新開始，哼。真是殘酷啊，我同情你。所有的新開始都必然要先焚毀些什麼，你要是覺得這個比喻聽起來很可愛，那歡迎你來聞聞看被大火燒了一天後，仍帶點濕潤的餘灰，你就會明白大火改變了你所珍愛的一切，遠比任何魔法都還要厲害。這個新開始，這個特別明亮而耀眼的日出，和一位走進我的酒吧的女士有關，她的手裡真的握著一把火焰。你大概猜得到故事接下來的發展，那時酒吧甚至都還沒開門。

我認識她，當然。艾爾諾和我曾經是朋友。但事情很複雜，而當她穿著那件華麗的酒紅色新卡佩納定製服出現，手臂上還纏繞著一條像水手繩一樣粗的惡魔蛇，並瞄準我時，我可沒心情思考複雜的事。那條蛇非常漂亮，帶著明亮的、新蛻皮的綠色，將定製服襯托得更加出色。那條蛇從嘴裡噴出一股火焰，熱得像冬日裡的火葬場。在我措手不及的情況下，她不可能失手：這次攻擊只是個警告。

「小姐！」，我說。我說故事時的口條會比較好一點，至於剛剛說的那句話，我只能說，至少我精準的認出她是位女士。她的火焰沒有讓物品著火，只打中並熔化了幾隻吧檯後的玻璃杯。我的光雷弓就在眼前，但之前我一直在修補它，也因此，它現在的狀態完全無法射擊。

幸運的是，艾爾諾想談談，儘管她唯一想敘的舊就只有：「錢到哪去了，毓瑪？」

我簡短地說：「去了錢該去的地方。」「錢在哪？老國王和死去的諸神在哪裡？你又在這裡做什麼？」

我和艾爾諾認識時，兩個人都一窮二白。我們兩個和一些朋友：她女友莎德蕾斯跟另外幾個現在早就過世或入獄的傢伙一起合作，因為我們還有夢，天啊。或者說是七個不同的夢，但我們把大家的夢合起來後平均，得出來的結果是：我們要離開我們青春歲月所在的勤工聯。然後我們要打造一些東西。勤工聯的人應該要是製作東西的人，是鐵匠、木匠，對吧？人們曾經是在乎的，但後來這群工人聯合起來對抗老闆，然後又變成了另一群老闆。所以我和我的朋友們要重新開始，矯正一切。我們找了一個空的倉庫棲身，還寫了一份宣言。所有我們需要的技能我們都有，我是武器鍛造師，莎德蕾斯是裁縫師，艾爾諾則是看起來很可愛。我們會分享賺到的錢，還會招募其他人等等，等等，直到打造出烏托邦為止。

但家家都有本難念的經，我們也有房租要繳。我們棲身的倉庫主人帶著一群流氓出現，扣住了我們的裝備，導致我們無法謀生。他說只要我們付了欠租就會還給我們，但我們沒那麼多錢。所以，想當然，我們只能靠新卡佩納的主要產業：犯罪。犯罪是新卡佩納最主要的進、出口項目。我們也懂偷竊之道，而且偷竊需要的裝備還更便宜。只要用對方法，甚至不用武器，但我得老實說：我們用錯了方法。

當時的艾爾諾真是太棒了。我說她只是看起來很可愛，對她並不公平。她很有魅力，你要是認為這沒什麼，那你一定不是個有魅力的人。我自己就沒什麼魅力。光雷驛的人喜歡我，只是因為我把雞尾酒帶進了沙漠，不是因為喜歡我的個性。

艾爾諾很會喝酒，很會賭博，也很懂的如何調情。她是分散注意力的不二人選，而且由於她化妝和穿著都很有風格，因此也很擅長偽裝。你不需要靠魔法把自己裝扮成另一個人，甚至不需要無聊俗套的偽裝技巧：嘴裡咬著棉花、換掉眼鏡、穿不合身的衣服等等。一切都可以透過動作和化妝來完成。人們以為會見到某一類女孩，但出現的卻是另一種類型。

