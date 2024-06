Fecha del anuncio: 24 de junio de 2024

No hay cambios en ningún formato.

El siguiente anuncio de cartas prohibidas y restringidas se hará en agosto. Consulta la lista de cartas prohibidas y restringidas ordenadas por formato.

Información sobre el juego físico proporcionada por Andrew Brown.

Estándar

Hace ya un año desde que modificamos la rotación de Estándar y la ampliamos de dos años a tres, y en este tiempo hemos vigilado de cerca este formato. Aquel cambio fue el primer paso para cumplir nuestro objetivo de revitalizar Estándar en la versión física del juego. Con él se han logrado muchos de los resultados que buscábamos: hay una mayor diversidad en las estrategias del metajuego de Estándar y más gente está jugando a este formato en las tiendas locales.

En el artículo del año pasado dijimos que, durante la época previa al lanzamiento de la colección de este verano (Bloomburrow), valoraríamos si hacer otros cambios a Estándar. También comentamos que las prohibiciones son un motivo habitual para abandonar este formato y que nuestro objetivo sería lograr un entorno más constante y estable. Por ello, hemos decidido que no vamos a prohibir ninguna carta antes de que se produzca la rotación de este año. El formato parece muy sano en general y buena parte de las cartas que nos preocuparían después de la rotación van a perder bastante fuelle.

Llegamos a plantearnos prohibir algunas cartas, entre las que Atraxa, gran unificadora y la Caballero errante de Eos serían las más notorias. Es difícil prever qué sucederá después de cada rotación y puede que ambas cartas sobresalgan en otros mazos o estrategias, pero estaremos satisfechos mientras el metajuego siga evolucionando. Atraxa ha tenido una presencia constante en él como carta clave para los mazos Domain Ramp y a veces resulta muy difícil seguirle el ritmo una vez que se resuelve. Con la rotación, esas estrategias perderán las tierras tricolores de Calles de Nueva Capenna y les costará más obtener dominio, lo que reducirá el nivel de poder general de ese mazo.

Por otra parte, Boros Convoke siempre ha sido una opción robusta en el metajuego y se utiliza con mucha frecuencia en MTG Arena. Nos gusta que haya un mazo aggro de fichas, pero, a veces, sus manos iniciales pueden ser muy difíciles de frenar al principio del juego. Con la rotación, este mazo perderá al Sibarita de Voldaren, que es crucial porque permite jugar la Caballero errante de Eos en el segundo turno después de lanzar una Demolición jubilosa .

Pioneer

Los RCQ de este formato están aportándonos un torrente de resultados y listas de mazos que nos permiten ver luces y sombras. El mayor punto positivo es que casi todos los macroarquetipos resultan viables en Pioneer.

Por contra, una cuestión que vigilaremos atentamente es el rendimiento del mazo Amalia Combo. Al ser una estrategia de combo con criaturas, tenemos una opinión más bien positiva sobre ella, pero, por desgracia, su capacidad para forzar empates da lugar a malas experiencias de juego.

Hoy no vamos a hacer cambios en este formato porque vemos que hay margen para que el metajuego se adapte al auge del Amalia Combo y porque los RCQ de Pioneer seguirán en marcha hasta mediados de julio, así que preferimos no interferir en ellos en plena temporada. La ronda de Regional Championships de Pioneer empezará el 28 de septiembre y continuará hasta el 7 de diciembre.

Modern

Como ya anunciamos, no habrá cambios en Modern antes del Pro Tour de Horizontes de Modern 3. De momento, la colección está teniendo una influencia notable en el formato y contamos con verla reflejada en el Pro Tour venidero.

Todavía estamos en los albores de este nuevo metajuego. Aunque Nadu, Sabiduría Alada nos ha causado cierta inquietud, parece que Modern ha demostrado tener herramientas para combatirlo y sus resultados en Modern Leagues y Challenges empiezan a estabilizarse estos días a medida que el formato se adapta.

El auge de los combos basados en hechizos y del mazo Ruby Storm con el Medallón de rubíes y Ral, mago del monzón de Horizontes de Modern 3 es una novedad destacable que hace frente a Nadu llevando a cabo su estrategia un turno antes. De forma similar, el crecimiento de su popularidad hace que también estén aumentando los esfuerzos por combatirlo.

