¡Hola a todo el mundo! Gavin Verhey al habla. Hace un par de semanas, el comité de reglas de Commander cedió a Wizards of the Coast la gestión del formato Commander. Si quieres conocer los motivos de este traspaso, entre otras cosas, consulta nuestro artículo y la sucesiva transmisión de WeeklyMTG.

Esta situación no tiene precedentes, así que quiero dar las gracias a todo el mundo por su paciencia mientras sopesábamos cómo tomar el relevo. Sé que muchos no pueden esperar más, por lo que hoy comentaré cuál es la situación actual y qué nos depara el futuro.

Cuando empecé a jugar a Commander, una de las cosas que me sorprendió es que era un formato muy centrado en su comunidad, con mucha presencia en casas y en noches de juego con amigos. Es un formato que surgió de la comunidad, por lo que es absolutamente esencial que las decisiones que afectan a Commander siempre tengan en cuenta a la comunidad de jugadores de Magic de todo el mundo.

Tengo muchas ganas de presentarte a la junta del formato Commander. Hace un par de semanas, durante la transmisión en directo, dejamos caer un par de cosas y desde entonces pudimos darles forma.

Así que, ¿qué es, cómo funciona y quiénes la componen? ¡Te lo cuento!

Formación de la junta del formato Commander

Como ya mencioné, es esencial que la comunidad sea el centro del formato y, con este fin, reunimos a un grupo de personas de la comunidad para estar al mando de Commander: la junta del formato Commander (JFC).

Está inspirada en la junta del formato Pauper que, si no la conoces, es un grupo que anunciamos a principios de 2022 compuesto por personas de todo el mundo. Trabajamos codo con codo para supervisar el estado de Pauper, sugerir cambios y debatir sobre cosas como cambios en las listas de cartas prohibidas. Creo que funciona muy bien y quisimos seguir este ejemplo para hacer lo mismo con Commander.

Aunque se parecen, estas juntas no son exactamente iguales. Por ejemplo, a diferencia de Pauper, Commander ya contaba con dos grupos que lo gestionaban: el comité de reglas de Commander y el grupo asesor de Commander (GAC). Estos grupos hicieron todo lo posible para que Commander se mantuviera fiel a su visión y su espíritu originales. Para mí era importante recoger este testigo, sobre todo durante la transición.

Al crear este grupo, lo primero que quisimos hacer fue ofrecer un puesto a todos los miembros del comité de reglas de Commander o el GAC. Para mí, contar con estas personas era esencial.

Además de esos grupos, también quisimos incorporar nuevos puntos de vista. Magic es un juego diverso y global, y Commander es especialmente popular, con jugadores que disfrutan de él por distintos motivos. Quería que también formasen parte de esta junta jugadores de otros lugares con distintos niveles de preferencia por Commander. De este modo, contamos con perspectivas de distintas partes del mundo y de todo el espectro de jugadores de Commander, desde los que prefieren mazos extremadamente casuales hasta los jugadores de cEDH (Commander competitivo).

Es un grupo amplio que, durante su primer año, contará con diecisiete miembros. Dentro de nada los presentaré, pero antes tengo más cosas que comentar; en concreto… ¿De qué se encargará este grupo?

El objetivo de la junta del formato Commander

Este grupo colaborará con los equipos de diseño y otros departamentos de Wizards para expresar su opinión y dar forma a la experiencia de Commander. Tendremos un grupo de Discord donde iremos debatiendo sobre el formato a lo largo de cada semana.

En gran parte, yo dejaré temas sobre la mesa que estemos barajando en Wizards para conocer su opinión. A largo plazo, espero que estas personas informen de tendencias que vean o de alguna preocupación de la comunidad para que podamos debatirlas en grupo. La idea es que nadie esté por encima de nadie. Estarán al tanto de lo que estamos preparando y podrán decir la suya o hacernos saber si deberíamos prestar más atención a algo en concreto.

También quiero hacer especial hincapié en una cosa: Commander es un formato fantástico que creció durante años bajo la gestión de la comunidad y queremos que siga siendo así. Wizards no pretende llegar y hacer un montón de cambios, y no creo que la junta del formato Commander tenga eso en mente tampoco.

Uno de mis objetivos principales es que cada anuncio importante que vaya a hacer Wizards sobre Commander pase antes por este grupo. Por cierto, uno de ellos es este mismo artículo: ¡lo primero que hicimos en la junta fue revisarlo! Queremos escuchar a los jugadores de la comunidad de todo el mundo que están en contacto con el formato, pues cada uno tendrá un punto de vista único. Esto no implica que vayamos a consultar con ellos todas y cada una de las cartas de una colección (aunque es posible que compartamos con ellos cartas o mecánicas para que nos digan qué les parecen), sino que queremos debatir con ellos todo lo que pueda afectar al formato y que tengamos pensado hacer o probar.

