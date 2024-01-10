泰莎的尸体尚未变冷。半晌，卡娅才找回移动的力气——她僵住的双腿开始回应她的命令，挪步朝办公桌前进，尽管脚掌仍拒绝实体化，任凭地板上破碎的雕像碎片穿透虚影——她横过办公室，走向倒地的泰莎，用指尖拂过她的脸庞。她对死亡并不陌生，在她来到拉尼卡前就已经司空见惯，她知道现在应该做什么。她也知道，在屋里其他人冲进来之前，这可能是她唯一可以不受干扰、调查现场的时刻。

卡娅绕过办公桌来到泰莎身侧，不让自己继续触碰尸体。要是手上沾到血迹，她想自辩清白就没那么容易了。

泰莎的脸上露出痛苦表情，这是意料中事，但没想到也出奇的祥和，彷佛她在某种程度上已经预见了即将发生的事，并准备好迎接它。

「这就是你想跟我聊的事吗？」卡娅问。「诸神与怪兽啊，泰莎，你本可以早点叫我来的。你本可以——我们本可以——无论发生了什么事，都不必发展至此。无论你做了什么，我们都可以⋯⋯」她止住。要跟死者争论，唯有死者能回话时才有意义。

大多数人死后，并不会立即以鬼魂的姿态回到世上。失去肉体会让死者迷失方向，而要适应非实体的幽魂状态更是让他们无所适从。虽说如此，只要死者的魔力与意志力越强大，他们的适应速度就越快。没有了泰莎的拉尼卡是怎样的光景，一想到这卡娅就思绪紊乱。

她并不算是灵媒——她的魔法走的是别的路线——但她曾任欧佐夫寡头，欧佐夫的众魂认可了她的权威，至少是愿意跟她对话。她万般不愿地从朋友死去的空壳旁抽开，挺直腰杆。

「泰莎卡洛夫，我想和你谈谈。」她说，努力克制声音不要颤抖。

泰莎的鬼魂并没有给她面子。

现身的反倒是一个轮廓朦胧的女性鬼影，她穿墙而出，一身朴素的欧佐夫仆人装，显然是经庄园结界允许而得以通行。她飘向卡娅，双手交迭于身前，姿态端庄。

「泰莎大人目前不接待客人。」她说，声音气若游丝，宛如叹息。

卡娅咬了咬脸颊内侧的肉，好一会儿才开口：「我是受她邀请而来。她打算对客人无礼吗？」

女鬼抬头瞄了一眼，顿时面露惊慌。「泰莎大人目前不接待客人。」她重复道。

「但你知道她人在哪里？」

女鬼没有回话。卡娅脸色一沉。

「你确实知道她在哪里吧？」假如杀害泰莎的是一个相当强大的宿敌，她的灵魂可能会被囚禁起来，成为敌人的利用对象。

女鬼再次低头。「泰莎大人目前不接待客人。」

同一句话已经听腻了。卡娅叹口气。「话说庄园的人都到哪里去了？我进门的时候，没有人来迎接我或是向我索贿，感觉不太对劲。」

「为了您的来访，泰莎大人特意给活着的仆人放一天假。」

「所以你会说别句话嘛。太好了。你有看到事发经过吗？」

「没有，」鬼魂说：「众仆人离去后，您是我见到的第一个活人。」

这句话没多少信息，但总比没有好。卡娅再次看向泰莎的尸体，不允许自己否认她死去的事实。「现在欧佐夫由谁来领导？」她问。

「泰莎大人仍然是我们的公会长。」鬼魂说。「无论她现在是鬼是人，对我们的规章来说并无区别。」

「她不是我杀的。」

「我们知道。」那个鬼魂说话的同时，越来越多轮廓朦胧的鬼影从房间四周现形。「待律法师和调查员抵达，我们会告诉他们，此事并非前任与现任领导人之间的权力斗争；您的清白足以自证。」

卡娅讪笑一声，把那张皱巴巴的非瑞文纸条塞进口袋里。偷窃证物是不对的，但在她搞清楚事情的真相之前让其他人看到纸条似乎更糟。尽管所有证据都指向相反的结论，但泰莎有可能是无辜的——至少在与非瑞人勾结这件事情上，即使她这一生做出了各种罪恶深重的事。