相信我，我曾經花了好幾年試著扮成某種樣子的女孩。這需要技巧。你必須承受所有被注視的壓力：人們看待女性、打量、挑選的方式，而這些甚至無關你是否也在挑選他們。這並非我不得不將自己重塑為男人的原因，而是我必須承認，我真的很不擅長當女生。艾爾諾則是這方面的天才，天生好手。承受被注視的壓力？就算在一間滿是罪犯大佬的房間裡，她照樣能一絲不掛的贏下撲克賭局。

所以，艾爾諾一邊與警衛、荷官和銀行職員聊天時，我們就一邊炸毀保險箱並輕鬆打開金庫，接著在搖搖晃晃的橋樑上強行穿過火車。那些往日時光啊！我記得那些時刻的光影和景象：我們工作室地板上的木屑如何在陽光照射下閃閃發光；我在學習如何用手測出黃金的重量時，大師陰暗店舖裡髒污的天鵝絨。新卡佩納是一座破敗的小鎮，就算是新事物也是破敗的。我知道，因為我們就是那新而破敗的事物。

這種情況持續了幾年。哦，我們很快就賺到了租金，但後來我們認為自己有一棟樓會更安全、便宜。那是莎德蕾斯的想法，她跟艾爾諾還有我是完全相反的人。你得自己想出那個才行，如果真的想得出來的話，但要想出來會需要比我在勤工聯學到的數學知識更高階才行。她只穿褪色的黑衣服，領子上別著兩根交叉的別針。她會一招裁縫師的獨門絕活：閉著嘴說話，因為他們也會用嘴咬著別針，而且她說話總是不直接。她不會說：「團結在一起，我們就會變得更強大」。而是說：「拱門的兩側總是朝著彼此傾斜，所以才能這麼堅固。要是我們能像那樣的話，我們就能克服一切。」懂我的意思了嗎？我們全都是無可救藥的人，就算那時候試了，一定也無法團結在一起。但我們可以試著向彼此靠近，也做到了。至少有那麼一會兒。

總之，那棟樓是莎德蕾斯做過最糟的決定。我們是借錢買的，接下來發生的事你們應該也猜得到。債務一層一層壓在身上，而且用偷來的錢來還債，就會樹下雙倍的敵人。我不會講完這整個無聊的故事，反正最終我離開了。我只是沿著預兆路一直跑下去，不知道要去哪裡。留下來的人不是死了，就是進監獄，或回到幫派當小卒子。回去當勤工聯中最低階的嚼鐵工？絕不。我想要新生活。

為自己辯解？我確實是在為自己辯解，但我也沒錯。我要嘛和朋友一起死去，要不就是獨活。我拿走的錢其實連一個月的利息都不夠，而且還保護它不會落入敵人手中，不是嗎？

我丟出一個瓶子。我在戰鬥中的優勢是速度快。除了艾爾諾和解體的弓之外，我還擔心另一件事。奇利就在吧檯上的籃子裡，他喜歡縮在籃子裡。他可以像石頭一樣一動也不動，所以看起來就像我有一盆普通的仙人掌，一個小小的裝飾。但艾爾諾的那條蛇離他很近，讓我很不安，就算我沒能逃離這裡，我也必需給他一個逃跑的機會。那個小傢伙救了我的命兩次，兩次的故事你們都會聽到，分別在五分鐘和10分鐘後。

正如我所說，我速度很快。雖然艾爾諾也很快，但，嘿，我可是會讓人大吃一驚的程度。重點是讓肌肉保持放鬆，直到最後一刻。不要有任何小動作，就無法預料。她沒有叫我把手放在她能看得到的地方，但我還是這麼做了，就在酒吧涼爽的石頭檯面上。我可以感覺到石頭的淺處，因為石匠沒有把石頭檯面刮平。然後我衝到一邊，抓起瓶子丟了出去。她一邊發射火焰一邊閃開，但我早就料到，瓶子在那個生物面前碎裂，讓牠噴出的火焰有那麼一剎那變成藍色。酒吧後的石牆因而被燒出一個洞，艾爾諾穿著天鵝絨的手臂因玻璃碎片而閃爍著光芒。那條蛇被嚇呆了。我很不願意這樣對待一個沒有想要被召喚的惡魔，但總比是奇利被這樣對待來得好。他還在籃子裡，一動也不動。我永遠不懂他在想什麼。他很聰明，但不是所謂的情緒化。

