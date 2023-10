Ao chegar à cidade áurea de Orazca, o único caminho a se percorrer é para baixo. Então, vamos descer. Uma rede ancestral de cavernas se estende muito abaixo da superfície de Ixalan. Em seu centro está Chimil, a estrela divina que concede a vida, mas não subestime os perigos e as maravilhas que você vai encontrar pelo caminho. Este artigo mostra as mecânicas novas e as que retornam em As Cavernas Perdidas de Ixalan. Hora de desbravar cavernas!

Construir

A nova habilidade construir foca em duas das melhores partes da exploração: encontrar coisas legais e construir coisas melhores com o que você encontrou. Cada card com construir é um card dupla face transformável.

Gire o card Ídolo do Rei das Profundezas // Macuahuitl do Soberano

Como nos cards dupla face transformáveis anteriores, você sempre conjura a face frontal (a face com a habilidade construir) e eles sempre entram no campo de batalha com aquela face para cima, a menos que algo diga que ele entra transformado, como a habilidade construir. E as faces frontais dos cards são incríveis. Achados perfeitamente adequados. E se pudéssemos construir algo ainda melhor?

Construir é uma habilidade ativada que lhe permite transformar o mundano em magnífico. (Por favor, não diga ao Rei das Profundezas que eu chamei seu ídolo de mundano.) Para ativar uma habilidade construir, você precisa fazer três coisas: exilar a permanente com construir, exilar os materiais especificados e pagar mana. Os materiais são outras permanentes que você controla e/ou cards do seu cemitério e estão descritos na própria habilidade construir. Por exemplo, "construir com artefato" significa exilar um artefato que você controla que não seja a permanente com construir ou exilar um card de artefato do seu cemitério. Quando a habilidade construir é resolvida, o card com construir retorna ao campo de batalha transformado sob controle do seu dono. Espero que seja você e que esteja controlando algo ainda melhor do que antes!

Se uma habilidade construir exigir vários materiais, você poderá exilar alguns entre as permanentes que você controla e o restante de cards no seu cemitério. Por exemplo, digamos que você encontre A Joia do Enigma em suas viagens. Chimil sorri para você, amigo.

Gire o card A Joia do Enigma // Locus do Esclarecimento

Os materiais exigidos são quatro ou mais cards não de terreno com habilidades ativadas, mas você tem opções. Você pode exilar quatro permanentes não de terreno que você controla com habilidades ativadas. Você exila duas de tais permanentes e dois cards não de terreno do seu cemitério com habilidades ativadas. Você pode exilar quatro cards não de terreno do seu cemitério com habilidades ativadas. Ou um e três. Ou um e quatro! Ou dois e cinco. "Ou mais", sabe?

Se estiver exilando permanentes que você controla para construir, lembre-se de que você pode exilar fichas, mas tenha cuidado. Às vezes, os reversos terão habilidades que se referem aos "cards exilados usados para construir" aquelas faces. Depois que você exila uma ficha, ela deixa de existir, então qualquer habilidade que procure um card no exílio não verá fichas que não estão lá. Sacrificar fichas pode tornar sua passagem pelo Locus do Esclarecimento mais fácil, mas você terá menos habilidades ao chegar lá. Você terá que definir o equilíbrio.

Cards dupla face transformáveis

As Cavernas Perdidas de Ixalan conta com outros cards dupla face transformáveis, além daqueles com construir. Muitos deles se transformam de maneiras mais tradicionais, não deixando o campo de batalha e voltando, mas apenas virando da face frontal para o reverso. Caso saiba como os cards dupla face transformáveis se transformam, não se preocupe — você tem tudo preparado para novas aventuras incríveis. Se não, segue um lembrete!

Gire o card Ritos de Crescimento de Itlimoc // Itlimoc, Berço do Sol

A face frontal é marcada com um ícone de triângulo apontando para cima no canto superior esquerdo. O reverso é marcado com um ícone de triângulo apontando para baixo no canto superior direito. A face que estiver para cima lhe diz o que a permanente é e o que ela pode fazer. Se você for orientado a transformar uma permanente, gire-a para a outra face. Transformar uma permanente não a faz ficar virada ou desvirada. Então, se você transformar uma criatura virada, a permanente resultante ainda ficará virada.

Gire o card Mapa do Tesouro // Angra do Tesouro

Para reversos que são terrenos, está de volta a moldura inspirada em mapas que estreou na coleção Ixalan original. Transformar uma permanente em terreno não é a mesma coisa que jogar um terreno. Angra do Tesouro não entra no campo de batalha, bem como transformar Mapa do Tesouro em Angra do Tesouro não conta como sua jogada de terreno do turno.

Se um card dupla face transformável não está no campo de batalha, ele tem apenas as características da sua face frontal. Portanto, se uma mágica lhe permite procurar um card de terreno em seu grimório, você não encontra Mapa do Tesouro, mas caso procure um card de artefato no seu grimório, você pode encontrá-lo. Enquanto um estiver no campo de batalha, use as características da face que estiver voltada para cima, com uma exceção: se o reverso estiver voltado para cima, você ainda usa o custo de mana da face frontal para determinar o valor de mana do reverso.

Descer

Chimil, aí vamos nós! Vários cards da coleção têm habilidades que verificam se você desceu neste turno. Você desceu se um card de permanente foi colocado em seu cemitério vindo de qualquer lugar.

Micoide da Prole Furiosa

Habilidades como a de nosso amiguinho cogumelo têm que verificar se você desceu naquele turno para determinar o que desencadeiam. Para tais habilidades, não importa quantas vezes você tenha descido naquele turno, apenas que você o fez pelo menos uma vez. Também não importa se o card de permanente estiver no seu cemitério. Por exemplo, se um card de permanente é colocado no seu cemitério e você o devolve à sua mão, você desceu naquele turno.

