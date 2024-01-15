与其说凯澜拥有一间办公室，倒不如说他拥有一块凹处－那是主楼层的一块半隔开的小角落，这个空间一直被腾出来放置一张办公桌、一个摇摇欲坠的文件柜，以及位于一个完美大小底座上的一台小型黄铜机器。凯澜一边轻拍着机器，一边催促卡娅进入这块空间。这台机器发出一种轻柔的嗡响声并持续喀哒作响，它那裂开的屏幕上布满了笔记与草图。

卡娅眨了眨眼。「那是什么？」

「它是我的私人映射镜，」凯澜说。「在没有确切的答案时，我们会用它们来可视化正在调查的东西。波费身为顶级侦探的原因之一就是他不需要这一台。他能把一切都存在脑袋里并将它不停旋转直到它以正确的方式聚集在一起。我们其他人则需要使用视觉支持。」

他把身体往前倾，将一根羽毛从他桌上的杯子里拿出－卡娅怀疑那或许来自伊泽霖。羽毛底部大约有一英吋曾沾过米捷，在映射镜的光芒下闪耀着一种暗淡的金铜色。

「每一台映射镜都配有一支触控笔，」他说，一边往回移向机器。「少了它们你就无法更新档案，除非你把档案上传至中央单位。」

「哇噢，」卡娅说。「我知道你们需要一种记录的方法 …但这太神奇了，凯澜。证据胶囊、屏障守护，还有－好吧，归档系统。这全都令人大开眼界。」

凯澜站得更挺了一些，显然对她的称赞感到高兴，接着用他的触控笔碰了一下屏幕，打开了一整列小型笔记与图片。「这是来自在小巷中找到我们的那架振翼机，」他说，同时点了一下其中一张图片并将它放大至填满整个屏幕。「这是我们拥有的最新消息。」

「消息，而不是证据？」

「证据是某种我们已知有关联的东西。」他皱起眉头。「那种埋伏通常表示你已经很靠近答案了，但我还看不出可能会是什么答案。每一个线索都对不上。那些教众身上的毛皮跟拉铎司再次煽动人们谋杀的说法不符。」

「我不认为幕后主使是拉铎司，」卡娅说。「感觉起来朱迪思是为了某种理由而要我们调查她的元祖公会长－但这不是她的风格。没错，杀害泰莎和洁加娜造成了许多混乱与动荡。」她稍作停顿，咽了一下口水。她知道她是对的。如此随意地无视泰莎的死亡依然令她感到痛苦。「但那不会让这座城市崩毁。那不会造成街头暴动。如果拉铎司为了像这样的事而行动，他会想看见排水沟被许多尸体堵死。」

「所以你认为幕后主使是谁？」

「我还不知道，但我们得尽快找出。如果这个案子变得更糟，事情就会爆发，何况城市还未完全从那场侵略中复原。」

或许这座城市永远不会复原。或许，就跟她一样，拉尼卡会永远感受到非瑞克西亚的余悸。或许那是一件好事。那表示他们会记得。直到伤口开始愈合才会忘记悲剧。

凯澜点了点头，浮现若有所思的表情。「你认为卓塔妮－」

他还来不及讲完他的问题警报就响彻这栋建筑，大声到难以忽视。卡娅立刻弹起身，嘴里满是肾上腺素的酸味。

「怎么－？」

凯澜把他的触控笔丢在桌上并开始走出小房间，快速移动。如果卡娅想跟上的话，她别无选择就只能加速。

「有人破坏了证物柜！」凯澜大喊，努力让自己的声音在警报中被听见。「我们拥有的一些东西－噢，不。」

他突然停在办公桌间的狭窄走道半途。卡娅差点直接撞上他，幸好她设法停住并转头查看吸引他注意力的东西。其余探员都朝那个方向跑去，除了几个跟凯澜一样停下来注视的。

证物柜所在的房间已成废墟，无论被释放的是什么东西都把墙壁彻底打碎。总部天花板的情况也没有好到哪里去。目前无法看见造成这一切损害的原因，一整面翻腾的尘土与碎瓦使它变得模糊不清。一些较靠近证物笼的探员们正在叫喊，他们的声音融入了由警报与一块块落下的砖石构成的喧闹中。

