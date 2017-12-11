我在前兩 週分享了不少Unstable的個別牌張故事。我還有更多故事要說，所以這表示我們今天要看第三部！

Krark's Other Thumb

我在秘羅地設計了一張叫做Krark's Thumb的牌，讓玩家可以得到更佳的丟硬幣結果。

開發擔憂這張牌以複數出現的結果，所以詢問我們是否能將它改為傳奇。我說沒問題。所以它就從鬼怪大拇指變成Krark's Thumb。它也在內部導致了許多Krark的另一個拇指發生了什麼事的笑話。我們有實際考慮過是否要讓玩家能同時在戰場上操控兩個，但這會讓丟硬幣的結果太容易變成你想要的，我們也不想要讓丟硬幣決定遊戲的勝負，所以我們將它設定為普通的傳奇神器。

快轉到Unstable的設計。我們決定使用一個丟骰子的主題，而我也想加入一些牌張來操作丟骰子的結果。我在開會時提到我想要個像是Krark's Thumb的東西，但卻是給骰子用的。我在兩秒鐘之後驚覺，並開始大喊「Krark的另一個拇指！Krark的另一個拇指！」

這張牌的另一個問題就是我想要它的稀有度不高讓它能在限制賽中有些影響力，但它如果要是Krark的另一個拇指的話，它就必須要是個傳奇。我思考了許久，並且終於決定稀有度比非普通的傳奇牌張更重要。（我們偶爾還是會這麼做，不過只有當傳奇在系列中是個比較大的要素時才會。）

Masterful Ninja

你會在這些故事中看到一個一直出現的主題。我們在之前的機飛系列中做了一個蠻成功的東西，所以我在Unstable中設計了有點類似卻有點不同的新東西。以Masterful Ninja這個例子來說，它的前身就是這張牌：

Yet Another Æther Vortex是我在機飛版第二代中最喜愛的牌。它可以做一些很酷炫的事情，但卻又非常古怪導致黑邊的規則無法管理它。這張牌非常受歡迎，也是我最常被問到的牌，所以我決定設計一張新的。

Yet Another Æther Vortex讓一張牌可以同時出現在兩個區域，即牌庫和戰場上。我是否有辦法再做一次，但這次卻是使用不同的兩個區域呢？我想要其一是戰場，因為那畢竟是最多事情發生的地方。我最後獲得了兩個選擇：手牌或是墳場。我兩者都設計了。墳場那個後來變成了Over My Dead Bodies，所以Masterful Ninja就成為我的「同時處於兩個區域」的牌張了。

什麼樣的牌張能同時待在手牌裡又出現在戰場上呢？大概是非常鬼鬼祟祟的東西。忍者如何？我們決定將「同時在戰場上」效應改成玩家能輕易達成的事，所以我們將它改為展示觸發。很酷的一點就是，在你第一次這麼做之後嚇到人的效果就沒了，所以這個展示費用還是有點意義。

我們將它做成1/1並且給了它一個灌大的異能，這樣如果你要它更大的話你就得灌些魔法力給它。我們同時也給了它敏捷讓你能在展示它的回合攻擊。我們在測試過後發現這張牌能提供許多平常無法在黑邊對局中看到的有趣時刻。

Modular Monstrosity

這張牌的出現是因為我對於以增加生物關鍵字的方式組建自己神器生物這個點子感到有趣。我第一個碰到的問題是，我們可以選擇哪些關鍵字呢？由於這是個機飛系列，為何不把範圍放寬成全部的關鍵字呢？在我們的第一個測試裡，我的對手使用這張牌並說出了劇毒10。好吧，我們需要更多的限制。改成曾出現在生物牌張上的關鍵字如何？你可以說劇毒1（Virulent Sliver）或是蠻化10（Colossus of Akros），而不能是劇毒10。這會需要一些魔法風雲會的知識，，而這也是我在機飛版（Squirrel Farm）和機飛版第二代（My First Tome）曾經使用過的方法，但只有在你想非常有效率的時候才會這麼做。飛行和先攻也是很有效的。