我有幾秒鐘的空檔，趁著這個空檔，我把光雷弓重新組裝起來並拿在手裡。這把十字弓的重量足且平衡良好，弩臂有拋光很亮，可以將閃電作為堅固且劈啪作響的箭矢發射出去。除了打獵之外，我主要用來把人趕出酒吧，所以它看起來有點不必要的大且複雜。

艾爾諾說：「我不懂，毓瑪。」就一個面前有支閃電指著她的女子來說，她很冷靜；我可以嗅得到那股力量，就像聞到雨水降臨沙漠一樣。「我們對你還不夠好嗎？我們不是在沒人有意願時接納了你嗎？我們不是找了全城身材最好的男伴來改變你的脾氣，讓你成為一個男人嗎？」

我說：「我不認為只因為你們接納我，就得有所回報。」

「你從不認為自己需要為拿走我的任何東西而有所回報。」

「你說的有道理，我—」

「我剛剛說了，你拿得夠多了。」

我說：「我不是有意的。聽著，錢沒了，我都花光了。你沒辦法從這裡拿回什麼，我也不覺得你會想拿。你找我找多久了？一年？這長到足以讓你忘記為什麼要做某事。」

艾爾諾曲起她的手。那條蛇恢復了不少。就在我看著牠時，牠在艾爾諾的手臂上盤繞得更緊，扎進布料裡，並將頭抬得更高。牠噴出了紅色火焰，但不是衝著我，而是噴向空氣，提高了周遭的溫度。沙漠的早晨很冷，而這個小東西離家很遠。

艾爾諾說：「不准用那種居高臨下的方式跟我說話，別想要說服我。你老是覺得自己能靠說服別人來脫身，但你唯一能做的是說個故事，而那不會是我的故事。」

「當然，嗯，那是什麼故事呢？」

她緩緩地說：「我知道一個關於我的故事，非常痛苦的故事，你願意的話我可以跟你說，看在我們的交情份上。」

「什麼故事？」

「這故事叫做錢去哪裡了？」

一年前，我把所有的錢都縫在西裝的內裡中，來到了光雷驛。那些錢很重，全都是十枚、五枚的鉛幣和銅幣，把西裝外套完全弄壞了。

預兆港是來到這裡後看到的第一座城市，很友善的地方，全是木製尖刺和高聳的懸崖，但這是所有來追擊我的人會看到的第一座城市。我知道自己必須消除留在那的足跡。但我不知道的是要是有人在追蹤我的話，要如何消除足跡。也不知道如何在沙漠中生存，新卡佩納看似荒野的地方其實只是破敗的郊區。而且還必須步行。我不信任火車，因為很明顯是新卡佩納建造的，從家鄉來的人會搭這個。而且我對騎馬又了解多少？我是一個都市人，連腳踏車都沒騎過。於是，我用走的踏上了光雷驛的路。

那套西裝是新的。在新卡佩納，人們很看重衣著，比這裡還看重，而我的衣服都是莎德蕾斯訂製的。黑色羊毛，黑色天鵝絨，細條紋從臀部一路到下擺，我瀕死的那時看起來一定像個百萬富翁。我從那時學到的是，人會在不知不覺中產生熱衰竭。熱衰竭的第一個徵兆：無法正常思考。隨便你想怎麼說我，也許我早該知道，但在我長大的城市裡，每個人總是光鮮亮麗——不僅僅是因為衣服，還有雲、霧霾和建築物的陰影，讓一切變得昏暗而迷人。我不習慣那麼大又充足的陽光。總之，我坐在一塊石頭上，捲起袖子，外套放在手臂上，全身是汗，而那個小東西就在那兒。我是說，那個小傢伙就在那裡。

