斯翠海文洞察設計提交檔案，第一部
在每個系列洞察設計完成後，我們都會提交一份稱為「洞察設計提交檔案」的文件來向系列設計團隊解釋整個系列的願景，並帶他們了解我們在洞察設計中所設計的那些主題和機制。過去我曾向大家展示過艾卓王權提交檔案的第一部和第二部、依克黎、贊迪卡再起，以及原版贊迪卡, 第一部和第二部。今天，我就要來帶你們看看斯翠海文所提交的檔案。
在開始之前，我還是要如往常一樣向大家介紹洞察設計提交檔案是什麼。你在下面所看到的所有東西，都是我在一年半前實際提交的檔案。所有的註記都會寫在檔案內文右邊的方格子裡，而方格外的就是實際的檔案。系列設計時總會有很多東西改變，所以我將會解釋這份檔案裡面的東西最後在系列裡變成什麼樣子。希望你們喜歡這樣從幕後一窺究竟的方式。
擊劍洞察設計
提交檔案
洞察設計團隊
- Mark Rosewater（領銜）
- Doug Beyer
- George Fan
- Ari Nieh
- Yoni Skolnik
- Andrew Veen
「擊劍」裡有四個主要的特徵，這四個特徵定義了這個系列：
- 這是一個頂底設計的魔法師學校。
我們試圖找到更多有著豐富比喻的世界。雖然魔法學校有很多自己的比喻，它同時也讓我們得以利用學校的比喻—那更廣泛被大家所認知且內容充足（尤其是在流行文化裡）。這個系列很多的共鳴都來自我們是否能盡量在牌上使用學校和/或魔法學校的比喻。
- 這是一個對色的金色系列
雖然我們時不時就會製作對色的金色牌，上一個把這作為主題的系列是啟示錄—那是 18 年前！（最後一個把對色作為主要主題的系列是暮光—那也是 11 年前了。）「擊劍」要確保它包含幾個眾人期待的對色循環（幾個之後會在這個檔案裡列出）和傳奇生物（那是指揮官玩家持續在要求的東西）。
- 這是一個雙色色組系列
「擊劍」 裡一個最大的挑戰是展示我們可以製作跟拉尼卡不同，有著自己特性的雙色色組系列。因此「擊劍」裡一個主要的主題就是創造五個獨特的色組—我們稱為學校，讓它們能具有風味及主題，且讓顏色能忠於自我。給色組一個新的設定是亮點，而非設計上的失誤。另外，這些色組建立在彼此間的內部衝突而非重疊的部分上，更是學校間一個獨特的差別。
- 它有顯著的瞬間及巫術主題
雖然我們在過去曾把瞬間及巫術作為一個小的次主題使用，它們在「擊劍」裡利用魔法師學校的中心思想而成為系列裡的主要主題。這個焦點很大程度會受到我們選擇的機制和如何執行系列中的特定元素而影響。同時，由於下一個系列將會回到依尼翠，把焦點帶到咒語上能跟「高爾夫球」之間產生更強烈的對比—因為那將會是一個把焦點放在生物上的系列。
學校
洞察設計從定義五個色組開始，每個學校都會有一個該研究領域的主題（包括該學科有幾堂課）、幾個學生的原型、衍生物類別、和一種對局形式。所有使用的名字都只是暫定。
[Shadix]
顏色：白黑
研究領域：修辭法（具有說服力的演說及寫作）
課程：文學、寫作、演說、心理學、倫理、外國語言、溝通、行銷廣告、新聞
魔法類型：口述文字及碑文
哲學衝突：我們該啟發世界成為它應該有的樣子（白色）或是告訴它它應該是什麼樣子（黑色）？
學生原型：儲備軍官、「辣妹」、運動選手、背景好的孩子、成就超乎預期的人
衍生物類別： 2/1 飛兵（石像鬼）
對局型態：快攻
Shadix 是文字的學院。它教授許多不同以使用文字為中心的課程（文學、寫作、公開演說、外國語言、溝通等），也教授口述及碑文魔法。口述是能最快完成咒語施放的形式，也是儀式戰鬥的魔法。也因為這樣，Shadix 同時也是教授魔法戰鬥的學院。所有的學院都會教你如何用魔法去做不同的事情，但 Shadix 教你如何用它來戰鬥。因此，這個學院所教的魔法都是費用最低且最容易施放的，使得Shadix 有一個非常積極的魔法型態，能盡快用咒語去試著擊倒對手。
[Mithren]
顏色：藍紅
研究領域：藝術
課程：繪畫、製圖、音樂、舞蹈、劇場、時尚設計、雕塑、室內設計
魔法類型：姿勢及藝術
哲學衝突：藝術應該是要讓人們思考（藍色）還是感覺（紅色）？
學生原型：幻想家、天才、富有創意的那類人
衍生物類別：3/3（元素）
對局型態：大型咒語
Mithren 是藝術學院。它教授許多不同以表現為中心的課程（繪畫、音樂、舞蹈、劇場等），並教導姿勢和藝術的魔法。由於這個學院大多在進行表演，Mithren 教的是大型且華麗的魔法，讓 Mithren 能專注在建構更大且更炫目的咒語上。（因為伊捷是專注在咒語上．我們花了額外的努力來讓 Mithren 利用一個不同的空間—希望施放一個更大的咒語而非多個小咒語。）
