar: basta fazer login na sua conta da Wizards e pronto. Algumas lojas vão oferecer até mesmo oportunidades de jogar o Pré-lançamento remotamente usando o Spelltable. Confira o Spelltable em spelltable.com.

Mas essa não é a única forma de jogar. Confira meu artigo sobre como jogar Magic com uma webcam para ver todas as dicas sobre formas de organizar o jogo e jogar.

Caixas de Tesouro

Quando passar na loja para pegar seu Pacote de Pré-lançamento, aproveite para comprar outras coisas legais, como caixas de boosters! Mas lembre-se de ligar antes para reservar o seu e ganhar o card da promoção Compre uma Caixa incluso (enquanto durarem os estoques).

Kaldheim também tem dois decks de Commander! Não se esqueça de perguntar sobre eles na loja também.

As mecânicas de Kaldheim

Kaldheim tem muitas mecânicas, incluindo cards dupla face modais e novidades, como vanglória e profetizar. Como eles funcionam? Confira esses vídeos de mecânicas criados por Matt Tabak!

Prepare-se para a batalha!

Há anos os jogadores de Magic pedem um mundo nórdico. O momento chegou! Estou muito animado em compartilhá-lo com todos vocês e espero que atenda às expectativas.

Se você tiver qualquer dúvida, fique à vontade para me contatar no Twitter, Tumblr, Instagram, TikTok, YouTube ou por e-mail em BeyondBasicsMagic@gmail.com. Vai ser ótimo falar com vocês!

Espero que tenham gostado das prévias de Kaldheim e divirtam-se jogando com a coleção, seja onde e como for! Vejo você na tundra congelada!

Gavin

E-mail: BeyondBasicsMagic@gmail.com

Instagram: GavinVerhey

TikTok: @GavinVerhey

Tumblr: GavInsight

Twitter: @GavinVerhey

YouTube: Good Morning Magic