一株頑強的小仙人掌，形狀和大小都像個嬰兒，有六隻粗短的手臂。沒有真的有個臉，但不知為何，我知道他對我是友善的。我把外套蓋在他身上，以免被刺札到，然後把他摘了起來。

我這輩子看過的東西也不少了，人類、惡魔、厲害的機器、革命和悲劇。一個時空會走向滅亡，像新卡佩納這樣，是因為發生了很多事。就像破掉的瓶子再碎裂成小碎片一樣，越破碎，能反射光線的碎片就越多。光雷驛是一個新的時空，仍在起步階段，還是完整的。所以，當我說我沒見過仙人掌寶寶這種東西，我是認真的。我的家鄉不可能有空間讓像他這樣的東西存在。

他沒有帶我去找水或之類的，他幾分鐘前才剛醒來，什麼事都不知道。但他為我帶來了一絲生機，被這樣友善的凝視，讓我能跳脫出現況檢視自己，詢問自己需要什麼。我想到水會往低處流，所以我就去尋找低地。所謂的低地原來是條乾涸的河床，沙子下有清涼的水。於是，我活下來了。

我說：「我說了，錢都花光了。」在我和艾爾諾剛開始唇槍舌戰的時候，奇利其實有很多逃跑的機會，但他當然沒有，他不會做不想做的事，即便我已經緊張到出汗了也一樣。

「我還是不相信你。」

「好，沒錯，我撒了謊。錢沒有不見，你就站在那些錢裡面。」

「這是你的酒吧？」

我說：「這是我們的酒吧。我和其他調酒師、鋼琴師和舞者、清潔人員，廚師。我們一起經營這間酒吧。我們共享收益，就跟我們那時候在家鄉夢想的一樣。」

「但你是老闆。」

「我確實是。」

「所以你不只是一個小偷，還是個老闆。」

「你要這麼說的話，是的，我是。」

她聳了聳肩。「我不知道我比較討厭哪一個。」

「我猜是小偷，但你也是小偷。」

她彈了一下手指，手上的蛇打起了精神。我縱身躲到吧台後面，聽到她向我跑來。要是你不夠靈活，找掩護就會變成一個陷阱。我跳了起來，向她投擲了一道沒那麼亮的閃電，她朝我回敬了一道火焰，讓空氣變得潮濕：我們兩人都沒有擊中。不過，她又打中了幾個在吧檯後面的瓶子，把裡面的東西都蒸發掉了。我在滿是玻璃和爐渣的地板上跳著跑出去，一邊大聲喊道：「你知道這些瓶子有多貴嗎？」

她用賭桌來掩護自己。我的酒吧有兩層，一樓和一個夾層。夾層上有一些臥室，現在都沒人住。後面則是牌桌和骰子桌。這些也是我帶進光雷驛的，還靠它們發了點小財。一想到那幾英畝的地氈上被燒出的洞，我就頭痛，所以我蹲低，直到聽到她的動作才開槍。

我們不斷交火。由於那些該死的桌子，我射出去的雷電都偏高了。她用低姿勢快速而安靜地移動著，試圖從我沒注意到的地方靠近，大部分都成功了。我知道時間拖得越久，我的勝算就越小：她有整間房子的空間可以進行攻擊，而且不在乎後果。所以我沿著吧檯爬行，然後突然躍過吧檯，轉換到敞開的房子後，衝向樓梯，也跑離仍一動也不動的奇利。更遠，更遠；往上，往上！毓瑪，被認證的天才，正跑向制高點。我瞥了一眼她錯愕的表情，邊跑邊用弓瞄準，就在我來到最高階的樓梯時，她冷靜的瞄準並點燃了我身後的樓梯。