「不是每个人都会这么想。」她说。「泰莎在我穿越到其他时空的时候抢走了公会。有些人会认为我是来把公会夺回去的。」

「欧佐夫的众魂知道您没有此意，由于她还是我们的主人，我们的想法才是最重要的。」

「去跟法律人士说吧。」卡娅知道真相束环能立即洗清她的嫌疑——但她压根儿不想要接受审问。她不想要站在朋友的尸体旁边，口袋里塞着一张写有非瑞文的字条。她想要⋯⋯

她想要逃跑。这就是问题所在，也是她不能逃跑的原因。她必须留下来，就算不是欠拉尼卡的，也是欠泰莎的。

是她欠自己的。

「等他们来到庄园，我们会跟他们说的。」应她召唤而来的鬼魂承诺。

卡娅叹了口气。「那我最好赶快去通知他们，叫他们该出发了。我知道我无权下令，但是拜托你们，除非是魔调局或参议院的代表，否则不要让任何人进来这里，好吗？我们应该给泰莎留下最后一丝尊严。」

鬼魂犹豫了一下，回答：「这没问题。」

「谢谢你们。」卡娅说完，便走过那群鬼魂，离开了房间——离开了泰莎。她的双脚和之前一样，每一步都化为虚影，不着痕迹地穿过散落在地毯上的陶瓷碎片。走到门边时，她停下脚步，但没有回头。

然后，卡娅兀自前进。

卡娅叫了一辆马车，快马加鞭赶到魔调局总部，只见魔调局一片混乱。她皱眉看着眼前景象：调查员像是蜂巢被踹了一脚的黄蜂一样倾巢而出。他们围成一圈圈，交换消息与怒气，然后散开来，再聚成新的小圈圈。没有人看起来在工作。不管是什么让他们气成这样，似乎已经占据了他们的心思。

卡娅给马车夫小费，然后小心避开最密集的愤怒探员八卦圈，走向等待将访客送上浮空大楼的魔调局坐骑。她没在那些调查员中看到认识的人，这里也不是宣布泰莎遇害的好地方。有几个人对她投以各种好奇和狐疑的目光。她继续前进，骑着借来的飞马来到大楼门口，走了进去。

警卫服务台目前没有人在，大厅里人声嘈杂，与下方街道一样充斥着愤怒气息。卡娅再次皱起眉头。她在卡洛夫庄园的期间，可能有别的事情发生了——比公会长之死还严重的事。要是魔调局知道泰莎遇刺，她不可能这么顺利地爬上楼梯，起码会有人问她需要什么帮忙。

由于没有人询问她的来意，她继续往上走到伊泽霖的办公室。办公室的大门虚掩，喧哗声从里头窜出，所以人都想压过对方的音量，结果就是没人听得清楚说话内容。

「安静！」伊泽霖喝道，洪亮的声音打断了喧闹。「没错，我们有充分的理由生气，那些看扁我们、批评我们不专业的人，证明了自己不过是半斤八两，但这样毫无帮助！艾庄塔依旧下落不明。俄佐立把调查工作从我们手中夺走，也想尽办法把我们排除在调查过程之外，结果却弄丢了我们唯一的嫌犯。再怎么互相谩骂都不能改变这些事实。」

「那要怎样才能改变这些事实？」一个卡娅不熟悉的声音问道。

「做、好、本、分。」伊泽霖一字一字吐出来，彷佛是坚不可摧的法律。

众声再次喧哗，比之前更大声，卡娅转身准备离开。她不能就这样闯进去，要求讨回她先前拒绝的职位；她必须遵守规定。在统领面前公然违规，只会被撵出大楼而已，但她还不能走。她不发一语，沿着原路走回去。

那些吵吵闹闹的调查员又形成了全新的排练组合。卡娅边走边扫视他们，直到她瞥见一头熟悉的黑发，便停下脚步。凯澜，晚宴那天协助逮捕艾庄塔的探员。他一人与另外三名调查员争论不休，明眼看得出来他不太高兴，但还没有真正动怒。

