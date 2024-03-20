甌柯一行人逃離銀光社後已經過了好幾個小時，但凱瀾依舊坐立不安。他把手插進鋪有羊毛內襯的口袋裡，雙膝焦躁地抖動著。面前的營火上燜著一鍋燉菜，火焰在附近的岩石上投射出陰影。

被擄來的莽野幫成員坐在遠處，由凱雷威克和拉鐸司看守著。他的外套由獸毛、苔蘚和仙人掌盔甲組成，絡腮鬍則雜亂無章地朝著各個方向蜷曲著。他的雙眼被厚布矇住，雙手也被繩子綁著，不過其實他也不需要。艾綸緹的魅惑魔法讓他幾乎處於狂喜的狀態，若沒有外力幫助，諾蘭根本無處可逃。

莽野幫是出了名的獨行俠，要是真有什麼東西會來找他，那也會是一群狼、禿鷹，或特別忠誠的美洲獅。不過憑藉安妮的視力和馬科姆在空中巡邏的能力，就連數英里外的危險，都會被他們看到，因此完全不需要擔心。

但 …

凱瀾把指甲戳進手掌。甌柯已經偷了貝特倫灰水的東西兩次了，這代表所有成員都成了目標。不只是銀光社，所有想靠著賞金獲利的不法之徒都會為了他們項上人頭的賞金，而將他們視作目標。一想到自己會成為通緝犯，就讓凱瀾的胃部翻騰。

一把木湯匙突然伸進燉菜裡，嚇得他跳了起來。布里奇舀了一些到錫碗裡，因為太過心不在焉，沒注意到細骨就在他身後，正伸手在他的外套口袋裡翻找瓶子。找到後，他打開蓋子，將內容物傾倒出來。琥珀色的液體嘩啦嘩啦地流過他的胸腔，在布里奇的腳邊聚積成小水灘。

布里奇驚慌地咆哮起來，一不小心就將燉菜灑了出來。他氣得鼻孔撐開，爪子也因憤怒而彎曲了起來，接著開始追著細骨跑。細骨在岩石上跳來跳去，骨頭隨著跳躍發出了愉悅的顫抖。

梅澤悟壓抑著的嚎叫聲在他們避風的山坡上迴蕩著，「你怎麼這麼慢？我阿嬤縫完一件被子的速度都比你快！」

基拉夫嘆了口氣，目光卻仍然專注。他的手指在梅澤悟的傷口上方舞動著，彷彿在穿一根隱形的針。「把肉縫合是一種藝術，不要動。」

梅澤悟緊咬著牙說：「你看起來太享受了吧。」

基拉夫說：「你在胡說什麼」，但眼中盡是藏不住的狂喜。

基沙裝出痛苦的樣子說：「你這是在折磨這個可憐的傢伙，而且還不有趣！」她靠向梅澤悟，用像是唱歌的聲音說：「我可以讓你不再痛苦。」

基拉夫翻了一個白眼，揮手要她離開，接著說：「重點是要治好他，不是殺死他。」

說著又在他的皮膚上縫了一針，梅澤悟死死的閉著眼睛。「要是我昏過去了，千萬別讓你姊靠近我。」

基沙撅起下唇。

一陣微風吹過山丘，讓營火搖曳不定。陰影匯聚在凱瀾的身後，他則轉身看著安梭苛朝那位莽野幫的人走去。

安梭苛將雙手高舉過莽野幫成員的頭，試圖用魅惑魔法釣出他要的秘密。他的手指緩慢而從容地動著，諾蘭腦海中的記憶被抽出，在空中形成一條條銀色絲線。這位莽野幫眾已經太出神，不知害怕為何物。

凱瀾的肌膚因擔憂而有些刺痛。

「別擔心」，甌柯說，並在凱瀾身旁坐下，向後微躺，直到火光映照到他棱角分明的臉上。「安梭苛很擅長在不造成傷害的情況下，取得我們需要的答案。」

凱瀾把腳跟深深踩入土裡，他父親觀察他多久了？

凱瀾說：「我不同意，你說過不會傷及無辜的。雖然他被施了法，但並不代表他不害怕。安梭苛不是個你，或任何人，應該信任的人。」他回頭看了安梭苛一眼，想起他們在艾卓的對戰，忍不住顫抖了一下，但安梭苛似乎根本沒注意到凱瀾在那。