卡娅往前走，停在与凯澜并肩之处。「以前发生过这种事吗？」她问道。

「胶囊在我们把它们放进证物柜之前相当牢固，」他一动也不动地说道。他看似不记得该如何移动。「我们有避免系统失效的处理程序，但证物柜不该－」

烟雾中有某个东西开始咆哮。

那是一种深沉的喉音，其音量到足以撼动地基。随着摇晃的地板即将让卡娅失去平衡，她便紧抓着凯澜的手臂。凯澜的脸变得苍白，使他看起来像一个才刚见鬼的男子－而非一位正在服务欧佐夫的探员。有更多探员在叫喊。有些放声尖叫，转身逃离他们在翻腾尘雾中所见之物。

咆哮声再次传来，接着尘雾散去，此时里面的东西突然往前冲，一边将铲状的巨大前掌砸向地板。随着兽掌落在尖叫的人上方，嘶喊声戛然而止，大概把他们都压扁了。每个兽掌前端都长着比卡娅还高的爪子，并逐渐变细为恶毒的尖爪。

造成这一切损害的野兽突然转身，一边嗅着空气。它的鼻子是个如花一般盛开的星形肉质卷须。这整个东西看起来就像一只比成年巨魔大上两倍的鼹鼠，肌肤上蚀刻了闪耀着绿色能量的符文。

卡娅咽了一下口水。「那就是你跟我说过你们拘留的古鲁神？」

凯澜点了点头，一时语塞。

「那么我们对这位神明有什么了解？」

「古鲁人称祂为安札格，」凯澜说道。「祂是 …我猜祂对他们来说是一位丰收神？栽种与生长那类的东西？只不过他们称祂为『狂愤鼹鼠』，所以我不知道那跟祂搭不搭 …」

「呃哼。看来你的腿再次恢复功能了？」

「我想是的－怎么了？」

「因为祂就在那里，而我们在这里，但祂正在造成许多损害，而且祂终究会来到这里。」

「噢。」凯澜看似甩开了震惊，并朝卡娅摆出一个短暂的腼腆表情。「谢啦。」

「不用客气。」卡娅放开他的手臂并抽出她的匕首，其刀锋显现出一种紫色闪光。「我们来进行一场不公平的战斗吧。」

同一时刻，凯澜也奔向那位神明，他手里的篮形剑柄已启动，并在聚积动能的同时挥手示意其他特务别挡路。并不只有他们发动攻击：尽管魔调局有许多分析师与调查员—他们对战斗的理解始于也终于纪录后果，但他们有更多人来自街头，这些前公会成员或民众惹麻烦的本能因被过度磨练而无法安全地待在家。他们有些人从罩衫里掏出刀或剑。顶着一头金色卷发的女子正拿着一个显然由伊捷制造的装置，一边朝安札格发射电能光束牵制祂，一边挥手让不擅于战斗的探员远离这团混乱。

至少有四个人倒下，两个被埋在一块块砖石底下，一个被神压扁，还有一个几乎被祂的爪子劈成两半。卡娅嘶吼着凯德海姆式的战斗挑衅飞向这位神明，接着安札格转向声音来源，其口鼻部因好奇与困惑而抖动着。

卡娅直接击中其星状卷须中央，深深地插入匕首。古鲁神痛苦地嚎吼，一边后退一边把头猛烈地左右摇晃。卡娅紧抓着她的匕首刀柄，同时将自己往上拉以平视安札格那渺小、几乎隐藏起来的眼睛。安札格看似首次专注在她身上，发出的困惑声响依然巨大到使卡娅的鼓膜疼痛。