樓梯上鋪了地毯，又是一個我為了好看想出的點子，但現在卻讓我自食惡果，因為火勢就像一頭飢餓的猛獸，藉著地毯快速蔓延開來。青藍色的火焰不僅熾熱而危險，還快速向上往夾層延燒，切斷了我的後路。我從上方可以看到所有東西：散落著融化瓶子的吧檯，讓早晨陽光能照射進來的破洞，在籃子裡的奇利，還有他抬頭看著我時快速而微小的動作；艾爾諾臉色蒼白，一動也不動地站著，蛇纏繞在她的手臂上。

那刻我突然意識到，她可能不是真的想殺了我。她的目標沒有到那麼嚴重。但如果現在我是在骰子桌上擺動著一疊紙幣的話，我可不會押注在這個數字上，所以我衝回一間臥室裡。一道猛烈的火焰直接將門打穿了一個洞，因為角度的關係，連帶也穿過了天花板。

「不要再放火燒我的酒吧了！」我透過門上的洞大喊。

「走到光亮處，我就不必這麼做了！」

所以，毓瑪又來了，公認的天才，各大報的封面人物。二樓的房間都是相通的，對吧？這樣就可以把它們改成套房。由於房間都空著，所以門都開著通風，代表我可以無聲無息地跑到另一個房間，再衝出門，發射一道閃電。於是我跑過去，把門打開，結果她就站在那裡，用她骯髒的靴子站在吧台上，瞄準了我。

我本能地舉起前臂抵擋火焰，接著感覺到火焰擊中我的前臂，痛苦地尖叫起來。那一燒可不輕，還留下了一道難看的疤痕，但卻沒有想象中的嚴重。那道火焰理應直接把我打穿；她仍然不打算殺了我……但她肯定正在做心理準備。

我可以看到奇利在她身後，棲息在牆上被新打出來的洞裡。我試著示意要他逃走，跳出去，跑得遠遠的，先是用眼神，然後表情，最後是整個頭，但他一動也不動，就只站在那裡看著我，彷彿試圖要表達什麼，但我不夠仙人掌無法理解。我一直在擔心會讓艾爾諾注意到他，但她只是困惑地看著我。現在她的身周都是火焰，家具被熱氣推升起來，樓梯已經燒焦，屋頂上的風滾茅草也已經去了大半。再過幾分鐘，整個酒吧就會變成一座大煙囪，但奇利仍然坐在牆上的那個洞裡，彷彿那個洞是我剛為他打造的靠窗座位一樣。

艾爾諾耐著性子跟我說：「我不會轉身的，我知道你想騙我，就算我身後真的有人，他們也救不了你的。」

還記得我說過，戰鬥的時候腦海裡會跑出很多想法，其實很有趣嗎？我的肉已經被燒到快焦了，汗毛都被燒掉了，我的新朋友耐心地等著我明白他要說什麼，老朋友的頭髮被燒焦了，整個人很狂亂，蛇從她的手臂上直立起來，面對這種情怳，我卻一直想到，之前發生在家鄉新卡佩納的那次火車搶劫。

那對我們來說是一切終結的起點，但整個過程卻很值得驕傲。我們被扶濟社的人團團包圍住，他們不斷從前車廂和後車廂湧入。我們唯一的優勢只有速度和難以預測，而這正是艾爾諾的強項。她在他們之間穿梭自如，把那輛髒兮兮的三等車廂裡的所有部件都用上了。座位成了掩體，行李架上的欄桿則被她用來當作把自己拉到空中的支架；燈具被拿來反彈魔法攻擊，就像撞球中的特技擊球一樣。沒有人知道她的下一步是什麼，我們因此才能逃出生天，又多活了一天。

實際戰鬥中，最重要的是節奏，試著預測對手的節奏，也試著盡量不被對方的節奏帶著走。就這麼簡單。問題是，艾爾諾能看穿我的心思，因為我的節奏一直沒變。她懂我。哦，我們從來沒這麼親密過。我還跟那群朋友一起的時候，總是跟別人比較要好，艾爾諾對那時的我來說太美好了。但親密不需要愛，只需要練習。