「計劃出錯不是我的問題，而且那個莽野幫的人同意幫灰水的時候，就知道自己可能會遇到什麼事了。他要是不想惹麻煩，根本就不應該蹚這個渾水。」

凱瀾反駁：「他被武裝的警衛包圍著，我們可以推測，他是在脅迫下被迫坐上火車的，我不認為他有選擇。」

甌柯的眼神閃爍了一下，「你這麼覺得嗎？覺得自己別無選擇？」

一陣熱血湧上凱瀾的頭，讓他的雙頰顯得更黑。「我……我沒這麼說。」

甌柯眼中的質疑消失了，就像從沒出現過一般，接著微笑握住凱瀾的肩膀。「每個人都下了火車，你可能覺得我拋下了那些人，但其實是因為我知道你能處理得來，你是我兒子，我信任你。」

儘管甌柯抽回了凱瀾身上的手，但凱瀾的緊張情緒並沒有隨之消失。他想要相信自己的父親，也想要獲得他的認可。但他在火車上看見了甌柯的臉，甌柯並不相信他，而且已經準備好拋下他了。

但也許只是誤會，凱瀾的思緒洶湧了起來，滿懷希望。 他是你父親，就算他打算拋下那些人，也不會拋下你。

如輕煙一般的絲帶在沙子上輕輕擺動，凱瀾突然跳起來。安梭苛握著雙手，一邊等待著，他的角在地上形成了陰影。

甌柯站了起來，等不及想要知道獲得了什麼資訊。「你發現了什麼？」

安梭苛斜歪著頭，嘴唇緊閉，「跟我們想的一樣，那個神器是一把鑰匙。但共有六把，這只是其一。」

甌柯用一根手指拂過額頭，凱瀾意識到這是一種掩飾沮喪的習慣動作。「其他秘鑰在哪裡？」

「阿庫爾握有另外五個，他把這些鑰匙藏在他脖子上戴著的徽章裡」，安梭苛解釋道，附近有伙伴發出了不滿的低語。「但我在這個莽野幫的腦海裡發現了其他東西，是通往惡獄鎮入口的地圖，被埋在愚賊塚裡。」

