馬科姆向上看了看，環顧四週，最後眼神落在一隻長滿蘑菇的恐龍身上。他想起了在洞窟的戰鬥，露出了微笑。

馬科姆說：「先讓我試試，把耳朵摀起來。」

布里奇照做後，馬科姆深吸一口氣，開始唱起了歌。

智蕈暴君的眼睛紛紛閉上，馬科姆身旁的人則全都呆住不動了，他繼續唱，一邊抓起布里奇的手帶著他往通往水域的出口跑去。他們經過更多一動不動的身影，甚至掠過了那些彷彿凝結的毒蕈樹。馬科姆想到，會不會是因為他離智蕈暴君很近，才讓魔法影響到了全部的「菌落」，就像是這個生物呼喚它的傀儡群一樣。

馬科姆找到了那條通道，並慶幸自己帶著肩燈，因為那些發光的真菌正逐漸暗淡下來。布里奇一邊跟著他，雙手仍摀著耳朵。馬科姆不確定自己的魔法能持續多久，但他一直唱到他們已進到岩石的深處仍不敢停，期望魔法對那些怪物的效力能夠延續到他跟布里奇都安全為止。

一道可怕而且從好多張嘴同時發出的的尖叫聲在背後響起。他真的需要停止抱有希望。

「快跑」，馬科姆大叫，接著死命的往前衝刺。

布里奇跑了起來，輕鬆的跟上馬科姆的步伐。綠色螢光在他們身周爆發開來，一大群真菌生長繚繞著，在他們經過時湧來。他不敢往後看，深怕一慢下來就會被追上。

水的氣味和感覺越來越明顯，前方隱約傳來一道藍色而非綠色的光，還散佈著一些魔法刺刺的感覺。是川流使，但似乎不僅於此，還有某種更古老而強大的東西。

隧道在一個不算深的懸崖前嘎然而止，底下是一片連他也感應不到盡頭的大海。離他不遠處則有一座閃著黃暈的城市依河而建，並一路延伸至深處。人魚或在水裡游動或在岸上來回走著，有些守衛向上指著他和布里奇，其他人則繼續做著自己的事，對即將來到的入侵一無所知。

「敵人來襲！」馬科姆大叫，並在聲音裡灌入魔力，好讓聲音能傳出去。他抓著布里奇朝著城市的方向躍向水面。

智蕈暴君的軍隊從隧道裡噴湧而出。馬科姆終於冒險向後瞄了一眼，彷彿市中心裡每一個被感染的居民都跟著他們的腳跟來到這裡，在沙灘上跌跌撞撞的走著或以笨扭的姿態掉進水裡。但他們的數量還遠遠不及那些已腐爛了一半的恐龍、貓人以及行走的蕈菇，其中一些手裡揮舞著武器，另一些則在採集著魔力。更糟糕的是，洞窟頂端的開口還噴射出許多飛行的恐龍和巨型蝙蝠，他們因為身上長滿了真菌，而有點難以浮在空中。

戰鬥的紛亂將此處原有的平靜摧毀殆盡。人魚們拔出武器、催動盔甲裡的魔法、拿出玉石圖騰並召喚元素生物，驅趕入侵的真菌。行走的火堆噴射出團團火焰，龐大的水龍捲則在空中擊落敵人，讓他們一個接著一個墜落而亡。

在一座和烈陽帝國相似的金字塔頂端，一扇門通向另一個應許了不可思議的天空的空間，只要馬科姆和布里奇能到得了那裡 …

由Piotr Dura作畫

一位人魚戰士逼近馬科姆，並揮動著頂端飾有玉石的法杖。馬科姆立即停下腳步。

「你是什麼人？」她問

「馬科姆．李，聽候您的差遣」，馬科姆一邊說一邊鞠了個躬。「這位是我的夥伴，布里奇。」

布里奇動了動帽子示意。

「海盜」，人魚說道，一邊厭惡的將嘴撇向一邊。「我是妮坎琪，你們把什麼邪惡的生物帶到我們的岸邊來？」

馬科姆說：「他自稱智蕈暴君，會把人變成蘑菇。」

妮坎琪思索著，鰭在身後拍動。「這一定就是烈陽帝國的人提到的危險，我們要警告黃金門後的人，這個危險比他們以為的還近。」

如果警告他們代表要通過那扇門逃離的話，馬科姆已經準備好要遵循指令了。他跟布里奇說：「來吧，我們去警告他們。」

布里奇露出了一個露齒的微笑以表贊同，一邊拔出他的三把劍：兩手各一把，最後一把則用尾巴捲起，接著兩人一起闖過戰場，閃躲著酣戰的人們，馬科姆則準確的朝著傳說中開闊的天空走去。

