Mit Commander Masters kehrt vieles zurück: tolle Legenden, große Zaubersprüche und Commander-Draft!

Commander Draft ist eine meiner Lieblingsarten zu spielen, und du hast es vielleicht noch nicht erlebt. Selbst wenn du es schon kennst, gibt es in Commander Masters jede Menge überraschende Wendungen. Du öffnest die Booster sowieso, also warum draftest du sie nicht mit Freuden und holst dir so eine ganze Bonusrunde Spaß?

Unser erstes Set, bei dem Commander-Draft im Mittelpunkt stand, war Commander Legends im Jahr 2020. Letztes Jahr haben wir ihn in Commander Legends: Schlacht um Baldur’s Gate zurückgebracht. Du liebst Draft, du liebst Commander, also bringen wir in Commander Masters, das am 4. August 2023 erscheint, beides zurück, in deinem Store, online über Amazon und überall sonst, wo Magic-Produkte verkauft werden.

Wenn du einen Commander-Draft spielst, kannst du eine ausgewogene Partie Commander spielen, bei der alle Spieler Decks aus den Karten am Tisch gebaut haben und Karten oder Strategien nutzen, mit denen sie normalerweise vielleicht nicht spielen. Am Ende hast du einen großartigen Anfang für ein neues Commander-Deck! Es ist wirklich toll.

Das kannst du hervorragend zu Hause oder im Store tun, zum Beispiel während der Commander Masters Vorschau-Events, die in WPN Premium-Stores vom 28. Juli – 3. August stattfinden. Du kannst deinen Store hier finden und dich auf die Vorschau-Events und den Launch von Commander Masters vorbereiten!

Falls du dir das lieber anschauen möchtest, findest du mein Video dazu hier:

Aber wenn du lieber liest, bist du hier richtig! Gerne erzähle ich dir alles über Commander-Draft und gebe dir ein paar Tipps!

Was ist Commander-Draft?

Um kurz zu wiederholen, was ein normaler Draft ist: Du erstellst dein Deck durch einen Vorgang, den wir als Draften bezeichnen.

Bei diesem normalen Draft setzt du dich mit sieben anderen Leuten an einen Tisch, und jeder beginnt mit drei Boosterpackungen eines Sets. Du öffnest einen Booster, wählst eine Karte aus, legst sie verdeckt vor dir hin und gibst dann die restlichen Karten nach links weiter. Dann nimmst du den Booster, der an dich weitergegeben wurde, wählst eine Karte und wiederholst den Vorgang, bis alle Karten vergeben sind. Wiederhole dies dann für die zweite Boosterpackung, wobei die Karten nach rechts weitergegeben werden. Bei der dritten Boosterpackung wird wieder nach links weitergereicht. Am Ende baust du aus den gezogenen Karten ein Deck.

Ein visueller Leitfaden für den Draft-Vorgang

Commander-Draft ist sehr ähnlich, weist jedoch ein paar Unterschiede auf, die du kennen musst.

Du draftest natürlich ein Commander-Deck und spielst anschließend Multiplayer-Partien für vier Spieler. Daher musst du diese ganz andere Art zu Draften beachten.

Du beginnst mit drei Packungen, aber vergiss nicht, Commander Masters Booster enthalten jeweils 20 Karten! Der große Unterschied: Du ziehst jeweils zwei Karten! Schon mal einen Booster mit zwei Karten gesehen, zwischen denen du dich nicht entscheiden kannst? Das Problem ist jetzt gelöst! So kannst du alle Synergie-Teile erhalten, die du für Commander benötigst. Du findest eine legendäre Spellslinger-Kreatur und eine effektvolle Hexerei? Nimm beide!

Mizzix vom Izmagnus Aufruhr

Am Ende des Drafts baust du ein Deck mit 60 Karten. Du kannst deinem Deck auch beliebig viele Standardländer hinzufügen, wie du möchtest.

Da es sich um ein Commander-Deck handelt, hat dein Deck einen Kommandeur (oder, mit Partner, zwei Kommandeure). Diese zählen zu deinen 60 Karten. Dein Deck muss den Farbidentitätsregeln folgen, d. h., alles in deinem Deck muss mit den Farben deines Kommandeurs/deiner Kommandeure übereinstimmen.