Modular Monstrosity最早的版本會讓你在回合開始時加上關鍵字。你可以在每個回合加上另一個關鍵字。在測試時這非常的耗時，因為我們都想要最佳化自己的選擇。我在借用了之前嘗試的碼錶機制（請看上週的Hot Fix來理解更多）並加上了一個五秒的限制之後解決了這個問題。最好快速說出異能名稱，要不然你就會失去Monstrosity上的所有異能。

我們後來發現每個回合增加一個異能有點太多了，所以決定更改觸發。與其讓你觸發它，如果是你的對手做了什麼來觸發它呢？這會讓它發生在你沒有預料到的時候，並且增加一點戲劇性。

最後一個要解決的問題就是，我們發現對這張牌有經驗的玩家會列出一個他們每次都照順序使用的清單。我們要如何不讓玩家這麼做呢？解決方法有點荒謬，但這就是銀邊系列的好處。原本的設計讓你不能使用該對局曾經說出的異能。我們將它改為當日曾經說過的異能。這讓你要更有創意，因為你每次在對局中使用它都得嘗試不同的策略。

如果你有使用Modular Monstrosity的話，我建議你將使用過的異能都寫在紙張上作為紀錄。

Rules Lawyer

這系列裡最具爭議性的牌是那張？這張。許多人們試圖將它從設計和開發裡移除。這張牌是從名字開始的。我們喜歡它是個生物，但最大的問題是，「它能做什麼？」很明顯地，它必須要亂搞規則，但是哪些規則呢？所以我們決定前往源頭並且詢問（當時的）規則經理Matt Tabak。我們說我們想要Rules Lawyer移除一個遊戲中的規則。哪個規則會造成最大的混亂呢？

Matt的回答是「規則 704」。他在說出這答案的時候臉上還掛著邪惡的微笑。設計團隊並沒有將完整規則倒背如流，所以我們詢問「規則704是什麼？」Matt則是回答「依狀態而生的動作」。我們查詢了該規則並且試圖理解所有的分支。基本上，它是個更瘋狂的白金天使。如果你操控了Rules Lawyer，那你就不會輸、你的生物不會死去，而且一堆通常會阻止你做一些奇怪事情的規則也不會發生。這裡的訣竅是，我們必須要確保Rules Lawyer並不會影響自己，這樣對手才解的掉它。

我們決定這張牌應該列出一些，而不是全部，失去規則704所會影響的事物（它無法列出所有—不過我在FAQ裡還是列出了所有的影響就是）。我們喜歡它有渺小、多字的敘述，因為這也是笑話的一部分。我們製作了這張牌並假設我們已經完工了。

人們偶爾會偷看檔案並且常常留下像是「真的嗎？」的評語。這是張會做古怪事情的古怪牌張，但我認為它的風味很棒，同時也是我想要在Unstable裡少量做的東西。

然後在開發時，魔法風雲會的資深品牌經理，同時也是讓這個計畫成真的Mark Purvis（請見我第一篇的Unstable設計故事）加入了團隊，並且在看到這張牌的瞬間恨透了它。他在開發期間全程都想做掉它，但是我每次都會找到盟友來幫我拯救它。它實際上出入了檔案許多次，但是當塵埃落定時它還是留在檔案裡。我們後來做了它的特卡給裁判。

Shellephant

這張牌原本是張黑邊，叫做象龜的牌。我甚至不記得是哪個系列－有段時間了。它是個可以獲得-2/+1直到回合結束的藍色普通3/3。

象龜從原本的系列中被移除了，但是我一直都很喜愛它的概念。當Unstable到來時，我決定是該時候將象龜帶回來了。由於這是個機飛系列，我更惡搞了它能在大象和烏龜之間變化的能力。我很高興終於能看到象龜的推出。