維托

到我身邊來 …

阿洛佐茲呼喚維托的聲音從沒有如此清晰過。他在伸手不見五指的濃霧掩護下，領著暮影軍團剩下的吸血鬼走過駐防地的寬廣道路。雖然巴洛梅破壞了他血祭的計畫，但他最終一定會對黑薔薇之棘進行復仇的。被他吞噬的聖體之力在他體內湧動，讓他忍不住想要更多。

濃霧裡傳來人們的聲音，夾雜著不安、恫嚇的聲音，以及明顯的恐懼。克萊維諾和其他士兵找到了其中幾個人，讓他們陷入永遠的沉默，帶著嚐到鮮血的狂喜，狼吞虎嚥的飽餐一頓。聖塔理安的話語就像被維托追擊的人的心跳，在維托的心裡迴盪著。

軟弱的人有福了，因他們必成強者之餐。

平和的人有福了，因為他們必毫無掙扎的屈從。

無慈悲心的人有福了，因其不再需要憐憫。

一道紅色的光芒出現在濃霧中，走向維托。他將騎士槍放低，準備攻擊。

神祕人輕聲說：「維托奎哈諾德帕薩蒙，我是來帶你去見阿洛佐茲的。」

這會是陷阱嗎？應該沒有人敢這麼做。

「我準備好了」，維托一邊說，用標準動作舉起他的騎士槍。

他們離開了駐防地、踩踏受到精心照顧的田地並走過獨立的農舍，當中的居民因恐懼而相擁在一起，最後終於進到一座臭氣沖天的沼澤深處。四周長滿樹瘤的樹枝上，垂掛著如同老人鬍鬚一般的苔蘚，而維托的皮膚就和這些苔蘚一樣蒼白。他們的靴子在深及腳踝的泥土裡嘎吱作響，泥裡散發著腐壞的蛋及糜爛的臭味。所有曾經為這塊土地帶來生氣的動物、他們的叫聲和歌聲，都在這裡化作寂靜，彷彿中了魔咒一般。越來越多人加入，或帶或穿發著淡淡紅光的水晶，逐漸形成了一個行伍。濃霧在樹與樹之間蔓延，讓太陽也成了衰弱的鬼魂，這群人就在這股霧的掩翳下行進，無人知曉。有些人還拖著眼神呆滯的囚犯，應該是即將獻給阿洛佐茲的祭品。

「你是誰？」維托問。

那個人答到：「我們是阿洛佐茲的僕人，從我們的主人被封印之時開始，就一直膜拜他，等待著他再臨之日到來。」

維托在聽到封印一詞時，踉蹌了一下。他一直以為阿洛佐茲只是在等待時機，是一個更偉大計畫的一部分，而不是被困在這永晝之地。吸血鬼之父，竟被困在牢籠裡。

但緊接著，一股自豪之情就蓋過了這一閃而逝的遲疑。他是神的器皿，是救世主。他將實現聖塔理安的理想，超越那個令人失望的聖依蓮達。一個全新而純粹的時代將在圖瑞琮大陸展開，由他來領導信眾。

維托不知道自己在沼澤裡走了多久。有那麼一刻，他有點訝異他的敵人竟沒有發現他，騎著他們的蝙蝠飛過天際。這片霧從遠處看來一定很明顯。但阿洛佐茲的作為何等奧秘，維托相信他的神會確保他這個神選之人能夠成功。

他還來不及問還要走多久才到，濃霧便散開了，一個洞穴的入口顯現在他們眼前。這個地點毫不起眼，曝露在外的石頭上也沒有任何的記號或標誌，沒有導向神廟的階梯，也沒有用金銀珠寶裝飾的大門或通道。任何一個時空的任何一個地方都可能有這樣的洞穴，但維托知道低調也是這個洞穴強大的原因之一。