[Ravona]
顏色：黑綠
研究領域：生命科學
課程：生物學、化學、解剖學、地質學、藥學、農學、植物學、實務科學、基因學、動物學。
魔法類型：結構及生物魔法
哲學衝突：生命是受到其所創造的東西所定義（綠色）或是塑型及抹去的那股力量（黑色）？
學生原型：歌德年輕人、很酷的麻煩製造者、會帶來負面影響那類。
衍生物類別：1/1 帶有死去會觸發「獲得 1 點生命」的異能（幼蟲）
對局型態：中速
Ravona 是生命的學院。它教授許多不同以生命科學為中心的課程（生物學、化學、藥學、農學等），並教導結構及有機魔法（你會把自然的結構混合起來創造咒語）。有機魔法著重在生命的循環，同時利用生命和死亡作為資源。（為了能夠區分 Ravona 和葛加理，我們特別強調了把生命作為資源而非墳墓場。）
[Primald]
顏色：紅白
研究領域：歷史
課程：歷史、法律、政治科學、哲學、金融、教育、商業、神學、社會學、考古學
魔法類型：召喚精靈
哲學衝突：文明本質上是受到混亂（紅色）還是組織（白色）所引導？
學生原型：書呆子，歷史迷
衍生物類別：2/2（精靈）
對局型態：控制
Primald 是歷史的學院。它教授許多不同以社會為中心的課程（歷史、法律、政治科學、心理學、神學等），並教導召喚魔法，能呼叫遠古的精靈來完成咒語。在所有的學院裡面，Primald 是最專注在過去的學院，也會從墳墓場裡尋找許多資源。
[Zymmot]
顏色：綠藍
研究領域：數學
課程：數學、物理、工程、會計、經濟、天文學、航太學、程式（或許是在奇幻設定下創造咒語的方式）
魔法類型：公式或幾何魔法（像是畫出多邊形）
哲學衝突：數學是一個被我們發現的自然系統（綠色）或是我們產出的產物（藍色）？
學生原型：怪人、邊緣人、對數字著迷的人
衍生物類別：1/1（分靈）—通常派出多隻
對局型態：鋪場
Zymmot 是數學的學院。它教授許多不同以硬科學—那些大部分以數字為基底—為中心的課程（數學、物理、工程、經濟等），並教導以公式和幾何為基底的魔法。這是會利用自然系統的魔法，通常利用形狀作為表達的方式。幾何學魔法大多建立在成長上，並透過重複相同的動作產出更大的系統以獲得優勢。
系列機制
為了區分這個系列跟拉尼卡—且不使用每個色組分配一個關鍵字的方式，斯翠海文有著可以延伸到全部五個色組的機制，但每個學院用起來的方式都不同。這個系列的機制是：
- 咒藝（Spellcraft）（每當你施放或複製瞬間或巫術咒語
. . .)
Reckless Tremormancer
2紅
生物～人類/祭師
2/2
咒藝– 每當你施放或複製瞬間或巫術咒語，～牌名～對每個生物造成 1 點傷害。
咒藝是一個放在永久物上的異能關鍵字，並會在當瞬間或巫術被施放或複製時觸發。每個學院是這麼使用它的：
[Shadix] – 在這個學院裡，咒藝的效應是小型漸進式的生物加大咒語，並會在特定生物上變得十分積極。瞬間和巫術能幫助你維持快攻的威脅，這個學院喜歡看到你在同一回合裡施放多個低費的瞬間或巫術。
[Mithren] – 在這個學院裡，咒藝的效應不會疊加，所以不鼓勵在單一回合裡施放多個小型的瞬間及巫術，而是獎勵多個回合間更加一致的行為。它也有一些會獎勵你施放大型咒語的效應。
[Ravona] – 在這個學院裡，咒藝的效應通常會讓你獲得生命（以利用這個學院「在意生命」的主題），並讓你永久地擴張永久物或資源。
[Primald] – 在這個學院裡，咒藝傾向更為防禦且控制的效應。在一些較高的稀有度上，它們也會利用學院與墳墓場的連結，且有時會把東西從墳墓場移回玩家手上。
[Zymmot] – 在這個學院裡，咒藝的效應傾向支持學院聚積生物並擴張的主題，也有通常在你有更多生物時更強力的效應。
別錯過第二部
我們今天已經來到了字數上限，下週你們將會看到洞察設計檔案的的第二部，我會告訴你們洞察設計裡的其他元素，也包含了一些沒能進到最終系列的機制。一如往常，我很想知道你們對於這份檔案、這篇專欄或是斯翠海文整體的想法。你可以寫 email 給我，或是透過我的社群媒體帳號（Twitter、Tumblr、Instagram 和 TikTok）與我聯絡。
下週回來跟我一起看第二部。
在那之前，希望你們喜歡這樣一窺幕後的方式。