Commander Masters marque le retour de plusieurs éléments : des légendes épiques, de puissants sorts et le draft Commander !

Jouer en draft Commander est ce que je préfère, et il se pourrait que vous n'ayez jamais essayé. Et même si vous avez déjà essayé, Commander Masters saura vous surprendre. Si vous allez ouvrir ces boosters malgré tout, pourquoi ne pas vous amuser à les drafter avec vos amis en prime ?

Notre première extension axée sur le draft Commander était Commander Légendes en 2020. Puis, il est revenu l'année dernière dans Commander Légendes : la bataille de la Porte de Baldur. Vous aimez le draft, vous aimez Commander, alors nous ramenons les deux dans Commander Masters qui sortira le 4 août 2023 dans votre magasin de jeux local, en ligne sur Amazon et partout où se vend Magic.

Jouer en draft Commander vous permet de jouer des parties Commander équilibrées où tout le monde construit un deck avec les cartes sur la table, et d'utiliser des cartes ou de stratégies avec lesquelles vous n'avez peut-être pas l'habitude de jouer. Au final, ce sera un bon début pour un nouveau deck Commander ! C'est vraiment génial.

Vous pouvez parfaitement le faire à la maison comme en magasin, par exemple à l'occasion des événements d'aperçu Commander Masters se déroulant dans les magasins WPN Premium du 28 juillet au 3 août. Vous pouvez trouver votre magasin de jeu local ici et vous préparer pour les événements d'aperçus et le lancement de Commander Masters !

Si vous préférez le découvrir en format vidéo, vous trouverez ma vidéo sur le sujet ici :

Mais si vous préférez lire, vous êtes au bon endroit ! Je vais tout vous dire sur le draft Commander et vous donner quelques conseils !

Qu'est-ce que le draft Commander ?

Un draft traditionnel se déroule comme suit : vous construisez un deck en suivant un processus qu'on appelle draft.

Pendant un draft traditionnel, vous partagez une table avec sept autres personnes, et chacune de ces personnes commence avec trois boosters d'une extension. Vous ouvrez un booster, choisissez une carte, la mettez face cachée devant vous et passez le reste des cartes de votre booster à la personne à votre gauche. Puis, parmi les cartes que vous recevez, vous en choisissez une et répétez le processus jusqu'à ce que toutes les cartes aient été choisies. Pour le deuxième booster, vous passez les cartes à votre droite, et pour le troisième booster, vous passez de nouveau les cartes à votre gauche. Pour terminer, vous construisez un deck en utilisant ces cartes.

Guide visuel du processus de draft

Le draft Commander est très similaire, mais présente quelques différences à connaître.

Comme dans un draft traditionnel, l'objectif est de drafter un deck Commander et de jouer des parties multijoueurs à quatre joueurs. La différence réside dans le processus de draft.

Vous commencez avec trois boosters. Cependant, les boosters Commander Masters contiennent chacun 20 cartes ! La grande différence est la suivante : vous draftez deux cartes à la fois ! Vous avez été face au dilemme de choisir entre deux cartes lors d'un draft ? Hé bien, ce problème est désormais résolu ! Cette manière de drafter vous permet de choisir les cartes parfaites pour créer une bonne synergie pour le format Commander. Vous tombez sur une carte de créature légendaire lanceuse de sorts et un rituel qui vous serait bien utile ? Prenez les deux !

Mizzix de l’Izmagnus Insurrection

À la fin du draft, vous construisez un deck de 60 cartes. Vous pouvez prendre autant de terrains de base que le souhaitez dans votre deck.

Comme c'est un deck Commander, votre deck doit comporter un commandant (ou si l'un d'entre eux a le partenariat, deux commandants). Ces commandants sont compris dans vos 60 cartes. Votre deck doit respecter les règles d'identité couleur. Autrement dit, il doit correspondre aux couleurs de votre ou vos commandants.