維托已經把幫他走出地底洞窟的魔法蠟燭弄丟了。阿洛佐茲僕人身上的紅光為他領路，一開始先穿過一個可能是天然形成的廊道，接著走入側邊的一個隧道，從當中一些機巧的設計可以知道此處是人工開鑿的。東西腐壞的臭味滿溢在這個空間裡，彷彿這裡是堆放垃圾或屍骸的地方，而不是供俸神祗的神殿。

他期待看到阿洛佐茲在一個與其尊貴相襯的神廟裡接受眾人膜拜，而他的敵人將因他們的傲慢而受苦。

隧道在一扇奇異的門前終止，門被維托無法辨識的符號和銘文環繞，中間是一個開孔。帶他到這裡的人從袍子拿出一個東西，一塊內裡閃爍著光芒的粉紅色水晶。

「這是鑰匙。」說畢將其交給維托。「把它放進去，證明你值得這個殊榮 …或者灰飛煙滅。」

維托對自己的價值沒有絲毫懷疑，於是接過水晶放入孔洞裡。

一圈石頭箍住了他的手臂，使他無法移動。水晶的粉紅色光芒變得耀眼，同時帶來一股灼熱的疼痛，就像他的拳頭打進了太陽裡。維托咬緊牙關，直到他的獠牙刺透了他的雙唇，鮮血流下他的下巴。隨著他最近一次吸取的生命力不斷從身上流失，注入到孔洞裡，那股感覺慢慢從灼熱變成冰冷，直到他開始顫抖，比上次他缺血時都還要更虛弱。他的膝蓋就快要支撐不住，但他強逼著自己打直膝蓋，承載著自己的體重。他不會讓阿洛佐茲失望，永遠不會。

那股疼痛和壓力突然消失無蹤，維托也將手臂抽出。深紅色的光芒在環繞門上的雕符擴散開來，接著大門在深沉的轟隆聲中向兩旁滾動而去。

引導他的人說：「你可以進入聖殿了。」

矗立在眼前的，是一座真正神廟的正面，神廟的柱子比維托高出了四倍。一群蝙蝠從入口飛入，彷彿在慶祝他的到來。他站著等他們飛過，接著往前走，克萊維諾和其他人如儀隊一般跟在他的身後。

由Cristi Balanescu作畫

經過一座小小的前廳後，是一間寬闊的梯形神殿，四周環繞著好幾層的座位。刻在牆上的雕符，將聚集的眾人籠罩在一片血紅色的光芒，一千個蒼白的臉龐轉過頭來看著維托走入。維托將塔理安之槍舉得更高，往下走向他的命運，走向房間正中央的那個人。

「到我身邊來」，那個聲音說到，維托如今已對這個聲音已比自己的名字還要熟悉了。

阿洛佐茲。

蝠神蜷伏在地上，雙翼包裏著身軀，鑲著粉色水晶的黃金鎖鍊重重纏繞著他。他的身體是棕色的，和乾涸的陳年血漬相同，雙翼有些金色，在與身下石頭摩擦到的地方有些破損。脖子上有一個骷髏的項圈，頭上戴著一個金黑色的皇冠，向所有看向他的人宣告他無庸置疑的神格。