También creo que es importante que quede dicho (y esto también lo compartí con la junta) que no espero que estemos todos de acuerdo en todo. Conseguir que diecisiete jugadores de Commander se pongan de acuerdo en algo no es moco de pavo, y elegimos a estas personas en concreto en parte porque tienen opiniones distintas. En definitiva, tanto yo como los otros diseñadores de Wizards tendremos la última palabra, pero en la mayor parte de los casos se hará lo que la mayoría de la junta decida.

Con este objetivo en mente, también informé a los miembros de la junta de que no solo queremos que expresen sus opiniones de manera pública, sino que es algo que les animamos a hacer. Están aquí porque forman parte de la comunidad y es importante que puedan ser sinceros; no deberían sentirse obligados a defender decisiones de la junta ni de Wizards of the Coast. No quiero que sientan que deben hablar o actuar en contra de su voluntad. No pasa nada porque expresen sus opiniones en público. Tampoco pasa nada si alzan la voz en desacuerdo ni si hay decisiones que tomemos que les parezcan mal y quieran decirlo públicamente. Dado que Wizards toma las decisiones, si eso genera frustración en el público, el enfado debería dirigirse a Wizards, no a los miembros de la junta. Además, muchos de los miembros son creadores de contenido y es importante, tanto para nosotros como para ellos, que puedan estar en desacuerdo y expresar opiniones diferentes en sus propios canales de comunicación.

Este primer grupo de la junta del formato Commander firmó un acuerdo de colaboración de un año. Commander es un formato en constante cambio y de la comunidad surgen voces distintas y nuevas cada poco tiempo así que, aunque la junta está compuesta por gente de todo el mundo, me gustaría que más gente con distintos trasfondos se unieran a ella. Por lo tanto, cada año habrá personas que se vayan y otras que se unan, mientras que otro grupo se mantendrá. Esto hará que cada año la gente vaya rotando y que así tengamos una buena mezcla de personas que se quedan y nuevas voces que representan a la comunidad. Esta rotación se producirá más o menos entre mediados de octubre y principios de noviembre.

Cabe decir que es muy probable que la cantidad de personas en la junta se reduzca tras la primera rotación. Diecisiete personas más yo formamos un grupo enorme. Durante el primer año necesitaremos mucha gente para evaluar la situación, así que me alegra contar con la experiencia y los pares de ojos adicionales, pues es esencial ser coherentes con el espíritu de Commander durante esta transición.

Dado el ámbito del trabajo en el formato más popular de Magic y la importancia del debate, queríamos asegurarnos de que estos individuos no fuesen solo voluntarios, así que todos los miembros de la junta serán remunerados por su trabajo.

¿Qué le depara el futuro a Commander?

Ahora que ya tenemos la junta, ¿con qué nos pondremos manos a la obra?

Quizá recuerdes el sistema de grupos que mencionamos anteriormente, en el artículo inicial y en la transmisión de WeeklyMTG. En Wizards estuvimos dándole vueltas a muchos de sus comentarios y les estamos enormemente agradecidos. Tenemos algo entre manos que queremos probar.

Sin embargo, aunque esperaba poder tener algo para poner a prueba durante la MagicCon: Las Vegas este fin de semana, para mí es fundamental no dejar de lado a la junta en una cosa tan importante como esta, y lo digo con la mano en el corazón. Así que, en lugar de meter prisa ahora y probar el sistema en la MagicCon, prefiero darle tiempo a la junta para que reflexione sobre él, dé su opinión y lo vayamos puliendo. Podría ser algo tan sencillo como unos retoques o algo tan complejo como cambiarlo todo según lo que crean que es mejor. Cuando esté listo lo compartiremos con la comunidad, pero nuestro objetivo será ponerlo a prueba en un evento próximo. De todas formas, cuando sea oficial, ten por seguro que todas estas mentes pensantes de Commander habrán trabajado en él y habrán debatido sobre él.

Por si acaso, dejo clara una cosa del sistema de grupos: es totalmente opcional y el objetivo es que te ayude en tus juegos, como si preguntaras “¿De qué nivel es tu mazo?”, pero de forma más concisa. Es útil, pero para mucha gente la experiencia de Commander será exactamente la misma.