營火的另一端，基沙歡欣地尖聲亂叫起來。

「你有聽過這個地方嗎？」甌柯疑惑地問道。

基拉夫在梅澤悟不斷消失的傷口上方哼著曲子，一邊將最後的一道傷口縫合。「那是探礦者的墓地。」

基沙咧嘴露出她森森的牙齒，眼裡閃著滿是惡意的渴望。「有好多骨頭，好多美麗的屍體可以挖。」

甌柯在決定要找這對死靈術士姊弟前，仔細研究過每一位成員。「你們兩個有興趣執行一個小支線任務嗎？」

基沙急切地拍了一下手，基拉夫則是俐落地點了點頭。

「等我們回到酒館再來詳談吧」，甌柯轉身看向細骨，他正忙著想要吃燉菜，但燉菜卻從他空無一物的胸腔中滴落。「你能揮旗示意安妮和馬科姆下來嗎？我們越快離開這裡越好。」

其他人紛紛開始收拾自己的裝備，這時凱瀾突然蹦出一句話，因為他覺得太重要了，無法忍住不說。「那諾蘭呢？」

「他怎麼了？」甌柯問著，但完全沒有看向他。

凱瀾有些侷促地聳起肩膀，「嗯……我是說……有人會帶他回家嗎？」

有些成員竊笑了起來。

甌柯挑起一邊眉毛，彷彿凱瀾是什麼稀奇古怪的東西。「他是莽野幫的人，他們在荒野中也能活得好好的。」

凱瀾再次脫口說：「我們不能把他丟在這裡，硬鬃鎮離這邊有好幾天的路程，他又沒有任何補給品，或水，或……」

安梭苛向他走近一步，沙漠地上的陰影隨之隆隆作響，像是正在接受考驗一般。「你擔心他的生命」，這不是個問句。

凱瀾張開了嘴，但想說的話太過紛亂，不知從何說起。

安梭苛捲起長爪，說：「別擔心，我沒想要讓他死。」

「看到我們大家都有共識真是太好了」，甌柯有些不耐煩地說。

安妮的聲音自暗處響起，「我可以和凱瀾一起護送莽野幫的人到最近的綠洲，相信他有辦法從那裡找到回家的路。」

凱瀾淺淺地微笑了一下以表感謝。

甌柯的嘴角抽動了一下，「相信你很清楚不要被抓到或被跟蹤，對任務而言很重要。」

安妮點了點頭，「我們不會被看到的。」

凱瀾隨著她一起走離營火。當他確定其他人都聽不到時，便說：「你幫了我兩次了，謝謝你。」

安妮沒有回答，只是繼續沿著小路走下去，並用舌頭彈了一下上顎，呼喚福瓊。他在夜晚的微風中跨步而出，身體因充滿信任而呈現放鬆的狀態。

凱瀾問：「是什麼讓你決定加入甌柯的？」

「這是兩害相權取其輕。」

凱瀾分不清這究竟是不是玩笑，「你不信任他？」

安妮皺了皺眉，「信任是為了互助，但這只是一份工作，而且我承認我無法相信任何一個會僱用不法之徒來做骯髒工作的人。」

凱瀾盯著地面，「說實話，我不確定你是不是不法之徒，你看起來和其他人不太一樣，我以為……嗯，我不知道。」

「我更像你嗎？」

凱瀾沒有回答。

她搖了搖頭，好像在試圖擺脫某個記憶。「不久前，我曾是暢行幫的一員，我們犯了一個錯，搶了阿庫爾和煉刺幫的東西，他連續好幾個星期不眠不休的追擊我們，我們因此失去了很多夥伴。後來我們跟他們達成了協議，歸還我們偷來的東西，但我的侄子在交換過程中受了重傷。我們好不容易才逃了出來，從此以後，他整個人都變了，不久前才又回到我們幫眾裡。」她的眼神變得堅定，「阿庫爾本來沒有打算放過我們，我甚至不確定他是否在乎我們偷了什麼。他只是想見到血流成河，並利用我們的信任來達到這個目的。」

「我並沒有覺得我比營火旁的那些人好多少，我知道自己是什麼樣的人，做了什麼。但阿庫爾……他是另一種等級的罪犯，最惡劣的那種。我不想再看到有人受到跟我侄子一樣的傷害。要是那個寶庫裡真有原始力量，但落入阿庫爾的手裡呢？」她的表情變得凝重起來，「我不能讓這種事發生。」

凱瀾回頭看向遠處的營火，他的父親正與瓦絲卡和安梭苛熱烈得討論事情。

最惡劣的不法之徒 …

他的雙眼一直注視著甌柯，久到連安妮都注意到了。

「家人關係是最麻煩的，無論有沒有血緣關係都是」，她平靜地說。「了解一個人的內心很不容易，但以我的經驗來說呢？」她聳了聳肩，「時間雖然會有所幫助，但也不能忽視直覺。」

凱瀾眨了眨眼以掩飾他的困窘。

安妮牽起福瓊的韁繩。「我想一天之內講這麼多故事也該夠了，我們去帶那個莽野幫的人回家吧？」

他們走到諾蘭身邊，扶他上馬，然後沿著蜿蜒的小路下山。凱瀾在他們身邊飛著，小心地不讓自己落後。雖然他很想再看營火最後一眼，但他沒有這麼做。

他怕會看到父親在看著他……而且滿是懷疑之情。

酒館的門被猛地打開，基沙和基拉夫跌跌撞撞地走了進來，雙眼圓睜，神情恍惚。他們向室內走了幾步，靴子重重地踏在地板上。頭頂的燈光灑在他們的臉上，映照出他們臉上滿滿的新瘀痕和血淋淋的傷口。