一隻血紅的眼睛用目光刺向維托，讓他不自覺的以崇敬之心跪下。

維托低聲說到：「我的主人，我來了。」聲音裡充斥著澎湃的情緒。

阿洛佐茲發出沙沙聲，並深吸一口氣，接著說：「來自地表的入侵者將我從沉眠中吵醒，因此，我召你們前來，我的暗夜子民。我的升天之日已到來。」

「我們將飛升」，聚集的宇金食者吟誦著。

阿洛佐茲接著說到：「第五世紀將在我們手裡終結，奇密理之光亦將熄滅，唯有我的黑暗是唯一。你們，我的選民，將隨侍我側，榮耀永生者的重生。現在獻上你們的祭品。」

維托左邊的洞穴傳來一陣嗚咽聲，那些被拖著走過沼澤的人們就被囚禁在此，像在市集裡的羊群一樣擠成一團。維托起身走向他們，並示意他的士兵們隨他一起。

維托用輕柔的聲音說：「不要害怕死亡，你們的血將為阿洛佐茲帶來力量、榮光和永恆的帝國，永生永世。」

一個接著一個，這些囚犯被送到了蝠神跟前。在蝠神盡情享用囚犯的精華時，維托敬畏的別過了目光。囚犯的屍體被拖開後，接著扔進一個坑裡，身上殘留的一絲血液代表著他們逝去的生命。每死一個囚犯，蝠神邪惡的眼睛就更加明亮，像昏暗房間裡的一座燈塔。

沒多久，獻祭就完成了。阿洛佐茲先縮起身子，接著發出一陣刺耳的長嘯後，倏地站起並用力拉扯綑綁他的鎖鍊。鎖鍊上的粉色水晶瘋狂的閃爍著，接著便暗淡成和蝠神的眼睛一樣的紅色。一大股魔力突然爆發開來，衝擊著房裡的所有人，黃金鎖鍊斷裂成數十段。伴隨著一個有力的聳肩，阿洛佐茲將鎖鍊甩開，四散在地上。他站直身子並張開雙翼，維托便再次因敬畏而跪下。

阿洛佐茲用一種奇特的聲音說：「過來，領受我的祝福。」

維托率先來到蝠神的跟前，匍匐下跪，說到：「我是值得的。」

「那麼你將與我訂立永生的誓盟。」

阿洛佐茲彎下身，直到他的氣息吐在維托的臉上，那氣息就像血的氣味混和了腐朽中的花所散發的甜膩味道。蝠神的獠牙不斷伸長且變得尖銳，接著以迅雷不及掩耳的速度深深刺入維托的頸項和身軀。維托放聲尖叫，痛感從他的胸口一路蔓延到四肢百骸，一種血液從不曾帶來的灼熱感竄入他的血管。他的肌肉不斷抽搐，骨頭霹啪作響且不斷變形，眼前滿是黑點跳動，幾乎就要暈了過去。阿洛佐茲的獠牙抽離了他的身體，而他隱約感覺到四周的人也都受到了祝福，一個接著一個。

由Antonio José Manzanedo作畫

魔法漸漸消退，維托皺了皺眉，不習慣周遭突然充斥各種吸引他注意的聲音和味道。水晶幽微的紅光也如同火炬一般光亮，彷彿房間裡的其他顏色都被濾掉。曾經一塵不染的袍子，在阿洛佐茲的儀式和他自己的轉變過程中破裂，此刻只剩殘布掛在他變大的身軀上。他把新長出的耳朵轉向克萊維諾，而克萊維諾也已完成變身，一雙圓珠一般的眼睛看向維托。

在原先吸血鬼跪著的位置上，現在站著新的生物，外表就和他們的主人一樣。他們重新拾起自己的盔甲和武器，只是如今的的手已成了駭人的利爪。維托展開雙翼，長長的獠牙從他變大的嘴巴中突出。

「來吧」，阿洛佐茲說，同時直衝天際，從神殿頂端的開口離開了這個房間。

維托沒有任何遲疑的跟上，他的戰友也緊跟其後。他們穿過一條黑暗的隧道，隧道因他們的齊聲叫喊及其回聲而變得光亮，遠方針尖大小的光點逐漸擴大，為他們展露了外面的世界。他們從洞穴飛出，如同一支部隊，準備為賜予他們力量的蝠神而戰。第一道閃耀的陽光刺痛了維托的雙眼，但他很快就適應了。大地在他眼前展開，佈滿鮮明的黑色、骨白色和霧灰色。氣流在他們的周身旋繞，帶來各種熟悉或不熟悉的氣味：沼澤的強烈腐敗味、動物的麝香、充滿水氣的雲，以及前方人類和蝙蝠混合的味道。他們不斷向上飛，直到他們到達了太陽外圍，佈滿粉紅金屬的弧形軌道位置。