Tras acordar el sistema de grupos y hacer algunas pruebas, espero que podamos centrarnos en evaluar la lista de cartas prohibidas. Para que nadie se haga ilusiones, no creo que se vayan a producir cambios antes de principios del año que viene, como pronto, y avisaremos con antelación. Como dijimos anteriormente, no esperamos prohibir ninguna carta durante esa evaluación.

Algo importante que se recalcó en las conversaciones que tuve y en los comentarios que me llegaron es que Commander evoluciona lento. No se trata de un formato que necesite cambios importantes ni una supervisión constante como los formatos competitivos. Así que, aunque hay cosas que queremos retocar y analizar entre todos durante esta transición, nos tomaremos nuestro tiempo para hacer las cosas bien. No queremos cambios todo el tiempo. La estabilidad es uno de los aspectos que hace que Commander tenga tantos fans. Hoy quiero centrarme en la comunicación para que sepas qué nos depara el futuro.

Presentación de la junta

Y… ¿quiénes componen la junta? Algunas caras ya son conocidas. Otras no te sonarán de nada. ¡Vamos a presentar a los diecisiete miembros!

Attack on Cardboard (@AttackOnCards) Oriundo de Victoria, Australia, Attack on Cardboard es una de las incorporaciones a la junta que sigue la estela de los otros jueces que trabajan en Commander. De hecho, no es solo juez, sino que tiene un canal en el que explica las interacciones de cartas y normas para enseñar a jugar a Magic e intentar hacer que las reglas sean más accesibles. Aunque juega a varios formatos, Commander es al que dedica la mayoría de su tiempo libre de Magic. De hecho, cuando lo llamé para ofrecerle el puesto, me dijo que estaba deseando que llegara el fin de semana para pasárselo jugando a Commander en la PAX de Australia. Además de saber explicar las cosas en detalle y preocuparse por los nuevos jugadores, tiene un punto de vista analítico y estoy deseando que rumie acerca de lo que la junta ponga sobre la mesa.

Bandit (@BanditMTG1) Si no eres de Europa quizá ni te suene Bandit, pero los franceses sabrán muy bien quién es: una de las voces más importantes de la comunidad de Magic francesa centrada en Commander. Su canal de YouTube es variado y tiene desde debates hasta partidas de Commander. Tuve la oportunidad de hablar con él en persona en el CommandFest de Annecy del año pasado y me sorprendió cuánto sabía de Commander y su perspectiva sobre el formato. Me alegra mucho tenerlo en representación de la comunidad francesa.

Benjamin Wheeler (@BWheelerMTG) Tal vez ya conozcáis al titán canadiense Ben Wheeler de sitios como LoadingReadyRun, su pódcast con Shivan Bhatt, Shivan and Wheeler Love Magic, o incluso como una de las personas encargadas del formato Canadian Highlander. Además de su sentido del humor y sus conocimientos de cartas extrañas de Magic, no solo conoce bien el juego, sino también cómo crear formatos y comunidades, habilidades que le vendrán de perlas al equipo.

Charlotte Sable (@Jaqalyte) Desde Finlandia, Charlotte lleva años siendo jueza de Magic y conoce el juego del derecho y del revés. Tocó una carta de Magic por primera vez en 1994 y es una parte importantísima de la comunidad de jueces de Magic. Incluso tiene una longeva cuenta de Tumblr en la que la gente le puede preguntar sobre las reglas. Como conoce el formato desde hace mucho, vio cómo fue evolucionando. Esto, junto a su ojo para los sistemas, la hace una gran incorporación. Me alegro de poder contar con ella, y espero que ponga a prueba todos los sistemas de emparejamiento.

DeQuan Watson (@Powrdragn) Si crees que hice de todo en la comunidad de Magic, DeQuan me lleva muchísima ventaja. Hizo casi todo lo que puede hacer un jugador de Magic: propietario de una tienda, jugador competitivo, organizador de torneos, extrabajador de Wizards, streamer, redactor de artículos, por supuesto, experto en Commander y muchas otras cosas más. Esta variedad de perspectivas de DeQuan es muy valiosa y será muy útil para la junta. Vive en EE. UU.