他是完美人选。

「不好意思，」卡娅边说边插进他们之中，挽起凯澜的胳膊。「我有事找他。」

凯澜一脸困惑，但没有抵抗，任由她把他拉走。其他调查员迅速补上了他留下的空缺，无缝接轨地继续争论。

两人在大厅里走了够远，直到超出听觉范围后，凯澜才开口：「谢谢你把我救出来。大家都在气头上，就开始说些言不由衷的话。」

「发生了什么事？」

「波费侦探去找拘禁在俄佐立的那个犯人谈话。他到了那里的时候，她已经不见了。俄佐立人说不出她人在哪。甚至还有人暗指波费可能与她的失踪有关。」凯澜这口气听起来，彷佛同事的荣誉遭受质疑，也冒犯到了他本人一样。然后他停下脚步，皱起眉头。「你有什么需要帮忙的吗？」

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「有，」卡娅说：「我需要你带我去见伊泽霖。」

「他现在有点忙。」

「拜托。这很重要。」

凯澜眨了眨眼。「好吧，」他说：「也许他会欢迎你打断他们。」

他们来到半掩的门前，凯澜举起手敲门，一连串指关节的敲击声让进行中的争论安静下来。「有什么事吗？」伊泽霖喊道。

「鹏洛客卡娅来了，她说她必须和你谈谈。」凯澜说。

「所有人出去。」伊泽霖大声咆哮。

愤愤不平的魔调局调查员陆续走出办公室，其中几个人恶狠狠瞪着卡娅和凯澜。伊泽霖收小音量说：「你们可以进来了。」

卡娅走进办公室，并示意凯澜跟上。伊泽霖安坐在办公桌后面，而不是骑在他的坐骑上——这解答了一些关于统领的问题，尽管也引发了更多疑惑——他的坐骑则懒洋洋地趴在枕头上，用锐利的眼神观看一切。除了几份凌乱的文件显示刚才发生了什么事，整间办公室看起来还算整齐。

「把门关上。」伊泽霖说。

凯澜听命，卡娅则走到伊泽霖面前。

「我改变主意了，」她说：「我想负责这次的调查。」

沉默在两人之间蔓延。最后，伊泽霖开口：「你应该意识到，情况已经有所改变了。」

「是的，这名调查员跟我说了。」

「那么你就明白，这会比我上次问你的时候要困难得多。」

「是的。」

「俄佐立可能会——」"

「泰莎卡洛夫遭到谋杀了。」

伊泽霖打住，震惊得说不出话。

卡娅向前迈出了一步。「我发现了她的尸体。我愿意接受真相束环的侦讯，证实我的清白。我是去见她的，她有事想找我谈谈。」口袋里的那张纸条彷佛将她的口袋烧出了一个洞。但是把它交给别人，哪怕是伊泽霖，也感觉像是在承认泰莎密谋背叛这座城市一样，她不能那么做。

至少，把她的死讯说出来，能让参与调查的人知道这件事，只是不到万不得已，她绝不会向任何人承认她藏有这张纸条。

办公室另一边，凯澜发出了轻微的困惑声。卡娅和伊泽霖转过去看他。凯澜的脸颊顿时涨得通红，连忙别过头去，不敢对上他们的视线。

「有什么要补充的吗，调查员？」伊泽霖嗓音低沉。

「没有。有。我是说，那个⋯⋯泰莎卡洛夫不是欧佐夫的首领吗？」

「对，」卡娅说：「相信我，没有人比我更清楚这件事。」

「所以说，如果她死了，她现在就变成鬼魂了嘛。」凯澜说道，语气诚恳得几乎痛心。「你不是应该——你知道——把她召唤过来，直接问她本人是谁杀了她吗？」

「这里有几个问题。」卡娅说。「首先，我并不是死灵法师。我可以与鬼魂接触，在不死的情况下化成魂体，这是很实用的招式。我可以与鬼魂交谈，但我没办法随心所欲召唤他们。如果是欧佐夫的鬼魂，我可以礼貌地请求他们现身，跟他们打交道，再说我也早就尝试过呼唤泰莎了。」在书房里，泰莎的皮肤依然温热，她的血液依然鲜红⋯⋯