而我卻已經不再了解她了，她戰鬥的方式簡直像換了一個人。簡直像莎德蕾斯一樣。冷靜、細心、等待、而且經過思考。這代表莎德蕾斯已經死了，因為人們不會突然就變得地這麼冷靜，除非是為了紀念某人。

莎德蕾斯是我們當中最好的人。在遇到她之前，我從來不相信道德權威；應該說，我從來不相信道德或權威。那次火車的事情後，她變得很沮喪，慢慢不再參與活動，我們這群朋友也變得越來越常爭吵，團隊開始分崩離析。我想她看穿我們都忘記原本的目標了，當時目標還遙不可及，但錢就在眼前。不過她真的是我認識過的最好的人。

所有這些念頭都在三十秒內跑過我的腦袋，其實算是蠻長的一段時間。艾爾諾就在那看著我想了一堆事。她給我這些時間，因為如果對方不知道原因的話，報復就沒有任何意義了。但她來這裡就是為了報仇，而且我知道下一擊，她不會再留情了。

所以，我做了一件她一定沒料到的事。我向吧台後面的長鏡子發射了一道閃電，碎裂的鏡子就像再也回不來的錢，化作片片玻璃紛紛落下。奇利從頭到尾一直看著我，從他無聲而微小的方式，我看得出來他認同我所做的這一切。艾爾諾確實轉身看著鏡子碎片落下，不敢相信我會毀掉自己的地方，雖然其實也已經被她毀了一大半了。於是，就在這片亮光、喧鬧聲，以及我化為灰燼的投資所產生的嗆人濃煙中，我跳了下去，並直接欺到她的身邊，不再用雷電或任何魔法攻擊，而是用我燒焦的拳頭和我完好無損的拳頭跟她肉搏戰。

我們在地板上打滾，扭打在一起。我用雙手用力將蛇從她的手臂上拽下來，然後丟到房間的另一端。這條蛇雖然肌肉發達、強而有力，但也沒有超過其他動物太多。跟拋瓶子相同的手法。這些魔法生物有時只對魔法有防禦能力，真是很有趣的事。他們會被單純的力量嚇呆，艾爾諾也是一樣。

確實，我當然可以直接殺了她。

但我不想，就這樣，我很肯定。有一件事保證會讓你在戰鬥中落敗：不知道自己想從中獲得什麼就貿然動手。我知道我想要什麼，而艾爾諾不知道，這不是我贏的原因，是她輸的原因。

房間突然之間安靜了下來，沒有了劇烈的大動作，只剩下我們兩個，疲憊不堪，在火花的劈啪聲中粗重地喘著氣。艾爾諾也是空手搏鬥的好手，但我這可是我從小開始最擅長的事。其他孩子在接受召喚、開鎖等各種魔法訓練時，我可是赤手空拳在街上跟人打架，其實有點是為了要跟我父親唱反調。總之，我們就這樣僵持在那裡，我慢慢佔了上風，但我們兩個都被煙嗆得快窒息了，突然之間卻下起了雨。

在光雷驛，沙漠的雨總下得又大又突然；像是晴天忽然一聲霹靂，雨雲如一列火車般向你湧來，下一秒你已經連毛孔都是濕的了，不可思議的小花則在你周圍綻放。那時正是冬天，雷雨季節，但我還是沒預料到。火在剎那間就熄滅了，整個地方又黑又刺鼻，像是剛被捻熄的燭芯一樣。四周都是水和炭，要是有人有興致，現在拿起筆在地上的水坑裡蘸一下就能寫了，當然我是沒這個興致。火雖然沒了，但濃煙還是嗆得我不停咳嗽。艾爾諾也是。於是我跪在她的胸骨上，抓住她的手腕，這場戰鬥結束了。