基拉夫整了整眼睛上的皮帶，確保皮帶沒有歪掉，基沙則用手理了一下她凌亂打結的頭髮。

「歡迎回來」，甌柯倚著吧台大聲說道，「看來愚賊塚有好好款待你們。」

基拉夫摳著指甲下乾涸的血跡，說：「我不想討論這件事。」

基沙將皮革護腕上的沙子吹掉，沙子在她面前形成了一團小小的煙霧，她則做了個鬼臉。

基拉夫從外套拿出一張捲起來的羊皮紙，並舉起來拿給甌柯，「我相信這就是你在找的東西。」

甌柯將地圖攤開在吧台上，仔細研究所有奇特的標記。

他終於到手了：通往惡獄鎮和瑪格塔拉瑙的地圖。

「這是我以為的那個東西嗎？」瓦絲卡問，接著從安梭苛有稜有角的影子中走了出來，傾身從吧台另一邊探頭看。「所以……寶庫浮在城市上方。」

甌柯的思緒已完全沉浸其中，「如果我們沒拿到鑰匙，知道寶庫在哪也沒有意義，而要能夠拿到那個徽章，我們必須和阿庫爾身處在同一間房裡。」他抬起頭環視整間屋子，尋找安妮，發現她和凱瀾坐在遠處的一張桌子旁。自從火車那件事之後，他們倆幾乎形影不離。

甌柯的表情沉了下來。他並不反對成員們彼此交朋友，但清楚每個人的立場才更能掌控他們，凱瀾不斷升溫的友誼很可能會成為一個隱患。他不喜歡這樣。他不信任這兩人的友誼。

但他還是擠出了笑容，「安妮……你認得阿庫爾核心圈子裡的煉刺幫成員，對嗎？」

她用指甲敲了一下玻璃瓶，「應該認得。」

「如果我們能夠在惡獄鎮裡跟蹤其中一個，你覺得他能帶我們到阿庫爾的據點嗎？」

安妮說：「也許可以，但你不能像去度假勝地一樣直接大喇喇走進惡獄鎮。只有煉刺幫的人知道那座城在哪不是沒有原因的，他們不讓外人進去，當然也不會讓人們離開。」

甌柯回道：「我們都能做好自己該做的事，只要我們穿上煉刺幫的衣服並保持低調，就可以混入他們之中。」

「我不覺得我們的成員低調」，安妮說，「首先，我們有一個體型巨大的惡魔和一個骷髏，再多的煉刺幫服裝也無法讓他們融入。」

「我們將成員分組，只有一組四人小隊進城」，甌柯用一種彷彿這件事再簡單不過的態度說著。「其他人可以在惡獄鎮外面，等到我們準備好打開寶庫再進來。」

「算我一個」，瓦絲卡說。

「太棒了」，甌柯同意瓦絲卡加入。「安妮，你也要一起來。」

她一口氣喝掉瓶子裡剩下的酒，表示知道了。

甌柯很清楚第四個應該要是誰，早在死靈術士姊弟將地圖帶回之前，他就想好了。

但他又多等了一下，目光在所有成員之間不斷游移。

最後終於說出：「凱瀾」。

他兒子臉上的驚訝神情溢於言表，「你想要我幫忙嗎？」

「我需要你來幫我，你的能力在惡獄鎮會很有幫助」，甌柯說，「尤其是在我們找到阿庫爾之後。」

凱瀾輕咬嘴唇，但無論是什麼事讓他的良心不安，都已經不重要了。甌柯將凱瀾視為不可或缺的成員，他一定不會讓自己的父親失望。

男孩點了點頭。「好吧，我做。」

甌柯裝出感激的樣子，但他其實一點也不意外，凱瀾渴望獲得他的注意，他想要被接納。看來，大量讚美是讓凱瀾繼續站在他這邊的關鍵。

在很多他不打算多談的面向中，他都需要這個孩子的協助。而凱瀾願意無條件，不帶一絲疑問地幫助他，都只因為甌柯是他的家人。除了血緣關係之外，他們完全是陌生人，但對凱瀾來說，這樣就夠了。這樣忠誠嗎？這是甌柯曾感到感激的一件事。他只需要確保這份忠誠能持續下去。

一塊邊緣呈鋒利鋸齒狀的巨大岩石盤旋在天空中，雲霧繞著岩石的最高處旋轉，彷彿被困在其軌道上；熔岩自邊緣流出，匯入惡獄鎮曲折的河流裡。無論從哪一面看去，該岩石都帶著一抹憤怒之感，像新生火焰的餘燼一樣閃熠著光芒。