位于她下方的地面上，凯澜已加入战斗并持续挥砍着安札格的前脚，逼迫这位神明往后退，而卡娅则依然挂在祂的鼻子上。他们无人重伤这只巨大的鼹鼠。但两人确实都吸引了祂的注意。

他们后方传来另一道嘶吼，比起野蛮更充满愤怒。卡娅大胆往后方瞄一眼。伊泽霖正矗立于探员办公桌与证物栏之间的开放空间内，骑在他的坐骑上—它尽可能地展开翅膀，明确挑衅地张开了口。安札格再次咆哮，同时把头往后仰将卡娅甩了出去，她手里还牢牢地握着匕首。卡娅一边叫喊一边下坠，却稍微惊讶地发现凯澜竟然接住了她，使她不会撞上—或以非实体状态穿过—地板。

安札格不理会他们，却反而跨步朝伊泽霖走去，一边垂下头嗅着地板，其血迹斑斑的鼻卷须正不停抽动着。伊泽霖再次嘶吼，翅膀展得更开，准备挑战这个领地的入侵者。随着凯澜将她的脚放在地板上，卡娅也用手肘轻推了他一下。

「证物胶囊，」她厉声说道。

「什么？」

「去拿个证物胶囊。」她压低声音。其他探员们仍持续攻击，但安札格却更专注在伊泽霖及其代表的威胁上。「我们不知道祂是怎么跑出来的。我敢说我们能把祂放回去。」

「没错－我们施放在祂身上的所有束缚缄印一定都还在那里！」

凯澜点了点头并冲向毁坏的证物笼，跳过好几块倒下的砖石，此时卡娅转向安札格，看着这位古鲁神跨步走向伊泽霖。

「局长？」她呼喊道。「你需要什么吗？」

「如果能有一座新的天花板就好了，」他气冲冲地说，接着便以一种独特的鸟类语调朝逐渐逼近的鼹鼠发出尖啸，坐骑则不停开合翅膀进行激烈的挑衅。卡娅现在知道伊泽霖和他的坐骑严格来说是各自独立的个体，但看着这位强大的统领准备迎接一场战斗，就更难不把他们视为一个单一的个体。安札格看似也以同样的方式看待他们。祂移动的方式就像接近一只更巨大的掠食者，而非一个坐在某种带爪巨兽身上的人。

由Lucas Graciano作画

凯澜跑到她身旁，手里拿着一个封阻胶囊。他在递出它的同时小心地看了一眼安札格。

「我要怎么操作这个东西？」卡娅问道，一边收刀入鞘并接过胶囊。

「它已经与安札格调和。就只要按那个钮，」凯澜说道，然后，「嘿！」此时卡娅开始奔跑，手里拿着胶囊。

随着卡娅逼近，安札格转身，一边低声咆哮。卡娅吸了一口气转为虚相，刚好在安札格的兽掌穿过她的身体之前化为无形，使它的爪子没有伤害到任何东西。这位神明还在设法理解发生了什么事，困惑地站在原地，此时卡娅再次转为实体并按下按钮。胶囊开始鸣唱，一种不协调的宜人声响，接着便扩张为一颗巨大的泡泡，将安札格困于其中。

办公室一片静默，除了来自瘫倒于破损办公桌旁的受伤探员那急促的呼吸声，以及偶尔传来另一片破碎天花板的坠击声。

卡娅看着伊泽霖，一边举起封阻器。「我该把这个放在哪里？」

他收起翅膀，转向房间里的其他人。「这里有谁没受伤的？」他质问道。

「这里，局长，」多位探员说道。

「很好。我要你们所有人前往古鲁营地。找到雅鲁斯并把他带回这里。我知道他跟这件事有关。」

虽不确定但又不想反驳他，卡娅转过身去，却看见阿固寇斯站在这场灾难的边缘，一边向她招手。她示意凯澜待在原地，接着便步行穿越她和阿固之间的破碎办公桌与崩落的岩石，让它们无害地穿过她的无形身躯。

