在每個系列洞察設計完成後，我們都會提交一份稱為「洞察設計提交檔案」的文件來向系列設計團隊解釋整個系列的願景，並帶他們了解我們在洞察設計中所設計的那些主題和機制。過去我曾向大家展示過艾卓王權提交檔案的第一部和第二部、依克黎、贊迪卡再起，以及原版贊迪卡, 第一部和第二部。今天，我就要來帶你們看看斯翠海文所提交的檔案。

在開始之前，我還是要如往常一樣向大家介紹洞察設計提交檔案是什麼。你在下面所看到的所有東西，都是我在一年半前實際提交的檔案。所有的註記都會寫在檔案內文右邊的方格子裡，而方格外的就是實際的檔案。系列設計時總會有很多東西改變，所以我將會解釋這份檔案裡面的東西最後在系列裡變成什麼樣子。希望你們喜歡這樣從幕後一窺究竟的方式。

斯翠海文的系列代碼是「擊劍」(Fencing)。大部分的主要系列（有些東西像是即將上市的 D&D 系列就是例外）都會照著順序沿用下一個字母開頭的體育項目。艾卓王權從「箭術」（Archery）開始，接著下來是「棒球」（Baseball）—塞洛斯冥途求生、「板球」（Cricket）—依克黎、「跳水」（Diving）—贊迪卡再起和「馬術」（Equestrian）—凱德海姆。其他還沒上市（但已經開始設計）的系列：「高爾夫」（Golf）、「曲棍球」（Hockey）、「滑冰」（Ice Skating）、「柔道」（Judo）、「泛舟」（Kayaking）、「長曲棍球」（Lacrosse）、「馬拉松」（Marathon）和「籃網球」（Netball）。（N 沒有太多好選擇，這是一種英國在進行籃球的變型。）

擊劍洞察設計

提交檔案

洞察設計團隊

Mark Rosewater（領銜）

Doug Beyer

George Fan

Ari Nieh

Yoni Skolnik

Andrew Veen

每份洞察設計檔案我都會從大方向開始下手。與個別機制相比，更重要的是定義系列的整體架構，以及我們預期玩家會怎麼認知這個系列。從最一開始，斯翠海文就一直都是一連串令人讚賞元素的集合，其中包含許多是我知道玩家已經等了很久的東西。有些主題—像是傳統的對色多色內容—是我想放進一個系列很久的東西；而其他內容像是在意瞬間和巫術，我則一直都在為它們尋找一個家。

「擊劍」裡有四個主要的特徵，這四個特徵定義了這個系列：

這是一個頂底設計的魔法師學校。

我們試圖找到更多有著豐富比喻的世界。雖然魔法學校有很多自己的比喻，它同時也讓我們得以利用學校的比喻—那更廣泛被大家所認知且內容充足（尤其是在流行文化裡）。這個系列很多的共鳴都來自我們是否能盡量在牌上使用學校和/或魔法學校的比喻。

這是一個對色的金色系列

你會發現系列最後的樣貌確實符合所有四個特徵。雖然使用機制的不同也會造成不小的改變（下面會提到更多），但這個系列最基本的本質卻從未改變過。有幾點是值得一提的： • 你會在這份檔案裡看到我把色組稱為「學校」。我們最後把它改為「學院」以更好地強調這是一所魔法大學。 • 通常聊到檔案裡提到但現實中還沒發生事情的時候，我會把那些部分反黑，但在這篇中所講到的都已經公開和/或非常容易推測。我們總會思考系列前後的系列分別是什麼，它們無法獨立評估，也是我們要特別注意的。 • 在把依尼翠稱為「下一個系列」時，我跳過了夏天那個 D&D 的系列。在撰寫這份檔案的時候，我們還在定義那個系列究竟該扮演什麼樣的角色。

雖然我們時不時就會製作對色的金色牌，上一個把這作為主題的系列是啟示錄—那是 18 年前！（最後一個把對色作為主要主題的系列是暮光—那也是 11 年前了。）「擊劍」要確保它包含幾個眾人期待的對色循環（幾個之後會在這個檔案裡列出）和傳奇生物（那是指揮官玩家持續在要求的東西）。