Il reste une petite subtilité : le nombre d'exemplaires d'une carte que vous pouvez jouer dans votre deck. Les limites de cartes ne s'appliquent pas en draft. En effet, en draft traditionnel, vous pouvez jouer cinq Foudre si vous les draftez et en draft Commander, vous pouvez jouer trois Landes cendreuses si vous les draftez. Vous ne tomberez généralement pas sur de nombreux doublons, mais mieux vaut être au courant.

Une fois votre deck construit, c'est parti pour du Commander classique ! 40 points de vie, la taxe de commandant, les blessures de commandant et le reste.

Il reste néanmoins une dernière chose spéciale à savoir pour Commander Masters...

Bonjour, partenaires !

Pendant que vous draftez, vous devez garder à l'esprit que vous avez à votre disposition des légendes de vos couleurs qui peuvent vous servir de commandants. Heureusement, il y a une règle de draft spéciale pour Commander Masters qui va vous ôter une épine du pied !

Plus haut, j'ai parlé de partenariat. Dans cette extension, uniquement pour le draft Commander, vous pouvez jouer toutes les légendes avec une identité de couleur monochrome (ou aucune identité de couleur !) comme si elles avaient le partenariat ! C'est une règle classique de Cube Commander depuis des années que nous ajoutons maintenant à Commander Masters. Prenons par exemple Rishkar et Pianna. Hé bien, vous pouvez les retrouver dans l'extension en version inhabituelle afin qu'ils unissent leurs forces.

Rishkar, renégat de Peema Pianna, capitaine des nomades

Cette règle facilite le processus de draft et permet de créer des duos inédits ! C'est très amusant de trouver de nouvelles combinaisons farfelues.

Si, pour une raison ou une autre, vous ne trouvez pas de légende dans la couleur qu'il vous faut, vous pouvez utiliser Le Joueur de Flûte prismatique. Il est tout le temps disponible, comme les terrains de base. Cela dit, j'ai rarement vu des joueurs l'utiliser ; disons que c'est un filet de sécurité.

Draft et construction

Alors, que devriez-vous rechercher lors d'un draft Commander ?

Votre deck final doit comporter environ 25 terrains et 35 cartes non-terrain. C'est généralement pendant cette étape que vos instincts de joueur de Commander vous seront d'une grande aide ; tout le monde sait que produire rapidement du mana et piocher des cartes est très efficace. Mais il y a certaines choses auxquelles vous ne vous attendez peut-être pas !

Premièrement, vous devrez prêter une attention particulière à votre courbe de mana. Avec un deck Commander de base, vous pouvez retomber sur vos pattes même si vous partez un peu dans tous les sens, car vous avez à votre disposition de nombreuses cartes qui vous permettent de produire rapidement du mana dès le début de partie. Et même si votre deck drafté pour une partie en Commander contient quelques producteurs de mana, cela n'aura rien à voir avec la pléthore de producteurs de mana que de nombreux decks contiennent.

Si le concept de courbe de mana vous est inconnu, le principe est simple : vous devez utiliser des cartes que vous pourrez jouer pendant toutes les étapes du jeu. Autrement dit, un bon mélange de cartes avec différents coûts de mana à piocher dans les proportions adéquates. Pour cet exercice, ignorez les cartes comme les sorts de retrait, car ils sont difficiles à jouer tout en suivant une courbe. Vous pouvez par exemple jouer une créature à deux manas et un producteur de mana au tour deux, plutôt qu'un sort de retrait à deux manas.

Pour Commander Masters, voici la composition de deck que je recommande :

2 manas : 6 à 8 cartes

3 manas : 5 à 7 cartes

4 manas : 4 à 6 cartes

5 manas : 2 à 5 cartes

6 manas et plus : 2 à 3 cartes

Bien sûr, il existe plein d'exceptions, mais ce n'est qu'une idée générale !

Gardez en tête l'endroit où votre commandant se trouve sur la courbe. Par exemple, si votre commandant coûte cinq manas, vous pouvez utiliser moins de cartes avec une valeur de mana de 5, car votre commandant ne sera jamais loin !