Ein unerwarteter Aspekt könnte sein, wie viele Exemplare einer Karte du in deinem Deck spielen kannst. Beim Draften gelten keine Kartenlimits: Beim Draften in einem normalen Draft kannst du fünf Blitzschläge spielen und im Commander-Draft drei Aschenödnisse. Normalerweise wirst du nicht viele Duplikate haben, aber da es vorkommen kann, ist das gut zu wissen.

Sobald du dein Deck gebaut hast, spielst du einfach normales Commander! 40 Lebenspunkte, Kommandeur-Steuer, Kommandeur-Schaden und das alles.

Nun gibt es noch eine weitere Besonderheit für Commander Masters, die beachtet werden muss …

Hallo, Partner!

Beim Draften musst du bedenken, dass du als Kommandeure Legenden deiner Farben haben musst. Glücklicherweise gibt es eine spezielle Draft-Regel nur für Commander Masters, die hier hilfreich ist!

Vorhin habe ich Partner erwähnt. Nun, in diesem Set, nur für Commander-Draft, kannst du alle Legenden mit einer einfarbigen Farbidentität (oder überhaupt keiner Farbidentität!) spielen, als ob sie Partner hätten! Dies ist seit Jahren eine gängige Hausregel in Commander-Cubes, die wir in Commander Masters übernehmen. Zum Beispiel Rishkar und Pianna? Ja, sie sind im Set nicht ganz so häufig und können sich zusammentun.

Rishkar, Peema-Renegat Pianna, Nomaden-Oberhaupt

Das hilft sowohl beim Draften als auch bei der Bildung von Zusammenschlüssen, wie du sie noch nie zuvor gesehen hast! Diese verrückten Kombinationen machen einfach viel Spaß.

Wenn du die Legende wirklich nicht in der gewünschten Farbe finden kannst, verwende einfach den Prismatischen Flöter . Er ist wie Standardländer immer verfügbar. Allerdings habe ich fast nie erlebt, dass ihn jemand verwenden musste – er dient hauptsächlich als Sicherung.

Draften und Bauen

Worauf musst du also beim Commander-Draft achten?

Dein endgültiges Deck sollte aus ungefähr 25 Ländern und 35 Nichtland-Karten bestehen. Und im Allgemeinen wird dein Commander-Instinkt dir hier gute Dienste leisten: Es wird dich nicht überraschen, dass Manarampe und Kartenziehen natürlich mächtig sind. Es gibt aber auch ein paar Dinge, die du vielleicht nicht erwartest!

Zunächst einmal solltest du wirklich auf deine Manakurve achten. In einem normalen Commander-Deck kannst du mit „überall ein wenig“ durchkommen, weil die Decks normalerweise durch eine Menge Rampe in der Anfangsphase der Partie unterstützt werden. Auch wenn in deinem Commander-Draft-Deck ein paar Teile vorhanden sind, ist dies weit von den über acht Mana-Rocks entfernt, mit denen viele Decks beginnen.

Falls du mit der Manakurve nicht vertraut bist, das Prinzip heißt, dass du in allen Phasen der Partie Karten spielen möchtest: eine gute Mischung aus Karten für jeden Manakosten-Betrag, damit du sie im richtigen Verhältnis ziehen kannst. Ignoriere dabei Dinge wie Entfernungszauber, die du in der Kurve wahrscheinlich nicht spielen wirst – in Zug zwei spielst du eher eine Zwei-Mana-Kreatur oder einen Mana-Rock, aber keinen Zwei-Mana-Entfernungszauber.

Für Commander Masters würde ich etwas empfehlen, das ungefähr so aussieht:

2 Mana: 6-8 Karten

3 Mana: 5-7 Karten

4 Mana: 4-6 Karten

5 Mana: 2-5 Karten

>6 Mana: 2-3 Karten

Natürlich gibt es viele Ausnahmen – dies ist nur eine allgemeine Richtschnur!

Denke daran, wo dein Kommandeur auf der Kurve liegt. Wenn dein Kommandeur beispielsweise fünf Mana kostet, kannst du mit weniger Karten mit Manabetrag fünf auskommen, da du immer Zugriff auf deinen Kommandeur hast!