O Micotirano

A habilidade do nosso amigão cogumelo conta quantas vezes você desceu naquele turno, ou seja, quantos cards de permanente foram colocados no seu cemitério de qualquer lugar durante o turno. Repito: esses cards não precisam estar em seu cemitério.

Lembre-se de que, em todos os casos, descer refere-se apenas aos cards de permanente; cards de mágicas instantâneas e feitiços não contam.

Descer 4, descer 8 e descida insondável

Conectado a descer, há três palavras de habilidade usadas para destacar habilidades que contabilizam os cards de permanente no seu cemitério. Que coincidência!

As habilidades descer 4 e descer 8 se importam com pelo menos quatro ou oito cards de permanente no seu cemitério, respectivamente. Novamente, cards de mágica instantânea e de feitiço não contam. Cada habilidade descer 4 e descer 8 é diferente, e o bônus por conquistar a carga preciosa no seu cemitério muda de card para card.

Eco Didata

As habilidades descida insondável são muito similares, mas em vez de especificar o mínimo exigido de permanentes no seu cemitério, elas ficam mais poderosas conforme sua quantidade aumenta. Encha seu cemitério sem piedade e colha as recompensas.

Canção da Estupefação

Descobrir

A nova ação de palavra-chave descobrir lhe permite esquadrinhar (não aquele esquadrinhar) seu grimório e explorar (não aquele explorar) para achar uma mágica desconhecida! Nunca se sabe o que você vai desenterrar (não aquele desenterrar)!

Avaliador Geológico

Descobrir sempre vem com um número, e esse número determina seu limite de mana. Quando instruído a descobrir, exile cards do seu grimório um por vez até que tenha exilado um card não de terreno com aquele valor de mana ou um valor inferior. Então, você tem uma escolha a fazer. Você pode conjurar aquele card sem pagar seu custo de mana ou pode colocá-lo na sua mão. Todos os outros cards que você exilou, incluindo os cards de terreno, são colocados no fundo do seu grimório em ordem aleatória.

Em casos menos comuns, a mágica que você quer conjurar por conta de descobrir pode ter um valor de mana diferente daquele do card que você exilou. Lembre-se de que a mágica também deve ter um valor de mana igual ou inferior ao número de descobrir. Por exemplo, digamos que você descubra 3 e exile Arruinador de Piqueniques (card de Terras Selvagens de Eldraine com custo de mana {1}{R} que tem uma Aventura com o nome Guloseimas Roubadas com custo de mana {3}{G}). Arruinador de Piqueniques tem valor de mana 2, então você para de exilar cards. Você poderia conjurar a Aventura se seu valor de mana fosse igual ou inferior a 3, mas ele é 4, então suas opções são conjurar Arruinador de Piqueniques ou colocar o card na sua mão.

Explorar (sim, aquele explorar) e fichas de Mapa

Há belos terrenos novos para procurar e criaturas robustas prontas para dar as caras, então vamos rever a mecânica explorar.

Asa-guia do Minerador

Se uma criatura que você controla explorar, revele o card no topo do seu grimório. Se o card revelado for um terreno, o que representa descobrir um novo território, coloque esse card em sua mão. Se não for um card de terreno, sua criatura não encontrará nenhum card para você, mas será fortificada pela experiência. Coloque um marcador +1/+1 naquela criatura. Em seguida, você pode colocar o card não de terreno no seu cemitério ou, se gostar do que obteve, deixá-lo no topo do seu grimório.

Uma forma predominante de criaturas explorarem na coleção é utilizando fichas de Mapa, um novo tipo de ficha predefinida. Fichas de Mapa são fichas de artefato Mapa sem cor com a habilidade "{1}, {T}, sacrifique este artefato: A criatura alvo que você controla explora. Ative somente como um feitiço”.

Batedora de Mar e Céu Ficha de Mapa

Algumas criaturas exploram por causa de uma habilidade ativada ou desencadeada que não tem a criatura como alvo. Se uma criatura que não está mais no campo de batalha for instruída a explorar, ela pode, desde que a mágica ou habilidade fazendo isso seja resolvida. Explorar mesmo depois de morrer? Hã... Aventureiros dão um jeito. Você pode obter um card de terreno e, caso revele um card não de terreno, a criatura agora morta não receberá o marcador +1/+1. Entretanto, você ainda terá a opção de deixá-la no topo do seu grimório ou colocá-la no seu cemitério.

Marcadores de finalidade

Este último não é exatamente uma nova mecânica, mas uma nova tecnologia para expressar uma habilidade existente. Alguns cards devolvem um card ao campo de batalha, geralmente uma criatura, para que tenham uma última chance de viver. Mas, caso ela fosse morrer, em vez de ir ao cemitério, ela é exilada. A partir dessa coleção, essa funcionalidade será expressa por meio de marcadores de finalidade.

Paleontóloga Intrépida

Você verá marcadores de finalidade aparecendo na maioria das coleções, mas em pouca quantidade. Não vale realmente a pena construir um deck baseado neles... ou sim? Bem, já que toquei no assunto... tudo bem, você precisa saber que a funcionalidade viaja com o marcador, então, caso encontre uma maneira de colocar o marcador em uma criatura do oponente e se aquela criatura fosse morrer, em vez disso, ela será exilada. Já falei demais, né?

Reserve agora

As Cavernas Perdidas de Ixalan será lançada no dia 17 de novembro de 2023. Reserve esses produtos agora mesmo em sua loja local, em vendedores on-line como a Amazon e em demais lugares em que Magic é vendido. Se quiser mais informações sobre onde você poderá encontrar esses cards e todos os tratamentos diferentes disponíveis de Booster Fun, leia nosso guia Colecionando As Cavernas Perdidas de Ixalan.