瑪格塔拉瑙，傳說中的寶庫。

寶庫之下的城市裡，奠基在奇岩怪石地基上的迷宮遍佈整座城，四周還環繞著圓形峽谷。到處都是由凝固熔岩和削尖的木頭打造而成的建築，許多人家的門窗用動物骨當作外框，裡面隱隱透著彩色燈籠發出的亮光。

凱瀾調整了一下他的帽子，和流向街道的細細熔岩流離得遠遠的。四周充斥著煙霧，還有多到數不清的煉刺幫眾。

在他左邊的空地上，有人正在進行街頭決鬥，兩個體型壯碩如山的煉刺幫眾正在用斧頭互相砍殺。兩人的斧刃都因殘留的光雷而閃著光芒，每次相交時都會迸發出火花。一小群圍觀的人不斷在旁邊嘻笑吼叫著，而當其中一人的斧頭終於砍向另一個人的胸口時，圍觀的群眾以勝者的姿態舉起了雙臂。凱瀾看著他們將屍體拖向一個巨大的火坑，並丟到燒紅的煤碳上時，感到相當不舒服。

「這裡的人都這樣解決紛爭的，至少沒有到殺死別人全家那樣野蠻」，甌柯在注意到凱瀾一直盯著他們看後這樣說。他一派輕鬆的吹了一聲口哨，接著往前走到一家大門邊緣因餘燼而閃著光芒的酒吧前。他已經用變形術將自己變成了一個粗獷的人類，完美混入其他阿庫爾手下之中，胸膛上覆蓋著製作精美的骨製盔甲。

他們已經去過三間酒吧了，但目前為止還沒有發現任何看起來像是煉刺幫核心成員的人。安妮在不遠處整理了一下遮住她半張臉的黑色頭巾，凱瀾忍不住猜想她是害怕被認出，或是因為終於要面對那些從傷害她侄子的人而害怕。

安妮、甌柯和瓦絲卡都走入門內後，凱瀾默默吸了一口氣，數到五，然後也同樣跨步而入。

天花板像是橡木桶的內部一樣彎曲著，所有東西都散發著一股金屬和酸腐的水果味，讓凱瀾有些退縮。他順著安妮的目光看向一位坐在吧台邊的女子，她穿著一件帶有尖刺的鍛鐵肩甲，每一個尖刺頂端都帶有一些紅熱的餘燼，身上其餘的衣服全是酒紅色，且邊緣都磨損了，腰帶上則別著一把小把的光雷手槍和斧頭。她的身體散發出輕煙，彷彿隨時都會燃燒起來。

安妮整個人變得很僵硬，以幾乎聽不見的聲音說：「她是推絲特梵丹果，阿庫爾的親信之一。」

甌柯輕輕地點了點頭，經過安妮身邊，朝酒吧走去，瓦絲卡在他旁邊的空位上坐了下來。安妮退到房間的角落裡，以便離那位煉刺幫成員越遠越好。

凱瀾用手拂過斗篷，以免碰到正在燃燒的邊緣。他覺得自己格格不入，是混在一群士兵裡的稻草人，但最重要的是，他只希望煉刺幫的人不會注意到他。

凱瀾在酒館後面找到了一個沙發位並坐下，桌子底下的雙手不安的撥動著。另一邊，甌柯正忙著與調酒師攀談，彷彿扮成別人是件再容易也不過的事了。

「這不是你的桌子」，有人粗聲粗氣地說道。

凱瀾抬起頭，發現有三名煉刺幫的人正低頭怒視他。說話者的皮膚像熔岩一樣發紅，另外兩人則戴著鐵面罩，除了火紅的頭髮外，整張臉都被遮住了。

「我……我很抱歉」，凱瀾結結巴巴地說。他想要站起來，但皮膚像熔岩的那位煉刺幫眾把他推了回去。

「你很抱歉？」他一邊重複，一邊露出鋒利的牙齒。「惡獄鎮裡沒有人會在意禮貌的，我看你根本不是這裡的人。」他掏出一把看起來很重的光雷手槍，對準了凱瀾的胸口。

「我和人約在這裡！」凱瀾說得很急，但有些結結巴巴，「他們要跟我說工作上的事。」

那三人咯咯笑了起來。

男人吐槽：「孩子，任何一個煉刺幫的人都寧願相信一團餘燼，而不是你。要嘛有人把你拖來這裡要狠狠揍你一頓，要嘛就是你在胡說八道。」

凱瀾舉起雙手，「我不想惹麻煩！」

他們又笑了起來，這次笑得更加刺耳，凱瀾趁著這個機會偷偷溜出了沙發座。但才剛走了三步，其中一位煉刺幫眾就把他推倒在地。他的臉撞到了木板，發出爆裂聲。他抿了抿嘴唇，能嚐到血的味道。