Yargle, Gierschlund von Urborg

Da es sich um Commander handelt, kannst du außerdem davon ausgehen, dass du diese hohen Manabeträge erreichst. Du brauchst keine RIESENMENGE davon, aber kannst damit rechnen, irgendwann eine Karte mit Manabetrag acht zu wirken. Eine davon ist sogar häufig: Ulamogs Schläger!

Ulamogs Schläger

Okay, zweiter wichtiger Punkt: Es wird mehr Kreaturenkämpfe geben, als du es wahrscheinlich von Commander gewohnt bist. Dies macht Dinge wie Kampftricks viel mächtiger als normal. Und da sich das Spielfeld mit Kreaturen füllen kann, können Ausweichmechaniken wie Flugfähigkeit oder Möglichkeiten, eine Pattsituation zu durchbrechen, von entscheidender Bedeutung sein.

Unterschlupf Heroische Intervention

Es gibt zwar einige Karten, die das ganze Spielfeld leer räumen, aber wahrscheinlich nicht so viele wie in einer normalen Partie Commander, daher sind deine Kreaturen auch etwas sicherer.

Drittens musst du mehr über dein Mana nachdenken. Deine Manabasis wird hauptsächlich aus Standardländern bestehen. Vor allem, wenn du dir am Ende eine dreifarbige Legende schnappst, wie Karador, Geisterhäuptling , wirst du etwas reparieren müssen! Es kann ein guter Schachzug sein, einige Länder zu draften, die deine Farben reparieren – etwa die gedeihenden Länder, von denen alle fünf in diesem Set zurückkehren!

Gedeihende Heide Gedeihende Insel Gedeihendes Moor

Gedeihende Felsklippe Gedeihender Hain

Normalerweise hast du am Ende mehr als genug spielbare Karten, daher sind Länder eine tolle Auswahl, die du dir leisten kannst und die dafür sorgt, dass dein Deck reibungsloser läuft.

Und natürlich solltest du unbedingt nach Synergien suchen. Apropos …

Farbkombinationen

Wenn du im Draft Themen findest, kannst du ein wirklich starkes Deck erhalten, und jede Farbkombination hat einen Draft-Archetypen! Du musst das Thema nicht verwenden, und in Commander Masters werden dich deine Legenden oft mehr als alles andere in eine Richtung drängen, aber es ist ein guter Ausgangspunkt. Hier sind die Themen für Commander Masters:

Artefakte – Stell dich mit Artefakten breit auf und hol dir Boni!

Spielsteine – Erzeuge Spielsteine und pumpe sie dann entweder auf, indem du sie breit aufstellst, oder opfere sie, um Mehrwert zu erzielen!

Friedhof und Reanimator – Nutze den Friedhof, indem du von Rückblende bis Wiederbelebung alles einsetzt!

Zaubersprüche – Alt, aber gut! Wirke Zaubersprüche, löse Fähigkeiten aus und bringe vielleicht ein oder zwei Zaubersprüche zurück … Ach ja, die gute alte Zeit.

Opfern – Sei aggressiv und nutze deine zusätzlichen Kreaturen, um sie für Boni zu opfern!

Langsame Spielsteine – Zermürbe deinen Gegner langsam, indem du über eine lange Partie hinweg jede Menge Spielsteine erzeugst. Löse in der Zwischenzeit Morbide und Opfern-Fähigkeiten aus! Es gibt ein unterhaltsames BG-Saproling-Unterthema, das du manchmal auch draften kannst.

Stärke zählt – Hol dir Kreaturen mit großer Stärke und ernte die Belohnungen!

Ausrüstung – Rüste deine Kreaturen aus, um sie nicht nur groß zu machen, sondern auch Boni zu erhalten!

Marken – Stelle dich breit auf und verteile Marken auf deine Kreaturen!

Rampe – Arbeite dich schnell hoch, ziehe Karten und wirke große Dinge. Was solltest du in Commander auch sonst tun wollen?

(Hinweis: Uns ist ein Fehler bekannt, bei dem die Beilage in Draft-Booster-Displays mit Archetyp-Informationen aus Dominarias Bund statt aus Commander Masters gedruckt wurde. Die obigen Archetyp-Informationen sind korrekt.)