Spike, Tournament Grinder

我在開始設計Unstable之前還有很多事情不知道，但我確定的事情之一就是得為史派克設計一張牌。

我們已經在機飛版中做一張牌給提米，以及在機飛版第二代中做了張給強尼，所以這應該是毫無疑問了。這張牌是由Dan Emmons在蠻早時期設計的（嗯，大概是前兩年的時候）。我們喜歡非瑞克西亞魔法力結合Burning Wish來找出禁或限牌。開發微調了數值，但是這牌張在初始的設計之後就沒改變過了。

我最喜歡的和史派克有關的故事是發生在開發的測試裡。我在牌池中拿到它，所以將它放進套牌裡。我抽到並且施放了它，然後發現我需要一張禁或限牌。所以我快速地跑到存放所有R&D牌張的櫃子前，但那些最強力的東西早就不見了，所以我正在想哪些牌還實際地留在櫃子裡。

然後我想起當傳承剛推出時，當時的規則說所有的傳奇生物都是限牌。我找出了傳承的盒子，裡面大多是一些這些年來沒消失到套牌中的低強力度普通或非普通牌，並找到了這張牌：

我抓了這張牌，施放了它，並且靠它贏得了對局。Mark Purvis對此感到非常的尷尬，所以帶了盒From the Vault: Exiled給我做為以後的測試之用。

Super-Duper Death Ray

在奧德賽設計時，我想到了一個很酷的點子。我設計了一個帶有踐踏的直擊咒語。這點子非常簡單。你會對一個生物造成5點傷害，然後多的就會直接踐踏到它的操控者身上。這張牌後來變成這樣：

和我一開始想的不太一樣。我後來發現，踐踏在規則中的寫法讓它不能出現在直擊咒語上。我在黑邊系列中嘗試了許多次，但它們都沒有我想要的優雅。

當機飛版第二代推出時，我發現我錯失了設計帶有踐踏的直擊咒語的時機。我單純是忘記了，所以我發誓如果我要設計第三個機飛系列我就會包含它。而我也的確這麼做了。

Sword of Dungeons & Dragons

這張牌一開始只有名字。我們一直在談論要做個像是秘羅地和秘羅地創痕環境來的OX劍循環，所以我們開始寫下覺得好笑的各種名字。其中之一就是龍與地下城之劍。我們一直在談論要在某個時間點致敬威世智的另一個著名遊戲，所以我們設計了一張牌，並打算和龍與地下城的品牌團隊談談來獲得許可。

原來的版本很類似（結構和原本的循環一樣），但我們還是有些許的不同。首先，這張牌會丟三個六面骰（這是D&D角色創造最具指標性的部份，同時也讓我們使用六面骰，而這剛好也是這系列的主題之一）並派出一個眼魔衍生物。對於那些不熟悉龍與地下城的人，眼魔是個D&D特有的多隻眼睛飛行怪物。

由Raymond Swanland 作畫

魔法風雲會沒有任何眼魔，所以我很喜歡這個非常有D&D風味的想法。但是D&D團隊問我們是否能將它改成龍，因為這很明顯是他們遊戲裡最具指標性的生物（畢竟在名字裡出現）。我們將它改成金龍－真的是金色－所以它會和往常多少有點不同。他們也問我們是否可以丟20面骰，因為那是他們遊戲的另一個指標。

另一個改變是在插畫回來的時候發生的。原來的版本有反魔法師和僧侶保護。為了符合循環，我們必須要反兩種東西的保護，而使用兩個遊戲都有的生物類別看起來是個很理想的選擇。我們讓D&D團隊觀看插畫以確保他們對它很滿意（他們很滿意），不過他們說這些武器看起來比較適合浪客和僧侶，而不是魔法師和僧侶。我們於是更改了牌張來反映這點。

這故事的最後一點是在人們為HASCON製作牌張時發生的。他們想要每張牌都能提到一個不同的孩之寶IP，並發現龍與地下城之劍是個完美的搭配，所以他們詢問我們是否能包含它。我們說好。要注意的是HASCON版本在功能上不一樣，因為它有龍與地下城的浮水印，這表示它能以Watermarket施放但Unstable的版本卻不行。

