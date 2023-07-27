指挥官大师携海量内容震撼回归：精美传奇生物、强力咒语还有指挥官轮抽等你来探索！

指挥官轮抽是我最喜欢的玩法之一，或许你还没机会体验。指挥官大师加入了一些新鲜元素，即便你体验过也会感到新奇。补充包终究是要打开的，何不用他们和好友进行轮抽，体验全新的趣味玩法呢？

第一款以指挥官轮抽为核心的系列是指挥官传奇，于2020年推出。此玩法于去年再次归回指挥官传奇：争战博德之门。有人喜欢轮抽，有人喜欢指挥官，我们把两者合在一起，推出了指挥官大师，该系列的上市日期是2023年8月4日，可在本地游戏店购买，在亚马逊网购，或通过其他出售万智牌的渠道购买。

玩指挥官轮抽时，所有牌手都在同一起跑线，每人各自使用牌桌上的牌构组套牌，牌张和玩法策略可能平时不容易见到。构组完毕后，一副崭新的指挥官套牌就诞生了！整个过程非常有趣。

指挥官轮抽非常适合在家中或店内进行，指挥官大师预览赛就是个不错的机会，举办时间为7月28日至8月3日，仅限WPN优质店。点击此处查找你当地的游戏店，为迎接指挥官大师上市或预览赛做准备！

关于指挥官轮抽的具体介绍可观看下面这个视频：

如果你更喜欢文字版，就请往下看！就由我来介绍指挥官轮抽的所有相关知识以及玩法建议！

什么是指挥官轮抽？

在深入具体玩法之前，我们先来重温一下普通轮抽的定义：轮抽是构组套牌的过程。

在普通轮抽中，你和七位牌手围坐一桌。轮抽开始时，每位牌手打开某系列三包补充包中的一包。打开补充包，选择一张牌之后将牌面朝下放到自己面前，然后将补充包里剩余的牌传给左手边的牌手。之后，传递到你时继续抽选一张牌，如此进行下去，直到所有的牌都选完为止。第二包补充包也是类似操作，但选完牌后传给右手边的牌手，轮抽第三包补充包时，抽选牌后传给左手边的牌手。最后，使用所选的牌构组套牌。

轮抽过程图示

指挥官轮抽的过程类似于普通轮抽，只有些许改动。

不用多说，抽选的目的是构组指挥官套牌，轮抽完毕后，牌手会分为四人一组进行多人游戏。因此，请牢记轮抽方式中的不同点。

轮抽开始依旧会用到三包补充包，但每包指挥官大师补充包里有20张牌。不同于普通轮抽：你每次需要抽选两张牌！你是否曾在两张牌之间左右为难？这下问题解决了！此项变更有助于你获得指挥官以及与其有配合的牌。如果你开到需由咒语触发异能的传奇生物和一张强力法术牌该怎么办？将它们全部收入囊中！

伊捷首法师米捷兹 造反

轮抽结束时，你需要构组一副60张牌的套牌。你可以随喜好往套牌里加入基本地。

指挥官套牌，顾名思义，一定要有一个指挥官（具有拍档异能的情况下可选择多个）。指挥官同样会计入套牌总数（60张）。你的套牌必须符合标识色规则。也就是说，套牌中的牌必须能匹配所选指挥官的颜色。

套牌中可以使用多少张同名牌这个问题可能出人意料。轮抽没有牌张限制规则：在普通轮抽中，你可以使用五张闪电击，只要你抽得到，指挥官轮抽也是一样，只要能抽选到同名牌，使用三张灰烬瘠地都不在话下。同名牌的数量通常不会很多，但也不排除特殊情况，因此了解一下不会错。

套牌构组完毕后，就进入常规的指挥官游戏环节！40点总生命，指挥官税和指挥官伤害等元素一个不少！

需要注意的是，指挥官大师加入了一项特殊规则。

你好，拍档！

轮抽的核心宗旨是：牌手必须抽选和自己套牌标识色一致的指挥官。指挥官大师为此加入了一项特殊轮抽规则来帮你！

正是我在之前提到过的拍档异能。指挥官大师轮抽赛期间，所有标识色单色（或无色！）传奇都视为具有拍档异能！这是在指挥官方块轮抽赛中使用多年的社群规则，我们将其纳入了指挥官大师中。举个例子，李什克和匹雅娜。这两张为该系列中的非普通牌，可作为指挥官拍档。