「什么事？」她问道。

「有件事一直困扰着我，」他说。「它令我的后颈发痒，我不喜欢这样，毕竟我以为死亡就表示不再发痒了。当案件里的事情拼凑不太起来时，我总会有这种感觉。」

「这个案子没有一样拼凑得起来，」卡娅说。

「说得对。」阿固摇了摇头。「我需要去某个地方。如果我去的话，我想我可以同时得到一大堆解答。」

「太棒了，」卡娅说。「我去叫凯澜。」

「不。不是我们需要去某个地方－是我需要去。我知道这份调查由你负责，但这对一个活生生的人来说太危险了。甚至连欧佐夫首领也会送命。我们不需要另一个鬼魂了。」他对卡娅摆出的表情更像同情而非轻蔑。「我会尽快返回。当然，在最后期限之前。」

「你不是在请求。」

「不是。」

「好吧。等你回来后再见。」

「谢了，老板。」阿固寇斯转身并且－就跟卡娅一样－直接穿过碎瓦砾离开了房间。

「我对于跟着你到处走而且还不告诉我目的地感到有点厌烦，」艾庄塔靠在光滑的墙面上说道，此时她和波费已沿着封闭街道的弯道深入城市中心。

「我说过我们正要去第六区，」波费说道，他的语调暗示了她对此抱怨完全不合理。

「没错，去，」她说。「大部分人不会用『去』来表示『下探』。这些是非常不一样的字！这里是葛加理领地啊！」

波费给了她一个老师般的欣喜笑容，彷佛这个学生终于设法迎头赶上。「没错，正是如此，」他说。「当柯罗札上升至地表时，它改变了下方的繁殖地构形。从那场入侵起大部分群落一直在躲藏，但若你在变动之前就知道这块繁殖地，你还是可以找得到路。」

「噢，那可真令人安心。」

这里的空气温暖又芳香，尽管它不像锅炉坑那样散发恶臭。空气反而具有浓郁的健康堆肥，以及蘑菇的厚重泥土气味。它闻起来像个正在生长的世界。腐烂，没错，但也饶富生机；少了这两样整个拉尼卡肯定会殒落。

「难到你从未待在地底城的葛加理区域过？」

艾庄塔阴沉地看了他一眼。「我是个杀手，不是殡葬业者。一旦他们死亡，就跟我没关系了。」

「真可惜。你应该考虑拓展你的视野。这底下有许多美丽事物。」波费推开一片蛛网帘幕，带领她进入一条较小、更为平坦的隧道。他们不再沿着陡峭的下坡前进了。那是一份小小的恩惠，毕竟这让他们两人更容易站稳脚跟。艾庄塔不习惯摇摇晃晃的步伐，但波费在潮湿隧道里移动的方式就像他生来就属于这个公会，轻松自若。这等于在一个几乎全身古怪的人身上再加一件怪事，她不确定自己是否喜欢这样。

她更不喜欢一个人被留在这些隧道里。他们早已在下行过程中转了许多弯，这使她不确定自己能够独力找到返回地表的路。艾庄塔急忙赶上。

波费示意她待在后方，同时用指关节在点缀着一块块地衣与一簇簇发光小蘑菇的门口连续敲打着。无人应答。

看似不感到惊讶，波费打开这扇腐朽的门并展露出一座巨大洞窟，里面排列着某种远古公会厅的颓圮遗迹。那里没有火，但较大丛的同一种发光蘑菇却提供了光源。

在这个空间中央，手里拿着带刺长矛，站着一位身穿分层皮甲的妖精女子，顶端还披着模仿蜘蛛网的碎布。她的脸上涂了一张白色的蜘蛛头面具，闪烁的线条跟她的深色肌肤形成鲜明的对比。她看着波费与艾庄塔，看似对于他们的出现完全不感到意外。

