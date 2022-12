Fecha del anuncio: 24 de abril de 2017

Estándar:

Sin cambios

Modern:

Sin cambios

Legacy:

Trompo adivinador del sensei queda prohibido.

Vintage:

Sonda gitáxica queda restringida.

Borbotón queda restringido.

Fecha de entrada en vigor: 24 de abril de 2017

Fecha de entrada en vigor en Magic Online: 24 de abril de 2017

La lista de todas las cartas prohibidas y restringidas de cada formato está disponible aquí.

Siguiente anuncio de cartas P&R: 14 de junio de 2017 (la fecha de entrada en vigor de este anuncio será el 19 de junio, tras el Grand Prix Las Vegas)

Con el Pro Tour de Amonkhet asomando en el horizonte, I+D se reunió a principios de mes para debatir sobre el estado de varios formatos, incluido Estándar. Antes de nada, hablemos sobre los cambios.

En Legacy, el mazo Miracles, que se centra en combinar Contrapesar y el Trompo adivinador del sensei para controlar lo que el oponente puede o (sobre todo) no puede resolver, ha sido la mejor baraja del formato desde hace un tiempo. Esperábamos que esto cambiara con el paso del tiempo, pero no ha sucedido. Eso no tendría por qué bastar para prohibir una carta del mazo, pero el Trompo adivinador del sensei presenta su propia serie de problemas, que están relacionados con la conclusión puntual de los enfrentamientos en el entorno competitivo. La necesidad de activar repetidamente el Trompo para usarlo hace que los enfrentamientos se ralenticen y provoca retrasos en los torneos. Esta razón, junto con el poder del mazo Miracles, nos ha llevado a adoptar medidas contra esa carta. Por tanto, el Trompo adivinador del sensei queda prohibido en Legacy.

En Vintage, el metajuego ha experimentado cierto estancamiento y los mazos basados en el Mentor del monasterio se enfrentan a su mayor depredador, las barajas Workshop. Parece que el problema principal radica en el predominio de los hechizos de robo gratuitos que permiten al mazo Mentor ahondar en su biblioteca sin pagar maná mientras crea una multitud de fichas. Creemos que restringir esos hechizos de robo gratuitos (más la información perfecta que proporciona la Sonda gitáxica) debilitará notablemente a las estrategias basadas en el Mentor del monasterio. Esperamos que la limitación de los hechizos "gratuitos" en el mazo Mentor reduzca la presencia de los efectos similares a la Esfera de resistencia de la baraja Workshop y que eso diversifique el metajuego.

Cabe destacar que Legacy es actualmente el único formato competitivo en el que no hemos tomado medidas contra la Sonda gitáxica. Hoy en día, nuestros datos no indican que sea necesario hacerlo en Legacy, y examinamos todos los formatos individualmente.

En Modern, Death's Shadow continúa siendo el mejor mazo, pero la tecnología como Condenar está empezando a emerger y parece que el formato está seguro ahora mismo. La diversidad de mazos es buena, aunque estamos atentos al equilibrio entre los colores. Si detectamos un cambio viable en la lista de cartas prohibidas que habilite más mazos en el futuro, lo estudiaremos cuando otros formatos tengan necesidades menos apremiantes.

Respecto a Estándar, como dijimos en el anuncio de cartas prohibidas y restringidas anterior, continuamos vigilando de cerca el formato, sobre todo la interacción entre el Felidar guardián y Saheeli Rai y el dominio de los mazos Mardu que hacen uso del Corazón de Kiran. No hemos presenciado el movimiento en el formato que esperábamos ver en los Grand Prix de la segunda mitad de la temporada, pero creemos que necesitamos seguir reuniendo información. En concreto, tendremos el ojo puesto en la influencia de Amonkhet en el Pro Tour. Amonkhet contiene diversas cartas interesantes y poderosas tanto de estilo proactivo como reactivo, así que el panorama puede cambiar mucho con la llegada de esta colección. No queremos prohibir cartas que al final quizá no sean problemáticas ni crear un problema potencialmente mayor debido a la falta de información, lo que sería aún peor. Necesitamos dar rienda suelta a los jugadores en este formato y esperar que las cosas vayan por el buen camino, un desenlace que consideramos posible. Sin embargo, si eso no llegase a ocurrir, volveremos a evaluar la situación algunas semanas después del Pro Tour.

—Aaron Forsythe

Director senior de diseño, I+D de Magic: The Gathering