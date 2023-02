Wizards of the Coast

Há apenas uma verdade, gloriosa, gravada nos corações dos fiéis: tudo será um. E o esplendor da perfeição artificial e inorgânica será completado em breve, com a chegada de Phyrexia: Tudo Será Um ao MTG Arena.

Colecionando Phyrexia: Tudo Será Um no MTG Arena

Junte-se a nós em uma harmonia arrebatadora! Se você gostou dos tratamentos phyrexianos mostrados para o jogo de mesa, já tem um motivo para comemorar: a maioria desses tratamentos também estará disponível nos cards do MTG Arena, seja na própria Loja do jogo ou participando dos eventos do Festival de Boas-vindas a Phyrexia, começando com Totalmente Detonado em 7 de fevereiro.

Próximos eventos de Phyrexia: Tudo Será Um

Os eventos começam às 8h (horário do Pacífico, 13h de Brasília) e as inscrições serão encerradas às 13h de Brasília (12h a partir de 12 de março), nas datas mostradas abaixo; quaisquer alterações serão comunicadas. Para ver a lista completa de próximos eventos, vá até a página de eventos do MTG Arena!

Selado: 7 de fevereiro a 3 de março

Selado Tradicional: 7 de fevereiro a 3 de março

Draft Premier: 7 de fevereiro a 18 de abril

Draft Tradicional: 7 de fevereiro a 18 de abril

14 a 16 de fevereiro: Semana Magic de Selado Fantasma

Draft Rápido: 17 de fevereiro a 2 de março

Mecânicas de Phyrexia: Tudo Será Um no MTG Arena

Para mais informações, consulte o artigo principal de Mecânicas de Phyrexia: Tudo Será Um.

Marcadores de veneno e tóxico

Um jogador que sofre dano de combate de uma criatura com tóxico também recebe marcadores de veneno em número igual ao total de tóxico daquela criatura.

Criaturas com tóxico terão um distintivo que também simboliza seu valor tóxico — quantos marcadores de veneno serão dados ao jogador quando sofrer dano de combate — para assegurar que essa informação esteja visível o tempo todo.

É importante lembrar que tóxico causa um efeito adicional! Criaturas com tóxico causam dano de combate e dão marcadores de veneno a jogadores, e o valor tóxico de uma criatura e seu poder não estão necessariamente conectados.

Dar +1/+1 à criatura com tóxico 1? Seu valor tóxico (ainda) será 1. Tóxico também traz algumas outras especificidades, como a aplicação apenas a jogadores que sofreram dano de combate, mas você sempre pode relembrar o texto explicativo do card (com o mouse ou tocando na tela do celular)!

Corrompido

Corrompido é uma nova palavra de habilidade que destaca habilidades que se importam que um oponente tenha três ou mais marcadores de veneno. No MTG Arena, cards com corrompido têm um distintivo que representa a palavra de habilidade e também acompanha os marcadores de veneno necessários para que as habilidades corrompidas sejam usadas.

À medida que seu oponente ganha marcadores de veneno, o distintivo nos cards na mão e no campo de batalha será atualizado para refletir seu estado de corrompido atual, acumulando três marcadores de veneno na cor verde-tóxico.

Proliferar

Escolha qualquer número de permanentes e/ou jogadores. Em seguida, dê a cada um deles outro marcador de cada tipo que eles já tenham.

Quando você proliferar no MTG Arena, o jogo escolherá automaticamente os alvos com base nos tipos de marcadores que você possui e pedirá que você confirme a seleção antes de enviar. Por exemplo, ele escolherá automaticamente para proliferar os marcadores de veneno de seus oponentes e os marcadores de óleo em permanentes que você controla, mas não seus marcadores de veneno.

Se um jogador ou permanente tiver mais de um tipo de marcador, observe no texto explicativo que proliferar dará mais um marcador de cada tipo que o alvo já possua — você não pode receber apenas um tipo de marcador que já possui e não os outros.

Informações adicionais

A exibição de planeswalkers completados na pilha mudou para levar em conta que o jogador está pagando pontos de vida. Por exemplo, conjurar Jace, a Mente Perfeita, por 2U e 2 pontos de vida faz com que ele tenha 3 de lealdade na pilha, em vez de 5.

Tome cuidado ao causar dano ao Obliterador Phyrexiano e à Vingadora Phyrexiana! O MTG Arena solicitará a atribuição manual de dano de combate caso existam várias maneiras válidas de atribuir dano — não assuma que a atribuição padrão é o que você deseja!

Outras ferramentas e melhorias:

Além da coleção de cards, queremos destacar algumas mudanças importantes, melhorias e correções de erros que você deve esperar no dia 7 de fevereiro:

Música para seus ouvidos – Você poderá escutar novamente áudios de outros aplicativos enquanto estiver jogando em dispositivos móveis com iOS!

– Você poderá escutar novamente áudios de outros aplicativos enquanto estiver jogando em dispositivos móveis com iOS! Ganhando terrenos – Há várias correções de erros relativas à forma como o construtor de Deck lida com Ermos. Em particular, os jogadores agora poderão salvar decks incolores de Brawl Histórico usando Ermos e alterar o número de Ermos em seus decks usando a ferramenta Sugerir Terrenos.

– Há várias correções de erros relativas à forma como o construtor de Deck lida com Ermos. Em particular, os jogadores agora poderão salvar decks incolores de Brawl Histórico usando Ermos e alterar o número de Ermos em seus decks usando a ferramenta Sugerir Terrenos. Coordenação de cores – Os símbolos de mana mostrados nas caixas dos decks agora exibem corretamente os decks incolores e devem corresponder melhor às cores que seu deck realmente usa, considerando coisas como cards híbridos, terrenos multicoloridos etc.

– Os símbolos de mana mostrados nas caixas dos decks agora exibem corretamente os decks incolores e devem corresponder melhor às cores que seu deck realmente usa, considerando coisas como cards híbridos, terrenos multicoloridos etc. Você deve ser novo por aqui – O painel de eventos agora destaca os novos eventos adicionados.

As notas de patch estarão disponíveis quando a manutenção terminar.

Tudo Será Um

Ouça apenas harmonia. Veja apenas glória. Fale apenas a verdade. Phyrexia: Tudo Será Um chegará no MTG Arena em 7 de fevereiro de 2023! Fique de olho em nossa página de status para as últimas informações e atualizações sobre a completação, e preste atenção em nosso blog de anúncios de MTG Arena para as notícias mais quentinhas sobre eventos no jogo e ofertas.