「你们是为了某种捏造的罪行来逮捕我的吗？」她问道，一点也不隐藏她语调里的愤恨。

「要不是你允许的话，我永远也无法找到你，依佐妮，」波费说。「我们一进入你的隧道你就知道了。你也知道我们一直在调查洁加娜的死亡案件。」

「现在，连泰莎也死了，」依佐妮说。「我相信它们有关联，而且你没理由相信我不是那个切断她们线索的人。」

「我在隧道里看见你的蜘蛛，还有在艾庄塔的牢房里，」波费说。「如果这是你干的，会有更多人死去，而且我绝对见不到你。你的做法会更细腻。」

依佐妮皱眉，但艾庄塔看得出来他正在让她明白。像依佐妮这样爬升至公会高层的人都拥有某种程度的自傲。「你不怀疑我是正确的，」依佐妮终于让步。「群落最近遭受充分的审查。就算我想杀了这座城的领袖，我也不会现在动手。在它可能严重伤害我的族人时更不会。」

「我带了这个给你，」波费说道，同时拿出一小瓶采集自艾庄塔藏身处的粉末。「我相信那些杀手们正受到某种形式的操控，被迫听令于另一个人。」

依佐妮走近并接过瓶子，一边摇晃它以抖落附于瓶侧的颗粒，然后移除瓶盖把一小部分粉末倒入她的手掌中。艾庄塔全身僵硬。依佐妮面无表情地俯身嗅了嗅粉末。

「免疫，」她说，彷佛正在读取艾庄塔的心灵。「毒物、药物、无论是否天然－都无所谓。没有一样能伤害我。」她小心翼翼地把粉末倒回瓶内，接着抓了一片垂挂的蜘蛛网把手刷干净。她看着波费说，「这是天然的。至少是生物性的。那并非来自任何我见过的植物或真菌，而且我认得生长于拉尼卡的一切。」

由Anna Christenson作画

她环顾四周，留意他周围的废墟。「但现在群落却为了某个不属于拉尼卡的东西而躲躲藏藏。」

「那也是我担心的事，」波费说。「如果入侵者已改变了他们的策略 …」

「我们或许不像所有人相信的那样获得了决定性的胜利。」

波费缓缓转身，抬起手靠在嘴巴上思考着，然后在瞥见遗迹间一闪而过的动静时僵住不动。他再次把手放下，往前走了一步，并看见潜藏于该处的覆篷人影正在观看他们交谈。那个人影开始转身离去。

「站住！」波费大喊。

人影拔腿狂奔。波费追赶于后，不理会艾庄塔大喊着要他等一等，要他停下，并告诉她他要去哪里。他正在奔跑。他正在追逐。这就是他的身体知道如何做的事。

人影遥遥领先，但波费正在加速，用轻快的长步伐缩短他们之间的距离。他伸出手，希望能抓住人影的斗篷，但却被某种足以移除剩余世界的力道砸中他的头部侧边而倒下。

意识飘散，波费也随之昏厥。

即使在地底城，锐兹玛第也投下一道长影。阿固寇斯生前总是厌恶这个地方。他真心希望自己在死后不必造访这里。但证据 …

有太多证据指向拉铎司，但却没有构成一幅完整且连贯的图像。杀戮女郎的攻击太过草率。朱迪思太急着向卡娅和凯澜暗示她自己的元祖公会长。这一切都不合理。

他能够用一件其他人都做不到事来对这份调查做出贡献，而且他一边提醒自己这点，一边穿越锐兹玛第的墙面，下行经过拉铎司公会厅前往拉铎司本尊居住的大熔岩坑。

随着他逐渐向下深入，并没有人阻止或看见他，直到那闪烁的坑池浮现于这片昏暗中。幸好他的鬼魂形态不需要呼吸，阿固移向坑池边缘并往下看。

拉铎司蜷缩在燃烧的熔岩中央，闭着眼睛，看起来反常地安详。他的身体上覆盖了一层厚尘土，点缀着一片片血红色的苔藓。他已经在这里沉睡一段时间了。

答案不会是拉铎司。

阿固开始转身，打算以同样的方式离开，却在烟雾蜿蜒飘出时停下。烟雾缠着他的手腕与脚踝，将他固定住。他全身感到一阵突如其来的灼热疼痛。他跪了下来，奋力抬头查看是什么攻击了他，但却随着疼痛加剧而瘫倒。