卡娅把记忆中的画面甩开。「我知道她为自己的灵魂施了守护咒；这是高阶欧佐夫人的标准做法，可以防止敌手在他们死后将灵魂召唤回来加以束缚。我不是灵媒。我无法突破她的守护。泰莎想现身的时候就会现身。在那之前，她帮不上忙。」

凯澜皱起眉头。「为什么她不想让我们知道凶手是谁？」

「原因很多。也许她不知道。也许是公会里的人干的。欧佐夫不太乐意让其他公会介入自己内部的事。要是她这么不小心被人抓住机会，我只能说，欧佐夫过去的领导阶层都是这样改朝换代的。」卡娅的注意力重新回到伊泽霖身上。「拜托，给我一个答案。」

「我是请你来带领调查，不是给我发号施令的。」

「所以我说了『拜托』。」

伊泽霖叹气。「你知道，我必须把卡洛夫公会长的死讯通报给俄佐立。」

「我知道。」

「这不能当作欧佐夫的家务事来看。不到一周就有两名身居要职的高阶公会成员身亡，这事非同小可。」

「这我也知道。」

「要是俄佐立的调查发现你不喜欢，或者他们裁定卡洛夫公会长是在欧佐夫的权力游戏中选择自杀——」

「她没有自杀。」卡娅坚定地说。「要是我不喜欢俄佐立的调查发现，我会想办法接受，再看下一步怎么走。我接受过很多我不喜欢的事，这我碰多了。但是泰莎遭到谋杀并不是自导自演」。

「好吧，」伊泽霖说：「既然你回心转意，我也还没找到其他人来带头调查，这个职位就是你的了。你的第一项任务，就是与我们所知唯一有出席晚宴、但尚未与我们联系的另一位公会领导阶层谈谈——拉铎司会堂的朱迪思。」

「以她职位的特殊性来看，她可能会认为你的传唤不适用于她。」卡娅委婉地说。

伊泽霖哼了一声。「在其他情况下，她都很乐意代表公会发言。她知道我们想和她谈谈。你就从她开始。凯澜巡检员，你陪她一起去，确保一切都按照程序进行。我们一定会侦破这个案件，让俄佐立后悔对我们的诽谤。」

卡娅和凯澜交换一个眼神。别的不说，光是到拉铎司领地展开调查就是一个有趣的开始。

「是的，长官。」她说。

「所以我们现在是搭挡啰。」凯澜边说边带卡娅走回大楼入口，听起来这件事让他开心得要飞上天了。卡娅对他皱眉。他耸肩以对。「这很不得了耶。很不得了，也很有趣，我加入魔调局就是因为我喜欢有趣的事情。」

「我以为是因为你想更了解你的父亲。」

「他就是有趣的事情啊。」凯澜歪着头笑了笑。「你和波费侦探捉拿那个杀手，是我这几个礼拜以来见过的最有趣的事了。当然谋杀案不有趣啦，谋杀案很悲剧、很不幸。但在挤满人的宴会里上演追逐战，真的是太刺激了。我只是很高兴我也能帮上忙。」

卡娅斜眼看着他笑咪咪的面容，强忍住对他露出微笑的冲动。他就是有一种能让她心情好转的特质，一种没受到去年的恐怖事件侵扰与玷污的纯真。你会相信他就是这么的表里如一。她很少遇到这样的人。感觉很⋯⋯疗愈人心。

大厅里一样闹哄哄，凯澜为了避开最吵闹的那群人，便沿着大楼的边缘绕路走。途中，两人经过了一个大房间，四面围着的不是墙壁，而是闪闪发光的静电场。这个空间里有着满满的置物架，每层架上都摆着各式各样的封印胶囊。

凯澜注意到她在往那边打量。「我们正在进行的调查案件，如有找到相关证物，就会放到那里面去。」他说。「一旦破案了，证物就会进一步处理，必要时去除危险性，然后从我们这里转移走。在那之前，证据都会保存在这，以免伤及任何人。」