Draften mit Stil, nicht nur einen Haufen Karten

Einer der wichtigsten Ratschläge, den ich Draftern immer gebe, lautet: Drafte ein Deck und nicht nur einen Haufen Karten.

Damit meine ich, dass du beim Draften auch einige mittelmäßige Karten in deinen Farben haben wirst. Wenn du jedes Mal einfach die Karte auswählst, die für sich betrachtet am besten aussieht, hast du am Ende einige gute Karten, die jedoch nicht unbedingt Synergien bilden. Lass mich das an einem Beispiel zeigen!

Stellen wir uns vor, du hast zwei Kommandeure gedraftet, von denen du begeistert bist: Rishkar und Pianna, die ich bereits erwähnt habe. Du hast die Wahl zwischen Kampfkreischen und Anspruch des Wolkenwaldes. Welche wählst du aus?

Kampfkreischen Anspruch des Wolkenwaldes

Beide sind gute Karten, und bei einem traditionellen Commander würden die Leute wahrscheinlich den Anspruch des Wolkenwaldes bevorzugen. Aber dieses Rishkar- und Pianna-Deck will sich wirklich breit aufstellen und Kreaturen haben. Auf der anderen Seite spielst du wahrscheinlich nicht so viele große Zaubersprüche, für die du die Rampe brauchst. Ich würde hier auf jeden Fall das Kampfkreischen nehmen.

Was ist mit hiermit: Ilysischer Karyatide oder Falke des Kartenzeichners?

Ilysischer Karyatide Falke des Kartenzeichners

In diesem Fall wird es enger, und beide wären keine schlechte Wahl. Aber der Falke des Kartenzeichners ist eine ausweichende Kreatur, die du mit deinen Kommandeuren aufpumpen kannst, und in einem breit aufgestellten Deck ist die Wahrscheinlichkeit, dass du den Bonus des Ilysischen Karyatiden erhältst, etwas geringer.

Okay, eins noch: Kirtars Zorn (heruntergestuft auf nicht so häufig) oder Schuppenwächter-Elite?

Kirtars Zorn Schuppenwächter-Elite

Das sind beides sehr mächtige weiße Karten. Und es wird von deinem Deck abhängen. Aber die Schuppenwächter-Elite wird in diesem Deck wahrscheinlich viel besser funktionieren; sie kann Blocker so leicht tappen, und dein Deck benötigt weniger Karten, die das ganze Spielfeld leer räumen, da du das Spielfeld wahrscheinlich füllen wirst.

Wenn du so im Kontext deines Decks als Ganzes denkst, wirst du hoffentlich die richtige Richtung für deine Auswahl finden.

Gibt es hier einen Draft?

In Commander Masters gibt es viel zu entdecken, mach dich also bereit für Draft-Erlebnisse auf Masters-Niveau. Ich dachte, es wäre praktisch, auch ein Übersichtsblatt zu haben, das all dies abdeckt und dabei hilft, einige der wiederkehrenden Fragen zu beantworten, die mir Leute stellen, wenn es um Commander-Draft geht:

Bilde einen Pod aus vier bis acht Personen. Ab sechs Personen kannst du später eine Aufteilung in zwei Partien vornehmen.

Drafte jeweils zwei Karten.

Baue ein Deck mit 60 Karten, davon ungefähr 25 Länder und 35 Nichtland-Karten. Dein(e) Kommandeur(e) sind in dieser Zahl enthalten!

Du kannst mehr als ein Exemplar einer Karte spielen.

Behandle in Commander Masters einfarbige (und farblose!) Legenden so, als hätten sie Partner.

Denk an die Draft-Archetypen!

Überprüfe unbedingt deine Manakurve und priorisiere Möglichkeiten, Pattsituationen auf dem Spielfeld zu durchbrechen.

Spiele mit deinem Deck nach den normalen Commander-Regeln.

Viel Spaß!

Das ist alles, was du wissen musst, um einzusteigen und Spaß zu haben! Ob mit Freunden zu Hause oder bei Commander Masters Vorschau-Events in deinem Store, schau dir unbedingt Commander-Draft an, wenn das Set am 4. August 2023 erscheint. Alles, was du für deinen ersten (oder zweiten oder dritten) Commander-Draft benötigst, erhältst du in deinem Store, online über Amazon und überall, wo Magic verkauft wird.