由Domenico Cava作画

然后，伴随着一道红色闪光，他消失了，接着朱迪思便从暗处走出，双手捧着一颗水晶头骨，并朝他之前的位置露出得意的表情。「唷，唷，亲爱的，」她说，一边抚摸着头骨。「当我就快得偿所愿时，可不能让你破坏我所有的乐趣。」

她把头骨举到面前。当她看见在里面嘶喊的阿固寇斯那渺小的形体被烟雾铁链紧紧地缠住时，得意的表情也变成笑容。

「此刻的拉铎司是自愿沉睡，但若我能让其他公会相信他的欲望已成为一种危险，他们就得费尽心力将他束缚于无梦的沉眠中，」她甜蜜地说道。「我们公会需要一个新的领导人，一种 …戏剧性的场景变换。我只需要把足够的线索丢到那些业余的犯罪追逐者面前，这最后就会让我站在舞台中央。你不是我剧本的一部分，小小鬼魂。你就好好待在我安置你的地方吧。」

她转身漫步离开熔岩坑，让她表面上侍奉的恶魔继续沉睡。

波费呻吟着醒来，自动举起一只手捧着他的头部侧边，并在感觉不到血或敞开的伤口时暗自喜悦。他睁开眼睛坐起身，然后僵住不动，一边凝视着他周遭的蓝白色房间。随着他站起来，并环顾他自身心灵宫殿内那难以置信的大厦，惊奇、敬畏与困惑也在争夺他的心灵操控权。他怎么可能在昏迷的时候召唤它 …？

他再次转身并呆住。一个身穿兜帽长斗蓬的人影正在翻找他的其中一个抽屉，同时查看里面的档案。

波费清了清喉咙。「不好意思，但我不记得有邀请任何宾客。你来这里做什么？」

「啊，你醒了，或是任何在梦中醒来的状态，」人影说道，听起来貌似被逗乐了。他的声音扭曲，显然以某种方式做了伪装。没抬起头，人影补充说道，「我是来见你的。来亲眼看看这个地方。你在这里创造的东西，非常了不起。」

「谢谢你，」波费说道，一边强压着对这份恭维感到沾沾自喜的冲动。「但正如我之前说的，恐怕你并没有受到邀请。你有可能是我一直在追踪的杀手吗？你的暗示力肯定相当卓越才能让你进入这里。」

「很遗憾，我的朋友，我不是你在寻找的人，」人影说道，一边从抽屉里拿出一个活页夹并打开它。「我只是路过而已。拉尼卡是个中继站，不是目的地。但你的贡献将会被记得，而到时候你将获得某种程度的奖赏。」

他把活页夹塞进斗篷里，转身彷佛要离开。

由Magali Villeneuve作画

波费开始抗议如此公然窃取其智慧财产的行为，但他的心灵却开始碎裂，此时他张开眼睛并醒来第二次，脸颊刺痛发热。他再次触碰头部侧边并因为那早已扩散的瘀伤而皱起脸。

用双手把自己撑起，他环顾四周，并迅速地发现艾庄塔就蹲在离他几英呎远的距离，她睁大的光亮眼睛中还残留着惊慌的痕迹。「我在你醒不来的时候敲了你，」她说。「你开始奔跑，然后我发现你变成这样。我想或许那个 …一直让人们进行杀戮的东西 …或许它现在找上你了。」