Deco (@Deco_PDC) Para seleccionar a los nuevos miembros de la junta, hablé con muchos jugadores y tuve que investigar. Una cosa que tenía clara es que quería representación para cEDH. Cuando hablé con jugadores de cEDH sobre quién les gustaría que formara parte de la junta, siempre se repetía un nombre: Deco. Desde Brasil y con una voz que representa a su comunidad, Deco no solo aportará el punto de vista de cEDH (pues antes formaba parte del canal cEDH Brasil), sino también uno más casual: hace poco abrió un canal centrado en Commander en general, desde casual hasta competitivo, llamado Papo De Commander. Una de las cosas que más me gusta de Deco es que ayudó a organizar muchos eventos multitudinarios de Commander, incluso una variante barata con más de 200 jugadores para recaudar fondos. ¡No te puede amargar ver a gente jugar a Magic por una buena causa!

Greg Sablan (@GregorySablan) Originario de Guam, Greg lleva jugando a Magic desde Cuarta edición y casi diecinueve años ejerciendo como oficial de las fuerzas armadas de EE. UU., actualmente destinado en la República de Corea. Quizá lo conozcas como ThePaintersServant en Twitch. Entre otras cosas, se le da muy bien crear comunidades en internet, algo que este grupo agradecerá enormemente. Cofundó la alianza de jugadores militares de Magic (AMMP, por sus siglas en inglés). Una historia que siempre me alegra el día: una noche fui a visitar a Sheldon Menery. Estábamos hablando del GAC y de sus fantásticos aportes. De la nada, va y me dice: “Una de las mentes pensantes de Commander que seguro que no conoces es Greg Sablan”. ¡Qué ganas de tenerlo en el grupo!

Ittetu (@Ittetu_) Aunque históricamente los formatos como Estándar y Modern fueron los más populares en Japón, Commander está creciendo muy rápido, e Ittetu fue una de las personas que aprovechó esa expansión repentina. Este creador de contenido de Hareruya hizo de todo, desde elaborar un compendio de cartas esenciales para Commander hasta hacer videos explicando mazos y estrategias. Es una de las personas detrás de la serie Commander Summit de Hareruya, un evento enorme de Commander en Japón. Una cosa de la que se enorgullece y que me llamó la atención es su artículo sobre el emparejamiento en juegos de Commander, que funcionó tan bien que lo adoptaron en los CommandFest de Japón. Me sorprendió ver todo lo que hizo Ittetu y, aunque se centra en Commander, también está al día de los demás formatos. Conoce al dedillo cómo funciona Commander en Japón, lo que le vendrá de perlas la junta.

Josh Lee Kwai (@JoshLeeKwai) Siempre puedo confiar en Josh Lee Kwai para dos cosas: la primera es, obviamente, que siempre lanzará hechizos cuando más provecho les pueda sacar; la segunda es que tiene un punto de vista realmente único sobre Commander y sobre lo que dicen jugadores de todos los niveles. Entre el pódcast The Commander Zone, Game Knights, su participación en eventos de Magic y todo el tiempo que pasa en redes sociales, Josh está muy metido en el formato. Nunca se anduvo con chiquitas para decirme qué le parece bien y qué no y sabe bien cómo reaccionará el público ante cualquier cambio. Cuando desarrollemos nuevos programas o cambios para Commander, sé que podré confiar en él para saber cómo saldrán las cosas. Vive en EE. UU.

Kristen Gregory (@NarukamiKnight) Kristen, residente en Reino Unido, consiguió varios logros en el mundo de Commander, como su formato “Commander con sobras”, que se adoptó en los CommandFest del Reino Unido, pero cuando pienso en ella me acuerdo, además de su amor por Boros, de sus artículos. También le encanta Limitado, es una comunicadora excelente y, tras trabajar como redactora de Magic durante mucho tiempo, ahora es la redactora jefa de Card Kingdom. Le encanta desgranar sistemas y la filosofía de los juegos y, antes de que hablara con ella sobre el puesto, ya tenía preparados algunos comentarios sobre los emparejamientos en Commander para mandármelos. Sé que será de gran ayuda para explorar en profundidad estos sistemas.

Lua Stardust (@LuaStardust) Cuando pienso en el crecimiento de cEDH el último año tanto, tanto a nivel de comunidad como a nivel de formato, siempre pienso en Lua Stardust como una de las grandes responsables. Es una abanderada del formato de EE. UU. que quiere crear un entorno de juego acogedor. Lua tiene un punto de vista único sobre todo lo relacionado con cEDH, ya que participa en varios torneos y codirige su propio canal de juegos, ScryBabies. Aunque desde Wizards no tenemos planes ni la intención de organizar torneos de cEDH, saber qué quiere la comunidad y cuáles son sus problemas es importante para comprender cómo afectarán al formato nuestras decisiones, tanto desde Wizards como desde la junta.