卡娅眨眨眼睛。「要怎么阻止别人进入把证物带走呢？」

「只要有人闯入静电墙，就会触发警报，墙会变成实体，把他们困在里面。」凯澜说。「试过的人都没有办法逃出证物库。即便是拥有你这种特殊能力的人，也会发现自己受困其中，还有一整栋大楼的愤怒探员挡在出口前面。」

「你是指时空跳跃的能力吗？」

「当然啰。」

「因为我不信那玩意能阻止鹏洛客离开拉尼卡。」

凯澜耸耸肩。「如果阻止鹏洛客是我们需要开始考虑的事，那就代表这个时空没有安全可言了。」他说。「拉尼卡在遭到入侵时就学到了这个教训。」

听到他的语气，卡娅不禁五官一揪。「我相信现在不需要担忧这种事。我只是好奇而已。抱歉失言了。」

「没事啦。」他说，一扫刚刚的阴霾，彷佛什么事也没发生。他指向其中一个封印胶囊。「我现在最担心的是那个。我们把古鲁神祇关在那里面，会一直关到我们完成案件收尾、向波洛斯人证明祂不会再度暴走为止。要是那个胶囊在大楼里爆开来，那⋯⋯」他长长地吹了一声低沉的口哨。「那场面就不好看了。」

「我相信不会发生这种事的。」卡娅说。

突然她顿住，眉头深锁。凯澜满脸好奇地看着她。

「怎么了？」

「有个鬼魂刚刚进入了大楼。」

凯澜睁大了眼睛。「是卡洛夫公会长吗？」

「不，我认为不是。就算泰莎会来这里，她也会直接过来找我。不管来者是谁，他就在这个方向。」她加快脚步朝门口走去，凯澜亦步亦趋地跟在她身后。

门厅里伫立着一名十分面熟、也完全死透的男人，他的皮肤比卡娅和凯澜都还深，一头灰色短发，波洛斯配色的披肩垂挂在他半透明的盔甲上。应该说，他整个人都是半透明的，也不难猜想为何原本在此八卦的探员全都作鸟兽散，把空间让给他了。

卡娅恭敬地向他点头行礼。「寇斯大人，」她说：「是什么风把您吹来的？」

「我不晓得你也加入了魔调局的行列。」鬼影说。「是打算开始经营跨时空业务了吗？」

由Jason A. Engle作画

「我正在协助调查洁加娜命案。」卡娅说。「在众公会眼里，我姑且称得上中立，所以也算是善加利用手边资源啰。」

鬼魂哼了一声，一副不以为然的样子。

「这位是魔调局的调查员凯澜。」卡娅指着身边的男人说。「凯澜，这位是阿固寇斯。他生前是波洛斯最优秀的调查员，死后这个身份也没有改变。寇斯大人，我们正要出发去找一名嫌疑人问话。请问您有什么事需要我们帮忙的吗？」

「波洛斯教团请我来协助魔调局，不论采取何种手段，都务必捉拿罪魁祸首。」他一脸纠结。「因为死者最喜欢被派去妨碍别人的调查了。我在位的时候不喜欢这样，现在换欧瑞梨掌权，还是不喜欢。连询问要不要喝咖啡也不会，真是一点基本的礼貌也没有。」

「那您要找伊泽霖局长谈谈了。」卡娅说，深表同情。「我能理解。这案子对大家来说都不好受。但我们一定会查个水落石出，虽然调查结果无法让死者复活，但有望能解决公会之间的问题。」

「什么都不能让死者复活，」阿固说：「但不代表我们不想找出真相。」

「那就恕我们失陪，我们要去调查真相了。」卡娅说。「相信我们回来时还会再见到您。」

「看样子我会在你们这里出没一阵子了。」阿固说。

卡娅和凯澜继续前进，走出大门。

「你知道我们要去哪里吗？」凯澜在他们下楼梯时问道。

卡娅扫视四周，确认没有佩戴魔调局盾徽的人能听到他们说话，然后小声说：「如果我们要找朱迪思谈谈，就要前往地狱乐园。显然，现在所有『最潮』的人晚上都会到那边玩乐。朱迪思只要有得选，她永远会出现在庆祝派对的中心。」