他的视线越过她望向依佐妮。「你有在这里看见其他人吗？」

「没有，」艾庄塔说。

依佐妮就只是摇了摇头。

「我明白了。」波费起身。「来吧，艾庄塔。上方的城市需要我们。」

「你怎么知道？」

「潜意识对组织思绪而言相当不可思议。依佐妮，多谢。我由衷感谢你，而且我希望你今日的协助将会让群落更接近重返辉煌的目标。」

「愿十会盟能听见你的话，我感谢你的祈愿，」依佐妮在转身时说道。「回去你们的阳光领域吧，侦探们。这里已不再需要你们。」

「他这个时候应该已经回来了，」卡娅瞪视着门说道。

「你说他告诉你这对一个活人来说太危险了？」凯澜担心地看了她一眼便继续将笔记输入他的映像镜。整栋建筑回荡着砾岩术士与工程师们清除瓦砾的声响。伊泽霖已派人移除倒下的魔调局侦探，而他派去追回雅鲁斯的探员却尚未归返。在这场混乱过后，加上已有两组人马有效率地外出执勤，他便指示凯澜和卡娅暂时按兵不动。

卡娅变得焦躁不安。

「他说他会在最后期限之前回来。」

「那么，我们还有几个小时，」凯澜几近愉快地说道。

前门碰一声地打开，欧瑞梨跨步走进房间，后面跟着一整团驻防地的波洛斯士兵，而凯澜的欣喜也随之消逝。她大步经过清理人员，完全不看这片残骸第二眼便径自走向伊泽霖的办公室。

凯澜和卡娅互看了一眼。「噢，那看来不妙，」凯澜说。

「没错，不太妙，」卡娅说。「在这里等。」

卡娅平静地走向位于他们与私人办公室之间的墙壁，然后穿墙而过，并持续笔直地穿越这栋建筑。伊泽霖抬起头并皱眉看着她走出办公室的墙面。

「敲门依然是一种礼貌，」他说。

「即将有人来陪你了，」卡娅说道，正好欧瑞梨开始用力敲门。

「请进，」伊泽霖谨慎地说。

欧瑞梨打开门走了进来，并在看见卡娅时只显得稍微恼火。比起她那清楚强烈的愤怒，这是小事。

「阿固寇斯失踪了，」她怒斥道。「他应该在第六声钟响时向我报到，但他却没出现。这是一种过分的侮辱。我不等了。波洛斯教团准备宣战。拉铎司宗派将会为他们所做之事付出代价。」

卡娅往后退了一大步，穿过墙壁进入下一间办公室。如果波洛斯即将发动战争，很快地整个拉尼卡就会参战。她冲向办公室的门，把门拉开后出现一位年轻人，约莫十二或十三岁，坚毅的表情就像某个从有记忆起就在城市街头生存的无所属者。

「你是卡娅？」他问道。

「没错，」她回复道。「你是？」

「德雷尼。有一则给你的讯息。」他递出一张纸条。

卡娅接过纸条并迅速地阅读。于卡洛夫大教堂会面。独自前来。

「你能不能告诉我的伙伴—」她边说边抬起头。德雷尼早已不见踪影。

凯澜会理解的。他必须理解。拉尼卡的战事一触即发，她没时间浪费在细节上。此外，还有哪里比得上欧佐夫领地中心安全呢？

如果欧佐夫有一件擅长的事，那就是埋葬他们自己人。并不是说他们的死亡率比其他公会高－根据市民记录，正式的欧佐夫成员活得比大部分人久—不过当有人死去时，负责规划葬礼的人都知道他们缺席的同事很可能会出现并评判那些花朵。必须精准地遵循书面指示，要是缺少书面指示，人们会请教逝者最亲近的友人。要是鬼魂对结果感到愤怒，这个嘛，那就是他们自己不沟通清楚的错了。

卡娅的马车将她放在一座完美装饰着攀附月光花与青黑色幽吻花的大教堂前，窗户上垂挂着白色天鹅绒布，而镜子上则盖着一层层绉纱。整栋建筑安静无声。在泰莎的尸体被带来进行一周的正式瞻仰之前，只有她最亲近的朋友与家人才能进入这栋建筑，提供他们一些和她的鬼魂相处的私人时刻—假设它已选择逗留。