Olivia Gobert-Hicks (@Goberthicks) Pocas cosas hay en el mundo que hagan a Olivia más feliz que construir un mazo de Commander con una temática ridícula y después reírse a carcajadas cuando lanza los hechizos. Te recomiendo que veas cómo juega en su canal de YouTube, Commander at Home. Olivia es toda una experta en preservar la naturaleza divertida y casual de Commander, pero también sabe adoptar un tono serio cuando hace falta hablar del futuro del formato. Cuando trabajé con ella mientras era miembro del comité de reglas de Commander, siempre aportó ideas buenas y sinceras y sé que pasará lo mismo en la JFC. Vive en EE. UU.

Rachel Weeks (@Wachelreeks) Nunca me olvidaré de cómo Rachel me ayudó a acuñar el término “nivel lasaña” para referirme a un divertidísimo mazo cutrillo basado en una historia, que creo que es la esencia de Commander. Aunque, cuando no está jugando mazos de nivel lasaña, Rachel es una constructora de mazos y una jugadora imparable, algo de lo que puedes ser testigo en The Command Zone y en Game Knights. Si algo se le da bien es prestar atención a los comentarios que dejan en los canales y poder traducirlos al idioma de la construcción de mazos y la diversión en Magic, así que seguro que su presencia será esencial para la junta. Vive en EE. UU.

Rebell Lily (@Rebell_Lily) Rebell es toda una exploradora: da igual si se trata de Commander casual, cEDH o torneos competitivos de Magic de formatos como Estándar o Modern, ella va por toda Nueva York probando estos formatos e intentando mejorar. Esta perspectiva tan variada de formatos y juegos es algo que valoro muy positivamente cuando analizo patrones de juego de cartas, y Rebell y yo debatimos más de una vez sobre qué tipo de juego es mejor para Commander y qué se debería incluir en la lista de cartas prohibidas. Es una gozada poder compartir su perspectiva no solo conmigo, sino con toda la junta.

Scott Larabee (@ScottLarabee) Scott fue un miembro totalmente esencial para dar forma al formato Commander actual. No solo fue uno de los primeros empleados de Wizards en descubrir Commander allá por 2005, cuando los jueces lo jugaban al terminar su jornada, y uno de los primeros miembros del comité de reglas de Commander, sino que trajo el formato a Wizards y ayudó a crear los primeros mazos preconstruidos. Aunque su labor principal en Wizards, aquí en Seattle, es organizar los eventos profesionales, también hace en ocasiones de diseñador de Magic y colaboró con varios equipos de diseño. Presencié cómo diseñaba cartas tan buenas como Arixmetes, la Isla Dormida y Nelly Borca. Me alegra que la junta pueda contar con sus conocimientos del formato, su experiencia y su constante atención al futuro.

Tim Willoughby (@timswheelbarrow) Tim siempre se trae entre manos la creación de algún mazo creativo. Recuerdo bien estar con él en Londres, donde vive, poco después del anuncio de Calles de Nueva Capenna y escuchar una retahíla de formas increíbles de crear un montón de fichas con Jinnie Fay como comandante. Hizo de todo en Magic, desde tener una tienda a jugar en entornos competitivos, y ahora se centra principalmente en Commander. Siempre que hablo con él me da la sensación de que es capaz de dividir las cosas complejas en tareas más sencillas, que creo que no nos vendrá nada mal.

Toby Elliott (@TobyElliott) Toby Elliott fue uno de los miembros del comité de reglas de Commander durante mucho tiempo y ayudó a crear el formato Commander actual. Entre otras cosas, es un maestro de la precisión. Es quien mantiene las reglas de torneos de Magic (¡menudo documento!) y es un juez legendario: es el juez que trabajó en más Pro Tours de la historia. Su experiencia será muy útil para la JFC, ya que ambos nos encargaremos de la comunicación y, si un día hablamos sobre cambios de reglas, Toby seguro que aportará buenas ideas sobre cómo encararlos. Vive en EE. UU.

Todos nosotros estamos encantados de poder colaborar para dar forma al futuro de Commander. Reunimos a personas con un gran talento y tengo muchas ganas de ver qué podemos conseguir.

— Gavin, en nombre de toda la junta del formato Commander y las siguientes personas:

Attack on Cardboard

Bandit

Ben Wheeler

Charlotte Sable

DeQuan Watson

Deco

Greg Sablan

Ittetu

Josh Lee Kwai

Kristen Gregory

Lua Stardust

Olivia Gobert-Hicks

Rachel Weeks

Rebell Lily

Scott Larabee

Tim Willoughby

Toby Elliott