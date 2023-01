Ruas de Nova Capenna chega às prateleiras em 29 de abril, e com ela também chegam os Decks de Commander de Ruas de Nova Capenna. Você pode dar uma olhada nos novos cards de na Galeria de fotos de cards de Commander de Ruas de Nova Capenna e ler mais sobre as versões com arte estendida de cards de Commander encontradas nos boosters de colecionador.

Cada família notória de Nova Capenna tem seu próprio Deck de Commander. Não tem certeza qual se adapta ao seu estilo de jogo? Experimente o quiz de Rua de Nova Capenna para ver qual sua afinidade com cada família!

Conteúdo do Deck de Commander

Em cada Deck de Commander você encontrará duas lendas de “face”, quinze outros cards novos para Magic e um comandante de exposição metalizado gravado. Você também encontrará um pacote de amostra de booster de colecionador em cada deck, com dois cards:

Um card raro em um acabamento de Booster Fun (excluindo o tratamento dourado) que pode ser encontrado em boosters de colecionador (20% dos pacotes de amostra contêm uma versão tradicional metalizada).

Um card com acabamento de arranha-céus tradicional ou acabamento de idade de ouro comum ou incomum

A maioria dos Decks de Commander de Ruas de Nova Capenna contém um pacote de amostra de booster de colecionador no mesmo idioma do deck. No entanto, se o Deck de Commander estiver em chinês tradicional, italiano, português, russo ou espanhol, seu pacote de amostra de booster de colecionador será em inglês.

Há duas versões de embalagem que você pode encontrar nesses decks: uma caixa de todas as cores e uma versão com embalagem mínima que você pode encontrar on-line. A versão de embalagem mínima tem o mesmo conteúdo, mas com menos embalagem. Ambas são recicláveis e com quantidade de plástico reduzido!

Listas de Deck de Ruas de Nova Capenna

Abaixo, você encontrará as listas de deck completas para cada um dos Decks de Commander de Ruas de Nova Capenna — mas não todos de uma vez no início. À medida que cada deck tenha sua prévia publicada (veja o calendário de prévias), nós adicionaremos aqui, por isso volte aqui para ver todas as listas de deck!

(Nota do editor: as listas de decks abaixo importam a impressão mais recente de cada card automaticamente do Gatherer, incluindo impressões que não estão neste produto. Essas listas de deck não são a exibição de card por card, mas listas interativas dos cards incluídos em cada deck.)

