El 4 de octubre (5 de octubre en España), los universos de Magic: The Gathering y The Walking Dead de AMC chocan en una colaboración inédita con Secret Lair

Secret Lair X The Walking Dead estará disponible para reservar del 4 al 12 de octubre, con cartas que serán impresas y enviadas después de que se cierre el periodo de reserva. Esto significa que, si quieres hacerte con ellas, tienes que realizar la reserva porque no estarán disponibles para siempre. Las cartas incluyen una remesa muy especial de Secret Lair que será completamente nueva en Magic y que contará con personajes icónicos de la aclamada serie de televisión. Son cartas únicas que serán permitidas en los formatos Eternal. ¡Los jugadores de Commander deben estar atentos para llevar sus personajes favoritos de The Walking Dead al tablero!

El lanzamiento del 4 de octubre coincide con "We Are The Walking Dead Weekend” de AMC, que arranca con el Evento Especial de The Walking Dead: The Whisperer War Final Showdown a las 9 p.m. ET/6 p.m PT (03:00hora de España), seguido del estreno de The Walking Dead: World Beyond a las 10 p.m. ET/7 p.m. PT (04:00 hora de España), y cerrando con un episodio especial de Talking Dead a las 11 p.m. ET/8 p.m. PT (05:00 hora de España). Los seguidores de The Walking Dead y Secret Lair no querrán perderse el episodio especial de Talking Dead, ya que en él será anunciado el contenido de la remesa.

Puede que nos guardemos lo mejor para el final con el anuncio de Talking Dead, pero eso no quiere decir que no tendremos noticias interesantes esos días en Internet hasta llegar al gran show. De hecho, no te pierdas hoy The Hollywood Reporter y Gamespoty (¡Visítalos ahora mismo!) para ver dos nuevas cartas inspiradas por algunos de los personajes más memorables de The Walking Dead. Sigue @MTGSecretLair, Day9 (aka Sean Plott), y a nuestros amigos de Gamespot para más anuncios de cartas antes del gran espectáculo.

Secret Lair X The Walking Dead estará disponible para reservar del 4 al 12 de octubre de forma exclusiva en secretlair.wizards.com por $49.99/£49.99/€54.99. Como todo lo relacionado con Secret Lair, este contenido no durará mucho tiempo. ¡No lo dejes escapar!