Yargle, glouton d’Urborg

Par ailleurs, comme c'est votre commandant, vous pouvez utiliser des cartes avec une grande valeur de mana. Il vaut mieux ne pas trop en abuser, mais vous pouvez lancer une carte avec une valeur de mana de 8 de temps à autre. Il existe d'ailleurs une carte de cette trempe en version courante : l'Écrabouilleur d'Ulamog !

Écrabouilleur d’Ulamog

Deuxième point important : il y aura plus de combats de créatures que ce que vous avez l'habitude de voir en Commander. Ainsi, les ruses au combat, entre autres, seront plus puissantes que la normale. Et comme le champ de bataille peut se retrouver rempli de créatures, il est crucial de disposer de mécaniques d'évasion comme le vol, ou de moyens d'éviter une paralysie de table.

Abri Intervention héroïque

Bien qu'il existe quelques cartes capables de nettoyer une table, il n'y en aura sans doute pas autant que lors d'une partie en Commander ; vos créatures seront donc un peu plus en sécurité.

Troisièmement, vous devez donner la priorité à votre mana. Votre base de mana se compose principalement de terrains de base. Il vous faudra de quoi stabiliser votre base de mana si vous choisissez une légende tricolore comme Karador, chef de clan fantôme ! Il est utile de drafter quelques terrains pour consolider vos couleurs, comme les terrains prospères qui feront tous leur grand retour dans cette extension !

Prairie prospère Île prospère Lande prospère

Promontoire prospère Bosquet prospère

Vous drafterez sans doute plus de cartes que vous n'en aurez besoin, donc n'hésitez pas à drafter des terrains, car ils rendront votre deck plus facile à jouer.

Et bien sûr, il est essentiel de chercher à créer une bonne synergie. D'ailleurs, quand on parle du loup...

Paires de couleurs

Vous pouvez renforcer votre deck en le centrant autour d'un même thème lors du draft. Par ailleurs, chaque paire de couleurs a un archétype de draft ! Vous n'avez pas à suivre un thème en particulier, car dans Commander Masters, c'est souvent vos légendes qui guideront vos choix, mais c'est un excellent point de départ. Voici les différentes paires de couleurs qui existent dans Commander Masters :

Artefacts : voyez les choses en grand avec les artefacts et obtenez des bonus !

Jetons : créez des jetons et multipliez-les ou sacrifiez-les pour en tirer le meilleur parti !

Cimetière et ranimation : utilisez le cimetière à votre avantage grâce au flashback et en ranimant vos cartes !

Sorts : ce sont des cartes incontournables ! Lancez des sorts, déclenchez des capacités, renvoyez un sort ou deux... Faites-vous plaisir.

Sacrifice : faites preuve d'agressivité et sacrifiez vos créatures supplémentaires pour obtenir des bonus !

Jetons lents : fatiguez votre adversaire en multipliant les jetons sur la durée. Dans le même temps, soyez sans pitié et sacrifiez des cartes pour déclencher des capacités ! Il existe d'ailleurs un sous-thème noir et vert Saprobionte plutôt sympa à drafter.

La puissance avant tout : jouez des créatures puissantes et raflez la mise !

Équipement : équipez vos créatures non seulement pour les renforcer, mais aussi pour obtenir des bonus !

Marqueurs : voyez les choses en grand et faites proliférer les marqueurs sur vos créatures !

Produisez et c'est gagné : accumulez rapidement du mana, piochez des cartes et lancez des cartes puissantes. Quoi de mieux pour arracher la victoire en format Commander ?

(Remarque : Nous avons pris connaissance de l'erreur dans le feuillet de la boîte de boosters de draft qui contient les informations d'archétypes de draft de Dominaria uni au lieu de Commander Masters. Les informations d'archétype ci-dessus sont exactes.)

Ne draftez pas une pile de cartes

Voilà un des conseils les plus importants que je partage avec les joueurs : ne draftez pas une simple pile de cartes, draftez un deck.