煉刺幫的人吼道：「站起來，你這個懦夫，我才剛開始而已。」

甌柯踩著嘎嘎作響的馬刺走了過來，然後停下，擋住了凱瀾的視線，「饒了這孩子吧。」

凱瀾顫抖地將自己從地上撐起，如釋重負的心情梗在喉嚨裡說不出來。

煉刺幫的人瞇起了眼睛，「他不是煉刺幫的人，你少管閒事。」

甌柯沒有離開，「他說了他來這裡是為了工作，對吧？應該是阿庫爾找他來的吧。」

那男人哼了一聲，「阿庫爾輕輕鬆鬆就能把這個矮子折成兩半，他找一隻田鼠也好過找這個瘦皮猴。」

甌柯的嘴角揚起，嘲諷地說道：「你想要賭賭看，看我們誰對嗎？」

煉刺幫的那三個人面面相覷，猶豫不決。

甌柯將凱瀾推到旁邊，好讓他不會擋住那名煉刺幫眾的路，「讓他去處理找他來的人的事，我們其他人就開心喝酒就好了。」

男人的眼裡燃起熊熊怒火，向前邁出一步，「不然你打算怎麼辦？」

另外兩個戴著鐵面具的煉刺幫眾將刀拔出。

「三個打一個？」甌柯嘖了一聲，「現在誰才是懦夫啊？」

煉刺幫的人低沉地笑了一聲，接著用他巨大的拳頭朝著甌柯的頭部揮出一拳。甌柯閃身，以些微的距離躲過這一拳，順勢用手肘擊中男人的脖子。

酒館陷入一團混亂，角落裡演奏音樂的人加快了吉格舞音樂的節奏。玻璃碎裂和光雷轟鳴聲不斷，凱瀾摀住臉，震驚得無法動彈。他的耳朵嗡嗡作響，目光注視著他的父親和瓦絲卡，兩人正攻擊著身旁所有煉刺幫成員。

瓦絲卡的速度很快，煉刺幫的人都還沒來得及將武器轉向她時，她就將手裡的長刀砍向他們。其中一個戴著鐵面罩的人向她衝來時，瓦絲卡就用光雷手槍的槍背猛擊他的臉，將面具擊落到地上，再用靴子踩住他的脖子，讓他在地板上動彈不得，並用瞪視將他變成石頭。

有一些煉刺幫的人警戒地往後退，但大部分的人卻反而把這看成是火上澆油的動作。他們怒吼著，在酒館到處發射光暴械，把這間骷髏狀的酒吧砸成了碎片。

甌柯不斷變形成一個又一個不同的煉刺幫成員，他時而出拳，時而移動到煉刺幫眾的身邊，在敵人之中引起不小騷亂。煉刺幫的人都還來不及細看，甌柯就又揮拳打向下一個還沒被打中的下巴。

正當凱瀾屈起雙手，準備變出兩把能量劍時，安妮突然抓住了他的手臂。

「不要！」她說，「我們要去跟著推絲特，她要是逃走了，我們可能就沒有機會再找到阿庫爾了。」接著指了指酒館大開的窗戶。

凱瀾堅定地說：「我不能丟下他。」

安妮的雙眼如炬，「他難道不會跟你說任務第一嗎？」

「我找他找了很久，我不會在這時候丟下他！」凱瀾一邊說著，一邊將一根金色藤蔓甩向一位煉刺幫眾，因為她正舉起斧頭準備砍向甌柯不起眼的身軀上，藤蔓將她撞到了房間的另一端。

甌柯轉過身來，睜大了眼睛，就在這時一道光雷將酒館的門炸穿，木頭向四面八方飛散。站在門框中間的正是推絲特梵丹果，捲曲的頭髮冒著火焰。她身後跟著六名全副武裝的陌生人，他們可不是一般的煉刺幫眾，全都是阿庫爾的親信。

