Un problema técnico afectó el contenido del set Valentine's Day 2021. Si compraste la versión foil o no foil del set o el Bundle Smitten Superdrop, consulta el correo electrónico relacionado con tu compra y lee esta actualización para obtener más información.

El amor está en el aire y no lo decimos solamente por nuestra mezcla propia de perfume y colonia. Te hemos encontrado un gran partido: las encantadoras cartas de nuestro nuevo superset. Cada set aporta un montón: gigantes, cartas de San Valentín, hadas, metal y más gigantes. ¿Por qué no le echas un vistazo? El amor verdadero podría estar al alcance de un clic.

Echa un vistazo a las cartas de más abajo y únete a nosotros en secretlair.wizards.com del 12 al 21 de febrero para pedir por anticipado cada set del que te enamores.

Faerie, Faerie, Faerie Rad

Solo disponible en versión foil

Contenido:

1 Glen Elendra Archmage foil con arte alternativo sin borde

1 Mistbind Clique foil con arte alternativo sin borde

1 Spellstutter Sprite foil con arte alternativo sin borde

1 Vendilion Clique foil con arte alternativo sin borde

Precio:

Foil: $39.99/€44.99*/£39.99*

*IVA incluido

¿Crees que son hadas normales? ¡De eso nada! Mientras que la mayoría de las hadas simplemente revolotean, solo estas pueden llegar hasta el cielo. Con una paleta de colores arcoíris espectacular al estilo de los años 90, cada hada foil destaca por un arte increíble de Maria Abagnale, Jen Bartel, Rian Gonzales y Maria Poliakova. ¿No te gusta su estilo? Pues díselo a sus manos, porque sus antenas no te escuchan.

The Unfathomable Crushing Brutality of Basic Lands

Disponible en versiones foil y no foil

Contenido:

1 Plains con arte completo

1 Island con arte completo

1 Swamp con arte completo

1 Mountain con arte completo

1 Forest con arte completo

Precio:

No Foil: $29.99/€34.99*/£29.99*

Foil: $39.99/€44.99*/£39.99*

*IVA incluido

Somos Secret Lair y estamos aquí para enseñarte lo que significa ser brutal de verdad. ¿Crees que las criaturas son brutales? Pues no son nada. ¿Te piensas que los matacriaturas son más brutales? Eso es cosa de críos. Solo hay un tipo de cartas que son brutales de verdad: las tierras básicas sí son puro metal. Échales un ojo a estas tierras básicas con arte completo de Mark Riddick y entérate de que no tienes ni idea de lo que es la brutalidad. Mark sí que controla. Con estas tierras en tus manos, tu educación podrá empezar. Prepárate para volver a nacer…

Valentine's Day 2021

Disponible en versiones foil y no foil

Contenido:

1 Boros Charm sin borde

1 Gisela, Blade of Goldnight sin borde

1 Goblin Rabblemaster sin borde

1 Heliod, Sun-Crowned sin borde

1 Monastery Swiftspear sin borde

1 Goblin Token

Precio:

No Foil: $29.99/€34.99*/£29.99*

Foil: $39.99/€44.99*/£39.99*

*IVA incluido

Este año, en Secret Lair solo tenemos una pregunta para ti: ¿quieres ser nuestra pareja? No nos queda chocolate porque ya nos lo hemos zampado todo, pero tenemos unas preciosas cartas de San Valentín con unas encantadoras ilustraciones de Brandi Milne. Estas cartas rojas y blancas (colores que, al mezclarlos, nos dan el rosa) darán un toque romántico a tus juegos y, aunque extinguirán los totales de vidas de tus oponentes, encenderán la chispa en sus corazones.

Showcase: Kaldheim – Part 1

Disponible en versiones foil y no foil

Contenido:

1 Frost Titan resaltado

1 Primeval Titan resaltado

1 Uro, Titan of Nature's Wrath resaltado

Precio:

No Foil: $24.99/€29.99*/£24.99*

Foil: $34.99/€39.99*/£34.99*

*IVA incluido

Los bosques de Littjara suelen ser tranquilos y pacíficos, pero hoy vibran y tiemblan como una secadora a máxima potencia. No son los metamorfos quienes hacen que los árboles parezcan sillas de masaje: es el mayor ejército de gigantes que nunca se ha visto en Kaldheim. Pisotea a tus oponentes con estos titanes verdes y azules que lucen el marco resaltado exclusivo de Kaldheim e ilustraciones realizadas por WolfSkullJack, Christopher Lovell y Richard Luong. ¡Son grandes, son duros y son un peligro para todos los demás!

(Note: We are planning an upcoming B&R announcement. In that announcement, we plan to ban Uro, Titan of Nature's Wrath in Pioneer, Modern, and Historic. Additionally, we are continuing discussions about doing the same in Legacy. While we are still working internally on the larger B&R announcement for that week, we wanted to share this information ahead of this sale.)

Showcase: Kaldheim – Part 2

Disponible en versiones foil y no foil

Contenido:

1 Grave Titan resaltado

1 Inferno Titan resaltado

1 Kroxa, Titan of Death's Hunger resaltado

Precio:

No Foil: $29.99/€34.99*/£29.99*

Foil: $39.99/€44.99*/£39.99*

*IVA incluido

Los océanos de brea ardiente de Immersturm están agitados, estallando y burbujeando como..., bueno, como la brea caliente, solo que mucho más de lo habitual. Tres inmensas figuras emergen de las profundidades y arrojan a los demonios de una embarcación al mar abrasador (no te preocupes, eran unos malnacidos). En Kaldheim hay gigantes, pero ninguno del calibre de estos. Pisotea a tus oponentes con estos titanes negros y rojos que lucen el marco resaltado exclusivo de Kaldheim e ilustraciones realizadas por DZO, GodMachine y Dibujante Nocturno. ¡Son grandes, son duros y son un peligro para todos los demás!

Smitten Superdrop: All-Our-Love Bundle

El Smitten Superdrop tiene un montón de sets que te encantarán. Si tu pasión por Secret Lair no tiene barreras, lo ideal para ti es el All-Our-Love Bundle. Dentro encontrarás una unidad de cada set del Smitten Superdrop, tanto en versión foil como no foil (según corresponda). Si no quieres perderte nada, no dejes escapar esta colección de nuestros amores.

Contenido:

1 Faerie, Faerie, Faerie Rad

1 Showcase: Kaldheim – Part 1

1 Showcase: Kaldheim – Part 1, edición foil

1 Showcase: Kaldheim – Part 2

1 Showcase: Kaldheim – Part 2, edición foil

1 The Unfathomable Crushing Brutality of Basic Lands

1 The Unfathomable Crushing Brutality of Basic Lands, edición foil

1 Valentine's Day 2021

1 Valentine's Day 2021, edición foil

Precio: $259.91/€294.91*/£259.91*

*IVA incluido

Ahorras: $50/€60/£50!