我把我現在要跟你們說的話跟她說了，也跟每一個穿著乾淨貼身的衣服和嶄新靴子晃進酒吧裡的陌生人說：你說你來這裡是為了要有新開始？沒問題，但這代表你得放棄過去，也放棄假裝自己還能改變一切。我說：「過去已經過去，結束了。你到了一個新地方，就代表要從零開始。」

「真是睿智啊，毓瑪。」她的臉滿是雨水，只好不停眨眼和搖頭。「你講這話還真輕鬆，你的智慧小語就是我得原諒你的意思。」

我說：「我不指望你會原諒我，我為自己的所作所為感到羞愧。要是我再這麼做，我同樣也會為此感到羞愧。但這裡是光雷驛，這裡的人們很不一樣。他們來這裡是為了創造自己。」

「你是要說重新塑造吧。」

「創造。就像要創造機器一樣。嚼鐵工擅長修補，但都是做現成的零件，真正的點子都是由別人打造或打破。在這裡，你可以在新的火焰中重新鍛造自己。」

「你還沒受夠火嗎？」她最後咳了一聲。「你想要我跟你當朋友？跟你合作？也許你會給我更多這種人生的教導？」

「不是，那道門已經關了，我不想再見到你，你也不想見到我。但你可以開始新生活，或者我可以殺了你，如果你堅持的話，又或者是你殺了我，但然後呢？你要佔據酒吧？幫我繳貸款？花錢修好我們剛剛造成的損失嗎？聽著，要嘛是你會虧，要嘛是我。」

她微微一笑，有那麼一瞬間，我們就像回到了過去，就像是鏡子裡的倒影就只是你，雖然聽不到聞不到，也沒有溫度，但你就是能感覺到些什麼。我知道她聽懂我的意思了，不是因為我說得很明白，只是因為她重新開始把我當作一個人來看待了。面對一個虛像要生氣或逃離都很容易，但面對人就需要好好處理了。

就在這時，奇利有了動作。四周的雨突然就停了，空氣裡有種不一樣的感覺。我們都注意到了，於是我終於放開她的手，我燒傷的那隻手非常痛，是一種尖刺、灼熱卻又滑順的痛，接著我們看了看四周，想了解發生什麼事。

好吧，你已經看到這個地方現在成了什麼樣，但想像一下看著這一切發生是什麼感覺。整個房間內部都爬滿了藤蔓。這些藤蔓像水一樣順著牆壁傾瀉而下，快速地流動著，巨大的紅色花朵像鈴鐺一樣綻放，填滿了天花板上的大洞，彼此交織在一起，形成奇特的圖樣、樹節和花紋等。奇利漂浮在吧台上方約一英寸的地方，幾乎一動也不動，只是靜靜地漂在那裡，而房裡則越來越多植物。我已經找過許多聰明絕頂的人來這裡，試著要搞懂這是什麼東西。顯然，這些藤蔓是一種未曾見過的物種，任何時空、或說人們曾經去過的所有時空裡，都沒見過。是奇利創造出來的。即便外面是沙漠，這些藤蔓還是讓空氣變得潮濕無比，人們只要站在門口吸一口氣，就彷彿吸入清涼的飲料一樣。

藤蔓終於停止移動，奇利掉回吧台表面坐著，再次像仙人掌一樣靜止不動。

艾爾諾也沒做什麼，只是站了起來，甩甩雙手，抬頭環顧四周。最後，她問：「他是從哪裡冒出來的？」

「他一直都在這裡。」

她哼了一聲。「好吧，就當作是這樣吧，因為你說得沒錯。」

「是啊。」

「我還是很氣你把我們的錢花在這種地方，恭喜你，你把所有東西都變不見了。」

「在新卡佩納的時候，我們把很多東西都變不見了。但，愛是真的。」

「好吧」她一邊輕聲吹著口哨一邊說。那條小蛇垂在附近的藤蔓上，接著滑行到地板上，可能有點不情願，艾爾諾把牠撿了起來，披在肩上，接著頭也不回地走了出去。