這是一個雙色色組系列

「擊劍」 裡一個最大的挑戰是展示我們可以製作跟拉尼卡不同，有著自己特性的雙色色組系列。因此「擊劍」裡一個主要的主題就是創造五個獨特的色組—我們稱為學校，讓它們能具有風味及主題，且讓顏色能忠於自我。給色組一個新的設定是亮點，而非設計上的失誤。另外，這些色組建立在彼此間的內部衝突而非重疊的部分上，更是學校間一個獨特的差別。

它有顯著的瞬間及巫術主題

雖然我們在過去曾把瞬間及巫術作為一個小的次主題使用，它們在「擊劍」裡利用魔法師學校的中心思想而成為系列裡的主要主題。這個焦點很大程度會受到我們選擇的機制和如何執行系列中的特定元素而影響。同時，由於下一個系列將會回到依尼翠，把焦點帶到咒語上能跟「高爾夫球」之間產生更強烈的對比—因為那將會是一個把焦點放在生物上的系列。

學校

下面列出的所有東西都是由洞察設計所創造的，我們和創意團隊緊密合作以設計出能同時在風味和機制上都符合它們角色的色組。當內容和最後完成品有偏離時我會特別提出。

洞察設計從定義五個色組開始，每個學校都會有一個該研究領域的主題（包括該學科有幾堂課）、幾個學生的原型、衍生物類別、和一種對局形式。所有使用的名字都只是暫定。

[Shadix]

這裡敘述的跟最後成品並沒有偏離太多。我們在洞察設計中把黑白限制為快攻的色組（特別是我們並不希望快攻是紅白），並花了很多時間和創意團隊一起去了解要怎麼把它們結合在一起。這個概念很好地與銀毫關於文字及聲音魔法學院的概念連結—它是能最快施放及最適合戰鬥的學院，讓白黑成為最戰鬥取向的色組。 唯一的改變—且不是一個很大的改變—是我們本來把銀毫的衍生生物/苑像設定為石像鬼。我們喜歡其中一個學院把苑像設定為石像鬼的想法，因為那很好地符合學院的設定，且白黑最後會有飛行的衍生物。然而最後它與學院並沒有那麼搭配，所以石像鬼便被改為了墨靈，一個全新的生物類別能在主題上更好第契合。石像鬼本來會是白黑的神器衍生生物。 你也會發現這個學院本來要被稱為Shadix。白黑龍長老的名字是沙垂茲（Shadrix），我想這是從學院早期的名字轉過來的。 最後一點，或許只是我在回顧自己工作的時候過於挑剔，但我相信心理學實際上應該要被放在衡鑑，因為那是更偏向社群及激勵眾人的學院。銀毫應該會有像說服寫作這樣的課程，更深入心理學的其中一個面向。

顏色：白黑

研究領域：修辭法（具有說服力的演說及寫作）

課程：文學、寫作、演說、心理學、倫理、外國語言、溝通、行銷廣告、新聞

魔法類型：口述文字及碑文

哲學衝突：我們該啟發世界成為它應該有的樣子（白色）或是告訴它它應該是什麼樣子（黑色）？

學生原型：儲備軍官、「辣妹」、運動選手、背景好的孩子、成就超乎預期的人

衍生物類別： 2/1 飛兵（石像鬼）

對局型態：快攻

Shadix 是文字的學院。它教授許多不同以使用文字為中心的課程（文學、寫作、公開演說、外國語言、溝通等），也教授口述及碑文魔法。口述是能最快完成咒語施放的形式，也是儀式戰鬥的魔法。也因為這樣，Shadix 同時也是教授魔法戰鬥的學院。所有的學院都會教你如何用魔法去做不同的事情，但 Shadix 教你如何用它來戰鬥。因此，這個學院所教的魔法都是費用最低且最容易施放的，使得Shadix 有一個非常積極的魔法型態，能盡快用咒語去試著擊倒對手。

[Mithren]

顏色：藍紅

研究領域：藝術

課程：繪畫、製圖、音樂、舞蹈、劇場、時尚設計、雕塑、室內設計

粹麗同樣跟在洞察設計裡所設計的學院沒有太大的不同。從過程上來說，這個學院在要跟拉尼卡公會做出區別時造成了最多的問題，因為這個系列的主要主題—瞬間及巫術—正是伊捷的主題。我想我們「把東西搞大」的策略奏效。我唯一發現的改變是元素衍生生物從 3/3 長大到 4/4，那在洞察設計中是我們製作最大的衍生物，但系列設計團隊了解到它還可以更大。