其中一人在凱瀾還來不及反應前就抓住了他，用一對鐵手銬將他的手腕扣住。他驚訝地抽了一口氣，才發現自己的魔法已經被削弱。他焦急地在房間裡搜尋甌柯、安妮和瓦絲卡的身影，才發現他們也都被抓起來了。

凱瀾感到自己的胃不斷下沉，因為他突然意識到一件事：沒有人會來救他們。其他成員才不會在惡獄鎮裡到處亂竄只為了救人，他們是受僱的罪犯，不是朋友。推絲特向前走來，冷笑了一聲，用小斧頭抵住了甌柯的喉嚨。他感覺到有東西在他的皮膚上嘶嘶作響，於是趕緊吐了一口口水，迫使這個幻覺消失。

就像是一劑慢性的毒藥般，推絲特緩慢地說：「所以，你就是那個我們久聞大名的小仙兒啊。有位我認識的人非常想要見你一面呢。」

「我挺愛我的粉絲的」，幾乎喘不過氣的甌柯勉強擠出這句話，他身後兩名抓住他的煉刺幫成員把他抓得更緊了。

推絲特轉身面向其他人。「把他們綁起來，一起帶走，阿庫爾要親自處理這些入侵者。」

凱瀾努力想要站穩，腳趾卻一直摩擦到地板，手臂被高舉過頭，與其他成員一起被鎖在房樑上。

「請告訴我你的計畫還有第二部分」，瓦絲卡咬牙切齒地說著，一邊不斷晃動鎖鍊，「或至少有個備案吧。」

甌柯抬起頭，瞇眼看著從高聳的天花板透進來的唯一一束陽光。這座監獄是一個巨大的圓頂建築，四周散落著碎石塊。「這裡看起來像一個古老的採石場。」

「確實是」，安妮冷冰冰的回答，「也就是說，我們身在整座城的最深處。就算我們能夠掙脫這些手銬，也必須殺出血路穿越整個城市。」

瓦絲卡搖搖頭，「我說過了，帶這個小鬼來是個壞主意。就連一隻小白兔都比他看起來更像煉刺幫的人。」

凱瀾張嘴正想道歉時，房間突然震動起來，牆上的塵土紛紛掉落。隆隆的腳步聲從敞開的門口傳來，阿庫爾從濃重的黑霧中大步走過，低著頭，爪子不斷刮過石地板。他的親信們跟著進到房裡，等不及想看一場好戲。

阿庫爾仔細端詳著每一個被吊在那的囚犯，金色的雙眼掃視每張臉，然後突然認出了一個人。

「電閃安妮」，一陣低沉的轟鳴聲從他的胸口深處響起，「我還在想我們什麼時候會再相見，你那個姪子怎麼樣了？」

安妮臉上的憤怒神情將她無法言說的一切都展露無遺。

低沉的隆隆聲從阿庫爾的喉嚨傳來，「那孩子是條漢子，至少這點值得我讚賞，我看過不少體型比他大兩倍的廢物，只被我螫了一次就死了。」接著這隻蠍子龍將注意力轉向甌柯，滾燙的熱氣從他的鼻孔噴出，「你手上有一些屬於我的東西。」

甌柯比了比鐵鍊，「幫我鬆綁，我就去拿給你。」

阿庫爾發出一聲嘶啞的咆哮，舉起爪子抓住甌柯的脖子，差一點點就要讓甌柯流出血來，然後慢慢將爪子往下拖動到甌柯的心臟處。「我還以為得要來硬的才能套出真相，但你卻自己把鑰匙帶來我門口了。」他把爪子伸進甌柯的骨製背心裡，將神器拿出。

甌柯繃緊下巴，眼睜睜看著阿庫爾伸手取下脖子上的鍊子，一個徽章就掛在鍊子中央，五個高度不一的尖刺從邊緣突出。徽章的中心有個奇特的刻紋，上面有六個玻璃的半球體，除了其中一個之外，其餘的半球體都亮著不同的顏色。