Urza, Academy Headmaster

在大戰役環境的故事裡，傑拉爾德和克撒打了一場，而傑拉爾德則在最後把克撒的頭砍了下來。不過克薩並沒有立刻死亡就是了，他以一顆頭的狀態繼續維持了一段時間。雖然他最後還是死了，但是在機飛版第二代中，我決定探索他如果沒死，並以一顆頭的狀態活下來的喜劇可能性。

我認為克撒有許多資源，所以他才不會因為沒有身體而裹足不前。我們還有另一個笑話，其中一個角色將自己從自己的插畫中撕出而我們也想將它顯示在另一張牌上。是什麼會讓它想要將自己撕出來呢？如果它是去很棒的地方呢？我也使用了許多神器都是克撒創造的這個笑話，所以如果克撒有個很棒的按摩浴缸呢？誰不想將自己從插畫裡撕出來跳進按摩浴缸裡啊？然後當然地，克薩也會在那裡享樂。我想要只剩一顆頭的克撒能快樂地過活。

快轉到Unstable設計。我知道我想要一個機飛鵬洛客。設計新機飛系列有趣的點是可以使用自從上次的機飛系列之後創造的新設計空間。其中之一正是鵬洛客牌。最大的問題是要挑選哪個鵬洛客。我有一些選項，但我因為某些理由傾向只剩一顆頭的克撒。第一，玩家想要一個克撒鵬洛客已經非常非常非常久了。第二，克撒是全五色的，而玩家也想要一個五色的鵬洛客非常非常非常久了。第三，人們常常會問我關於只剩一顆頭的克薩的事，所以我覺得如果不在Unstable包含他就會是我的疏忽。所以它就是我機飛鵬洛客的第一選擇。

最後的問題是，他應該要做什麼？我們從另一張牌上面得到了一個點子。在智慧手機到處都是的現在要上網是非常容易的。我喜歡這個你不知道這張牌到底能做什麼的想法。你必須要登入才能知道。這張牌會有點神秘，而我認為這也非常適合克撒。克撒是最神秘的人，所以這感覺是個很棒的風味搭配。而這就是大學院校長克撒的由來。

X

這張牌背後的想法是，我們想要它是個超級間諜。我們能做什麼古怪的事情來捕捉這點呢？我們想出的點子是讓這張牌滲透你對手的手牌。不過這到底是什麼意思？好，最明顯的是你會將它放進對手的手牌裡。第一，它會和你回報對手的手牌，所以他們必須要展示手牌。另一個酷炫的事情就是讓它可以施放對手的手牌，所以我們也這麼做了。

第一次測試的時候，我將它放進對手的手牌裡而他就施放了它。唉呀。我們於是加上了對手不能施放或啟動這個生物的條件。第二個異能原本要你為這異能付費（起動費用比較低），但它會降低你實際施放牌張的次數，所以我們提高了第二個異能的費用，並讓你能不支付魔法力施放它。

X名稱的由來是因為Kelly發現雖然魔法風雲會（包含機飛系列）曾經使用過零個字母的名字（機飛版第二代的_____）和兩個字母的名字（機飛版的Ow），我們卻從來沒有做過一個字母的名字。X看起來是個完美的選擇。

最後一件事就是，我超愛我為這張牌寫的風味敘述但是空間不夠，所以我要首次跟你們說Ｘ的風味敘述：

X看到了目標（譯者註：原文X spots the mark為X marks the spot的變形）。

不穩定且準備好了

我今天的故事就這麼多了。我希望你們喜歡Unstable牌張的由來。如同以往，我很想聽聽回饋。你們可以直接寫電子郵件或是透過我的社交媒體帳號（推特、Tumblr、Google+，或是Instagram）來聯絡我。

這是我2017年新內容的最後一週。接下來的兩週將會是精選週，我會在其中和你們分享我最喜愛的專欄。我會在三週之後回來開始決勝依夏蘭的預覽。

直到下次，拜託、拜託、拜託你們務必要試試Unstable。它真的是個很有趣的系列。