阿洛佐茲盤旋著，直直盯著陽光，眼睛再次放光，同時開始低聲對著世界核心閃耀的太陽，說到：「奇密理，輪到你體驗一下被困在囚籠裡的感覺了。我會將你寶貴的歐爾特克盡數吞噬，就像我吞噬他們的先祖一樣，如同我吞噬你那軟弱的神之後裔，將生與死之間的幕帳關上一樣。最後，我會為第五世紀畫上句號，我的子民將為這個時空帶來第六世紀。」

他將巨大的雙翼大大伸展開來，接著非常使勁的慢慢收攏，尤如他正在搬動某個奇重無比的物品般。

環繞在太陽周遭的金屬開始變動，一片一片轉動並連接起來，就像有人在把破碎的容器拼湊起來一樣。確實也是如此：阿洛佐茲正催動他的力量，重新將碎裂的球體組合起來，用以囚禁奇密理。

由Campbell White作畫

這座囚籠的陰影投射到了大地上，將圖瑞琮大陸籠罩在比黑夜還深的黑暗之中。維托經過改造的雙眼，因這些改變而顯得興奮，他可以聽到和看到這片景色的豐富質地。

伴隨著一聲刺耳的喘息，阿洛佐茲合上了他的雙翼然後墜地，撞擊聲如雷鳴般響亮。維托降落在他的身旁，蝠神一邊掙扎著起身，一邊怒目注視著幾道從金屬之牆洩露而出的殘存陽光。

阿洛佐茲說：「更多，我還需要更多祭品。帶祭品來給我。」

維托答：「謹遵指示」，接著向集合的暮影軍團尖聲發出指令，他們的應答聲響遍群山，直撼時空的根基

薇塔

看著日光暗淡，薇塔極力壓抑自己恐慌的心情，背脊上的冷汗直流。

她騎著蝙蝠飛向籠罩著千月軍駐防地、沼澤和山的那片迷霧。他們一直在搜索村子和外圍區域，想要找到逃脫的吸血鬼而沒有注意到時間。過程中，他們發現許多歐爾特克人都躲在自己的家裡，緊挨著彼此，街上有打鬥的痕跡。一開始他們也不確定要往哪個方向前進，接著一大群生物從洞穴直衝而出，領頭的是一個約有三至四個人併肩站在一起大小的蝙蝠：阿洛佐茲。

薇塔起初還以為跟著他的怪物是別的蝙蝠，但從望遠鏡，她看到了另一番景象：他們都是吸血鬼，不知怎的被改造了，變成和他們的邪神相似的醜陋生物，但卻仍穿戴著盔甲和手持武器。暮影軍團直奔宇金礁，在外圍停下。歐爾特克人還來不及追上他們，陽光就開始消逝，像是有人把提燈蓋上外罩一般。

與非瑞克西亞的戰爭也是如此，敵軍抹去日光，將白晝變為黑夜。來自同伴和友人的尖叫變成了啜泣、懇求和禱告，接著歸於無聲。她在翻騰洶湧的回憶浪潮裡盡力自持，如航行在暴風雨裡的船隻，盡力不讓自己翻覆。

華特莉騎著自己的蝙蝠，飛到她的身邊。她身上的烈陽三相碎片照亮了她的臉龐，和當時在暗無天日的洞窟裡一樣。

華特莉大聲說：「吸氣，小戰士！今日的勝利將屬於我們。」

現在還有今日可言嗎？這都不重要了。她的感覺揮散不去，她已經聽過太多人說過同樣的話，而他們往往活不過下一個小時。

為首的騎士從她的座騎上大聲說到：「有人在修復奇密理的牢籠，我們一定要阻止叛神，不然奇密理又將再次被封印。」

薇塔不想再戰鬥，不想跟所謂的「神」、被陽光遺棄的吸血鬼，或任何人戰鬥了。但她會好好打這場仗，眼前這場，她被迫加入的戰爭。而她將贏得勝利。

由Raoul Vitale作畫

騎士領隊頭盔上的水晶閃爍著光芒，彷彿一個粉紅色的星群，其他蝙蝠騎士的水晶亦閃閃發光。底下，在陸地上，在駐防地和村莊裡、城鎮和獨立小屋裡，人們紛紛召來光亮。獨立的火焰和火炬、跳動的光芒和穩定不動的光束。薇塔還不太認識這些歐爾特克人，但從他們拒絕屈服於暗影的堅毅裡，她體會到一種親近感。