J'entends par là que, lors du draft, vous n'aurez pas toujours les meilleures cartes qui correspondent à vos couleurs. Si vous choisissez toujours la meilleure carte sans prendre en compte le reste de vos cartes, vous drafterez de bonnes cartes qui n'auront aucune synergie entre elles. Laissez-moi illustrer cette situation avec un exemple !

Imaginons que vous avez drafté deux commandants que vous avez hâte d'utiliser, Rishkar et Pianna, comme mentionnés ci-dessus. Vous avez le choix entre le Piaillement de bataille et la Revendication de Linciel. Quelle carte choisissez-vous ?

Piaillement de bataille Revendication de Linciel

Ce sont deux bonnes cartes, et les joueurs de Commander traditionnel choisiraient sans doute la Revendication de Linciel. Mais il vaut mieux drafter des créatures à déployer pour un deck qui contient Rishkar et Pianna. En revanche, vous ne jouerez sans doute pas autant de gros sorts qui nécessitent de produire beaucoup de mana. Je choisirais sans hésiter le Piaillement de bataille.

Et quelle carte choisiriez-vous entre la Cariatide ilyséenne et le Faucon de cartographe ?

Cariatide ilyséenne Faucon de cartographe

Le choix est tellement cornélien que je n'y trouverai rien à redire. Mais le Faucon de cartographe est une créature évasive que vos commandants peuvent booster, et dans un deck avec lequel vous multipliez les créatures, vous aurez moins de chance d'obtenir le bonus de la Cariatide ilyséenne.

Et un dernier pour la route : quelle carte choisiriez-vous entre la Colère selon Kirtar (qui a été rétrogradée en version inhabituelle !) et le Garde d'écaille d'élite ?

Colère selon Kirtar Garde d’écaille d’élite

Ce sont deux cartes blanches très puissantes. Et votre choix dépendra de votre deck. Mais le Garde d’écaille d’élite fonctionnera mieux avec ce deck : il peut engager des bloqueurs très facilement, et vous utiliserez moins de cartes capables de nettoyer la table puisque votre objectif est de remplir le champ de bataille.

Voyez votre deck comme un tout ; cela vous aidera à drafter des cartes qui fonctionneront bien ensemble.

Draftez en toute sérénité

Il vous reste plein de choses à découvrir dans Commander Masters, alors préparez-vous à des expériences de draft magistrales. J'ai pensé qu'il serait utile d'avoir un récapitulatif qui couvre les différents aspects d'un draft Commander. Il m'aide également à répondre aux questions récurrentes que les joueurs me posent concernant ce type de draft.

Faites des groupes de quatre à huit personnes. Vous pouvez faire deux parties s'il y a plus de six personnes.

Draftez deux cartes à la fois.

Construisez un deck de 60 cartes, avec environ 25 terrains et 35 cartes non-terrain. Votre ou vos commandants sont compris dans ce deck de 60 cartes !

Vous pouvez jouer plus d'un exemplaire d'une même carte.

Dans Commander Masters, considérez que les légendaires monochromes (et incolores !) ont le partenariat.

Gardez en tête les archétypes de draft !

Vérifiez votre courbe de mana et donnez la priorité aux moyens d'ignorer les paralysies de table.

Jouez avec votre deck en suivant les règles normales du format Commander.

Amusez-vous !

Voilà tout ce que vous devez savoir pour profiter et pour passer un super moment ! Que vous jouiez chez vous avec vos amis ou dans votre magasin de jeux local pendant les événements d'aperçu Commander Masters, n'hésitez pas à découvrir le draft Commander à la sortie de l'extension le 4 août 2023. Vous pouvez mettre la main sur tout le nécessaire pour votre premier (ou deuxième, ou troisième) draft Commander dans votre magasin de jeux local, en ligne sur Amazon et partout où se vend Magic.

Précommandez

Si vous avez des commentaires ou des questions, envoyez-moi un message sur les médias sociaux sur le lien ci-dessous. Je serai ravi de discuter avec vous de l'extension !

A bientôt, amusez-vous bien avec le draft !

Gavin Verhey