皮默乱匠李什克 游牧人首领匹雅娜

这样能让你的轮抽更加顺利，也组成了新奇的指挥官拍档！探索天马行空的组合能为你带来无限欢乐。

如果没有找到所需颜色的传奇生物，你也可以使用 虹彩魔笛手 。这张牌和基本地一样随时可用。虽是这么说，但我从没见过哪位牌手使用此牌——基本上只是为了以防万一。

轮抽和构组

那么，指挥官轮抽过程中需要注意什么呢？

构组完成的套牌需包含大约25张地和35张非地牌。指挥官牌手想必都清楚，遵循以下两点能获得战术优势：快速增加法术力以及抓牌。但以下几点你可能不甚了解！

第一点，需要重点关注法术力曲线。使用普通的指挥官套牌可能不需要太关注这一方面，因为套牌内通常内含许多用于在游戏早期增加法术力的牌。虽然指挥官轮抽套牌中也有一些用于增加法术力的牌，但和有个八个以上法术力基石的套牌相比还是有很大的差距。

对于不太了解法术力曲线的牌手，其概念是确保你在游戏的各个阶段都有可以使用的牌：因此拥有各种不同费用的牌有助于你按正确的比例抓到合适的牌。因此，忽略那些不会一有足够法术力就使用的去除咒语——你会在第二回合使用两点法术力的生物或法术力基石，但不会使用两点法术力的去除咒语。

针对指挥官大师，我推荐你参考以下的牌张数量分布构组套牌：

2点法术力：6-8张

3点法术力：5-7张

4点法术力：4-6张

5点法术力：2-5张

6点法术力以上：2-3张

当然，以上只是一个通用指南——不适用于所有情况。

请记住，你的指挥官也在法术力曲线上。假设使用你的指挥官需要支付五点法术力，你可以减少在有五点法术力时要用的牌，因为那时你总可以使用你的指挥官！

乌尔博格吞蛙雅骨尔

在指挥官游戏中，你有机会使用法术力费用较高的牌。虽然有时候会有机会使用八费的牌，但此类牌的数量也不宜过多。比如下面这张普通牌：钨拉莫猛击手

钨拉莫猛击手

轮抽时需要注意的第二点：生物间的战斗频率比普通指挥官游戏中更高。因此巧妙运用战斗诡计相较于平常来说更加重要。届时战场上会有许多生物，因此诸如飞行之类的躲避式异能以及攻破对手防线的策略起着决定性作用。

遮蔽 英勇干预

本系列中虽然有一些扫场的咒语，但相较于普通指挥官游戏来说依旧很少，因此你的生物不会那么容易被一次性消灭。

第三点，重点关注法术力基础。法术力基础主要来源于基本地。当使用 幽灵酋长卡拉多这样的三色传奇生物时， 你必须确保有办法产出对应颜色的法术力！抽选一些能调色的地是个不错的主意——比如兴旺地，这样一来你就可以使用本系列中任意颜色的牌张了！

兴旺荒地 兴旺岛屿 兴旺湿地

兴旺绝壁 兴旺树丛

通常情况下，在构组套牌的过程中可能会出现可用牌张过剩的情况，因此你可以优先抽选地牌，让套牌运作更加顺畅。

当然，保证牌张的协同配合是关键。这就不得不说一说

颜色组合

在轮抽过程中，围绕既定机制构组套牌能大大提升套牌实力，每个颜色组合都有相应的套牌类型！是否围绕某个特定套牌类型构组套牌是你的自由，本系列中的传奇生物通常会指引你朝着某个方向构组套牌，这是一个良好的开始。下面是指挥官大师中不同颜色组合代表的套牌类型：