「還是覺得我們應該不要打擾圖瑞琮嗎？」卡帕羅提對著華特莉大聲問。

她答：「這裡不是圖瑞琮」，深色的雙眼帶著冷漠，「即便如此，只要我們追上這些怪物，他們就別想再看到自己的家鄉了。」

因提打趣的說道：「這才是我們認識且喜愛的戰士詩人啊，殺入戰場前為我們吟唱一首詩吧。」

卡帕羅提翻了一個白眼，但薇塔努力的聽著每一句話，不想要因為身旁呼嘯的風聲而漏了任何一個字。

華特莉望向遠方，接著迎向薇塔的目光，開始以響亮而堅決的聲音吟誦。

薄霧不能使我們畏懼

暴風雨也停不下我們的步履

黑夜降臨又有何懼

烈陽三相伴吾勝利

「為烈陽三相！」卡帕羅提大叫，烈陽帝國的眾人也跟著大喊。歐爾特克的蝙蝠騎士吹動了一聲昂揚的哨聲，讓薇塔的後頸忍不住打了一個顫。

一陣可怕的尖叫聲從暮影軍團的方向傳來，一些蝙蝠開始失控的飛行或猛衝，險些讓騎士摔落。薇塔的坐騎也發出尖叫接著俯衝而下，薇塔覺得自己的胃快要翻湧而出，但仍試圖重新掌控自己的座騎。

吸血鬼怪物紛紛飛向歐爾特克的軍隊。

巨大的蝙蝠翅膀讓這些奇異的生物得以飛行，圓珠似的眼睛從枯瘦而蒼白的臉龐向外瞪視，還有著扁平的鼻子和巨大的耳朵。有些怪物仍戴著自己的頭盔，有些則配著板甲。從破碎的斗篷和奇普可以知道，他們有些應曾是歐爾特克人。隨著騎士的先鋒部隊開始和他們正面交鋒，這群怪物再次尖叫，長矛和亮粉色的魔法不斷與長劍和病態的紅色波浪相撞。

一個暮影軍團的人衝向了薇塔，不斷揮動手裡的劍。薇塔也抽出自己的劍，同時摩擦魔法石，將劍化為長矛。她按兵不動，等待著時機，專注的判斷著速度和距離。就在那隻吸血鬼蝙蝠幾乎要打到她時，她催動座騎，往下略降，同時向上攻擊。她的長矛在敵人的翅膀上劃出一道深長的傷口，而敵人則在尖叫聲中墜落地面。

不遠處，華特莉在追擊一對宇金食者蝙蝠，一個千月軍的戰士正和一隻怪物戰鬥著，那隻怪物所持的高大長槍看來有些眼熟。薇塔打算從側面進攻，但另一隻吸血鬼卻向她逼近。她將蝙蝠轉向以避開來人的劍，接著驚險躲過另一個從她的盲區發出的攻擊。她不悅地咕噥了一聲，拉著座騎向上飛去以俯視觀察戰場。宇金礁形成的漩渦漂浮在她四周，如雨滴般細小的水晶碎片隨之起伏飄盪。若不是這片雲霧裡還摻雜同伴和敵人的鮮血，這應該會是幅美麗的景色。

陰暗的想法在她腦裡浮出，永遠都是這樣，天空中、石頭上、河流裡，海的浮沫裡，永遠都會有鮮血。

一道金色的閃光吸引了她的目光，在太陽的餘光中閃動。山底的門，他們進入這片新國度時穿越的門。有人從門後飛出，又是吸血鬼蝙蝠？不對，是塞連？薇塔幾乎可以肯定她認得這個塞連。