Operação Obscura

Title: Operação Obscura

Format: Commander

Commander: Kamiz, Oculus dos Obscura

Tivit, Vendedor de Segredos

Extorsor Aéreo

Fuga da Prisão

Quota do Contrabandista

Rouba-rostos Cefálida

Mudança de Planos

Demasiado a Fundo

Máscara do Conspirador

Ladrão das Rotas Aéreas

Esquema Letal

Malvidente

Édito de Retorno

Seguro de Vida

Confluência dos Obscura

Oskar, Recuperador de Lixo

Conversor de Moedas

Arconte da Coroação

Comando Austero

Anoitecer // Alvorecer

Titã de Sol

Campeã do Raciocínio

Espreitador do Abismo

Gravar // Memória

Gatuno Fantasmagórico

Ladrão de Identidades

Kraken do Nadir

Identidade Roubada

Lich Custodi

Drana, Libertadora de Malakir

Saqueador da Lâmina Funesta

Dissolução Pesadelar

Comando Profano

Alela, Provocadora Ardilosa

Daxos de Meletis

Ojutai, Soberano Dragão

Shinobi Caído

Mago das Sombras Infiltrador

Oni da Lâmina Silenciosa

Ladra da Sanidade

Fim Absoluto

Wrexial, a Profundeza Emersa

Espículo Quietus

Ressonador Estriônico

Estuário Estrangulado

Poço de Piche Rastejante

Catacumbas de Darkwater

Pomar Exótico

Matagal Fétido

Cidade Portuária

Riacho da Pradaria

Vastidão de Skycloud

Vale Afundado

Templo do Silêncio

Oferta Irrecusável

Amuleto dos Obscura

Vitrine dos Obscura

Espadas em Arados

Sabotadora Ousada

Saqueador il-Kor

Cruzeiro do Tesouro

Ladra dos Turbilinos

Bruxa Braçatinta

Máscara de Enigmas

Sinete Arcano

Sinete Azorius

Esfera do Comandante

Sinete Dimir

A Pedra Fellwar

Sinete Orzhov

Anel Solar

Botas Pé‑ligeiro

Bijuteria do Viajante

Santuário Arcano

Desolação Fumegante

Torre de Comando

Panorama de Esper

Paisagem Infinita

Caminho da Ascendência

Passagem do Ladino

Charneca Vicejante

Ilha Vicejante

Charco Vicejante

5 Planície

6 Ilha

6 Pântano

Massacre dos Maestros

Title: Massacre dos Maestros

Format: Commander

Commander: Anhelo, o Pintor

Parnesse, Pincel Sutil

Replicação Extravagante

Falsificação Impecável

Concierge Sinistra

Contagem de Corpos

Detetive Obstinado

Fazer de Exemplo

Gerenciamento de Dejetos

Pacto de Xander

Permuta Audaciosa

Iteração Determinada

Soprano Encantadora

Perseguição Críptica

Confluência dos Maestros

Syrix, Portadora da Chama

Bugre do Contrabandista

Legião de Clones

Revirar o Tempo

Extraído dos Sonhos

Confluência Mística

Repreensão do Rio

Julgamento de Zndrsplt

Exército dos Malditos

Campeão Banhado em Sangue

Pacto Condenável

Invocações Pavorosas

Bruxaria

Facção Titeriteira

Reinado das Profundezas

Decepar a Estirpe

Sombra do Enclave Celeste

Andarilho das Aflições

Reação em Cadeia

Visão Dupla

Fênix Reavivante

Squee, o Imortal

Atormentar

Chamar o Rompe-céu

Kess, Maga Dissidente

Barril de Mímica

Cajado Gemelar

Ribanceiras da Cascata

Estuário Estrangulado

Catacumbas de Darkwater

Pomar Exótico

Ruínas Agourentas

Serra de Sanguesombra

Pântano Ardente

Vale Afundado

Templo da Epifania

Conversinha

Cormela, Ladra de Glamour

Amuleto dos Maestros

Teatro dos Maestros

Análise Profunda

Fato ou Ficção

Busca Frenética

Ponderar

Preordenar

Invocação de Talrand

Alimentar o Enxame

Rito da Tempestade Enfurecida

Eletromante Goblin

Sinete Arcano

Esfera do Comandante

Sinete Dimir

A Pedra Fellwar

Sinete Izzet

Grevas Faiscantes

Sinete Rakdos

Anel Solar

Bijuteria do Viajante

Desolação Fumegante

Torre de Comando

Necrópole Despedaçada

Panorama de Grixis

Paisagem Infinita

Caminho da Ascendência

Penhasco Vicejante

Ilha Vicejante

Charco Vicejante

7 Ilha

6 Pântano

5 Montanha

Fúria dos Rebiteiros

Title: Fúria dos Rebiteiros

Format: Commander

Commander: Henzie "Arsenal" Torre

Valentões de Vigópolis

Esmagador Urrante

Esquema de Proteção

Onda de Ratos

Progresso Industrial

Assaltante do Mezzio

Chuva de Riquezas

Disputa Territorial

Guardiã de Caldaia

Calhambeque Duvidoso

Socorrista

Parente Próximo

Devorador de Sujeira

Jolene, a Rainha da Pilhagem

Confluência dos Rebiteiros

Sentinelas Calejadas

Estalo do Éter

Regente da Morte Iminente

Discípulo de Nicol Bolas

Mecanotitã Pernicioso

Verdades Dolorosas

Ato Blasfemo

Distorção Caótica

Etali, Tormenta Primordial

Titã do Inferno

Vingança Perseguidora

Surto da Tempestade Bélica

Vingador de Zendikar

Salto Evolutivo

Adéfago Gigante

Guardião da Flora de Murasa

Legado da Vida

Gosma Mitótica

Thragueopresa

Quimera Farfalhante

Primaz Desmatador

Molda-mundo

Kresh Tranças-de-Sangue

Julgamento de Windgrace

Bestiário do Vivideiro

Simulacro Solene

Clareira das Cinzas

Pomar Exótico

Ruínas Agourentas

Trilha de Caça

Toca do Lobo de Kessig

