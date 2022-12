Esta semana se ha producido un debate en internet, especialmente en Reddit y Twitter, acerca de la política de Wizards of the Coast respecto a las cartas de reemplazo y las actividades en tiendas. Está claro que existe mucha confusión sobre nuestra política, nuestra postura en algunos puntos específicos y nuestra intención de acabar con Legacy y Vintage (no tenemos tal intención).

Os explicaré lo ocurrido. Hace algunos días nos dimos cuenta de que una tienda iba a organizar un torneo con un total de premios sospechosamente grande y en el que, al parecer, se permitía utilizar cartas de reemplazo. Como el calificativo "de reemplazo" (o "proxy" en inglés) se usa coloquialmente para referirse a muchos tipos de cartas, desde cartas de pruebas con marcas hasta falsificaciones, la gran cantidad de premios hizo que el evento resultase lo bastante llamativo como para que quisiéramos comprobar que todo estaba en orden. Contactamos con la tienda para preguntar sobre el evento. Nuestras intenciones eran informar a los propietarios acerca de las falsificaciones y las cartas de reemplazo y asegurarnos de que entendían nuestra política. El comunicado indicaba específicamente que no se estaba aplicando ninguna sanción al establecimiento: sus únicos objetivos eran solicitar información y explicar nuestra postura. Todo correcto hasta aquí.

El problema es que los detalles de la política proporcionados a la tienda no estaban claros y eran incoherentes con otros comunicados que hemos hecho. Cuando investigamos lo que se dijo realmente, nos percatamos de que teníamos diversos representantes en varias oficinas de todo el mundo enviando mensajes distintos, lo cual empeoraba la confusión. Toda la culpa de eso es nuestra.

Por tanto, aclaremos esta cuestión.

Nuestra política declarada se aplica específicamente a los eventos sancionados por la DCI. Las cartas usadas en dichos eventos deben ser cartas de Magic auténticas. La única excepción se produce si una carta se daña durante una competición (por ejemplo, si una carta se dobla accidentalmente al barajar o si una bebida se vierte sobre ella); en ese caso, un juez puede proporcionar una carta de reemplazo para que se utilice únicamente hasta que termine el evento, con el fin de que el jugador pueda continuar participando.

Nuestra postura respecto a las falsificaciones también está clara: Wizards mantiene su compromiso de proteger a la comunidad de Magic de los falsificadores. Seguiremos alerta ante la posibilidad de toda actividad ilegal y continuaremos trabajando con las fuerzas de policía de todo el mundo para evitar la creación y distribución de cartas de Magic falsas. También reiteramos con firmeza que todo individuo o tienda que opere con falsificaciones actúa contra el interés de la comunidad en general. Wizards ha eliminado de la DCI y la WPN a todo aquel que distribuya cartas falsas a sabiendas y continuará haciéndolo.

Otro aspecto que se ha visto involucrado en la confusión es el uso de cartas de pruebas fuera de eventos sancionados por la DCI. El motivo por el que ha sucedido es que nunca habíamos hablado realmente sobre ellas, así que hagámoslo ahora.

Una carta de pruebas es una carta (normalmente una tierra básica) que lleva escrito el nombre de otra diferente. Las cartas de pruebas no pretenden ser reproducciones de cartas de Magic auténticas; no utilizan arte oficial y no podrían dar el pego ni a primera vista. Los jugadores usan estas cartas con el fin de probar ideas para mazos antes de construirlos de verdad y llevarlos a un torneo sancionado. Y eso nos parece perfectamente correcto. Wizards of the Coast no tiene intención de controlar el uso de cartas de pruebas para fines personales y no comerciales, aun cuando ese uso tenga lugar en tiendas.

Lo que de verdad nos importa es que en los torneos sancionados por la DCI se utilicen solo cartas de Magic auténticas, además de luchar contra las falsificaciones.

Sé que en los últimos días se han publicado diversos mensajes que contradicen lo que he afirmado (y que también se contradicen entre sí) y pido disculpas por la confusión que hemos causado debido a nuestro propio malentendido interno. A partir de ahora, os pido que consideréis esta publicación como la postura oficial de Wizards. Si necesitáis desahogar vuestras molestias con alguien, hacedme llegar vuestras opiniones en lugar de cargar contra las personas que han intentado ayudar comunicándose en medio de nuestro caos. Por otra parte, sabed que tenemos a mucha gente leyendo vuestras opiniones y valoraciones sobre este asunto y cualquier otra cuestión polémica que surja entre la comunidad, de modo que os pido que sigáis compartiéndolas.

Para terminar, me gustaría haceros una promesa para 2016. En nombre de todo el personal de Wizards, a partir de ahora seremos los más transparentes que podamos y responderemos cuanto antes a los problemas que os preocupen. Nos esforzaremos por ser claros y colaboradores en todo momento y nos comunicaremos con la convicción de que todo el mundo alberga la mejor intención para con el juego y la comunidad que todos adoramos.

¡Espero que disfrutéis este fin de semana en las Prereleases de El juramento de los Guardianes!