Es genial ver cómo emergen los arquetipos, con mazos nuevos que utilizan la energía y los eldrazi, además de los mazos de combo que ya mencionamos y muchas otras cartas nuevas que sirven como base para distintos mazos.

Eldrazi Tron, Mardu Midrange (con Ajani, paria de los nacatl y Sorin de la casa Markov ), Mono Black Necrodominance, Gruul Prowess, Esper Goryo's Vengeance, Izzet Murktide, Azorius Control, Bant Nadu y Burn son mazos muy variados que han ganado eventos Challenge en Magic Online desde el debut de Horizontes de Modern 3.

Legacy

Nuestra forma de enfocar Legacy ahora es parecida a la de Modern. Horizontes de Modern 3 ha causado cambios importantes en este formato y estamos esperando para ver cómo responde. Mientras la comunidad experimenta con Horizontes de Modern 3, seguiremos vigilando los índices de juego y de victorias de los mazos Reanimator, que han tenido un gran éxito en meses recientes. Tenemos pensado darle un buen vistazo Legacy en el próximo anuncio a finales de agosto.

Vintage

En líneas generales, Vintage parece encontrarse en buen estado y seguiremos gestionándolo con un enfoque centrado en la comunidad, debido a su tamaño y al volumen de juego.

Información sobre MTG Arena proporcionada por Dave Finseth.

Alquimia

Hacía tiempo que no veíamos tanta diversidad en la cima del metajuego de Alquimia, donde el mazo Heist es un nuevo aspirante que desafía a los dominantes habituales como Mono-Red y Mono-Black. También se perciben más experimentos en la parte alta de la tabla, en la que están surgiendo mazos interesantes que no se juegan tanto en el rango de platino e inferiores. Estos mazos tienen unos índices de victorias razonables, por lo que el metajuego es variado y equilibrado en general. Con la rotación que se producirá dentro de más o menos un mes, Alquimia no necesita ningún cambio.

Brawl

Los jugadores de Brawl han recibido muchas herramientas nuevas de Horizontes de Modern 3 y estamos observando y reaccionando entre bastidores para ajustar los nuevos comandantes en consecuencia para los emparejamientos. Algunos de ellos, como Nadu, Sabiduría Alada , necesitaban un ajuste grande, mientras que a otros solo les hacían falta unos retoques. Preferimos que siempre sean los jugadores y el metajuego quienes nos lleven a tomar estas decisiones, así que el lanzamiento de contenido nuevo suele conllevar una pequeña época de inestabilidad mientras se asientan los rangos. Aun así, creemos que es mejor dejar que algunos comandantes tarden un tiempo en recibir ajustes, en vez de tomar cartas en el asunto desde el principio.

Histórico

Como era obvio, Histórico ha recibido una gran cantidad de cartas nuevas con Horizontes de Modern 3 y los efectos resultan evidentes. Estamos viendo surgir varios mazos nuevos y versiones mejoradas de varios mazos populares. Todavía está por ver si alguno de ellos resistirá el paso del tiempo y logrará plantarle cara al incombustible Blue-Red Wizards, aunque hay unos cuantos que parecen tener bastantes posibilidades. Sacaremos muchas conclusiones cuando el Arena Championship 6 dé protagonismo a Histórico dentro de unas semanas, pero, de momento, las cosas parecen marchar bien.

Intemporal

Si Histórico ha recibido algunos juguetes nuevos con Horizontes de Modern 3, en Intemporal se ha volcado la caja entera de ellos. Este formato está pasando por grandes sacudidas, como el esperable auge de los mazos Rakdos que causan Furia y Aflicción entre sus oponentes, pero también están surgiendo montones de mazos nuevos. Algunos clásicos más antiguos, como Show & Tell o Domain, todavía se dejan ver, pero en menor proporción. Ahora mismo hay mucho movimiento en Intemporal. No es ni remotamente justo, pero, de momento, parece razonablemente equilibrado. El listón para establecer restricciones en Intemporal está muy alto y no hay nada que llegue a ser tan preocupante.

Explorador

MTG Arena sigue prohibiendo en Explorador las mismas cartas que lo están en Pioneer.