神器——使用海量神器并获得加成！

衍生物——派出衍生物，在此基础上通过提升数量来强化实力，或牺牲她们来获取价值！

坟墓场和与掘坟——从利用坟墓场到复活，从中获得优势！

咒语——经久不衰的战斗策略！施放咒语，触发异能，说不定能够拿回一两个咒语。 太妙了。

牺牲——采取激进的攻势，牺牲额外生物来获得加成！

慢速衍生物——在漫长对局中派出大量衍生物，慢慢碾压对手。 同时别忘了利用丧心和牺牲！黑绿还有腐生物这个副主题，你有时可以尝试一下。

力量至上——派出强力生物去夺取奖励！

武具——武装你的生物，这不仅能让它们变得更巨大，还能获得好处！

指示物——铺场，然后在生物上洒下指示物！

加速——加速，抓牌，施放大家伙。还有什么比这个更酷的吗？

（说明：我们注意到指挥官大师的轮抽补充包展示盒中内附的策略简介存在错误，其上的套牌类型信息错印成了多明纳里亚：众志成城的相关内容。上面列出的套牌类型信息是准确无误的。）

抽选合适的牌，不要堆砌

我给轮抽牌手的最大建议之一就是：构组套牌时需考虑牌张间的协同作用，而不是随意堆砌好牌。

在轮抽过程中，你会遇到一些比较平庸的牌。如果你每次只是挑选一些单独看起来实力很强的牌，最终只会拥有一堆好牌，却无法互相协同来发挥作用。看看这个例子！

假设你选择了我之前提到的两个指挥官：李什克和匹雅娜。现在有这两张牌供你选择：战呼和天帷宣言。你会选择哪一张？

战呼 天帷宣言

这两张牌都不错，大部分指挥官牌手可能会选择天帷宣言。但李什克和匹雅娜套牌的战斗策略是用生物铺场。反过来说，你很可能不会使用很多高费咒语，因此无需增加法术力。综上所述，我认为战呼是更好的选择。

来看看下面两张牌：依吕西亚女像柱，还是制图师翔鹰？

依吕西亚女像柱 制图师翔鹰

在我看来，选择任何一张都可以。但制图师翔鹰具有躲避式异能，利用你的指挥官可以增强其实力，鉴于这副套牌以生物铺场为主，依吕西亚女像柱的优势不是很明显。

再看最后两张：选柯塔之怒（已降为非普通牌！）还是精英鳞卫？

柯塔之怒 精英鳞卫

这两张都是强力的白色牌。具体怎么选取决于你的套牌。我认为精英鳞卫是更好的选择；这张牌可轻易横置阻挡者，你的套牌策略是在战场上放满生物，所以你不会需要扫场咒语。

根据套牌类型抽选牌张能让你获得更合适的牌。

指挥官轮抽规则总结

指挥官大师系列中有许多内容等你探索，做好准备，迎接大师级的轮抽体验。为解决大多数人在玩指挥官轮抽时所遇到的常见问题，我总结了上文内容并制作了一张总结表，内容如下：

指挥官轮抽的轮抽组为四到八人。如果牌手人数达到六人或以上，轮抽之后可分成两组进行对局。

每次从每包补充包中抽选两张牌。

构组一副60张牌的套牌，其中地牌数量大约25张，非地牌数量大约35张。你选择的指挥官也会记入牌张总数！

同名牌的数量没有限制。

在指挥官大师中，单色（和无色！）传奇均视为具有拍档异能。

时刻谨记套牌类型！

务必检查法术力曲线，优先采用攻破对手防线的战斗策略。

使用套牌时请遵循常规指挥官游戏的规则。

祝游戏愉快！

以上就是指挥官轮抽的所有须知信息！你可以在家轮抽，也可以前往当地游戏店参与指挥官大师预览赛，该系列将于2023年8月4日正式上市，届时请务必体验一下指挥官轮抽。你可通过以下渠道获取指挥官轮抽的所有相关物品（无论你是不是新手）：前往本地游戏店购买，访问亚马逊网购，或通过任何出售万智牌的渠道购买。

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如果有任何想法或疑问，请通过下面的社交媒体链接联系我——我非常乐意和你探讨本系列的内容！

下次见，祝轮抽愉快！

Gavin Verhey

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