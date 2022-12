Ha llegado la hora de una colección verdaderamente única y, a la vez, de una nueva forma de jugar a uno de los formatos más populares de Magic.

La primera vez que tuve la idea de un Draft de Commander, hace casi seis años, no tenía muy claro en qué terminaría la cosa. Para mí significa mucho cómo se ha hecho realidad finalmente, oír a todo el mundo hablar de él y poder jugar con ese formato muy pronto. Y tanto si eres un veterano de Commander o de Draft como si esto es algo totalmente nuevo para ti, quiero asegurarte que vas a disfrutar al máximo.

No hay mejor forma de poner todo en marcha que una Presentación, donde puedes hacerte con todas las cartas nuevas. Así que, vamos a hablar de todo eso ya.

Si prefieres observar y escuchar en vez de leer, he grabado un video en el que trato la mayoría de estos temas y que puedes ver aquí:

De lo contrario, continúa leyendo. ¡Comencemos!

Un inicio legendario

Las Presentaciones siempre han sido mis eventos de Magic favoritos de todo el año.

Estos eventos representan la primera oportunidad de probar las nuevas colecciones. Para mí, el alma de las Presentaciones reside en el entusiasmo por conseguir cartas nuevas y jugar con ellas. Y aunque lo hagamos desde casa, seguiremos compartiendo esas vivencias con muchísima gente de todo el mundo, como parte de una experiencia y un diálogo globales. ¡Gracias a internet, podemos estar en contacto!

Las Presentaciones son geniales porque la colección es nueva y todo el mundo está en igualdad de condiciones, dado que juega con esa colección por primera vez. Estos eventos son una ocasión para relajarse y pasárselo en grande probando las cartas nuevas. ¡Son de lo más divertidas tanto para jugadores nuevos como para veteranos!

Si ya tienes cierta experiencia en el formato Mazo Cerrado, puede que quieras pasar directamente a la siguiente sección, donde hablo de lo que encontrarás en Leyendas de Commander. Pero si eres nuevo en los eventos de Mazo Cerrado o buscas algún que otro consejo adicional, sigue leyendo.

Bien, empecemos con lo más importante: encontrar productos para una Presentación. Al fin y al cabo, no podrás jugar gran cosa si no sabes dónde conseguir lo que necesitas.

Para ello tendrás que ponerte en contacto con una tienda de juegos. Si aún no tienes una tienda a la que acostumbres ir, consulta el localizador de tiendas para encontrar una que te venga bien. Puede que esa tienda ofrezca preinscripciones. Las Presentaciones son de los eventos más populares que organizamos, así que no olvides comprobar si la tienda ofrece la posibilidad de preinscribirse. Procura planear las cosas con antelación.

Aunque tradicionalmente las Presentaciones se organizan como eventos en tiendas, esta vez se hará una excepción debido a la COVID-19: los jugadores podrán recoger sus Packs de Presentación y llevárselos a casa. (Y para los que las conozcan bien, debo indicar que, a diferencia de la Presentación de una “colección principal”, las Presentaciones de Leyendas de Commander solo utilizan sobres tradicionales, no Packs de Presentación especiales). De hecho, es el sistema que recomendamos. En diversas regiones del mundo puede haber en vigor diferentes reglas y restricciones para la apertura de negocios; por tanto, procura tomar las precauciones adecuadas, revisa las medidas gubernamentales y actúa en consecuencia.

Bien, veamos: ya elegiste una tienda y echaste un vistazo a las sensacionales cartas de la galería de Leyendas de Commander.

¡Todo listo! Ahora sí que es el momento de conseguir unas cuantas cartas.

Organizar tus cartas

Muy bien, ya tienes tus sobres. ¿Ahora qué?

Bueno, antes que nada, puede que hayas recibido una carta especial de la Presentación: Sengir, el Barón Oscuro. ¡Échale un vistazo!

Como todo el mundo recibe la misma carta promocional, no puedes añadirla a tu mazo como una carta de la Presentación normal, así que, de momento, puedes dejarla a un lado. ¡¿Pero no crees que el arte de Pete Venters es increíble?!

Leyendas de Commander de Mazo Cerrado utiliza seis sobres por jugador, y el formato Draft usa tres por jugador. (Si vas a realizar un Draft —siempre con mucha seguridad, claro—, recuerda: al jugar un Draft en Leyendas de Commander, eliges dos cartas cada vez). Ahora voy a hablar de cómo construir un Mazo Cerrado, así que si vas a jugar a Mazo Cerrado, ¡abre los sobres!