魔法類型：姿勢及藝術

哲學衝突：藝術應該是要讓人們思考（藍色）還是感覺（紅色）？

學生原型：幻想家、天才、富有創意的那類人

衍生物類別：3/3（元素）

對局型態：大型咒語

Mithren 是藝術學院。它教授許多不同以表現為中心的課程（繪畫、音樂、舞蹈、劇場等），並教導姿勢和藝術的魔法。由於這個學院大多在進行表演，Mithren 教的是大型且華麗的魔法，讓 Mithren 能專注在建構更大且更炫目的咒語上。（因為伊捷是專注在咒語上．我們花了額外的努力來讓 Mithren 利用一個不同的空間—希望施放一個更大的咒語而非多個小咒語。）

[Ravona]

顏色：黑綠

研究領域：生命科學

課程：生物學、化學、解剖學、地質學、藥學、農學、植物學、實務科學、基因學、動物學。

靡華或許是改變最小的學院。「在意生命」的主題留到了最後，且衍生生物也僅是從幼蟲被改為害蟲。

魔法類型：結構及生物魔法

哲學衝突：生命是受到其所創造的東西所定義（綠色）或是塑型及抹去的那股力量（黑色）？

學生原型：歌德年輕人、很酷的麻煩製造者、會帶來負面影響那類。

衍生物類別：1/1 帶有死去會觸發「獲得 1 點生命」的異能（幼蟲）

對局型態：中速

Ravona 是生命的學院。它教授許多不同以生命科學為中心的課程（生物學、化學、藥學、農學等），並教導結構及有機魔法（你會把自然的結構混合起來創造咒語）。有機魔法著重在生命的循環，同時利用生命和死亡作為資源。（為了能夠區分 Ravona 和葛加理，我們特別強調了把生命作為資源而非墳墓場。）

[Primald]

顏色：紅白

研究領域：歷史

課程：歷史、法律、政治科學、哲學、金融、教育、商業、神學、社會學、考古學

雖然衡鑑保持了洞察設計團隊所創造的設計本質，它在執行願景上經歷了大幅度的改變。墳墓場仍然是學院裡一個重要的部分，但系列設計找到了另一個能讓它很好地運作的方式。同時，我相信他們為這個學院加快了一點速度—它在洞察設計裡是最慢的。 這是唯一在創意上改變了魔法類型的學院。從以精靈為基底（比起最後的樣子，在洞察設計裡我們放在精靈部族上的比重更重），變為基於捲軸的魔法。衍生生物/苑像維持了精靈，但從 2/2 長大到 3/2。

魔法類型：召喚精靈

哲學衝突：文明本質上是受到混亂（紅色）還是組織（白色）所引導？

學生原型：書呆子，歷史迷

衍生物類別：2/2（精靈）

對局型態：控制

Primald 是歷史的學院。它教授許多不同以社會為中心的課程（歷史、法律、政治科學、心理學、神學等），並教導召喚魔法，能呼叫遠古的精靈來完成咒語。在所有的學院裡面，Primald 是最專注在過去的學院，也會從墳墓場裡尋找許多資源。

[Zymmot]

顏色：綠藍

研究領域：數學

課程：數學、物理、工程、會計、經濟、天文學、航太學、程式（或許是在奇幻設定下創造咒語的方式）

量析是所有學院裡改變最多的。我們在洞察設計時把它做成一個鋪場的色組，但在系列設計時被改成了規模型態—你可以在衍生生物/苑像上發現這個改變。分靈（名字並未改變）在洞察設計時是 1/1 的生物，而在派出時你大多數時候會派出兩個或以上。系列設計團隊依循了洞察設計的期望讓它感覺有點「數學」。

魔法類型：公式或幾何魔法（像是畫出多邊形）

哲學衝突：數學是一個被我們發現的自然系統（綠色）或是我們產出的產物（藍色）？

學生原型：怪人、邊緣人、對數字著迷的人

衍生物類別：1/1（分靈）—通常派出多隻

對局型態：鋪場

Zymmot 是數學的學院。它教授許多不同以硬科學—那些大部分以數字為基底—為中心的課程（數學、物理、工程、經濟等），並教導以公式和幾何為基底的魔法。這是會利用自然系統的魔法，通常利用形狀作為表達的方式。幾何學魔法大多建立在成長上，並透過重複相同的動作產出更大的系統以獲得優勢。