緊跟在他身後，又有一股綠綠黑黑的東西湧出。真菌生物，跟她和烈陽帝國的戰士們在地下河旁的棄城裡遭遇到的，是同一種生物。好幾百個，不，可能有上千個。

全都朝著駐防地的方向湧入。

薇塔咕噥著說：「真是禍不單行。」

馬科姆

戶外的空氣並未如馬科姆所預期的為他帶來慰藉，雖然在空氣停滯的洞穴裡走了這麼久之後，這裡的空氣已相對甜美。追兵緊跟在後，不斷投擲孢子炸彈和拋出真菌繩，把人綑綁在地。更糟糕的是，雖然這片新國度看來很迷人，但從兩旁一路延伸到整個天空，看起來似乎已有另一場戰役在進行中。

馬科姆拉開自己與這群有意識的蘑菇之間的距離，以便照看布里奇。這個鬼怪的三把刀刃不斷迴旋和揮砍，像收割機在割著農作一樣，但如果再沒有援軍現身的話，他很快就要支持不住了。

馬科姆越是飛近位於新國度中心，那個奇怪的有著罩子的太陽，就越能感受到氣流在變慢，彷彿有魔法讓空氣變得疲倦似的。他的羽毛稍稍變得蓬鬆，四肢的重量也略為減輕，那差異幾乎感受不到，但他還是察覺到了。這令人難以置信的現象，就像飛蛾撲火或魚游向魚餌一般，吸引著他。

在漂浮的粉色金屬所形成的環礁帶裡，騎著蝙蝠的人正在和蝙蝠人對戰？而且蝙蝠人還穿著暮影軍團的盔甲？馬科姆眨眨眼，困惑的看著這一切。從某些騎士的盔甲和他們帶著的光來看，他們應該是烈陽帝國的人，但他們怎麼找到這個地方的？而且為什麼？

其中一個騎士吸引了他的注意：一張他在絕濤城看過的臉，或者說，他認得那個武器和眼罩。她已從對戰的中心位置離開，現在正朝著他的方向盯著。馬科姆朝他急衝過去，她也朝著馬科姆飛來。兩人分別擊退路途中偶爾遭遇的蝙蝠翼吸血鬼，最後終於會合。

鬆了一口氣的馬科姆說：「薇塔，這裡發生什麼事了？」

「要我來說的話，」薇塔剛一開口又停住了。「不行，發生太多事了，我簡單說就是，吸血鬼變身成蝙蝠怪物，而他們的邪神囚禁了太陽。你呢？」

「一顆巨無霸蘑菇到處感染人，把人變成他的傀儡，目的是要佔領整個時空。」

薇塔哼了一聲。「我們應該把事情串在一起，你覺得那個蘑菇能感染神嗎？」

「不要知道比較好。」馬科姆說，他的羽毛因為不安而顫抖了一下。

薇塔於是說：「跟我來，我們得要去警告宰相，以免她還不知道這件事。」

薇塔帶著馬科姆往上，不，是往下，到一群穿著奇異服飾的人面前，當中還有一個吸血鬼和兩個沒見過的人。外來時空者，就跟從前的瓦絲卡和傑斯一樣，馬科姆猜著。另外還有幾個受詛咒的非瑞克西亞人。

其中一個外來時空者立即小跑步過來，一個戴著護目鏡的象族。這個象族上氣不接下氣的大叫著：「薇塔！上面的情況還好嗎？發生什麼事了？這位朋友是誰？」

薇塔露齒而笑。「昆特，這位是馬科姆．李。到處都亂成一團，還有一大群會走路的蘑菇從黃金門那邊湧入。」

昆特似乎正把事情想過一遍。「一大群是多少？」

「要多少蘑菇能形成一座森林？」馬科姆答到。

另一個尖耳朵的年輕男子問：「蘑菇？有毒嗎？」

馬科姆冷笑了一聲。「比那個糟多了，他們野心勃勃。」

女吸血鬼嘆了一口氣。「聖者保守我們不受野心侵蝕。」

有個人走了過來，是一位頭戴華美頭飾且倚著權杖的女人，她說到：「真是個衝突不斷的時刻。我是宰相阿卡，你似乎為我們帶來了更多麻煩。」

馬科姆說：「這並非我本意，我到此原是為了解決發生在我同伴身上的離奇事件，但很不幸的，我找到答案了。他說你們稱他為智蕈暴君。」

宰相噘起了嘴唇。「舍妹正在動員千月軍，準備進行防禦，但如果要同時處理這件事和阿洛佐茲，我們的兵力就會被分散。」她向一位站在旁邊的士兵示意，士兵跑過來敬了個禮。「用高塔再發出一個緊急召集令，集合所有能動員的園丁。」