Vale de Piromusgo

Ponte Musgomosto

Serra de Sanguesombra

Pântano Ardente

Colina da Rocha Espinhosa

Templo da Enfermidade

Lodaçal do Crepúsculo

Reservas Reluzentes

Amuleto dos Rebiteiros

Mirante dos Rebiteiros

Artesão de Kozilek

Vitimar

Explorar

Busca Longínqua

Insurreição de Garruk

Uivossauro Indrik

Alcance do Kodama

Trilha de Migração

Ameia Encoberta

Crescimento Exuberante

Dente-de-sabre Temur

Ritual da Colheita Mortal

Findar

Sinete Arcano

Esfera do Comandante

A Pedra Fellwar

Anel Solar

Desolação Fumegante

Floresta Flagelada

Torre de Comando

Panorama de Jund

Paisagem Infinita

Caminho da Ascendência

Terras Selvagens

Templo do Falso Deus

Penhasco Vicejante

Bosque Vicejante

Charco Vicejante

4 Pântano

5 Montanha

6 Floresta

Cacofonia dos Cabaretti

Title: Cacofonia dos Cabaretti

Format: Commander

Commander: Kitt Kanto, Diva do Pandemônio

Phabine, Confidente do Chefe

Chofer do Chefe

Grande Crescendo

Mestre de Cerimônias

Saciar // Exagerar

Alma da Festa

Tesoureiro do Salão das Rosas

Roubar a Cena

Acabar com a Festa

Atendimento de Matar

Cetro da Celebração

Estouro de Vivien

Bess, Nutriz das Almas

Confluência dos Cabaretti

Parceria Próspera

Chão Falso

Convocar os Gibões de Cobre

Herança de Duelista

Refúgio dos Felidares

Derrubar os Poderosos

Golpe Marcial

Formiga Agitadora

Kazuul, Tirano dos Penhascos

Magus da Roda

Cerco ao Posto Avançado

Zurzoth, Ginete do Caos

Arasta da Teia Infinita

Zona do Despertar

Ascensão do Senhor das Feras

Campeã de Lambholt

Convergência dos Vormes-da-areia

Enxame de Cascudos

Revelação Xamânica

Oferenda Silvestre

Baloth dos Pés de Trovão

Mutação de Artefato

Reunir a Legião

Mutação de Aura

Camaradagem

Gahiji, o Honrado

Marcha das Multidões

Selvala, Exploradora Regressa

Ídolo do Oblívio

Vista do Dossel

Castelo do Vale Arden

Castelo de Brasoreth

Clareira das Cinzas

Pomar Exótico

Aldeia Fortificada

Trilha de Caça

Vale de Piromusgo

Prado Pedregoso

Pradaria de Capim Solar

Templo do Triunfo

Cumes dos Ventos Velozes

Coletora de Rumores

Solista Fumegante

Amuleto dos Cabaretti

Pátio dos Cabaretti

Virtude Intangível

Advoquista Orzhov

Caminho para o Exílio

Fera Interior

Cultivar

Harmonizar

Druida Fóleo

Ancião da Tribo Sakura

Elfos da Floresta

Amuleto Boros

Sinete Arcano

Lâmina Sedenta de Sangue

Esfera do Comandante

A Pedra Fellwar

Anel Solar

Desolação Fumegante

Torre de Comando

Sacrário da Selva

Paisagem Infinita

Panorama de Naya

Caminho da Ascendência

Penhasco Vicejante

Bosque Vicejante

Charneca Vicejante

4 Montanha

8 Floresta

4 Planície

Mediadores Enfeitados

Title: Mediadores Engalanados

Format: Commander

Commander: Perrie, o Pulverizador

Kros, Fornecedor de Defesa

Investigadora Angelical

Proteção Contratada

Veredito Condenatório

Defesa Engenhosa

Evangelista da Dádiva Celeste

Mensageira Aviana

Mediador do Escudo

Tempestade de Formulários

Beneficiário de Subornos

Favor de Família

Dissidente de Parque Alto

Kit de Ferramentas do Agente

Confluência dos Mediadores

Denry Klin, Editor-chefe

Malhete dos Justos

Vinculadora de Caça Vingativa

Declaração em Pedra

Pegadas do Cervo

Aspirante a Luminarca

Irrupção Planar

Juntos para Sempre

Relógio da Meia-noite

Estratagema de Tezzeret

Ancião Esquecido

Druida da Incubação

Rishkar, Renegado de Peema

Especialidade de Rishkar

Lodo Necrófago

Vinculadora de Bogles Escorregadia

Hidra Ruína do Aço

Ajani, o Inabalável

Mimeomante Aviano

Mago da Compreensão

Jenara, Asura da Guerra

Roalesk, Híbrido do Ápice

Vorel da Cepa do Casco

Gigante Cristalino

Pedra do Oblívio

Cofre do Oráculo

Vista do Dossel

Pomar Exótico

Bosque Alagado

Aldeia Fortificada

Condado de Gavony

Bastião de Karn

Zona de Nidificação

Cidade Portuária

Riacho da Pradaria

Vastidão de Skycloud

Pradaria de Capim Solar

Templo do Mistério

Amuleto dos Mediadores

Animais de Estimação Exóticos

Esconderijo dos Mediadores

Presente Generoso

Aparição Grata

Saqueador de Aeronaus

Colibri Tamborilante

Mentor de Envergadura

Druida Devotado

Sábio da Evolução

Barreira de Raízes

Ancião Galhos-de-vime

Medalhão de Bant

Empatia Primal

Evolução Urbana

Sinete Arcano

Esfera do Comandante

Cálice do Fluxo Perene

A Pedra Fellwar

Conduto de Energia

Anel Solar

Botas Pé‑ligeiro

Desolação Fumegante

Panorama de Bant

Torre de Comando

Lago Espelhado de Littjara

Renascimento de Llanowar

Paisagem Infinita

Caminho da Ascendência

Cidadela à Beira-mar

Riacho Vívido

Bosque Vívido

Prado Vívido

5 Floresta

5 Planície

4 Ilha