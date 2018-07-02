公告日期： 2018年7月2日

薪传赛：

禁用丧仪祭师

禁用吉塔厦探刺

生效日期：2018年7月6日

万智牌线上版生效日期：2018年7月5日

各种赛制的所有禁用和限用牌列表可在此处查询。

下次禁限牌公告：2018年8月20日

丧仪祭师

丧仪祭师套牌的热门程度在过去一年一直是薪传赛社群讨论的重点。在这段时间里，使用丧仪祭师的格利极掘密师套牌是万智牌线上版最多人使用的套牌，而丧仪祭师的各式变种套牌则紧接在后。在快速浏览了最近环境后，格利极掘密师对其他套牌（不包括镜像对局）的胜率达到了55%。在伯明翰大奖赛中，前十六强套牌中十一副使用了四张丧仪祭师，其中还包括进到八强的五副套牌。当环境中最热门的套牌也是最占优势的套牌，胜率长时间超过50%不少的时候，我们便会进行调查。

随着时间，我们发现在多样性中蓝底的非组合技套牌持续减少，伴随而来的是有着更显著差别的强攻、中速和控制套牌的原型都集结在类似的一些强牌上。丧仪祭师强力的调色能力让这些套牌一般都能打到四色，并从中选择环境里效率最高的那些牌。他的灵活度让套牌能轻易地在强攻跟控制之间调整，使它们变得很难对付。除此之外，丧仪祭师附带的克坟场异能也自动防护了像是发掘或是掘坟之类奇异的策略，而不需要在套牌构筑上对其他的赛场主流让步。

虽然一张牌出现在很多竞争级别的对局中并不代表我们一定要对它采取动作，但这次我们也同时意识到环境多样性的下降、赛场主流无法调整，以及一个占尽优势的策略对特殊及创新套牌所带来的伤害等等。基于这种种理由，丧仪祭师在薪传赛中禁用。

吉塔厦探刺

吉塔厦探刺是一张小巧但强力的牌，之前在近代和特选赛中被禁用。它是万智牌线上版两副最常被使用薪传套牌——格利极掘密师和卷须倒胃口成功的关键组件。吉塔厦探刺能快速填坟和计入需要计算咒语施放和抽牌的异能且不需要支付任何法术力，这为这些套牌带来显著的强度。

除此之外，吉塔厦探刺提供的信息优势所需要的费用太低。我们喜欢薪传着重于施放咒语以及手牌与战场上永久物的对比，因为这提供了与其他赛制玩家深爱那种不同的游戏体验。吉塔厦探刺移除了心理战和对局中的虚张声势伤害了这个部分的游戏原理，让主动的套牌知道何时及如何去对付那些他们策略中常见的解——如反击咒语和永久物去除能为他们带来很大的优势。

虽然吉塔厦探刺对薪传赛的影响尚未真正过头，它确实对很多最热门套牌的成功有推波助澜之效。考虑到吉塔厦探刺就是一张免费咒语，以及低费能获得的信息优势会对对局中所带来的负面影响，我们倾向把它从赛制中移除而非利用其他方式来削弱那些它能有所贡献的策略。我们已见识到近代在没有吉塔厦探刺之后成了更健康的环境，而是时候延伸到薪传赛中了。

标准赛

依照社群的讨论和今年上半限禁牌的更动，我们想藉此机会来向大家更新标准赛的近况。在整个多明纳里亚赛季中我们见到标准赛环境随着时间有很多的进化，而我们很喜欢想现在赛制进步的方式。

赛季前期格利极能量是最热门的，接着是蓝白控制的变型，再接着是黑白的载具。红黑套牌在伯明翰大奖赛和多明纳里亚专业赛中都有极佳的表现，然后接着又受到极低费纯红强攻的狙击。在那之后我们就一直看到赛场主流在调整。

即便纯红跟红黑套牌是万智牌线上版上最热门的套牌，它们的胜率仍在健康的范围内。在过去几周间，纯红的胜率（不算镜像对局）是49.9%而红黑则是51–52%（依不同的变型而定）。两副套牌在对到其他名列前茅的套牌时都有优点及缺点，像是蓝黑中速对纯红有很有效率，而白蓝赋礼则对红黑（稍）占优势。这些套牌反过来也都有缺点。实际上我们也在匹兹堡和新加坡大奖赛中看到蓝黑中速和白蓝赋礼套牌重新回到了八强的行列。

这些是万智牌线上版竞争级别联盟赛中最热门套牌从六月中开始胜率的数据。虽然因为赛场主流的变化这些数字每周间会有所浮动，它们代表了我们这段时间所看到的范围。这些套牌是透过计算机算法依照原型分别，而非是透过手动分类。

原型（依热门程度递减排列） 非镜像对局胜率 % 哈佐蕾红 49.9% 红黑强攻 51.9% 艾斯波控制 49.0% 蓝黑（白）中速 51.4% 黑绿蛇 52.2% 蓝白控制 49.5% 红黑中速 51.0% 蓝白闪现 45.3% 白绿中速 47.9% 蓝白赋礼 53.6% 黑白强攻 45.4% 蓝绿钢叶斗士 51.4% 黑绿钢叶斗士 55.7%

在监控了胜率和热门程度一段时间后，我们持续看到赛场主流的移转——甚至是在专业赛之后。通常当胜率最高的套牌不是最多人使用的套牌时，就代表赛场主流还没达到平衡的状态。在匹兹堡和新加坡大奖赛中，我们看到八强中有至少六种截然不同的原型。蓝白赋礼、绿钢叶斗士的变种、洁斯凯控制、黑绿蛇和一些和對賽場主流產生影響。同時，依然可行并在赛场主流中仍有一席之地的套牌。

谈到红色的强攻套牌，舞链鬼怪最近一直在社群中有很高的讨论度。多明纳里亚这个三点指定色的循环是设计来奖励在套牌构筑中投入高限制的法术力基底，但隐忧是纯红已经是在进到多明纳里亚之前表现较好的套牌，所以使用舞链鬼怪并不需要做出任何妥协。

现今红色套牌的强度很多都来自于去年的牌——狂热神哈佐蕾；终耀巨龙；反抗烈炬茜卓；和博默区讯使，以及强力神器解的风化侵蚀。这些牌在标准赛中的时间都接近尾声，所以我们预期赛场主流中舞链鬼怪的数量在未来将会减少。这样赛场主流将会有更多空间给那些使用1点防御力生物的套牌。

同时，核心系列2019的发售也会带给套牌构筑者一套全新的工具。虽然我们并不预期会有张牌在对上红色套牌时能只手遮天，整体来说新东西应该能对赛场主流产生影响。在这同时，还有很多可行的套牌可以选择。

其他赛制

虽然其他赛制这次并没有更动，我们依然会持续监控近代赛、特选赛和Pauper。整体来看这些赛制目前都还健康，需要时我们将会确保在未来提供相关的更新。