「我们要怎么去那里？」

「搭马车。」卡娅走到街上，举起手，对着第一辆无人乘坐的马车招手，卓马喀啦喀啦踏着马蹄朝他们走来。

凯澜跟着她上车，看起来很紧张。她对他笑了笑，努力甩掉心底的内疚感：泰莎还没安葬就跑去夜店，应该不算是背叛朋友吧。

「来吧，小朋友，」她说：「我们来侦破这桩命案。」

马车载着他们来到了西广场一座宏伟的建筑物前，这座建筑着实过于庞大，仅凭自身存在就让左邻右舍无地自容。一名身穿红黑配色服装的瘦长少年懒洋洋地靠在扇形大理石台阶旁的栏杆上。他嘴里叼着一根牙签，牙签随着他的咀嚼在两唇间上下弹跳。他一见两人走近，便把牙签拿出来，用手指转了几圈，然后弹到街上。他冷笑一声，把目光投向卡娅。

「漂亮的欧佐夫女士，这里没有你的事。」他说。

「噢，你觉得我很漂亮吗？」她半是傻笑地说。

虽然凯澜跟她相识的时间不长，但也够久了，足以看出这样的反应有多么不符合她的性格，因此对她投以惊慌的眼神。而当她向拉铎司少年靠近两步，并从外衣里掏出一把刀时，他更是心惊胆跳。卡娅从少年背后一把揪住衬衫，将他拽向自己，她的刀缘闪烁着紫色寒光。她脸上的欣喜逐渐消失，转而变得冷酷无情。

「那样做是没有用的。」她说。

「说你漂亮没有用吗？」凯澜问。

「我不是指那个。」她朝自己的臀部点头。凯澜低头一看。

拉铎司少年也拿着一把刀，现在正埋在卡娅泛着淡紫光芒的肚子里。

「非实体是刺不到的喔。」她说。「不过我呢，倒是可以想怎么刺你就怎么刺你。如果飞溅出来的血迹够有艺术性，说不定朱迪思还会授予我荣誉公会会员资格呢。她在吗？」

少年瞪大了双眼，说：「她在。」卡娅放开他，往后一退。她的刀子消失进她的衣服里，她的腹部再次变成实体。

少年收起自己的刀子，用警戒的眼神看着她，不快的表情之下似乎隐藏着某种惊讶与佩服之情。「你没必要威胁我，」他说：「只要你付了入场费，我就会让你进去。」

「是没错，但正如你所说，我是一位漂亮的欧佐夫女士。如果没必要，我不会付钱给公会以外的人。」卡娅说。现在时间尚早，地狱乐园还没涌进人潮。虽然外表破旧不堪、稍显低俗，但一眼就能看出，这地方到了晚上就会变得炫目缤纷，挑高的天花板悬挂着一颗颗玻璃球，点燃蜡烛后，就会将烛光折射、发散出去。大部分玻璃球都是透明的，有些则是红色，还有深紫色的，投射在人群身上的光线就宛如紫外线。日光从狭窄的窗户洒落，照出满地的斑驳裂痕，但宽敞平坦的舞池无疑深受那些夜猫子欢迎，他们只想跟人摩肩擦踵、通宵喝酒热舞，直到日出赶他们回家。

卡娅从来都不是沉迷于夜生活的人，即使在她年纪尚轻、对多重宇宙没那么厌倦的时候也是如此。有时候，她有一点羡慕那些人。能够忘记自己以外的世界，只专注于当下的渴望，不必承担责任或义务，那会是什么样的生活呢？

拉铎司以暴力与欢乐作为交易，也许他们的想法才是对的。

一个巨大的酒吧占满了一整面墙。那里一个人也没有，只有酒瓶在阴影中闪烁着黯淡的光，吸引他们靠近。凯澜紧贴着卡娅，不禁咽下一大口口水。

「我想这里没人吧。」他说。

「噢，她在这里。」卡娅交叉双臂。「这可是朱迪思呢。她只是在等待时机登场。」

房间最深处是一个弧形小舞台，半开的布幕后方回荡着热情且饶富兴致的笑声。卡娅朝舞台走去，凯澜跟在她身旁，两人在舞台前约六英尺处停下来，耐心等待笑声停歇。

笑声终于慢慢弱下，朱迪思本人绕出布幕，来到舞台中央。她一如既往身穿红色紧身皮衣，搭配披垂飘逸的天鹅绒，如一幅移动的风景画般美艳动人。泰莎喜欢投资自己的住处，投资一些小奢侈品，像是会动的绿雕。朱迪思则从不觉得有必要投资自己以外的任何事物。