卡娅走上阶梯，心跳加速且胃部翻搅，同时反复告诉自己泰莎会选择逗留。泰莎会回来。泰莎会回来，而且她会告诉卡娅她口袋里的便笺并非所见的那样；泰莎没有背叛他们所有人。

她溜了进去，直接穿过大门以免惊动侍从，接着一路前往大正厅，在此已为哀悼者们架设了长凳—还有债务人，他们会参加真正的葬礼并且仪式性地重申他们愿意偿还积欠泰莎的款项。

长凳上空无一人，除了两个有点眼熟的人影。一位是身穿长版魔调局外套的男子，坐在前面。另一位是女性吸血鬼，她已在某个时刻换回她自身公会颜色的服装，坐在靠近大门处，一边谨慎地看着他们。卡娅的出现令她变得紧绷。

波费挥了挥手。「没关系，艾庄塔。我们邀请了她。鹏洛客，如果你愿意的话？」

「我有名字，」卡娅说，一边走上前坐在他附近的长凳上。

「没错，但毕竟我们没那么熟，那看似有些冒昧。我的调查已有进展。」

「你怎么知道要找我？」

「我知道局长打算让你参与，而当我听闻卡洛夫公会长不幸亡故时，我就知道你将无法抗拒。对了，请节哀。」

「谢谢你。」这些话令她感到沮丧。卡娅看了艾庄塔一眼。「至少我现在知道她去哪里了。」

「是的，这个嘛，我需要她，而且只要一扯上犯罪俄佐立就会变得心胸狭隘，」波费说道。「这些杀手都被一种外在力量操控。她完全不记得谋杀的事。这表示 …」

「她也不是罪魁祸首，」卡娅说。波费看了她一眼。她叹了一口气。「泰莎的凶手宣称不记得杀害了她。我不想要她死，但我猜我 …我希望这件事能够单纯一点。」

「泰莎卡洛夫不是个单纯的女子。」

「对，」卡娅说。「她绝对不是。但我离开了这么久，我担心她可能会以我意想不到的方式变得复杂了。」

「那是什么意思？」

卡娅深吸一口气。「当我发现她的尸体时，我也发现了 …其他东西。一张便条，就握在她手里，但不是她自己的语言。它是用非瑞克西亚文写的。」

「所以你怕她出卖了我们？」

「我怕她或许被贪婪蒙蔽了理智，自认为可以让非瑞克西亚人欠她债务。但若她的凶手被心灵操控了 …会有谁想致三位公会长于死地？」

「三位？」波费问道，看起来有点惊慌。

「有人试图夺取欧瑞梨的性命。」

「啊。」惊慌消逝。「你有什么情报？」

「我不认为拉铎司是幕后主使，尽管朱迪思看似想让我们认为他就是真凶。我们—凯澜和我－前往维图加基查阅十会盟。我还是不确定她要我们看的段落是什么意思，而且也没时间真正地讨论它。我们在回城的路上被袭击了。」

「被袭击？被谁？」

「一群穿着陌生长袍的人。我们没机会质询任何一员。他们一被打败就吞下某种植物，将他们的身体转变为苔藓。然后就被风吹散了。」她面露愁容。「除了长袍上的某些皮毛，我们没多少可以继续调查的线索。何况现在阿固寇斯也失踪了，而且欧瑞梨正准备向拉铎司宣战—」

波费不发一语。卡娅转身看他。他正凝视着前方的空间，要不是在边缘蔓延的满足感，卡娅会将这种表情称为放空。他看起来就像刚收到一份意想不到的辉煌大礼的男子，并且打算细细品味它。

「侦探？你还好吗？」

波费起身。艾庄塔—愈来愈适应他的信号－也移动到他们身边。

「我知道这件事的幕后主使是谁了，」波费说。「这一切。而且我能证明。但我需要你为艾庄塔的行踪保密，并且安排一场小型聚会好让我能够进行解说 …」

卡娅盯着他看。

艾庄塔耸了耸肩。

「你得习惯这个。」她说。