系列機制

在我們進到機制之前，讓我先來解釋一開始被我很快帶過的一句話。斯翠海文的重點在於證明我們可以創造一個跟拉尼卡有著不同特性的雙色色組系列。我們了解到玩家們有多麼喜歡多色色組，而兩個顏色的組合顯然是最容易設計的。雖然玩家並不排斥時不時回頭造訪拉尼卡，我們並不希望那是在想做雙色色組時唯一的解決辦法。斯翠海文其中一個很重要的目標是試圖去展示其他可以完成這件事情的方式。 這裡包含兩個重要的部分。第一部分是讓色組有自己的特性，那包含了製作一些像是會著重在衝突上而非重疊部分的東西，並尋找不同機制上執行的方式。第二部分是重新思考整體的架構。確實，在色組設計上打安全牌就是給每個色組自己的關鍵字，但那並非是唯一的做法。斯翠海文是一個有更為一致中心主題的色組系列（在意咒語），這讓我們能有一些適用於所有色組的機制。能夠運作的方式是確保每個色組都能用一個能搭配自己主題的方式來使用機制。 我們在探索設計中探索了一些在意咒語的方式，但很快就發現想要的基本上就是瞬間/巫術落。瞬間和巫術不是會待在戰場上的永久物，能在機制上在意它們的方式也少得多。同時，這是一個可以放在永久物上讓它們在意瞬間和巫術的異能。加上「複製」從一開始就是設計的一部分，我們知道在限制賽中要有足夠的瞬間和巫術早晚會變成問題，所以希望這個機制會計算所有可以算進去的東西。對了，一些早期的設計包含了更多複製的成分。 為了支持這個新的色組架構，展示每個學院怎麼以不同的方式來使用這個機制是很重要的。我認為最後的成品在讓不同顏色以不同方式在意咒語這件事情上有很好的表現。

為了區分這個系列跟拉尼卡—且不使用每個色組分配一個關鍵字的方式，斯翠海文有著可以延伸到全部五個色組的機制，但每個學院用起來的方式都不同。這個系列的機制是：

咒藝（Spellcraft）（每當你施放或複製瞬間或巫術咒語 . . . )

Reckless Tremormancer

2紅

生物～人類/祭師

2/2

咒藝– 每當你施放或複製瞬間或巫術咒語，～牌名～對每個生物造成 1 點傷害。

咒藝是一個放在永久物上的異能關鍵字，並會在當瞬間或巫術被施放或複製時觸發。每個學院是這麼使用它的：

[Shadix] – 在這個學院裡，咒藝的效應是小型漸進式的生物加大咒語，並會在特定生物上變得十分積極。瞬間和巫術能幫助你維持快攻的威脅，這個學院喜歡看到你在同一回合裡施放多個低費的瞬間或巫術。

[Mithren] – 在這個學院裡，咒藝的效應不會疊加，所以不鼓勵在單一回合裡施放多個小型的瞬間及巫術，而是獎勵多個回合間更加一致的行為。它也有一些會獎勵你施放大型咒語的效應。

[Ravona] – 在這個學院裡，咒藝的效應通常會讓你獲得生命（以利用這個學院「在意生命」的主題），並讓你永久地擴張永久物或資源。

[Primald] – 在這個學院裡，咒藝傾向更為防禦且控制的效應。在一些較高的稀有度上，它們也會利用學院與墳墓場的連結，且有時會把東西從墳墓場移回玩家手上。

[Zymmot] – 在這個學院裡，咒藝的效應傾向支持學院聚積生物並擴張的主題，也有通常在你有更多生物時更強力的效應。

別錯過第二部

我們今天已經來到了字數上限，下週你們將會看到洞察設計檔案的的第二部，我會告訴你們洞察設計裡的其他元素，也包含了一些沒能進到最終系列的機制。一如往常，我很想知道你們對於這份檔案、這篇專欄或是斯翠海文整體的想法。你可以寫 email 給我，或是透過我的社群媒體帳號（Twitter、Tumblr、Instagram 和 TikTok）與我聯絡。

下週回來跟我一起看第二部。

在那之前，希望你們喜歡這樣一窺幕後的方式。