「我们还没开张。」她交叉着双臂说道，明显是在嘲讽卡娅，完美的红唇挂着一丝冷笑。「你们怎么进来的？」

「你好啊，朱迪思，」卡娅说：「我们在晚宴上没什么机会聊到天。我很意外泰莎居然发了邀请给你。我以为她在挑选宾客时会更加谨慎呢。」

「这个嘛，你也知道泰莎这个人，」朱迪思漫不经心地挥了挥手：「总是能顾及方方面面。搞一点戏剧场面就能⋯⋯怎么说来着？你们公会很引以为傲的那个字眼？有利可图。没错。搞一点戏剧场面就能滚进一大笔钱，只要是能滚进你们的口袋里。要是惹毛那些指挥场景转换的人，」她轻轻「啧」了一声，「你可能会发现自己不仅是财务上破产了，在创意上也一样破产了呢。」

「并不是什么事都和钱有关。」

朱迪思戏剧性地垂下双手，盯着卡娅。「堂堂前欧佐夫公会长不可能说出这种话耶！就像我知道你来这里不是因为我们在泰莎那可悲的派对上没能好好叙叙旧。你到底为什么来？」

「是伊泽霖派我们来的。」凯澜脱口而出。

卡娅瞪了他一眼。他低下头。「抱歉，」他咕哝道：「我不知道还能回答什么。」

卡娅忍住一声叹息。凯澜说，他父亲瓯柯是仙灵，因此凯澜有一半仙儿血统。就算他有办法撒谎，想必也很难说出口——但也有可能只是他坚持行善的本性使然。这也是为何到魔调局工作是个令他向往的职业选择。他一定懂得如何在高压之下巧妙迂回地应答，可惜今天他面对的是朱迪思这个威慑专家，她咄咄逼人的气场早就磨练到登峰造极的境界。

「啊，」朱迪思说：「所以是关于我和泰莎之间的小分歧啰？」

「没错。」卡娅抢在凯澜开口前回答。分歧？这是她第一次听说这件事。

「我们不过是在吵利息的事，这样不足以让我产生谋杀析米克公会长的动机吧。」朱迪思说。「再说，你们不是抓到凶手了吗？」

两人都没有回答。朱迪思观察凯澜的表情，然后放声大笑。

「至高无上的俄佐立居然把她搞丢了。」她乐不可支。「噢，真是太好笑了。但是抱歉，我没有杀人。我离开晚宴之前，还陪他们玩了一下真心话游戏。我这辈子第一次可以这么真心地说，我什么坏事都没做。」

「没有人说你有。」卡娅说。

「可是你到这里来啦，那就表示有人认为是我干的。你还缺乏一些线索。这件事比你所知的还要错综复杂。」

「你这话是什么意思？」

朱迪思的嘴唇缓缓展开成一抹细长的微笑。她刻意等了一会才回答，显然很享受这种悬疑感。「艾庄塔也许是你抓到的凶手——但这不代表一切就此结束。去维图加基吧。你需要去读一读原版的十会盟约，就保存在圣树之中。我想这会让事情更加明朗。」

「为什么——」卡娅开口。

朱迪思举起手。「不，我提示够多了。你可以走了，我已经跟你见面了。」

由Jodie Muir作画

卡娅明白自己被下了逐客令，便转身离开，凯澜跟着她朝门口走去。她在离开前停下脚步，回头看了一眼。朱迪思仍然站在舞台中央，看着他们离去。不知为何，她看起来有些得意，彷佛一切再次按照她的剧本进行。

卡娅和凯澜悄然溜出门，走入逐渐黯淡的暮色中。