Y... ¿ahora qué?

¡Toca ponerse a construir un mazo!

Mazo Cerrado funciona de manera algo distinta al modo normal de construir un mazo. El mazo solo se puede componer de las cartas que tengas delante y de tantas tierras básicas como quieras.

Y Leyendas de Commander funciona de manera algo distinta al modo normal de Mazo Cerrado, que es con 40 cartas. Aquí vas a construir un mazo de Commander de 60 cartas.

Si no sabes qué es Commander, no pasa nada. Es un momento perfecto para aprender. Puedes ver mi video sobre este tema aquí y aprender en 5 minutos, o puedes consultar la página del formato Commander para obtener más información.

Ten en cuenta que aquí se aplica la regla de la identidad de color para los juegos de Commander, por lo que tu mazo deberá coincidir con los colores de tu comandante (incluidos los símbolos de maná que haya en la carta, como en una habilidad activada). Por ejemplo, no puedes poner una carta verde en un mazo comandado por Kwain.

Lo primero que se suele hacer en Mazo Cerrado es pensar en los colores con los que jugarás, así que en Leyendas de Commander, una parte importante de eso será ver qué leyendas obtienes en los sobres. Tienen una gran influencia sobre tus decisiones. Si has conseguido una (o dos, con la habilidad de camarada, tema del que hablaremos dentro de poco) que realmente te gusta, eso puede ayudarte rápidamente a centrarte en qué colores jugarás.

Aparte de eso, algunas cosas que pueden hacer que escojas un color específico son:

Una carta rara muy potente que te guste mucho

Bastantes cartas de “remoción” que puedan lidiar con las criaturas de tu oponente

Muchas cartas jugables de ese color

Una buena “curva de maná” de ese color, es decir, muchas criaturas con distinto coste

Un tema que veas en ese color y que te guste

Muchas criaturas con formas de “evasión”, como volar, que son difíciles de bloquear

Ahora, si de verdad quieres jugar con un color y no tienes la leyenda del color adecuado para hacerlo, hay una opción de emergencia: ¡El Flautista Prismático! No debería suceder mucho, pero siempre puedes usar El Flautista Prismático, aunque no hayas conseguido uno en los sobres. Considéralo una “leyenda básica”. (Y, si quieres, mira este video para saber más sobre el motivo de la existencia de El Flautista Prismático).

También cabe destacar que, al igual que en el formato Limitado normal, puedes jugar cualquier cantidad de copias de una carta que obtengas en tu mazo de Commander. (Esto es distinto del formato Commander normal).

Por otra parte, en Leyendas de Commander, querrás tener unas 25 tierras en tu mazo de 60 cartas. Entonces, ¿cómo tomas todo lo que tienes y lo reduces a las 35 que vas a incluir en tu mazo?

¡Aquí tienes un proceso que puede ayudarte!

Primero, coloca tus criaturas sobre la mesa según su coste de maná. Esto te ayudará a ver las criaturas que potencialmente podrás lanzar en cada parte del juego. (No ordenes las cartas que no son de criatura en este momento, a menos que pretendas jugar esas cartas en cuanto tengas maná suficiente. Por ejemplo, como regla general, lanzarás un Slit ascendente en el tercer turno, mientras que Promesa de servicio normalmente no se lanza en ese turno).

Una buena “curva de maná” es crucial para conseguir un buen Mazo Cerrado. No es aconsejable tener un montón de cartas en un solo punto de la curva; lo importante es que consigas una buena mezcla que te permita lanzar los hechizos baratos al principio y los más caros cuando el juego esté más avanzado.

Además, ten en cuenta que siempre puedes lanzar a tu comandante. Si Malcolm, navegante avizor es uno de tus comandantes, significa que siempre tendrás una jugada disponible para el tercer turno.

Y una vez dicho esto: en Commander, los juegos duran más y tienes 40 vidas. Así que centrar más cantidad (¡pero no por completo!) de tus cartas en el juego final es algo muy a considerar... Y, además, probablemente puedas poner tus cartas favoritas que obtuviste en los sobres en tu mazo y que te vaya bien.

Magic a distancia

Dependiendo de la región del mundo en la que vivas, jugar a Magic en una tienda puede suponer un problema debido a la COVID-19. Si consigues algunos productos y te los llevas a casa, pero no puedes jugar en una tienda, ¿qué alternativas tienes a tu disposición?