阿庫爾將第六把鑰匙插入徽章，徽章邊緣形成另一個尖刺，最後一個玻璃球體亮起了斑斕的紫羅蘭色。徽章發出了喀喀聲並開始移動，不停轉動直到那些尖刺形成一個圖紋。

凱瀾瞪大了雙眼，原來他們不是六把鑰匙，而是一把鑰匙的六個零件。

而現在他們結合在一起了。

阿庫爾開始吼叫，一道光芒從他身體深處發出，照亮了他胸口的每一個鱗片，就像在濃重的烏雲中隱隱閃著雷電一般。接著，他全身上下都開始迸發出火花，爪子大張。

甌柯的目光一直盯著這頭龍，「我看你應該沒有打算放我們走吧？」

阿庫爾的聲音充滿殺氣，「如果我放你們走，我就沒辦法享受看你們被折磨的樂趣了，我打算慢慢來。」

凱瀾瘋狂地掃視著房間，安妮看起來像快吐了一樣，他的父親，還有瓦絲卡 …

不！我不能讓這件事成為我的過錯，我不能讓他們因我而受苦。

他回想起在街上看到的那場戰鬥，那是他們在這裡看到最接近光榮戰鬥的一場對戰。凱瀾咬緊牙關，努力擠出血液中每一絲尚未被喚醒的勇氣，「我們來決鬥吧！」他突然說道。

阿庫爾驚訝地將脖子後縮，然後低低地笑了起來。他的臉上滿是輕蔑之色，身後的煉刺幫眾們也爆出陣陣的嘲笑聲。

「你在做什麼？」安妮驚恐的用唇語問他。

凱瀾的雙眼緊盯著阿庫爾，「如果我贏了，你的人就必須讓我和我朋友們離開。」

瓦絲卡的捲鬚因感到有趣而豎起。

甌柯則毫無反應，只用一種在盤算著什麼，且若有所思的眼神看著。

「我不需要和囚犯決鬥」，阿庫爾拖長了聲音慢慢地說，「現在是你任我擺佈，不是我。」

凱瀾的心狂跳起來，「就算是罪犯也有規矩要遵守，不是嗎？」

阿庫爾說：「你看來很想死得快一點，但我不打算讓你如願。不過，最後要把你們的屍體丟進火裡的時候，我保證會第一個把你丟進去。你可以把這看作是我的善意」，他的眼睛發出精光，「一個接著一個。」

凱瀾環顧四周，著急地想要找到一個點子、一個想法，或者……

「沒想到大名鼎鼎的阿庫爾竟然會這麼怕一個小孩」，甌柯眼睛一眨也不眨地說道。

阿庫爾遲疑了一下，透過他尖銳的牙齒將空氣大口吸入，「怕？」

甌柯挑起一邊的眉毛，「還是你怕的是他的魔法，又或者你比較喜歡更容易取勝的目標。」

凱瀾可以感覺到隨著張力不斷堆疊，房裡的壓力也悄悄改變。阿庫爾胸前堅硬如鋼的鱗片，開始發出帶有病態的黃色光芒。就好像他充滿了能量，充滿了光雷。

瓦絲卡用力抵住鎖鏈，「你剛剛一直在說要折磨我們，現在倒寧願直接殺了我們，也不願和那孩子比一場？」她尖酸的說，「難怪你需要寶庫裡的東西，沒有了手下，你根本什麼都不是。」

安妮眨了眨眼，定睛看著其他人，「你這個懦夫」，她慢慢地說道，雙眼炯炯地看著阿庫爾。「你追殺我侄子的原因，就跟你追殺手無寸鐵的平民和低級不法分子的原因一樣，因為他們是你一定能得手的目標。雖然你很喜歡製造麻煩，但我相信，當麻煩不請自來時，你一定高興不起來。」

「那就是你把這個地方藏起來的原因，不是嗎？」甌柯繼續進逼，「就為了避開不是你自己選的戰鬥？」

阿庫爾整個人從體內燒起來，每一次呼吸都會從齒隙中噴出煙來，而房裡的其他人全都安靜了下來。

對阿庫爾這樣的罪犯來說，名聲就是一切；

而甌柯這群人剛剛挑戰了他的名聲。

停了好一陣子後，這頭龍低下頭看向凱瀾，露出兩排尖銳的牙齒，並對著煉刺幫的人說：「把他們扔進拘留室裡，決鬥會在午夜開始。」