馬科姆鬆了一口氣。事情還沒結束，但至少他和布里奇不用再單打獨鬥了。」

布里奇，糟了。

馬科姆說：「薇塔，你能幫我個忙，去接一個人嗎？」

維托

這場戰役將被寫入阿洛佐茲的新經文，生生世世永垂不朽。

維托躲過了一位歐爾特克蝙蝠騎士的魔法攻擊，接著用他的長槍刺穿她的腹部。鞍具讓她不至於從座騎上跌落摔死。血的氣味讓空氣變得鮮甜，維托得意的尖叫起來。

在他週邊，隨著祭品轉化宇金礁的力量，讓其受到阿洛佐茲的控制，粉色塵埃的光芒也逐漸黯淡下來。不久之後，蝠神將會完成他的未竟之業，而核心世界的狡詐陽光也將熄滅。

他的士兵無情的追擊著敵人，在空中穿梭來去，擊殺人類和蝙蝠。克萊維諾起初還有排出陣形，但戰鬥很快就變成了瘋狂的混戰。長劍對抗著長矛，獠牙和爪子將魔法撕裂。被改造過後的生物輪流享用著活人，並將人類帶回給阿洛佐茲。維托剛剛擊殺的騎士也沒能逃過這個命運，一隻身上還掛著披風碎片的高大吸血鬼，將她的鞍具撕碎，把她從座騎上拖了下來。她的尖叫聲逐漸隱沒在黑暗中，維托則繼續攻擊下一個敵人。

克萊維諾飛了過去，和一位魁梧的烈陽帝國戰士持劍交戰，那位戰士用的是一根兩端帶有刀刃的長杖。長杖將克萊維諾的頭盔打飛，克萊維諾驚險躲過第二個砍擊。這一擊原可能會劃開他的喉嚨，現在卻將他的耳朵切成了兩半。但不知是克萊維諾感覺不到痛，還是這對他來說根本不痛不癢，因為他立即展開新一輪更加殘暴的攻擊。

維托還來不及插手，又有一名戰士來到他的眼前，配有一個盾牌和一柄寬大的長劍。他記得川流使曾經介紹過他：因提，是烈陽帝國的總督。在這裡迎來他的死亡也算死得其所了，因為阿洛佐茲將會熄滅陽光

「為了阿洛佐茲的力量和榮耀！」維托吼叫到，衝向這個自投羅網的人。

因提的盾將維托的長槍格擋開來，接著揮劍朝維托的脖子刺去。維托往後滑行，讓這一擊撲了個空，沒有造成任何傷害，接著再度用長槍向前一刺，但又被擋開。他們在空中不斷繞著彼此打轉，是日與影、火與煙的對戰。烈陽總督將他的盾牌移開，露出腰帶上的光芒，維托一時之間無法視物，因此嘶叫著退開

「不喜歡烈陽三相的力量嗎，吸血的傢伙？」因提嘲諷著，接著乘勝追擊連連揮砍，卻沒有注意到克萊維諾正悄悄飛向他。

維托露出了他不久前才變長的獠牙。「我的神早已把比你強上許多的力量賜給了我，你這個弱者。」

「那是什麼？」因提問。

「飛翔之力。」維托用長槍向下刺出有力的一擊，直直刺進因提座騎的頭顱。那隻蝙蝠一抖，晃了一下，接著開始下墜，而因提還被鞍具上的帶子套在鞍具上。

因提著急的要解開將他繫在座騎上的閂扣，卻因此露出了破綻。克萊維諾在他的身後盤旋，接著用一隻巨大的爪子抓住了因提的頭。

維托說：「榮光歸於阿洛佐茲」，克萊維諾折斷了因提的頸子，一人一蝠紛紛落入黑暗。

「因提！」不遠處傳來一聲尖叫。戰士詩人騎著她的座騎，朝著他下墜的戰友俯衝而下。

維托緊跟上，她，也是個絕佳的祭品。