Por supuesto, por un lado está Magic Online, que permite probar la colección a distancia. Pero si prefieres las cartas físicas, ¡te animo a que pruebes a jugar usando una cámara web o un teléfono!

Cuando era más joven, un amigo y yo solíamos jugar a Magic llamándonos por teléfono. Como bien supondrás, aquello resultaba un tanto engorroso: memorizar todas las cartas era una pesadilla, ¡y más aún si intentásemos hacerlo en una Presentación!

Sin embargo, ahora corren tiempos distintos en los que disponemos de cámaras web en toda clase de dispositivos, desde PC portátiles hasta teléfonos.

Dependiendo de las herramientas que tengáis tus amigos y tú, hay muchas formas de jugar de este modo. Consulta mi artículo sobre cómo jugar a Magic mediante cámara web, donde ofrezco todo tipo de consejos de preparación. En especial, Spelltable.com es un gran sitio web para preparar partidas de Commander, con chat de voz incorporado y cuatro ventanas para tu juego de Commander con cuatro participantes. Pero si quieres jugar con un número distinto de jugadores, algo como Discord o Google Hangouts también puede funcionar bien.

Diversión legendaria

En El trono de Eldraine estrenamos nuestra nueva iniciativa “diversión en sobres”, que consiste en incluir versiones alternativas y engalanadas de ciertas cartas en los sobres. Pues bien, ¡este proyecto sigue en marcha en Leyendas de Commander!

Hay un marco especial y un tratamiento foil llamado “foil grabado” que pueden aparecer en las criaturas legendarias de la colección. Su aspecto es similar a este:

Pero en realidad tienes que verlas para disfrutar del efecto completo, porque el nuevo tratamiento foil es increíble. ¡Aquí tienes un video del aspecto que tiene una de estas cartas en la realidad!

Espera, ¿Prossh? ¡Desde luego que sí! Además de las leyendas de la colección, hemos reimpreso 32 leyendas populares del pasado exclusivamente con este tratamiento. ¡Consigue tu Errante del Remolino, Najeela, Thrassios y 29 de sus amigos aquí!

Además, los planeswalkers de la colección pueden aparecer como versiones especiales sin borde:

¡Puedes encontrarlos todos en sobres de Draft normales!

Por otro lado, los sobres de coleccionista volverán a incluir cartas con arte extendido, con un aspecto similar a este:

Pero esta vez, el tratamiento de arte extendido no solo lo reciben raras y raras míticas. Además de la carta rara o rara mítica con arte extendido de un sobre de coleccionista, ¡también conseguirás una común o poco común con arte extendido! Se trata de cartas escogidas de esta colección y de los dos mazos de Commander de Leyendas de Commander asociados, que son especialmente valiosas para Commander.

Si quieres conocer más detalles acerca de estas cartas y sus versiones alternativas, échale un vistazo a mi artículo sobre coleccionar Leyendas de Commander.

Sorpresas de Leyendas de Commander

Cuando visites tu tienda para llevarte los sobres para jugar la Presentación, también podrás comprar otras cosas, como cajas de sobres. Procura llamar con antelación para reservar una caja y recogerla mientras haya existencias. Y, cuando lo hagas, también te harás con uno de estos:

Confluencia de maná es una gran carta de Commander para ajustar el maná y que también juega un papel importante en muchos otros formatos.

¡Leyendas de Commander también se lanzará con dos mazos de Commander! Acuérdate de mencionárselos a tu tienda si te interesan.

Hazte legendario

Esta colección lleva preparándose mucho tiempo, y la verdad es que tengo muchas ganas de que todos puedan probarla. Es una forma de Commander realmente divertida y renovada.

Y, sobre todo, diviértete. Commander es un formato centrado en socializar y disfrutar de juegos largos y asombrosos. ¡Ojalá puedas vivir muchos! Muchas gracias al comité de reglas de Commander, no solo por su ayuda con esta colección, sino, sobre todo, por desarrollar para todos nosotros este gran formato que es Commander.

Si tienes alguna duda, puedes consultarme en Twitter, Tumblr, Instagram, TikTok y YouTube o enviarme un correo electrónico a BeyondBasicsMagic@gmail.com. ¡Será un placer responderte!

¡Espero que disfrutes con los adelantos de Leyendas de Commander y que te diviertas con esta colección, la juegues cuando la juegues!

Gavin

Correo electrónico: BeyondBasicsMagic@gmail.com

Instagram: GavinVerhey

TikTok: @GavinVerhey

Tumblr: GavInsight

Twitter: @GavinVerhey

YouTube: Good Morning Magic